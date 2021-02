Der Ticker startet um 7:00 Uhr

13:33 Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1253 neue Fälle gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1253 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1263 . Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'636 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 11 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 31 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 18 Verstorbenen . Das sind 31 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1086 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 15 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 84.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 75.0 Prozent.

12:12 Drei Prozent aller eingerückten Rekruten positiv getestet Alle Rekrutinnen und Rekruten, die in der 2. Staffel vom 8. Februar in die Kasernen der Schweizer Armee eingerückt sind, wurden auf das Coronavirus getestet. Dabei waren bis Donnerstag drei Prozent aller Testergebnisse positiv, wie es in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster heisst. Bis auf Einzelfälle hatten alle eingerückten Armeeangehörigen keine Covid-19-Symptome. Die über 5000 Rekruten, die die ersten drei Wochen im sogenannten Distance Learning verbracht hatten, wurden innerhalb der ersten 48 Stunden nach Einrücken in die Kasernen mit einem PCR-Nasen-Rachen-Abstrich getestet. Die positiv Getesteten müssen zehn Tage in Isolation, Armee-Angehörige, die engen Kontakt mit den Infizierten hatten, werden für zehn Tage unter Quarantäne gestellt. Derzeit befinden sich aus den Truppendiensten und den Rekrutenschulen insgesamt 162 Personen in Isolation und 148 Personen in Quarantäne.

11:59 Swiss verlängert Minimalflugbetrieb in Genf bis Ende März Der Flugbetrieb der Swiss am Flughafen Genf bleibt eingeschränkt. Wegen der anhaltend schwachen Buchungslage, die sich durch die verschärften Reiserestriktionen für die Schweiz weiter verschlechtert hat, wird Swiss International Air Lines (Swiss) den Minimalbetrieb bis Ende März verlängern. Die Swiss werde ab Genf weiterhin die Lufthansa Group Drehkreuze Zürich (13 wöchentliche Flüge) und Frankfurt (sieben wöchentliche Flüge) bedienen und damit die Westschweiz bestmöglich an das weltweite Streckennetz der Swiss in Zürich anbinden, teilte die Airline mit. Darüber hinaus sei ab Genf ein wöchentlicher Flug nach Pristina geplant. Legende: Die Swiss hatte nach den verschärften Reiserestriktionen in der Schweiz Anfang Februar den Flugbetrieb in Genf auf ein «absolutes Minimum» reduziert. Keystone

11:00 Nationale Ethikkommission spricht sich gegen ein Impfobligatorium aus Die Bewältigung der Coronakrise wirft auch ethische Fragen auf. Die Ethikkommission hat sich nun in einem Communique , Link öffnet in einem neuen Fensterzu verschiedenen Punkten geäussert. Die Kommission spricht sich gegen Impfobligatorien aus – und zwar sowohl in der Form einer allgemeinen Verpflichtung für alle als auch als Obligatorium für bestimmte Gruppen (z.B. das Gesundheitspersonal). Ein Obligatorium würde auf unverhältnismässige Weise in wesentliche Grundrechte eingreifen. Derzeit ist lediglich eine Wirkung der Impfung zum Selbstschutz der betroffenen Person nachgewiesen. Einen solchen Selbstschutz für bestimmte Personengruppen allgemein zu verordnen, wäre paternalistisch und nicht zu rechtfertigen.

Zum Thema «Kommunikation und die Bemühungen zur Erhöhung der Impfbereitschaft» rät die Kommission dem Bund auf die Wissenschaft zu hören und der Bevölkerung eine richtige Einordnung der wissenschaftlichen Erkenntnisse zuzutrauen.

Bei der Frage nach einem Impfnachweis für gewisse Tätigkeiten empfiehlt die Kommission nachdrücklich, die offenen Punkte rund um den Impfnachweis explizit zu regeln. «Dies erhöht die demokratische Legitimation entsprechender Massnahmen und schafft dringend benötigte Rechtssicherheit.» Sie vertritt in ihrer Stellungnahme den Standpunkt, dass sowohl die Aufhebung gewisser Einschränkungen für geimpfte Personen als auch das Verlangen einer Impfbescheinigung für einzelne Aktivitäten des täglichen Lebens unter bestimmten Bedingungen rechtfertigbar seien. Die Schweizer Gesetzgebung lässt kein allgemeines Impfobligatorium zu. Gemäss Epidemiengesetz, Link öffnet in einem neuen Fenster können die Kantone aber Impfungen für bestimmte Personengruppen obligatorisch erklären.

10:02 10 Millionen Franken bisher für St. Galler Betriebe St. Galler Betriebe, die von der Pandemie stark betroffen sind, haben bisher gut 10 Millionen Franken Härtefall-Hilfe ausbezahlt bekommen. Über 800 Gesuche sind beim Kanton eingegangen, die Hälfte davon von Gastronomiebetrieben. Beantragt sind knapp 130 Millionen Franken Hilfe.

9:10 Der Impfbedarf der USA ist gemäss Biden nun gedeckt Die USA werden Präsident Joe Biden zufolge bis Ende Juli genügend Impfstoff für rund 300 Millionen Menschen haben – was für alle Erwachsenen im Land ausreichend wäre. Dank eines neuen Vertrags mit den Impfstoffherstellern Moderna und Pfizer über jeweils 100 Millionen zusätzliche Corona-Impfdosen habe sich die Regierung nun insgesamt 600 Millionen Dosen gesichert. Die komplette Menge werde zudem bis Ende Juli geliefert werden, schneller als zuletzt geplant, sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit) bei einem Besuch des Nationalen Gesundheitsinstituts (NIH). Die USA haben rund 330 Millionen Einwohner. Pro Kopf sind zwei Impfdosen nötig. Auf Twitter erklärte Biden, seine Regierung hätte seit Amtsantritt dafür gesorgt, dass die wöchentlichen Impfstoff-Lieferungen um fast 30 Prozent zugenommen hätten.

8:15 Mehrere Missachtungen der Impfreihenfolge in Deutschland In Deutschland sind in mindestens neun Bundesländern bereits Menschen gegen Corona geimpft worden, die noch gar nicht an der Reihe waren. Das ergab eine Recherche der Deutschen Presse-Agentur. Dabei kamen Kommunalpolitiker, Geistliche sowie Feuerwehrleute und Polizisten zum Zuge, obwohl sie nicht zur ersten Prioritätsgruppe gehören. In Bremen und Hessen sollen ausserdem leitende Angestellte von Krankenhäusern schon geimpft sein. In den meisten Fällen wurden die vorgezogenen Impfungen mit übrig gebliebenen Impfdosen begründet.

6:22 Donald Trump soll kränker gewesen sein als dargestellt Die Covid-19-Erkrankung des damaligen US-Präsidenten Donald Trump soll einem Bericht der «New York Times» zufolge schwerwiegender gewesen sein, als das Weisse Haus im vergangenen Jahr eingeräumt hatte. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf vier nicht namentlich genannte Quellen, dass Trumps Sauerstoffsättigung im Blut vor seiner Verlegung ins Krankenhaus auf kritische Werte gefallen sei. Trump soll zudem auf Röntgenbildern erkennbare Anzeichen einer Lungenentzündung gehabt haben, wie die «New York Times» berichtete. Der 74-jährige Trump war Anfang Oktober 2020 wegen einer Covid-Erkrankung mit dem Helikopter in ein Militärkrankenhaus gebracht worden. Dort wurde er während eines dreitägigen Aufenthalts nach offiziellen Angaben unter anderem mit einem experimentellen Antikörper-Mittel von Regeneron, dem Viren-Hemmer Remdesivir und dem Steroid Dexamethason behandelt. Experten sahen bereits im Einsatz der Medikamente Hinweise für einen schwereren Verlauf der Erkrankung. Der «New York Times» zufolge soll Trumps Sauerstoffsättigung damals zeitweise nur noch über 80 Prozent gelegen haben. Experten betrachten weniger als 90 Prozent für gewöhnlich als kritischen Zustand. Eine so niedrige Sauerstoffsättigung ist einer der Gründe für den Einsatz von Dexamethason. Das Weisse Haus hatte damals offiziell davon gesprochen, dass Trumps Sättigung zeitweise auf 93 Prozent gefallen war.

5:52 Berset deutet Lockerungen von Corona-Massnahmen an Alain Berset ruft die Schweizer Bevölkerung zur Geduld in der Corona-Pandemie auf. Kritik am strikten Kurs bei den Massnahmen weist der Gesundheitsminister zurück. Dennoch deutet Berset in Interviews mit Westschweizer Zeitungen Lockerungen an. Der Bundesrat werde an seiner Sitzung von kommender Woche seine Linie festlegen und anschliessend die Kantone konsultieren. Die Landesregierung verstehe die Frustrationen in der Schweizer Bevölkerung und wünsche sich ebenfalls Lockerungen. Die wichtigsten Indikatoren der Schweiz in der Corona-Pandemie deuteten auf eine Entspannung hin. Dennoch gelte es im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Virus-Mutationen, vorsichtig zu bleiben. Die FDP und die SVP hatten zuletzt vehement Lockerungen gefordert. Der Gesundheitsminister wies Kritik am strikten Kurs des Bundesrates zurück. Er verstehe, dass sich Geschäfte, Restaurants und Kinos in einer unerträglichen Lage befänden. Die Klagen fänden beim Bundesrat Gehör. Aber die Entwicklung der Lage berge bedeutende Risiken. Berset dementierte zugleich, dass der Bundesrat keine Strategie habe, die Pandemie wirkungsvoll zu bekämpfen. Er verstehe, dass die politischen Parteien Sicherheiten einforderten. Das aber sei in Zeiten der Krise unmöglich. Er plädiere daher für Flexibilität. Legende: Seit Beginn der Krise seien die kritischen Stimmen immer dann zu hören gewesen, wenn sich die Lage verbessert habe. Nähmen die Neuansteckungen drastisch zu, schwiegen die gleichen Kreise. Dann werde der Schwarze Peter der Landesregierung zugeschoben, gibt Berset zu bedenken. Keystone

Das Tennisturnier Australian Open in Melbourne muss wegen Corona vorübergehend ohne Publikum stattfinden, weil der Bundesstaat Victoria einen weiteren Shutdown verhängt. Während fünf Tagen dürfen die Menschen ihre Wohnungen nur aus wichtigen Gründen verlassen. Die Behörden reagieren damit auf mehrere Coronafälle mit der britischen Variante in einem Hotel in Melbourne. Dort waren Teilnehmende des Tennisturniers nach ihrer Einreise vorübergehend in Quarantäne. Australien stuft Profisportler aber in die Gruppe der «notwendigen Berufe» ein. Das Turnier kann fortgesetzt werden. Die Publikums-Obergrenze für die ersten Turniertage war auf 30'000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag festgesetzt worden.

4:18 Mathematiker Christian Yates: «Alle Coronaviren weltweit passen in eine einzelne Getränkedose.» Alle derzeit kursierenden neuen Coronaviren passen Berechnungen zufolge in eine Getränkedose. Das schreibt der Mathematiker Christian Yates von der britischen Universität Bath im Online-Magazin «TheConversation». Die zu einem einzigen aktuellen Zeitpunkt zirkulierenden Erreger Sars-CoV-2 hätten zusammengerechnet ein Volumen von rund 160 Millilitern und würden damit eine gängige Getränkedose, die in der Regel 330 Milliliter fasst, nicht einmal annähernd ausfüllen. In die Berechnung fliessen die geschätzte Zahl der weltweit gleichzeitig Infizierten, die durchschnittliche Viruslast pro Infektion sowie die Grösse des Virus mit ein.

3:30 Neue Coronavirusvariante im Amazonasgebiet entdeckt Im brasilianischen Amazonasgebiet ist eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Diese Mutation sei vermutlich dreimal ansteckender als das ursprüngliche Virus, teilte Brasiliens Gesundheitsminister Eduardo Pazuello mit. Trotz der starken Ansteckungsgefahr der neuen Mutation versicherte der Minister: «Zum Glück hat die Analyse ergeben, dass die Impfstoffe auch gegen diese Variante wirken.» Das Gesundheitsministerium stellte bisher allerdings keine Daten dieser Analyse zur Verfügung. Laut Pazuello seien die Infektionen in den Dschungelstadt Manaus in den vergangenen Monaten unerwartet gestiegen, würden aber unter Kontrolle gebracht. Zur Zeit hat das Land aktuell nur Impfdosen gesichert, um die Hälfte seiner Bevölkerung zu versorgen. Der Minister sagte aber, er wolle die Hälfte der impfberechtigten Bevölkerung bis Juni und den Rest bis zum Ende des Jahres impfen lassen. Brasilien begann vor etwa drei Wochen mit Impfstoffen von Chinas Sinovac Biotech und der britischen AstraZeneca zu impfen. Das Butantaninstitut in Sao Paulo sagte in einer Erklärung, dass es mit Studien bezüglich der neuen Manausvariante bereits begonnen habe, Ergebnisse aber erst in zwei Wochen zu erwarten seien. Auch das biomedizinische Zentrum Fiocruz in Rio de Janeiro, das eine Partnerschaft mit AstraZeneca eingegangen ist, teilte mit, dass es ebenfalls die Wirksamkeit gegen die Amazonas-Variante untersuche und Proben nach Oxford geschickt habe. Legende: Bei einer Anhörung im Senat sagte Gesundheitsminister Eduardo Pazuello, dass Brasilien die Hälfte der impfberechtigten Bevölkerung bis Juni und den Rest bis zum Ende des Jahres impfen werde. Reuters

1:52 Britische Mikrobiologieexpertin Sharon Peacock sagt, Virusvarianten würden uns noch in 10 Jahren beschäftigen Die Mikrobiologin Sharon Peacock geht davon aus, dass Coronavirusvarianten die Welt auch noch nach 2030 beschäftigen werden. «Sobald wir das Virus unter Kontrolle haben oder es selbst so mutiert, dass es nicht mehr virulent ist und Krankheit hervorruft, können wir aufhören, uns zu sorgen», sagte Peacock im «BBC Newscast». Die Leiterin des britischen Programms zur Sequenzierung von Coronavirusproben sagte weiter: «Wenn ich in die Zukunft schaue, denke ich, dass wir noch Jahre lange sequenzieren werden – meiner Meinung nach auch noch in zehn Jahren.» Es sei normal und in den meisten Fällen unbedenklich, dass Viren mutierten. Nur sehr wenige riefen spezielle Eigenschaften hervor, die den Erreger etwa ansteckender machen oder die Immunantwort auf das Virus einschränken könnten. Diese gelte es zu beobachten und früh zu erkennen. Die Biologin der Universität Cambridge geht zudem davon aus, dass die zunächst in Grossbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 schon bald die dominante Variante nicht nur im Vereinigten Königreich sein wird. «Sie wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die ganze Welt schwappen.» Schon jetzt ist die ansteckendere Variante in mehr als 50 Ländern nachgewiesen worden.

23:43 Tschechisches Parlament lehnt Verlängerung des Coronanotstands ab Das tschechische Parlament hat einer Verlängerung des wegen der Coronapandemie verhängten Notstands eine Absage erteilt. Die Minderheitsregierung unter Ministerpräsident Andrej Babis konnte sich am Donnerstagabend nicht mit der Forderung durchsetzen, den Ausnahmezustand bis am 16. März fortzusetzen. Auch Alternativvorschläge mit kürzeren Laufzeiten fanden keine Mehrheit. Der seit Oktober geltende Notstand läuft damit am 14. Februar aus. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, flächendeckend Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Die Präsidenten von fünf Verwaltungsregionen kündigten an, in die Bresche zu springen und selbst eine sogenannte «Gefahrenlage» auszurufen. In einer emotionalen Debatte hatten Regierungsvertreter vor einem Kollaps des Gesundheitssystems gewarnt. «Wir gehen in die Geschichte ein als Staat, der mitten im Krieg seine Streitkräfte zurückzieht», warnte Innenminister Jan Hamacek. Tschechien ist besonders stark von der Coronakrise betroffen. Die Behörden meldeten 9446 neue Fälle binnen 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie gab es mehr als eine Million bestätigte Infektionen und 17'772 Todesfälle. Der EU-Mitgliedstaat hat rund 10.7 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Legende: «Das Virus ist aggressiv, es ist ein Killer», sagte der tschechische Staatschef Babis. Der Vorsitzende der oppositionellen Piratenpartei, Ivan Bartos, entgegnete, viele Menschen seien verzweifelt und vertrauten der Regierung nicht mehr. Reuters/Archiv

22:43 Task Force: Kein Covid-Medikament reduziert Hospitalisierungsrate Zurzeit gibt es keine Medikamente gegen Covid-19, die die Hospitalisierungsrate senken oder den Krankheitsverlauf nach dem Spitaleintritt radikal beeinflussen. Zu diesem Schluss kommt die wissenschaftliche Task Force des Bundes in ihrer aktualisierten Bewertung von Arzneimitteltherapien gegen Covid-19. Es gebe mehrere Medikamente zur Behandlung von Covid-19, aber nur bei wenigen lasse sich eine deutliche Auswirkung auf die Sterblichkeit nachweisen, teilte die Task Force mit. Dexamethason habe eine signifikante Reduktion der Sterblichkeit bewirkt bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Erkrankung, die Sauerstoff benötigten. In internationalen Grossstudien habe Remdesivir zu einer Verbesserung des klinischen Zustandes geführt, jedoch keinen Einfluss auf die Mortalität gehabt. Zurzeit würden Studien zur Postexpositionsprophylaxe oder zur ambulanten Behandlung von Patienten mit antiviralen Medikamenten oder monoklonalen Antikörpern laufen, bei denen Colchicin bei Patienten mit leichter Erkrankung die Notwendigkeit eines Spitalaufenthalts zu reduzieren scheine.

21:23 Slowenien weicht harten Lockdown auf Slowenien, das von der Pandemie schwer betroffen ist, zuletzt aber bessere Daten aufwies, weicht seinen harten Lockdown auf. Ab kommendem Montag dürfen sich die Bürger wieder uneingeschränkt zwischen den einzelnen Gemeinden und Regionen bewegen, teilte Innenminister Ales Hojs in Ljubljana mit. Seit Oktober durfte man die eigene Gemeinde oder Region nur unter bestimmten Bedingungen verlassen, etwa aus beruflichen Gründen. Ausserdem sollen ab Montag nach vier Monaten Pause wieder alle Grundschüler in die Schule gehen können. Auch für Abiturienten gibt es wieder Präsenzunterricht. In Geschäften und Läden, die nicht der Deckung des täglichen Bedarfs dienen, kann ab Montag gleichfalls wieder uneingeschränkt eingekauft werden.

20:51 Neuer Herd im Département Moselle Die ansteckendere Coronavirus-Variante aus Grossbritannien ist nach Schätzungen der französischen Regierung aktuell für 20 bis 25 Prozent der Corona-Infektionen in Frankreich verantwortlich. Die südafrikanische und brasilianische Variante seien landesweit hingegen nur für etwa 4 bis 5 Prozent der Infektionen verantwortlich, sagte Gesundheitsminister Olivier Véran am Donnerstagabend. Besonders viele Fälle gebe es im Département Moselle an der deutschen Grenze. Dort seien innerhalb der vergangenen vier Tage rund 300 Fälle identifiziert worden, die auf die brasilianische und südafrikanische Variante zurückgehen. Véran wollte die Region am Freitag aufsuchen.

20:40 Der vermehrte Griff zum Glimmstängel Gesundheit ist derzeit das oberste Gebot – wir schützen uns mit Distanz und Masken um grösseren viralen Schaden zu verhindern.

Gleichzeitig aber greifen viele unter uns jetzt häufiger zum Glimmstängel. Die aktuelle Statistik der Eidgenössischen Zollverwaltung zeigt, 2020 stiegen die jährlichen Zigarettenverkäufe in der Schweiz – zum ersten Mal seit 12 Jahren. Ein grosser Teil der täglich Rauchenden habe den Konsum während und nach dem Lockdown verstärkt. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Sucht Schweiz. Geschlossene Grenzen und der damit verbundene Wegfall des Einkaufstourismus hätten dazu beigetragen.

20:11 Afrikanische Behörde mahnt zur Vorsicht mit Astra-Zeneca-Impfstoff Die panafrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC empfiehlt Ländern, in denen die aus Südafrika stammende Corona-Variante vorherrscht, nicht den Astra-Zeneca-Impfstoff einzusetzen. Eine am vergangenen Wochenende veröffentlichte Studie zeigte, dass der Impfstoff nur minimal vor leichten und moderaten Erkrankungen nach einer Infektion mit der aus Südafrika stammenden Variante B.1.351 schützt. Über die Wirksamkeit bei schweren Verläufen wird in der Studie keine Aussage getroffen. Daraufhin stoppte Südafrika vorübergehend seine geplanten Impfungen mit dem Wirkstoff. Allerdings empfahl die WHO am Mittwoch den weiteren Einsatz des Vakzins. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Impfstoff nicht gegen schwere Verläufe von Covid-19 schütze, hiess es.