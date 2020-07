Der Ticker startet um 6:33 Uhr

12:50 129 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein gibt es laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) 129 neu gemeldete Corona-Fälle gegenüber dem Vortag. Insgesamt beläuft sich die Zahl damit auf 32'498 positiv getestete Personen. Gestorben sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher 1686 Menschen.

12:24 Schutzmasken für Sozialhilfebezüger Die Schutzmasken, die seit Anfang Woche im ÖV getragen werden müssen, gehen ins Geld. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) empfiehlt Städten und Gemeinden deshalb, sie kostenlos an Sozialhilfeempfänger abzugeben. Viele Sozialhilfebezüger fahren zwar nicht jeden Tag zur Arbeit, doch auch sie sind auf den ÖV angewiesen, etwa wenn sie an Integrations-Massnahmen teilnehmen oder wenn ihre Kinder mit dem ÖV zur Schule fahren und älter als zwölf Jahre sind. Im Kanton Zürich gibt es laut dem Präsidenten des Zürcher Gemeindepräsidentenverbandes, Jörg Kündig, bereits Gemeinden, in denen die Sozialhilfeempfänger die Schutzmasken kostenlos abholen könnten. Andere Gemeinden zahlen den Betroffenen den Beitrag für die Masken aus, zusätzlich zum normalen Sozialhilfebetrag. In der Stadt Zürich erhalten die Sozialhilfebezüger den Betrag für den Maskenkauf zurück, wenn sie die Quittung vorweisen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gratis Masken verteilen So greifen Zürcher Gemeinden Bedürftigen unter die Arme 08.07.2020 Mit Audio

11:44 Spitalpersonal in St. Gallen soll Corona-App auf Arbeit ausschalten Das St. Galler Kantonsspital empfiehlt seinem Personal die Corona-Warn-App des Bundes für die Dauer der Arbeit auszuschalten. Die Klinik befürchtet zu viele Fehlalarme und damit verbundene Absenzen beim Personal. National existiert bislang keine solche Empfehlung. Zur Vermeidung von Fehlalarmierungen rate die Spitalleitung, während der Arbeit im Spital auf die Aktivierung der Swiss-Covid-App zu verzichten, sagte ein Spitalsprecher dem Radiosender FM1Today. Die Empfehlung gelte nur für das Personal, nicht aber für Besucherinnen und Besucher. Das Spital begrüsse es, wenn möglichst viele Mitarbeitende die App im privaten Alltag nutzen würden. Legende: Die Corona-Warn-App gibt nicht an, wann und wo man sich in unmittelbarer Nähe zu einem Infizierten aufgehalten hat. Keystone

11:24 Corona-Fallzahlen in Bulgarien steigen stark Bulgarien erlebt nach der Lockerung seiner Corona-Einschränkungen nun einen schnelleren Anstieg der nachgewiesenen Neuinfektionen. Mit 188 neuen Corona-Fällen wurde am Mittwoch ein Tagesrekord seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Damit stieg die Zahl der Infektionen in dem ärmsten EU-Land mit einer Bevölkerung von knapp sieben Millionen Menschen insgesamt auf mehr als 6100. Vor einem Monat lag sie noch bei rund 2700. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 08.07.2020 Mit Video

10:33 TUI Suisse schliesst acht Filialen Die Corona-Krise kostet in der Schweizer Reisebranche weitere Stellen. Die Tochter des weltweit grössten Touristikkonzerns TUI schliesst hierzulande acht Filialen und baut 70 Arbeitsplätze ab. Das entspricht rund 15 Prozent der Stellen. Die Acht der aktuell 62 TUI-Filialen werden per Ende September 2020 geschlossen. Konkret sind dies die Filialen Zürich Sihlporte, Winterthur Marktgasse, Dietikon, Mall of Switzerland, Cham, Luzern Zürichstrasse, Bern Spitalgasse und Biel. Der Stellenabbau soll durch natürliche Fluktuationen, Pensionierungen, Arbeitspensum-Reduktionen aber auch Entlassungen umgesetzt werden. Legende: TUI beschäftigt eigenen Angaben zufolge aktuell 468 Mitarbeitende in der Schweiz. Keystone

10:24 Lockdown im Westjordanland wegen steigender Corona-Zahlen verlängert Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) hat angesichts steigender Infektionen mit dem Coronavirus einen Lockdown im Westjordanland um fünf Tage verlängert. Die Massnahme sollte am Mittwochmorgen in Kraft treten und bis Montagmorgen dauern, wie die Behörde mitteilte. Damit gelten in dem Gebiet weiterhin Ausgangsbeschränkungen. Mit Ausnahme von Supermärkten, Bäckereien und Apotheken müssen Geschäfte geschlossen bleiben. Banken und Fabriken dürfen gemäss der Notfall-Verordnungen ihren Betrieb fortsetzen. Der Lockdown war vergangenen Freitag in Kraft getreten.

9:50 Was nützt die Corona-App? Seit rund zwei Wochen ist die Corona-App nun verfügbar. Aktuell lässt sich aber noch wenig über deren Wirksamkeit sagen. Lesen Sie im Artikel, was Sang-Il Kim, Leiter der Abteilung digitale Transformation beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), dazu sagt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SwissCovid-App Was nützt die Corona-App? Das BAG weiss es noch nicht 08.07.2020 Mit Audio

9:11 KMU zeigen sich deutlich zuversichtlicher als im Mai Die KMU in der Schweiz können nach dem Corona-Lockdown wieder etwas aufatmen. Zwar bleibt die Lage für viele kleine und mittlere Unternehmen herausfordernd. Doch zeigen sie sich laut einer Studie wieder deutlich zuversichtlicher als noch im Frühling. Die Mehrheit fürchtet allerdings eine zweite Welle der Ausbreitung des Virus. Noch etwas mehr als jedes fünfte Unternehmen erwartet, in den nächsten zwölf Monaten in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Das geht aus einer Umfrage , Link öffnet in einem neuen Fensterhervor, welche die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) vom 23. bis zum 29. Juni unter 480 Firmen durchgeführt hat. Im April – während des Lockdowns – befürchtete jedes dritte KMU Schwierigkeiten, vor der Bekanntgabe der Unterstützungsmassnahmen des Bundes im März sogar jedes zweite. Die Umfrage zeigt: Die Lage hat sich bereits entspannt, doch ausgestanden ist die Krise nicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Coronakrise Arbeitslosenquote sinkt im Juni leicht 08.07.2020 Mit Audio

8:40 Levi's streicht Hunderte Jobs Der traditionsreiche Jeans-Hersteller Levi Strauss (Levi's) will nach einem starken Umsatzrückgang und roten Zahlen in der Coronakrise Hunderte Stellen streichen. Unterm Strich erlitt Levi's im zweiten Quartal einen Verlust von 363 Millionen Dollar. Um die Kosten zu senken, sollen jetzt rund 700 Bürojobs wegfallen. Das entspricht laut Levi's etwa 15 Prozent der Stellen ausserhalb von Verkauf und Produktion. Die Massnahme soll jährlich 100 Millionen Dollar einsparen. Insgesamt hat Levi's nach eigenen Angaben rund 14'400 Mitarbeiter. Legende: Im zweiten Quartal brachen die Erlöse im Jahresvergleich um 62 Prozent auf 498 Millionen Dollar ein. Keystone

7:47 Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im Juni auf 3.2 Prozent nach 3.4 Prozent im Mai gesunken, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilt. Vor der Coronakrise – im Februar – hatte sie noch bei 2.5 Prozent gelegen. Gemäss den Erhebungen des Seco waren Ende Juni 150’289 Arbeitslose bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) eingeschrieben, 5709 weniger als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhte sich die Arbeitslosigkeit um 53’067 Personen (+54.6 Prozent). Legende: Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im Juni wieder etwas aufgehellt. Keystone

6:53 Genesungswünsche nach Bolsonaros Corona-Diagnose Nach Jair Bolsonaros positivem Corona-Test haben zahlreiche Genesungswünsche den brasilianischen Präsidenten erreicht. US-Präsident Donald Trump wünschte Bolsonaro eine «rasche Besserung». Der Leiter der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte, er hoffe, «dass es ihm gut geht und er sich schnell erholt». Auch mehrere brasilianische Gouverneure schickten Genesungswünsche nach Brasilia. Die brasilianische Regierung hat die Pandemie von Anfang an heruntergespielt. Präsident Bolsonaro bezeichnete die Lungenkrankheit Covid-19 immer wieder als «leichte Grippe» und stemmte sich gegen Schutzmassnahmen. Legende: Bolsonaro sagte, er wolle nun das umstrittene Mittel Hydroxychloroquin einnehmen, dessen Wirksamkeit gegen die Lungenerkrankung Covid-19 bislang nicht bewiesen ist. Keystone

6:18 Über 1200 weitere Corona-Tote in Brasilien Brasilien verzeichnete in den letzten 24 Stunden 45'305 neue Coronavirus-Fälle und 1254 weitere Todesfälle. Dies ist den Angaben des Gesundheitsministeriums zu entnehmen. Das lateinamerikanische Land verzeichnet offiziellen Daten zufolge bislang insgesamt 1.66 Millionen Infektionen und 66'741 Todesopfer, die auf das Virus zurückzuführen sind.

4:16 Mehr als 60'000 Neuinfektionen in den USA In den USA hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden die Schwelle von 60'000 überschritten. Dies geht aus der Zählung der Johns-Hopkins-Universität hervor. Dies ist der höchste Wert seit Beginn der Pandemie innert eines Tages. Insgesamt wurden in den USA nun knapp 3 Millionen Corona-Infektionen festgestellt. Zudem sind in den letzten 24 Stunden mehr als 1100 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Die Zahl der Toten in den USA liegt nun bei mehr als 131'300. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 08.07.2020 Mit Video

2:20 Ausschreitungen bei Corona-Protesten in Serbien Tausende Serbinnen und Serben haben in der Nacht auf Mittwoch vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad gegen neue Beschränkungen in der Corona-Pandemie protestiert. Dabei kam es zu Ausschreitungen und Zusammenstössen mit der Polizei. Die Ordnungshüter setzten Tränengas gegen die Demonstranten ein, nachdem eine grössere Gruppe versucht hatte, das Parlamentsgebäude zu stürmen. Präsident Aleksandar Vucic hatte nur wenige Stunden zuvor im Fernsehen eine neue Ausgangssperre für das kommende Wochenende angekündigt. Die Lage im Land sei ernst, betonte er. Besonders die Hauptstadt sei stark betroffen. «Alle Krankenhäuser in Belgrad sind fast voll», sagte Vucic weiter. Daher werde von Freitag bis Montag ein Ausgehverbot verhängt. Zuletzt hatte es im Mai eine Ausgangssperre gegeben. 00:17 Video Auseinandersetzungen in Belgrad (unkomm.) Aus News-Clip vom 08.07.2020. abspielen

0:25 Trump will alle Schulen nach den Sommerferien öffnen Trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen übt US-Präsident Donald Trump Druck auf die Bundesstaaten aus, die Schulen nach den Sommerferien wieder zu öffnen. «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind», sagte Trump am Dienstag. Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und deren Eltern. «Wir werden Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, die Schulen zu öffnen.» Bezüglich Fallzahlen spielte Trump die Lage in den USA herunter. «Weil wir mehr testen, haben wir mehr Fälle», sagte er. Der Präsident betonte erneut, dass die Sterblichkeitsrate in den USA «die niedrigste auf der Welt» sei. Gemäss Daten der Johns-Hopkins-Universität ist dies aber nicht korrekt. Unter den 20 am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit haben demnach 13 Staaten eine niedrigere Sterblichkeitsrate pro 100 bestätigter Infektionen. 00:14 Video Trump: «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst offen sind.» Aus News-Clip vom 08.07.2020. abspielen

23:55 Rückschritt in der Armutsbekämpfung wegen Coronakrise Die Corona-Pandemie macht weltweit jahrzehntelange Fortschritte zunichte – in der Armutsbekämpfung, im Gesundheitswesen und in der Bildung. Das zeigt ein neuer UNO-Report. Laut dem Bericht fallen dieses Jahr voraussichtlich 71 Millionen Menschen zurück in die Armut. Es wäre der erste Anstieg der Armutszahlen seit 1998. Auch bei der Kinderarbeit befürchtet die UNO erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Anstieg. Zudem könnten aufgrund von Problemen beim Gesundheitswesen und in der Impfversorgung hunderttausende Menschen sterben. Überdurchschnittlich stark betroffen von der Coronakrise seien Arme, Menschen mit Behinderungen und auch Frauen, so die UNO.

22:08 Serbien kündigt erneuten Lockdown an Serbiens Präsident Aleksandar Vucic verkündet einen erneuten Lockdown für Serbien übers Wochenende. Dies, nachdem das Balkanland am Dienstag die höchste Zahl an Todesopfern an einem Tag durch das Coronavirus gemeldet hatte. Das Gesundheitsministerium des Landes teilte mit, dass in Serbien innerhalb von 24 Stunden 13 Menschen gestorben seien und 299 neue Covid-19-Fälle bestätigt worden seien. Vucic bezeichnet die Virensituation in der serbischen Hauptstadt Belgrad als «alarmierend» und «kritisch», da sich die Krankenhäuser der Stadt ihren Kapazitätsgrenzen näherten. Die Regierung werde laut Vucic ab Freitag eine Ausgangssperre bis Montag verhängen. Zudem sind ab dann Gruppen von mehr als fünf Personen nicht mehr zugelassen. Legende: «Wir haben uns wahrscheinlich zu sehr entspannt. Alle dachten, es sei alles vorbei », so Vucic. Keystone

20:39 USA vollziehen WHO-Austritt Die USA werden per 6. Juli 2021 aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) austreten. Eine entsprechende Erklärung sei bei UNO-Generalsekretär António Guterres eingereicht worden, zitiert die Deutschen Presse-Agentur einen hohen Regierungsbeamten in Washington. Auch der demokratische Senator Bob Menendez, verkündete auf Twitter den offiziellen WHO-Austritt der USA. US-Präsident Donald Trump hatte Ende Mai mitten in der Corona-Pandemie den Abbruch der Beziehungen seines Landes mit der WHO verkündet. Ende Juni hatte es von Seiten der WHO geheissen, dass noch kein offizielles Schreiben zur Beendigung der Zusammenarbeit eingegangen sei. Trump wirft der WHO vor, zu spät über die Gefahr des Coronavirus informiert zu haben und unter der Kontrolle der Regierung in Peking zu stehen, obwohl China geringere Beiträge an die Organisation zahle als die USA. Er machte die in Genf ansässige Organisation mitverantwortlich für die hohe Anzahl der Toten. Die WHO habe sich zudem notwendigen Reformen verschlossen. Der US-Präsident beschuldigt zudem China, die weltweite Verbreitung des Coronavirus nicht verhindert zu haben, und droht mit Konsequenzen.

20:08 Bolsonaros Coronatest ist positiv – wirkt sich das auf seine Politik aus? Der brasilianische Präsident hat heute bekannt gegeben, dass er positiv auf das neue Coronavirus getestet worden sei. SRF-Südamerika-Korrespondentin Karen Naundorf schätzt die politische Lage im grössten Land des Kontinents nach dieser Nachricht ein: «Neben der gefährlichen Verharmlosung des Virus hat Jair Bolsonaro den Umgang mit Corona politisiert: Wer für Quarantäne-Massnahmen ist, ist gegen ihn. Wissenschaftliche Erkenntnisse spielen für seine Politik bislang keine Rolle. Nicht einmal der derzeitige Gesundheitsminister in Brasilien hat Fachwissen, er ist Armeegeneral. Bolsonaro ist überzeugt, dass Hydroxychloroquin bei der Corona-Vorbeugung hilft. Er nimmt das anfangs auch von US-Präsident Trump gelobte, aber umstrittene, Medikament seit Wochen. Wissenschaftler vermuten, dass das Medikament bei Corona-Patienten nicht nur wirkungslos sein könnte, sondern womöglich die Sterberate erhöhen könnte. Ob die positive Corona-Diagnose Einfluss auf Bolsonaros Politik haben wird, das hängt vermutlich davon ab, wie schwer die Krankheit bei ihm verläuft: Ob er ins Spital muss – oder die, wie er sagt, ‹kleine Grippe› Zuhause auskurieren kann.» 00:33 Video SRF-Korrespondentin Karen Naundorf über Bolsonaros Politik Aus News-Clip vom 07.07.2020. abspielen