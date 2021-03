Der Ticker startet um 5:53 Uhr

16:09 Frankreich verlegt Patienten wegen angespannter Situation Wegen der angespannten Corona-Lage in den Spitälern einiger Regionen verlegt Frankreich Patientinnen und Patienten – zum Beispiel auch nach Belgien. Die Situation im Grossraum Paris, in der Region Hauts-de-France und im Süden sei «besorgniserregend», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron. In den kommenden Tagen würde daher eine gewisse Zahl von Patientinnen und Patienten verlegt – besonders aus dem Grossraum Paris. In anderen Regionen gebe es derartige Verlegungen bereits.

15:34 Lockdown liess Gesundheitskosten unter Erwartungen sinken Die Covid-19-Pandemie hat die Gesundheitskosten in der ersten Welle im Frühjahr 2020 unter die von den Krankenkassen erwarteten Werte sinken lassen. Die Ausgaben sanken im Lockdown und in den vier Wochen danach um 22.4 Prozent. In den Erwartungswerten ist der Kostenanstieg bereits eingerechnet, wie die CSS bekannt gab. Darum bedeuten die Daten nicht, dass die Gesundheitskosten gesunken sind. Die Kosten sind aber nicht so stark gestiegen, wie sie es ohne die Pandemie getan hätten. Den Hauptgrund für den Unterschied zwischen Erwartungen und Ausgaben vermutet das Institut des Krankenversicherers im bundesrätlich verordneten Lockdown im Frühling 2020. Die Spitäler verzichteten damals auf planbare Eingriffe, um Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Zudem gab es Mobilititätsbeschränkungen. Legende: Die Untersuchung nahm das CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie aufgrund eigener Daten des Krankenversicherers CSS vor. Keystone

15:07 Stadt St. Gallen will wegen des Shutdowns Gebühren erlassen Den Läden, Gastro-Betrieben und Taxi-Unternehmen aus der Stadt St. Gallen sollen wegen des Shutdowns verschiedene Gebühren erlassen werden. Die Aktion ist abhängig vom Öffnungszeitpunkt. St. Gallen habe entschieden, dass für den Zeitraum der Schliessungen wegen der Corona-Pandemie verschiedene städtische Gebühren erlassen würden, teilte die Direktion Soziales und Sicherheit mit. Damit wolle man Läden wie auch Gastro-Betriebe und Taxi-Unternehmen in der schwierigen Zeit unterstützen. Für Läden geht es beispielsweise um die Gebühren für Kundenstopper auf öffentlichem Grund für die Zeit vom 18. Januar bis Ende Februar 2021.

13:58 Neue Quarantäneliste ab 22. März Das Bundesamt für Gesundheit hat die Quarantäneliste aktualisiert. Ab dem 22. März fallen Einreisende aus weiteren Regionen und Länder – neu hinzugefügt in fetter Schrift – unter die Quarantänevorschriften. Seit dem 11. März nicht mehr auf der Liste befinden sich Portugal und Spanien. Deutschland: Land Thüringen Frankreich: Region Centre-Val de Loire

Region Hauts-de-France

Region Île-de-France

Region Korsika

Region Normandie

Region Nouvelle-Aquitaine

Region Occitanie

Region Pays de la Loire

Region Provence-Alpes-Côte d'Azur Italien: Region Abruzzen

Region Apulien

Region Basilikata

Region Emilia Romagna

Region Friaul / Julisch Venetien

Region Kampanien

Region Latium

Region Ligurien

Region Marken

Region Molise

Region Toskana

Region Umbrien

Region Venetien Österreich: Land Burgenland

Land Kärnten

Land Niederösterreich

Land Oberösterreich

Land Salzburg

Land Steiermark

Land Wien Staaten und Gebiete Albanien

Andorra

Antigua und Barbuda

Bahrain

Barbados

Belgien

Besetztes Palästinensisches Gebiet

Brasilien

Bulgarien

Chile

Estland

Irland

Israel

Jordanien

Katar

Kosovo

Kuwait

Lettland

Libanon

Litauen

Luxemburg

Malediven

Malta

Moldawien

Monaco

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Peru

Polen

Rumänien

San Marino

Schweden

Serbien

Seychellen

Slowakei

Slowenien

St. Lucia

Südafrika

Tschechien

Ungarn

Uruguay

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Staaten von Amerika

Vereinigtes Königreich

Zypern

13:35 Neue Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1491 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1117 . Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'978 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 881 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 79.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent.

12:24 Härtefälle – Kanton Solothurn verzichtet auf Verzugszins auf Steuerrechnungen Firmen, die wegen der Coronakrise als Härtefälle gelten, müssen dieses Jahr auf offene Steuerrechnungen keinen Verzugszins zahlen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Per Verordnung habe der Regierungsrat das Einfordern dieser Zinsen gestoppt. «Der Kanton Solothurn ist der einzige Kanton, der auf diese Verzugszinsen verzichtet», freuen sich die Verantwortlichen. Unternehmen, die einen Zahlungsaufschub für die Steuern benötigen, können beim Kanton einen Antrag stellen.

Der Ständerat hat am Morgen an einigen Differenzen festgehalten, sodass die Vorlage erneut in den Nationalrat kommt. Insbesondere beim Geld für Härtefälle zeigte sich der Ständerat zurückhaltender als der Nationalrat und folgte den Anträgen von Finanzminister Ueli Maurer. Dieser sprach von einem «Ausgabenrausch des Nationalrats», der verhindert werden müsse.

11:11 Absage von Open-Air-Festivals Sieben grosse Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Coronakrise aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live mit. In der Schweiz betrifft die Absage von Eventim das Greenfield-Festival in Interlaken. Abgesagt seien unter anderen auch «Rock am Ring», «Rock im Park», «Hurricane Festival» und «Southside». Allen Ticketinhabern würde die Möglichkeit gegeben, die Festivals im 2022 zu besuchen, schreibt das Konzertveranstalter-Netzwerk. 04:37 Video Aus dem Archiv: Greenfield – der Teenager unter den Openairs Aus Glanz & Gloria vom 11.06.2020. abspielen

10:29 Basel-Stadt unterstützt Corona-Nothilfe für Sans-Papiers Die Basler Regierung hat einen Beitrag von 120'000 Franken für die Anlaufstelle für Sans-Papiers Basel gesprochen. Die Gelder fliessen in den dortigen Corona-Nothilfe-Fonds. Die Anlaufstelle unterstützt mit ihrem Nothilfe-Fonds Sans-Papiers, die in der Covid-19-Pandemie ihre Arbeit vor allem in Privathaushalten sowie in der Alten- oder Kinderbetreuung und damit auch ihr Einkommen verloren haben, wie die Regierung mitteilte. Es handelt sich um den dritten Beitrag an diesen Fonds. Im vergangenen Jahr hat der Kanton in zwei Tranchen bereits 280'000 Franken eingezahlt. Die Anlaufstelle unterstütze mit diesen Geldern gezielt Einzelpersonen und Familien, die sich seit längerer Zeit in Basel-Stadt aufhalten, gut integriert sind und in der Vergangenheit ihren Lebensunterhalt durch Arbeit selber bestreiten konnten, heisst es weiter. Die Sans-Papiers erhalten aus dem Fonds beispielsweise Beiträge an ihre Miet- oder Gesundheitskosten.

9:16 Schweiz kauft weitere drei Millionen Impfdosen Gesundheitsminister Alain Berset verkündet auf Twitter, dass die Schweiz weitere drei Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech habe kaufen können. Eine Million davon stünden den Kantonen im April, Mai und Juni zur Verfügung, schreibt Berset in einer kurzen Mitteilung. Mit Pfizer/Biontech hatte der Bund bereits einen Vertrag über drei Millionen Dosen abgeschlossen. Weitere Verträge bestehen mit den Herstellern Novavax (6 Mio.), Curevac (5 Mio.), Astra-Zeneca (5.3 Mio.) sowie Moderna (13.5 Mio.). Zugelassen sind jedoch erst die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna, das Vakzin von Astra-Zeneca befindet sich bei der Schweizer Heilmittelbehörde weiterhin im Zulassungsverfahren.

9:14 Südkorea beschliesst einzelne Quarantäne-Ausnahmen und Impf-Privilegien Wegen des Chipmangels in der Autoindustrie zieht Südkorea Konsequenzen in der Corona-Politik. Nach Angaben der Regierung werden Geschäftsleute, die zur Behebung dieses Problems im Einsatz sind, von den Quarantäne-Regelungen ausgeschlossen. Ausserdem sollen Personen Vorrang bei Impfungen haben, die in der Beschaffung von Autochips tätig sind. Das Problem trifft Autobauer weltweit, etwa auch Volkswagen und General Motors. Die südkoreanische Autoindustrie stehe noch relativ gut da, aber die Befürchtungen hätten zugenommen, dass es künftig zu Produktionsausfällen kommen könnte, teilt die Regierung in Seoul mit.

Magdalena Martullo-Blocher wird des Ratssaals verwiesen, weil sie eine Maske trägt – ein Jahr ist diese Szene her. Heute werden jene des Saals verwiesen, die keine Maske tragen. Die Parlamentssäle gleichen einem Wald aus Plexiglas, zwei Speichel-Schnelltests gibt es für jeden Parlamentarier pro Woche, Besucher und Lobbyisten sind ausgesperrt. «Mehr können wir nicht machen», sagt Andreas Wortmann, Leiter Infrastruktur der Parlamentsdienste. 85'000 Franken hat der Bund alleine für Plexiglas ausgegeben. Das Virus schafft es jedoch trotz aller Vorsichtsmassnahmen immer mal wieder ins Parlament: So entdeckten die Schnelltests bei Ständerat Josef Dittli letzte Woche Covid-19, er fehlt seither und bleibt in Isolation. «Allerdings gibt es bis heute keinen Nachweis, dass sich jemand im Bundeshaus selber angesteckt hat», sagt Wortmann, der die Schutzmassnahmen koordiniert.

4:11 Hilfsorganisationen fordern vorübergehende Aufhebung von Impf-Patentrechten Hilfsorganisationen haben erneut vor Engpässen bei Corona-Impfungen in Ländern mit niedrigem Einkommen gewarnt. Weltweit habe die Mehrheit der ärmsten Länder noch keine einzige Impfung verabreicht, teilte Oxfam gemeinsam mit einer Allianz anderer Hilfsorganisationen mit. Bis Ende 2021 könnten bestenfalls 20 Prozent der Bewohner in Ländern des globalen Südens auf eine Impfung gegen das Coronavirus hoffen. Das Bündnis kritisierte weiterhin Staaten wie die USA, Grossbritannien und die EU. Diese verhinderten, dass die Patentrechte für Impfstoffhersteller vorübergehend aufgehoben würden. Ohne Patentrecht könnte viel schneller viel mehr Corona-Impfstoff produziert und auch auf ärmere Länder verteilt werden. Aktuell hätten die Pharmakonzerne ein Machtmonopol.

3:49 Weitere Eskalation im Impfstreit zwschen London und Brüssel In einer neuen Eskalation des Impfstoff-Streits zwischen Brüssel und London ist am Dienstagabend ein Vertreter der EU ins britische Aussenministerium zitiert worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungsquellen. Grund soll eine Äusserung von EU-Ratspräsident Charles Michel zu einer angeblichen Sperre für Impfstoff-Exporte des Landes sein. «Die britische Regierung hat nicht einmal den Export einer einzigen Covid-19-Impfung blockiert», teilte ein Regierungsprecher am Dienstagabend mit. Alle Verweise auf ein britisches Export-Verbot oder jegliche Einschränkungen für Impfstoffe seien komplett falsch. Legende: Reuters

22:31 Biontech stellt für 2022 bis zu drei Milliarden Impfdosen in Aussicht Der Impfstoffhersteller Biontech stellt für den Fall einer entsprechenden Nachfrage eine deutliche Steigerung der Produktion mit seinem Partner Pfizer in Aussicht. Im Jahr 2022 könne die Kapazität für drei Milliarden Corona-Impfdosen erreicht werden, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview. Das hänge aber auch von der Nachfrage ab und davon, ob etwa Auffrisch-Impfungen benötigt würden. Für das Jahr 2021 sind zwei Milliarden Dosen geplant.

20:37 Denkfabrik sieht Engpässe bei Impfstoff-Zutaten Der beispiellose Bedarf und die Produktion der Corona-Impfstoffe bringen die Industrie an ihre Kapazitätsgrenzen. «Impfstoffhersteller und Zulieferer berichten zunehmend über Engpässe bei Roh- und Verpackungsmaterial und Ausrüstung», berichtete die Denkfabrik Chatham House in Genf. Sie hatte ein Treffen mit Vertreter der Industrie, von Verbänden und der UNO-Impfinitiative Covax organisiert, um Lösungen zu suchen. In einem Strategiepapier, Link öffnet in einem neuen Fenster, das bei dem Treffen diskutiert wurde, heisst es, für grössere Produktionsmengen seien Effizienzsteigerungen in den bestehenden Fabriken, der Umbau bestehender älterer Fabriken für die Herstellung der neuen Stoffe und der Bau neuer Fabriken nötig. Die Industrie habe die Produktion von bis zu 14 Milliarden Impfdosen bis Ende 2021 in Aussicht gestellt, heisst es in dem Papier. Das wäre drei bis vier Mal so viel Impfstoff, wie bislang pro Jahr hergestellt wurde. Engpässe bei den Rohmaterialien für die Impfstoffe und die Verpackung drohten aber, die Zusagen zunichte zu machen. Die Lieferketten seien komplex, weil teils mehr als 100 Bestandteile für einen Impfstoff sowie die Verpackung nötig seien. Sowohl Zuliefer- als auch Produktionskapazitäten müssten ausgebaut werden.

20:28 Österreich testet in Vorarlberg ab Montag Lockerungsschritte Das österreichische Bundesland Vorarlberg wird nächste Woche zur Testregion für Corona-Lockerungen. Ab Montag sollen Gastronomie, Veranstaltungen und Jugendsport unter vielen Auflagen wieder möglich werden, kündigte Landeschef Markus Wallner in Bregenz an. Mit Zutrittstests, Abstand, Masken, Besucherregistrierung und Schutzkonzepten sollen Ansteckungen vermieden werden. In dem kleinen westlichen Bundesland steht die 7-Tages-Inzidenz bei 73, weit unter dem österreichweiten Wert von 184. «Von dieser Lage heraus kann man gut begründen, einen verantwortungsvollen Schritt zu setzen», sagte Wallner nach Verhandlungen mit der Regierung in Wien. «Aber die Eigenverantwortung ist auch gefragt», betonte der konservative Politiker. Im Rest Österreichs bleiben Restaurants, Bühnen und Jugendtreffs vorerst weiter zu. Die Regierung in Wien will nächste Woche über mögliche landesweite Lockerungen beraten.

Die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes stand in den letzten Wochen massiv in der Kritik. Die Politik wollte ihr sogar einen Maulkorb verpassen. Dazu ist es nun doch nicht gekommen. Taskforce-Präsident Martin Ackermann spricht im Interview über die Rolle des Gremiums und betont, dass ein Restrisiko bestehen bleibe.

«Das Virus ist in Italien tatsächlich wieder auf dem Vormarsch», sagt Franco Battel, SRF-Korrespondent in Rom. Alle Zahlen steigen derzeit wieder an: die der Infizierten, die der Spitalpatientinnen und -patienten und die der Leute, die auf Intensivstationen liegen.