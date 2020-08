Der Ticker startet um 5:44 Uhr

13:04 BAG-Medienkonferenz um 13:30 Uhr In etwa einer halben Stunde informieren Vertreter des BAG sowie Michael Herrmann von der Forschungsstelle Sotomo über die aktuelle Corona-Lage. Schwerpunkte an der Medienkonferenz am Hauptsitz des BAG in der bernischen Vorortsgemeinde Köniz werden die aktuelle Corona-Lage in der Schweiz, die Bevölkerungsbefragung der Forschungsstelle Sotomo sowie die Swiss-Covid-App sein. Anwesend sind: Michael Herrmann, Sotomo

Sang-Il Kim, Leiter Abteilung Digitale Transformation des BAG

Stefan Kuster, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG. Sie können die Medienkonferenz entweder unkommentiert auf SRF Info oder hier auf srf.ch im Livestream mitverfolgen.

13:01 Kanaren mit Rekordzahl an Neu-Infektionen Auf den Kanarischen Inseln ist ein neuer Rekord an Neuinfektionen registriert worden. Die regionalen Gesundheitsbehörden meldeten am Donnerstagabend 338 neue Fälle binnen 24 Stunden. Das ist die höchste Zahl seit dem Ausbruch der Pandemie im März. Die zu Spanien gehörenden Atlantik-Inseln müssen nun befürchten, ihre Sonderstellung zu verlieren und wie das gesamte Land – darunter auch die Balearen – von Deutschland auf die Liste der Risikogebiete gesetzt zu werden. Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100 000 Einwohner gegeben hat. Auf den Kanaren sind es bereits 79,69. Damit stehen die Inseln vor der Westküste Afrikas inzwischen schlechter da als viele spanische Regionen, für die seit Mitte August die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes gilt, wie etwa die ebenfalls vom Tourismus stark abhängigen Regionen Valencia (52,10) oder Andalusien (47,85). Auf den Balearen mit Mallorca, beträgt diese Zahl 79,52.

12:22 BAG meldet 340 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein vermeldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 340 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Donnerstag vermeldete es 361, am Mittwoch 383 und am Dienstag 202 bestätigte Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 41'346 laborbestätigte Fälle. Seit dem Vortag kam es zu neun neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4527 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 1725. Seit dem Vortag kam ein neuer Todesfall dazu. 1525 Personen befinden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne sind 4255 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. 11'019 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:00 Hallenstadion plant erstes Konzert Ende November – Bewilligung fehlt noch Ab Oktober sind in der Schweiz theoretisch wieder Anlässe mit mehr als 1000 Personen zulässig – sofern die Kantone diese bewilligen. Das Zürcher Hallenstadion plant nun seine Wiedereröffnung. Das erste grosse Konzert soll am 28. November stattfinden. Unter dem Motto «Hallenstadion Live Again» planen die Veranstalter für den 28. November ein Konzert der Bieler Band «Pegasus». Die Zahl der Tickets ist wegen Corona auf 4500 begrenzt und während des Konzertes müssen die Besucherinnen und Besucher auf ihrem Stuhl sitzen bleiben. Wie das Hallenstadion in einer Mitteilung schreibt, will es ein «umfassendes Schutzkonzept» erarbeiten. Dieses sei entscheidend dafür, ob die aktuelle Lage einen solchen Anlass zulässt oder nicht. Seit einem halben Jahr fand wegen des Corona-bedingten Veranstaltungsverbots kein Konzert und kein Sportanlass mehr im Hallenstadion statt.

9:37 KOF-Konjunkturbarometer steigt im August an – dritter Monat in Folge Das von der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich erhobene Konjunkturbarometer hat im Berichtsmonat um 24.2 Punkte auf 110.2 Punkte angezogen, wie die Ökonomen der KOF mitteilen. Damit liege der Wert jetzt deutlich über dem langfristigen Durchschnitt. Die Coronakrise und der Lockdown hatten den Frühindikator noch im Mai auf einen historischen Tiefstand von 49.6 Punkten gedrückt. Im Juni hatte es dann eine erste leichte Erholung auf 60.6 Punkte gegeben, im Juli stieg das Barometer dann auf 85.7 Punkte an. Der derzeitige Stand sei fast gleich stark wie im Vormonat, als das Barometer den stärksten monatlichen Anstieg seit Beginn der berechneten Werte Anfang der Neunzigerjahre anzeigte, hiess es weiter. Der aktuelle Anstieg sei vor allem auf das verarbeitende Gewerbe, die Gastronomie und die Auslandsnachfrage zurückzuführen.

9:03 Überlebenschancen können mit Blutverdünnern erhöht werden Blutverdünner können bei Covid-19-Patienten das Sterberisiko deutlich senken. Das berichten US-Mediziner nach einer Studie mit knapp 4400 Teilnehmern im «Journal of the American College of Cardiology». Demnach ging die Behandlung mit Blutverdünnern – unter Berücksichtigung des Zustands der Patienten – mit einer etwa halbierten Todesrate einher. Zudem war das Risiko für eine künstliche Beatmung um etwa 30 Prozent reduziert, wie die Forscher des Mount Sinai Hospital in New York schreiben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wirkung wird untersucht Blutverdünner für Covid-Patienten? 24.05.2020 Mit Video

7:55 Solothurner Verwaltung zieht wegen Corona teilweise in Container Wegen der Corona-Pandemie ist der Raum in der Solothurner Kantonsverwaltung zu knapp geworden. Weil es nicht genügend Arbeitsplätze gibt, stellt der Kanton nun in der Solothurner Altstadt Container auf. Die Container sind nicht bewilligt, werden von der Stadt aber als Provisorium während der vom Bundesrat ausgerufenen besonderen Lage toleriert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Die Folgen der Pandemie Wegen Corona: Solothurner Kantonsverwaltung baut Container-Büros 28.08.2020 Mit Audio

6:54 Kein Durchbruch im US-Ringen um neues Corona-Hilfspaket In den festgefahrenen Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA sind keine Fortschritte in Sicht. Auch ein Telefonat der demokratischen Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, mit dem Stabschef im Präsidialamt, Mark Meadows, am Donnerstag (Ortszeit) brachte keine Annäherung. Die Demokraten seien bereit, ihre ursprünglichen Forderungen herunterzuschrauben, sagte Pelosi anschliessend. Aber erst, wenn die Republikaner bereit seien, sich in der Mitte bei 2.2 Billionen Dollar zu treffen, könne weiterverhandelt werden. Meadows sagte dem Sender Fox News, er suche nach Mitteln für eine verbesserte Arbeitslosenunterstützung und Hilfen für kleine Unternehmen sowie für Schulen und Kindertagesstätten. Von Pelosi sei aber nichts gekommen, sagte er. Differenzen gibt es insbesondere über die Ausgestaltung eines landesweiten Arbeitslosengeldes zur Abfederung der Jobmisere in der Coronakrise. Eine im Frühjahr geschaffene Regelung zur Auszahlung von 600 Dollar pro Woche war Ende Juli ausgelaufen.

5:58 Corona-Brennpunkte sind die Städte Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Neuinfektionen – nicht auf über 1000 pro Tag wie im März, aber doch über 300 während mehrerer Tage. Doch: Nicht überall stecken sich gleich viele Leute an. Die Corona-Brennpunkte sind eindeutig die Städte. Doch ausgerechnet diese sitzen nicht am Tisch, wenn es um Massnahmen wie eine Maskenpflicht geht, das machen der Bund und die Kantone unter sich aus. Jetzt wehren sich die Städte. 08:20 Video Städte wollen Mitspracherecht bei Corona-Massnahmen Aus 10vor10 vom 27.08.2020. abspielen