Der Ticker startet um 10:20 Uhr

12:16 BAG: 18 neue bestätigte Ansteckungen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 18 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'310 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Sonntag waren 35 neue Fälle vermeldet worden, dazu kamen 14 Nachmeldungen aus den Monaten April und Mai. Am Samstag waren es 26 neue Fälle gewesen, am Freitag und Donnerstag je 17. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner entfielen 365 Fälle. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher insgesamt auf 509'600. Bei sieben Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:39 Leichter Anstieg der Sozialhilfe-Fälle Wegen der Corona-Krise rechnet die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (Skos) mit einem Anstieg der auf Sozialhilfe angewiesene Personen in den nächsten zwei Jahren. Eine Auswertung von Mitte Mai zeigt bereits ein leichter Anstieg der Sozialhilfefälle in der Schweiz. Gemäss der ersten Umfrage bei den Sozialdiensten ist Mitte Mai gesamtschweizerisch ein leichter Anstieg der Fallzahlen um 2.7 Prozent bemerkbar, wie die Skos mitteilte. In der Romandie und der Zentralschweiz sei der Anstieg mit 4.4 Prozent und 4.2 Prozent gegenüber dem Durchschnittsmonat vor einem Jahr deutlich. Die Skos geht davon aus, dass sich das ganze Ausmass der Krise auf den Anstieg der Sozialhilfe erst nach einigen Monaten bemerkbar machen wird. Im Moment wirkten noch die Instrumente der Arbeitslosenversicherung und die Corona-Erwerbsersatzentschädigung, so die Skos. Zudem könne Sozialhilfe erst dann bezogen werden, wenn das Vermögen aufgebraucht ist.

10:56 Zwei Tennisprofis nach Turnier mit Coronavirus infiziert Die von Novak Djokovic initiierte Adria Tour sorgt für weitere Turbulenzen. Nach dem Bulgaren Grigor Dimitrov infizierte sich mit dem Kroaten Borna Coric ein zweiter Teilnehmer mit dem Coronavirus. Die Bilder nach dem Turnier am vorletzten Wochenende in Belgrad hatten zu Irritationen und zu noch mehr Unverständnis geführt. Hygiene-Bestimmungen wurden in den Wind geschlagen, die empfohlenen Abstände wurden weder von den Zuschauern auf der Tribune noch von den Akteuren nach den Spielen und schon gar nicht bei der dem Turnier folgenden feuchtfröhlichen Party eingehalten. Die lasche Handhabung der allgemeinen Bestimmungen in Zeiten der Corona-Pandemie lässt die Veranstalter und mit ihnen Djokovic in einem schiefen Licht erscheinen. Fehler haben die Organisatoren nach eigener Einschätzung nicht begangen. Sie hätten sich immer strikt an die epidemiologischen Massnahmen der Länder gehalten, in denen Turniere der Adria Tour durchgeführt wurden. Legende: Am Samstag spielten Coric und Dimitrov (r.) noch an der Adria Tour gegeneinander. Keystone

10:31 Brasilien beklagt bereits über 50'000 Corona-Tote Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien ist auf über 50'000 gestiegen. Insgesamt seien bisher 50'617 Patienten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte das brasilianische Gesundheitsministerium mit. Über eine Million Menschen haben sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Die tatsächliche Zahl dürfte nach Einschätzung von Experten allerdings wesentlich höher sein, da Brasilien nur relativ wenig testet. Damit liegt das grösste Land Lateinamerikas sowohl bei Infektionen als auch bei Toten an zweiter Stelle hinter den USA. Der rechte Präsident Jair Bolsonaro bezeichnete das Coronavirus zuerst als «leichte Grippe» und wehrt sich noch immer gegen Ausgangsbeschränkungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 21.06.2020 Mit Video

9:03 Ex-SNB-Chef Hildebrand zuversichtlich für Konjunktur Der Ex-Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Philipp Hildebrand, sieht die aktuelle Wirtschaftskrise als nicht so gravierend an, wie die jüngste Finanzkrise im Jahr 2008. «Während der Finanzkrise machte der kumulierte Verlust der Wirtschaftstätigkeit in den Vereinigten Staaten im folgenden Jahrzehnt rund 50 Prozent des Bruttoinlandproduktes BIP des Jahres 2008 aus», sagte er in einem Interview in der Zeitung «Le Temps». In Europa seien es bei dem Wert rund 120 Prozent des 2008er BIP gewesen. Während der Covid-19-Krise sollte diese Kennzahl deutlich niedriger sein, betonte Hildebrand. Für ihn seien aber zwei Bedingungen notwendig, damit die Wirtschaft wieder durchstartet. «Die erste besteht darin, eine zweite Welle der Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern», sagte er. Als zweite Bedingung sei zu verhindern, dass die aktuelle Krise zu einer Bankenkrise werde, hiess es. Dank der Lehren aus der Finanzkrise und den neuen Vorschriften sei «das Finanzwesen heute in einer viel besseren Position als 2008», sagte er. Legende: Keystone

7:57 60 Prozent weniger Fahrgäste bei BLS wegen Corona Seit Beginn des Lockdowns sind rund 60 Prozent weniger Fahrgäste mit der BLS gereist als zuvor. Das Transportunternehmen rechnet 2020 mit einem Verlust von 40 Millionen Franken im Regionalverkehr. In der zweiten Jahreshälfte rechnet die BLS ebenfalls mit 20 bis 30 Prozent weniger Fahrgästen als üblich. Der Verlust entsteht laut BLS durch die geringeren Einnahmen im Verkauf von Billetten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Corona 60 Prozent weniger Fahrgäste bei BLS 22.06.2020 Mit Audio

6:58 Wirtschaftsprofessorin Bütler will Kurzarbeit nicht verlängern Die Wirtschaftsprofessorin von der Universität St. Gallen (HSG), Monika Bütler, hat sich gegen eine Verlängerung der Kurzarbeit in der Schweiz ausgesprochen. «Ein Ausbau der Kurzarbeit wäre der falsche Weg», sagte die Ökonomin, die auch Mitglied der Coronavirus-Taskforce des Bundes ist, den Zeitungen der «CH-Media» vom Montag. «Sonst würden Wirtschaftsstrukturen zementiert werden, die ohnehin nicht länger haltbar sind», erklärte sie. Der Staat solle in erster Linie Individuen retten, nicht Firmen, betonte die HSG-Wissenschaftlerin. Unternehmen, die zum Entscheid kämen, dass eine Restrukturierung nötig sei, würden damit ohnehin kaum zwölf Monate zuwarten, sagte Bütler. Ansatzpunkte sehe sie eher bei Investitionen in die Weiterbildung von Arbeitnehmern, «sodass diejenigen, die eine Stelle verlieren, besser Chancen haben». Dass es in der Coronavirus-Taskforce einen Graben zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsvertretern gegeben habe, verneint die HSG-Professorin. Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht primär die staatlichen Massnahmen entscheidend dafür sind, wie gravierend die Wirtschaftskrise wird – sondern das Verhalten der Menschen, die Verbreitung des Virus, sowie die Situation im Ausland

6:14 Peking meldet tiefste Infektionszahl seit neuem Ausbruch Nach dem neuen Coronavirus-Ausbruch in Peking hat die chinesische Hauptstadt heute Montag neun weitere Infektionen gemeldet. Es ist die geringste Zahl von Infektionen, seit vor zwölf Tagen ein neuer Ausbruch auf einem Grossmarkt der Stadt bekannt geworden war. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch hatten die Behörden vergangenen Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, womit Peking teilweise abgeriegelt wurde. Menschen sollen die Stadt nicht mehr verlassen. Wenn doch Reisen notwendig sind, muss ein negativer Coronatest vorliegen. Legende: Landesweit meldete China am Montag insgesamt 18 neue Infektionen – nach 26 am Vortag. So gab es zwei weitere lokale Fälle in der an Peking angrenzenden Provinz Hebei. Sieben «importierte» Infektionen wurden bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen. Keystone

4:49 Globaler Rekordanstieg bei Neuinfektionen Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen Rekordanstieg bei den weltweiten Coronavirus-Fällen. Die Gesamtzahl der Neuinfektionen steigt nach offiziellen Daten innerhalb eines Tages um 183'020. Bislang war am 18. Juni mit 181'232 Fällen der grösste Anstieg seit dem Ausbruch des Virus verzeichnet worden. Laut dem täglichen Bericht der WHO meldet Nord- und Südamerika mit über 116.000 den grössten Teil der Neuinfektionen. Weltweit sind nach Angaben der WHO mehr als 8,7 Millionen Menschen an dem Virus erkrankt und mehr als 461'000 an den Folgen von Covid-19 gestorben.

3:16 American Airlines will 3.5 Mrd. Dollar einsammeln Die US-Fluggesellschaft American Airlines will sich mit dem Verkauf von Aktien sowie zusätzlichen Schuldverschreibungen rund 3.5 Milliarden Dollar an Liquidität sichern. Damit will der Konzern die Coronavirus-Krise bewältigen. Das Unternehmen plane, 1.5 Milliarden Dollar mit dem Verkauf von Aktien und Wandelanleihen einzusammeln, erklärte American Airlines am Sonntag. Zusätzlich sollen Schuldverschreibungen sowie ein Neukredit in Höhe von 500 Millionen Dollar weitere 1.5 Milliarden in die Kasse der Fluggesellschaft spülen. Die Branche verzeichnete im Juni eine leichte Erholung, nachdem der Flugbetrieb infolge des Coronavirus-Ausbruchs fast zum Erliegen gekommen war. Airline-Pläne in Corona-Zeiten #AmericanAirlines$AAL seeks $3.5 billion in new financing https://t.co/8NMfvnr7K2pic.twitter.com/i6yCfsZQEM — Stock Market News (@Stock_Market_Pr) June 22, 2020

2:45 Berlin: Gesundheitsminister will Lehren aus der Pandemie ziehen Mit einer umfassenden Aufarbeitung der Corona-Politik und einem Umbau der Krankenhauslandschaft will der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn Lehren aus der Corona-Pandemie ziehen. «Ich hielte es für eine gute Idee, wenn der Gesundheitsausschuss (des deutschen Parlaments) zusammen mit ausgewiesenen Experten eine grosse Evaluation erarbeitet, aus der wir für die nächste vergleichbare Situation lernen können», sagte Spahn der «Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft». Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollten nicht nur aufgeschrieben, sondern auch zügig umgesetzt werden. Dabei sieht er die Notwendigkeit von Restrukturierungen der Krankenhauslandschaft. Die hohe Zahl an Intensivbetten habe sich zwar bewährt, aber die Corona-Krise habe auch gezeigt, «dass wir gute Konzepte für regionale Versorgung brauchen, gerade bei den Krankenhäusern». Es müsse deshalb Maximalversorger geben mit klar definierten Aufgaben, auch für den Fall einer Pandemie, «und drumherum in der Fläche ein aufeinander abgestimmtes Angebot. Es könne nicht mehr jedes Krankenhaus alles machen.»

1:50 Niederlande: Unruhen bei Corona-Kundgebung Bei Protesten gegen Corona-Massnahmen hat es in Den Haag Unruhen gegeben. Mobile Einsatzkommandos der Polizei setzten am Sonntag Wasserwerfer und Polizeipferde ein, um die Menschenmenge auseinander zu treiben. Mehrere hundert Demonstranten, darunter viele Hooligans, hätten bewusst die Konfrontation mit der Polizei gesucht. «Das hat nichts mehr mit einer normalen Demonstration zu tun», sagte ein Polizeisprecher im Radio. Fünf Menschen wurden festgenommen. Sie hatten nach Angaben der Polizei mit Steinen geworfen. Bürgermeister Johan Remkes hatte zunächst aus Sicherheitsgründen die Demonstration gegen Corona-Massnahmen der Gruppe «Virus Waanzin» verboten. Dennoch waren einige hundert Demonstranten zum Hauptbahnhof gekommen sowie auch noch mehrere hundert Fussball-Fans, wie die Polizei mitteilte. Der Bürgermeister hatte daraufhin eine kurze Kundgebung gestattet. Als die Atmosphäre gewalttätig wurde und vor allem Hooligans Richtung City ziehen wollten, griff die Polizei ein. Ein Platz in der Nähe des Hauptbahnhofes wurde geräumt, nachdem mehrere hundert Demonstranten sich geweigert hatten, ihn zu verlassen. Mehrere Menschen seien festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Ein nahe gelegenes Einkaufszentrum war vorsorglich geschlossen worden. 00:42 Video Unruhen in Den Haag (unkomm.) Aus News-Clip vom 22.06.2020. abspielen

1:41 Italien: Premier befürchtet noch grösseres Hauhaltsdefizit Italien wird nach Angaben der Regierung in diesem Jahr als Folge der Corona-Krise ein noch höheres Haushaltsdefizit als bislang schon gedacht ausweisen. Ein weiterer Anstieg sei wahrscheinlich, sagte Ministerpräsident Giuseppe Conte am Sonntagabend. Bislang wird von einem Defizit von 10,4 Prozent ausgegangen. Die Regierung plant nach Angaben von Conte zügig Massnahmen zur Verhinderung von Kündigungen und wolle zudem stark gebeutelte Bereiche wie die Tourismusindustrie unterstützen. Zudem sei er besorgt darüber, dass die Verbraucher nur wenig Geld ausgeben. Deshalb werde über eine Senkung der Mehrwertsteuer nachgedacht. Eine Entscheidung dazu gebe es aber noch nicht. Audio Aus dem Archiv: Italiens Touristenstädte schlagen Alarm 04:30 min, aus Rendez-vous vom 03.06.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

1:38 USA: Zahl der Neuinfektionen auf Rekordniveau Die Zahl der Neuinfektionen in den USA liegt weiter auf dem höchsten Niveau seit Wochen. Nach Angaben der Seuchenschutz-Behörde CDC klettert die Zahl der Infizierten zuletzt um 32'411 auf knapp 2'25 Millionen. Schon am Samstag hatte sie bei rund 32'000 gelegen, nachdem sie seit Mitte Mai teils deutlich unter diesem Wert gelegen hatte. Die Zahl der neuen Virus-Toten lag mit 560 indes erneut etwas niedriger als an den Vortagen. Insgesamt sind bislang nach amtlichen Angaben 119'615 Menschen in den USA an Covid-19 gestorben. USA: Entwicklung der Neu-Infektionen 06.21.2020

Covid-19 data un USA



2,268,093 official Coronavirus cases

119,854 loved ones dead,

according to official Coronavirus data collected by Johns Hopkins U. , and the virus is still causing great damage. pic.twitter.com/fE08S1OR7b — Yolanda Gayol (@ygayol) June 21, 2020

22:35 Ist die Tourismus-Saison noch zu retten? Meteorologisch ist der Sommer da, das heisst auch die Sommerferien stehen vor der Tür: Deshalb ziehen die Schweizer Ferienorte jetzt alle Werberegister. Sogar 200 Parlamentarierinnen und Parlamentarier brachen diese Woche eine Lanze für Ferien in der Schweiz. Und tatsächlich verzeichnen gewisse Regionen Erfolg. Graubünden meldet gegenüber SRF für die Sommersaison mehrheitlich einen guten Buchungsstand. Das Wallis verzeichnet im Juli gar zwölf Prozent mehr Hotelbuchungen als im Vorjahr. Und auch das Tessin meldet für die Region Locarno gute bis sehr gute Auslastung. Alles Regionen, die schon bisher mehrheitlich von inländischen Gästen besucht wurden. Nicht jede Destination kann sich aber mit Marketing retten, ist für die Tourismusexpertin klar: «Hat man in der Vergangenheit touristische Produkte klar auf Fernmärkte ausgelegt, kann man die nicht kurzfristig anders positionieren.» 01:54 Video Werbeschlacht um einheimische Touristen Aus Tagesschau vom 21.06.2020. abspielen

21:49 Politik erhöht den Druck auf den Bundesrat Sie sind viele und sie stehen vor dem Nichts: Tausende Selbständige und KMU rund um die Kultur- und Eventbranche. Mit den Lockerungen der Corona-Schutzmassnahmen liess der Bundesrat auch die finanziellen Hilfen für sie auslaufen. Doch Firmenanlässe, Messen und Openairs – für die Branche zentral – finden dieses Jahr keine mehr statt. Die Politik erhöht deshalb den Druck auf den Bundesrat und verlangt eine Verlängerung der finanziellen Hilfen, laut Sonntags-Blick ist in links-grünen Kreisen sogar eine entsprechende Sondersession angedacht. 02:04 Video Verlängerung der finanziellen Hilfe für Selbstständige Aus Tagesschau vom 21.06.2020. abspielen

20:56 Ja zum Lufthansa-Hilfspaket steht auf der Kippe Die Lufthansa richtet sich angesichts einer niedrigen Aktionärspräsenz auf der nahenden Hauptversammlung auf eine mögliche Insolvenz ein. Denn die Zustimmung zu den neun Milliarden Euro schweren Staatshilfen steht nach den Registrierungen der Anteilseigner mehr denn je auf der Kippe. «Seit heute Nacht wissen wir, dass unsere Aktionäre weniger als 38 Prozent des Kapitals für diese Hauptversammlung angemeldet haben», hiess es in einem Brief von Lufthansa-Chef Carsten Spohr an die Mitarbeiter. «Damit steht fest, dass bei der Abstimmung eine Zweidrittelmehrheit erreicht werden muss, die nach jüngsten Äusserungen von wichtigen Aktionären insbesondere zu den Konditionen der Kapitalerhöhung nicht sicher erscheint.» Die Anteilseigner stimmen an diesem Donnerstag auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung über das geplante Rettungspaket ab. Liegt die Aktionärspräsenz bei unter 50 Prozent, ist eine Zweidrittelmehrheit der Stimmrechte nötig. Lufthansa-Grossaktionär Heinz Hermann Thiele, der zuletzt gut 15 Prozent der Anteile hielt und die Staatshilfen skeptisch betrachtet, hatte jüngst seine Zustimmung offen gelassen. Er sieht die vorgesehene Beteiligung des Bundes mit 20 Prozent der Lufthansa-Anteile kritisch. Legende: Keystone / Archiv

19:48 Corona-Ausbruch bei Tönnies lässt deutsche «R-Zahl» steigen Der Virus-Reproduktionsfaktor «R» in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) weiter deutlich über den kritischen Wert angestiegen. Der «4-Tage-R» werde nun auf 2.88 geschätzt, der «7-Tage-R» auf 2.03, teilte das Institut in seinem täglichen Lagebericht mit. Das sei vor allem auf lokal begrenzte Ausbrüche unter anderem auf den Schlachthof Tönnies in Gütersloh zurückzuführen. «Da die Fallzahlen in Deutschland insgesamt auf niedrigem Niveau liegen, beeinflussen diese lokalen Ausbrüche den Wert der Reproduktionszahl relativ stark», so das RKI. «Die weitere Entwicklung muss in den nächsten Tagen beobachtet werden, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob es auch ausserhalb der beschriebenen Ausbrüche zu einem Anstieg der Fallzahlen kommt», so das Institut. Ziel ist ein Wert von unter 1, weil damit die Zahl der Infizierten rechnerisch sinkt. Legende: Keystone / Archiv

18:57 Dubai lässt Touristen ab 7. Juli wieder rein Ab dem 7. Juli dürfen Besucherinnen und Besucher wieder nach Dubai reisen. Ausländerinnen und Ausländer mit einer Aufenthaltsgenehmigung dürfen bereits wieder ab dem 22. Juni einreisen, das teilte das Dubai Media Office am Sonntag mit. Weiter heisst es in der Mitteilung, dass die Einreisenden eine Bescheinigung vorlegen müssen. Diese soll bestätigen, dass man erst kürzlich negativ auf das Coronavirus getestet wurde. Sonst werde man bei der Ankunft am Flughafen getestet. Legende: Ab dem 23. Juni sollen die Einwohner Dubais wieder ins Ausland reisen dürfen. Keystone