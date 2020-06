Nachdem die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen seit März dominierendes Thema in den USA war, rückte sie nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz Ende Mai und den darauf folgenden Protesten und Unruhen in den Hintergrund. Nun melden einige Staaten Höchststände an Neuinfektionen. So teilte etwa Gesundheitsministerium in North Carolina mit, am Freitag seien mit 1768 Neuinfektionen so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie innerhalb eines Tages nachgewiesen worden.

14:20

Brasilien überholt Grossbritannien bei Zahl der Corona-Toten

Nach den Daten des Gesundheitsministeriums starben in Brasilien bislang 41'828 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Das grösste und bevölkerungsreichste Land in Lateinamerika liegt damit laut der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster in den USA weltweit auf Platz zwei der Länder mit den meisten Corona-Toten – nach den Vereinigten Staaten (mehr als 114'600 Tote). 828'810 Menschen haben sich in Brasilien mit dem Virus infiziert. In Grossbritannien starben laut Johns-Hopkins-Universität 41'566 mit dem Virus infizierte Menschen.

Die Zahl der Corona-Toten in Brasilien ist zuletzt schnell gestiegen, mit wiederholt jeweils rund 1000 neuen Opfern am Tag. Dennoch werden vielerorts Massnahmen gelockert, Geschäfte und Strände sind inzwischen wieder geöffnet. Vor Einkaufszentren in Sao Paulo bildeten sich lange Schlangen.