Der Ticker startet um 0:00 Uhr

12:22 BAG meldet 361 neue Ansteckungen Für die Schweiz und Liechtenstein vermeldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 361 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Gestern Mittwoch vermeldete es 383, am Dienstag 202 bestätigte Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher 41'006 laborbestätigte Fälle. Der 7-Tage-Schnitt der bestätigten Fälle liegt nach Berechnungen von SRF bei gut 266 Fällen. Das sind 18 Prozent mehr als in der Vorwoche. In diesen sieben Tagen wurden 59'354 Tests durchgeführt, das sind 33.9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Seit dem Vortag kam es zu vier neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4518 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung hospitalisiert werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung liegt bei 1724. Seit dem Vortag kam ein neuer Todesfall dazu. 2150 Personen befinden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne sind 8498 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. 16'081 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

11:28 Bundesrat: Bussen für illegale Grenzübertritte waren rechtens Der Bundesrat wehrt sich gegen Kritik, Bussen für unerlaubte Grenzübertritte während der Coronakrise ohne Rechtsgrundlage verteilt zu haben. Es habe nur wenige Fehler gegeben. Diese Fälle seien später mit den Betroffenen geregelt worden. Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Christian Dandrès (SP/GE). Dieser kritisierte, dass die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) gar nicht dazu befugt gewesen sei, an den Grenzkontrollstellen, die nicht geschlossen waren, Schweizerinnen und Schweizern und Inhaberinnen und Inhabern von Aufenthaltsbewilligungen den Grenzübertritt zu verbieten. Trotzdem seien gegenüber solchen Personen Bussen verhängt worden. Der Bundesrat widerspricht: «Die EZV hat keine Bussen ohne Rechtsgrundlage ausgesprochen.» Die Einreise an den geöffneten Grenzübergängen sei für Schweizer Bürgerinnen und Bürger oder Reisende mit schweizerischem Aufenthaltstitel stets erlaubt gewesen. Bussen seien gestützt auf die entsprechenden Strafbestimmungen des Zollgesetzes oder der im Tatzeitpunkt geltenden Fassung der Covid-19-Verordnung 2 ausgesprochen worden. Unter Strafe stand damals insbesondere Einkaufstourismus. «Widerhandlungen wurden ferner unter Beachtung der Verhältnismässigkeit und im Einzelfall sanktioniert», schreibt der Bundesrat.

9:53 Mindestbussgeld von 50 Euro für Maskenmuffel in Deutschland? Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel betont, dass die Hygieneregeln unbedingt einzuhalten seien. Bei Verstössen gegen die Maskenpflicht müssten mindestens 50 Euro Bussgeld erhoben werden. Zudem will Merkel die kostenlosen Corona-Tests für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten am Ende der Sommerferien aller Bundesländer mit dem 15. September beenden. Weiter weist sie darauf hin, dass Reiserückkehrer aus Risikogebieten in jedem Fall verpflichtet seien, sich unverzüglich für 14 Tage nach ihrer Einreise in Quarantäne zu begeben. Daher möchte Merkel vorerst auf weitere Öffnungsschritte verzichten. Legende: Keystone / Archiv

9:44 Deutschland will Grossveranstaltungen bis Ende Jahr verbieten In Deutschland soll das Verbot von Grossveranstaltungen bis zum 31. Dezember verlängert werden. Bei privaten Feiern zu Hause soll die Teilnehmerzahl auf 25 begrenzt werden, ausserhalb des Privatbereichs auf 50 Teilnehmer, wie aus einer Beschlussvorlage für ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer hervorgeht. Bei den Grossveranstaltungen explizit genannt werden Volksfeste, grössere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, grössere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Strassen-, Wein-, Schützenfeste und Kirmes-Veranstaltungen. Allerdings könne es Ausnahmen in Regionen geben, wenn die Zahl der Neuinfektionen binnen sieben Tagen bei unter 15 liegt. Zu Privatfeiern heisst es: «Alle Bürgerinnen und Bürger werden daher gebeten, in jedem Einzelfall kritisch abzuwägen, ob, wie und in welchem Umfang private Feierlichkeiten notwendig und mit Blick auf das Infektionsgeschehen vertretbar sind.»

7:53 Schweizer BIP bricht im zweiten Quartal um gut 8 Prozent ein Die Schweizer Wirtschaft ist im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie eingebrochen. Das Bruttoinlandprodukt (BIP) ging zwischen April und Juni gegenüber dem Vorquartal um 8.2 Prozent zurück, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte. Im Auftaktquartal hatte das Minus 2,5 Prozent betragen. Der Bundesrat rechnet 2020 wegen der Virus-Krise mit der stärksten Rezession seit 45 Jahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folgen der Coronakrise Schweizer Bruttoinlandprodukt (BIP) sinkt um 8.2 Prozent 27.08.2020 Mit Audio

7:39 Stabile Todeszahlen seit fünf Wochen in der Schweiz In der Woche 34 gab es vier Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten Covid-19-Erkrankung. Die Tendenz der dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldeten Todesfälle ist nach einer Zunahme Mitte Juli während der letzten fünf Wochen stabil. Insgesamt wurden 57'536 PCR-Tests durchgeführt. Dies entspricht einer deutlichen Zunahme gegenüber der Vorwoche mit gut 15'000 mehr durchgeführten Tests. Das Resultat fiel bei 3.7 Prozent aller Tests positiv aus, im Vergleich zu 4.2 Prozent in der Vorwoche. Damit hat die Positivitätsrate zum ersten Mal seit zwei Monaten abgenommen.

7:05 «Maske auf» im Kanton Zürich Im Kanton Zürich gilt ab heute eine Maskenpflicht in den Innenräumen von Geschäften. Auch in den Zürcher Clubs muss bei Partys ab 100 Personen ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. «Ohne Maske – keine Party», empfiehlt die Bar- und Clubkommission Zürich. Damit will die Kantonsregierung verhindern, dass Zürich zum Corona-Risikogebiet wird. Die neuen Massnahmen gelten aber nicht für alle öffentlichen Räume. Im Flughafen, an Bahnhöfen, in Bank und Post gilt weiterhin keine Maskenpflicht. Drei Personengruppen müssen keine Maske tragen: Kinder unter zwölf Jahren, Personen, die aus medizinischen Gründen keine Maske tragen können und Verkaufspersonal, welches durch eine Plexiglasscheibe geschützt ist. Neu sind auch Restaurants verpflichtet, Kontaktdaten ihrer Gäste aufzunehmen. Bisher war dies freiwillig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schärfere Corona-Regeln Maskenpflicht in Zürich: Das gilt ab Donnerstag 26.08.2020 Mit Audio

6:03 US-Vize-Präsident: «Amerika ist eine Nation der Wunder» US-Vizepräsident Mike Pence hat sich auf dem Parteitag der Republikaner zuversichtlich gezeigt, dass die Coronakrise bald überwunden werden kann. Der demokratische Herausforderer Joe Biden habe kürzlich gesagt, dass keine Wunder zu erwarten seien. «Aber Joe scheint nicht zu verstehen, dass Amerika eine Nation der Wunder ist», sagte Pence am Mittwoch in der historischen Kaserne, Fort McHenry, bei Baltimore in Maryland. Bis Ende des Jahres werde es in den USA den weltweit ersten wirksamen Corona-Impfstoff geben, sagte Pence, der auch die Corona-Task-Force im Weissen Haus leitet. Zurzeit gebe es mehr als 800'000 Corona-Tests am Tag und eine zunehmende Zahl von Behandlungsmöglichkeiten für Covid-19-Patienten. Mit Bezug auf das Motto des dritten Tages der Parteiversammlung vom «Land der Helden» würdigte Pence Ärzte, Krankenschwestern und alle anderen, die sich für die Bewältigung der Pandemie einsetzten. Zu Beginn seiner Ansprache sagte Pence, dass die im Sommer geplante Hochzeit seiner Tochter Audrey wegen der Corona-Situation habe verschoben werden müssen. Legende: Mike Pence bei seiner Parteitags-Rede US-Vizepräsident Pence: Erster weltweit wirksamer Impfstoff bis Ende Jahr. Keystone

5:27 Unicef beklagt «globalen Bildungsnotfall» Mindestens ein Drittel aller Schulkinder der Welt hat einem Bericht des UNO-Kinderhilfswerks Unicef zufolge in der Coronakrise nicht an Fernunterricht teilnehmen können. Rund 463 Millionen Kindern weltweit sei es während der Corona-bedingten Schliessungen ihrer Schulen nicht möglich gewesen, an jeglicher Art des Fernunterrichts zu partizipieren, hiess es im Unicef-Bericht, Link öffnet in einem neuen Fenster. In grossen Teilen Afrikas seien es beispielsweise fast die Hälfte aller Schulkinder gewesen, in Teilen Asiens und Europas rund ein Drittel. Am stärksten betroffen gewesen seien die jüngsten Schulkinder, sowie Kinder aus armen Haushalten und ländlichen Regionen. Zeitweise seien in der ersten Jahreshälfte bis zu 1.5 Milliarden Kinder von Schulschliessungen betroffen gewesen. «Die blosse Zahl dieser Kinder, deren Bildung monatelang komplett unterbrochen war, stellt einen globalen Bildungsnotfall dar», sagte Unicef-Chefin Henrietta Fore. «Die Auswirkungen könnten in Gesellschaft und Wirtschaft noch jahrzehntelang zu spüren sein.» Für den Bericht analysierte Unicef den häuslichen Zugang von Schulkindern in rund 100 Ländern zu Technologie wie Fernsehern, Radio oder Internet. Unicef rief die Regierungen der Welt auf, bei ihren Lockerungen der Corona-Massnahmen die sichere Wiederöffnung von Schulen zu priorisieren. Wo die Wiederöffnung noch nicht möglich sei, müsse der Zugang zum Fernunterricht verbessert werden. 1,5 Mrd. Kinder von Schulschliessungen betroffen For at least 463 million children whose schools closed due to COVID-19, there was no such thing as remote learning.



The sheer number of children whose education was completely disrupted for months on end is a global education emergency. https://t.co/Ftcc5do8JM — Henrietta H. Fore (@unicefchief) August 27, 2020

5:13 Norwegen: Reisende aus Deutschland in Quarantäne Reisende aus Deutschland, die nach Norwegen kommen, müssen ab dem Wochenende für zehn Tage in Quarantäne. Das hat das norwegische Aussenministerium am Mittwochabend bekanntgegeben. Dasselbe gelte für Reisende aus Liechtenstein und einigen Regionen in Schweden. Damit folgte die Regierung dem Rat der Gesundheitsbehörden (FHI), die den Anstieg der registrierten Corona-Fälle in Deutschland mit Sorge beobachtet hatten. «Bis zum 23. August waren es 20 Fälle pro 100'000 Einwohner, und es wird erwartet, dass es in den nächsten Tagen zunehmen wird», hiess es auf der Internetseite des FHI. Die Quarantäne-Regel tritt um Mitternacht zu Samstag in Kraft. Ein generelles Einreiseverbot ist das aber nicht. Nach Informationen des Auswärtigen Amtes in Berlin müssen Einreisende aus Deutschland eine feste Adresse und geeignete Unterkunft für die nächsten 10 Tage durch aussagekräftige Dokumente (z. B. Buchungsbestätigung) nachweisen. Campingplätze entsprächen nicht den Vorgaben. Botschaft Norwegens informiert Wer ab dem 29.8. aus #Deutschland nach #Norwegen einreist, muss leider in Quarantäne. https://t.co/8fZjls2NPv#covid19#corona#NorwInDe — Botschaft Norwegen (@NorBotschaft) August 26, 2020

5:08 Deutscher Reiseverband fürchtet Pleitewelle Der Deutsche Reiseverband (DRV) befürchtet infolge der Coronakrise eine Pleitewelle in der Tourismusbranche. «Unser Branchencheck belegt eindrucksvoll, dass die Krise für die Reisewirtschaft noch lange nicht vorbei ist», sagt DRV-Präsident Norbert Fiebig mit Blick auf eine Umfrage unter fast 650 Unternehmen dem «Handelsblatt». Mehr als 60 Prozent der Reisebüros sehen sich demnach unmittelbar von der Insolvenz bedroht, bei den Reiseveranstaltern ist es mehr als die Hälfte. Knapp die Hälfte der Reisebüros musste bereits Mitarbeiter entlassen, ähnlich verhält es sich bei den Reiseveranstaltern. Dies zeige, wie wichtig und richtig es sei, dass jetzt die staatlichen Überbrückungshilfen bis zum Jahresende verlängert worden seien. Deutscher Reiseverband warnt vor Kündigungswelle Deutscher Reiseverband e.V. (#DRVDE): Fehlende durchdachte Teststrategie verunsichert Reisende / Fatal für die #Reisewirtschaft: Bundeskabinett beschließt Verlängerung der weltweiten #Reisewarnunghttps://t.co/Z2UKa7HKT8 — Verbände Forum (@verbaende) August 26, 2020

1:30 Warnung vor Reisen nach Andorra und Gibraltar Das deutsche Auswärtige Amt hat seine Corona-Reisewarnungen auf Andorra und Gibraltar ausgeweitet. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen dorthin werde aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt, teilt das Amt mit. Weite Teile Spaniens und der französischen Mittelmeerküste waren bereits zuvor als Risikogebiete eingestuft worden. Am Mittwoch warnte das Auswärtige Amt zusätzlich vor Reisen unter anderem in einige Regionen der Karibik. Dazu gehört den Angaben zufolge die Insel St. Martin mit ihren französischen und niederländischen Insel-Teilen. Auch vor nicht notwendigen Urlaubsreisen in die niederländischen beziehungsweise französischen Überseegebiete Aruba und Guadeloupe sowie nach Französisch Guyana wird gewarnt. In allen Gebieten, für die neue Reisewarnungen ausgesprochen wurden, überschreitet die Zahl der Neuinfektionen laut Auswärtigem Amt derzeit 50 Fälle pro 100'000 Einwohner auf sieben Tage. Deutsche Reisewarnung #COVID19: Heute wurden folgende #Risikogebiete ausgewiesen @rki_de: Guadeloupe , St. Martin/St. Maarten Aruba , Gibraltar und Andorra . Es gilt eine Reisewarnung. Beachten Sie die Quarantäne- bzw Testpflicht für Reiserückkehrer.

Mehr dazu:

➡️ https://t.co/w27quD7ujO — Krisenreaktionszentrum (@AA_SicherReisen) August 26, 2020

1:23 Lockdown im Gazastreifen verlängert Nach dem Bekanntwerden weiterer Corona-Fälle ausserhalb spezieller Quarantäne-Einrichtungen wird ein Lockdown im Gazastreifen vorerst um 72 Stunden verlängert. Dies teilte ein Vertreter des von der islamistischen Hamas geführten Innenministeriums am späten Mittwochabend mit. Eine weitere Verlängerung behielt sich das Ministerium vor. Am Montag waren in dem Palästinensergebiet erstmals Corona-Fälle ausserhalb von Quarantäne-Einrichtungen festgestellt worden. Die Hamas-Regierung hatte daraufhin einen zweitägigen Lockdown in dem dicht besiedelten Gebiet verhängt. Am Mittwoch wurden weitere Infektionen gemeldet. Im Gazastreifen leben etwa zwei Millionen Menschen unter prekären Umständen. Eine starke Ausbreitung des Virus gilt als Horrorszenario. Entgegen vieler Befürchtungen verlief die Pandemie aber dort bislang glimpflich. In dem Küstengebiet gibt es etwa 20 Quarantäne-Einrichtungen. Für jeden Einreisenden ist seit Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in den Palästinensergebieten am 5. März eine Quarantäne verpflichtend. Insgesamt wurden im Gazastreifen bislang 125 Corona-Fälle registriert, 72 Menschen gelten als genesen. Bis auf die nunmehr 14 Fälle ausserhalb der Quarantäne-Einrichtungen wurden die anderen bei Einreisen über die Übergänge Rafah und Erez entdeckt.

1:08 Corona-Hotspots: Streit in Italien um Migranten eskaliert In Italien eskaliert der Streit zwischen Sizilien und der Regierung in Rom über den Umgang mit der steigenden Zahl von Migranten. Die Regierung legte nach italienischen Agenturberichten am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht (TAR) in Palermo Widerspruch gegen das Vorgehen des Regionalpräsidenten Nello Musumeci ein. Anlass ist die Anordnung Musumecis, die Aufnahmezentren der Insel zu räumen, die Menschen an andere Orte zu schicken und keine Bootsmigranten mehr aufzunehmen. Rom bestreitet, dass solche Massnahmen in seine Kompetenz fallen. Der konservative Politiker argumentiert dagegen mit dem Gesundheitsschutz. Die Camps seien überfüllt und angesichts von Corona-Fällen unter Migranten nicht sicher genug. «Sizilien zu schützen ist meine Aufgabe als Präsident», erklärte er. Rom hat eingeräumt, dass die Lage in überfüllten Hotspots heikel ist. Die Regierung schickte ein weiteres Quarantäne-Schiff, die «Azzurra», nach Lampedusa, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Dort liege schon die «Aurelia», auf die rund 270 Menschen kommen sollten. Nach Angaben des Innenministeriums in Rom kamen 2020 mehr als 17'500 Migranten nach Italien. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 4862 Menschen gewesen. Besonders die Zahl der Bootsmigranten aus Tunesien ist im Sommer hochgeschnellt. Regio-Präsident zur Lage in Süditalien (ital.) Oggi è toccata a #Lampedusa una riduzione dell’affollamento che li rende luoghi tuttora totalmente inidonei per le PERSONE #migranti. L'ordinanza sugli hotspot produce effetti e li sta, come per magia, svuotando. Alzare la voce, a tutela della #salute pubblica, è servito. Avanti! pic.twitter.com/4Oa56xycjR — Nello Musumeci (@Musumeci_Staff) August 26, 2020

22:41 Verstösse gegen Quarantäne: EU-Handelskommissar tritt zurück Der Druck der irischen Regierung zeigte Wirkung: Phil Hogan ist nicht mehr EU-Handelskommissar. Entsprechende Medienberichte bestätigte Hogans Kabinettschef Peter Power am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Zuvor hatte sich die irische Regierung von Hogan distanziert und ihm vorgeworfen, klar gegen Pandemie-Auflagen verstossen zu haben. Hogan soll unter anderem mit etwa 80 anderen Personen an einem Dinner einer Golf-Gesellschaft in einem Hotel im Westen Irlands teilgenommen haben. Dies soll gegen die dort geltende Obergrenze für Versammlungen verstossen haben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verstösse gegen Quarantäne Corona-Regeln missachtet: EU-Handelskommissar tritt zurück 26.08.2020 Mit Audio

21:47 Der Reisebürobranche drohen hohe Verluste Die Corona-Pandemie hat die Schweizer Reisebüros besonders stark betroffen. Kaum jemand will derzeit in die Ferne reisen, und ein grosser Teil der seit Anfang Jahr gebuchten Reisen wurden annulliert. Der Reisebürobranche drohen hohe Verluste, Konkurse – und ein Stellenabbau. Nun kommt der Bundesrat den Reisebüros entgegen – allerdings nur ein bisschen. Antworten von SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Audio Schweizer Reisebranche leidet in Corona-Zeiten 03:11 min, aus Echo der Zeit vom 26.08.2020. abspielen. Laufzeit 03:11 Minuten.

20:41 Triste Bilanz von Swissmem Die Binnen-Wirtschaft in der Schweiz erholt sich allmählich von der Corona-Pandemie und den Folgen des Shutdowns. Die stark exportabhängige Maschinen- und Elektro-Industrie aber kämpft nach wie vor. Der Branchen-Verband Swissmem hat am Mittwoch Bilanz gezogen, und die fällt düster aus: im letzten Quartal brachen sowohl Aufträge als auch Umsätze um 20 Prozent ein, die Exporte gar um 25 Prozent. 03:02 Video Swissmem zeichnet düsteres Bild Aus Tagesschau vom 26.08.2020. abspielen

20:07 24-stündige Abriegelung in Amman Die jordanische Regierung hat für Freitag eine 24-stündige Abriegelung der Hauptstadt Amman und der nordöstlich davon gelegenen Stadt Sarka angekündigt. Der «umfassende Lockdown» solle die Ausbreitung des Virus verlangsamen und den medizinischen Teams gewähren, so viele Verdachtsfälle wie möglich zu testen, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Innerhalb der 24 Stunden sollen alle Geschäfte geschlossen bleiben. Bis auf wenige Ausnahmen mit Sondergenehmigungen, Arbeiter etwa, darf niemand das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen. Bereits im März hatte das Königreich eine strikte – damals unbefristete – Ausgangssperre verhängt, die nach und nach aber wieder gelockert wurde. Ein Anstieg der Zahl der Neuinfektionen in diesem Monat hatte jedoch Besorgnis erregt, insbesondere mit Blick auf die für nächste Woche geplante Rückkehr der Schüler in die Schulen. Legende: Keystone

19:14 Mobilfunkbetreiber verschicken Quarantäne-SMS an Ferienrückkehrer Wer diese Tage aus den Ferien zurückkommt, erhält eine SMS von seinem Mobilfunkbetreiber mit Hinweisen zur geltenden Quarantänepflicht und einem Link auf die BAG-Website. «In Koordination mit dem BAG geht die SMS an alle Kunden, die aus dem Ausland in die Schweiz zurückreisen», bestätigt die Mediensprecherin von Sunrise Fabienne Rüetschi die Aktion gegenüber SRF. Sie sei Mitte August gestartet. Die Meldung gehe an alle Kunden, die in die Schweiz zurückkehrten. Also nicht nur an jene, die aus einem Land kommen, das sich auf der Risikoliste befindet. Yann Hulmann, Mediensprecher beim BAG, sagt, es handle sich bei diesen SMS um eine freiwillige Informationsdienstleistung der Mobilfunkanbieter. «Das BAG begrüsst es, wenn Mobiltelefonbesitzer beim Eintritt in die Schweiz über die hier gültigen Bestimmungen zur Quarantänepflicht informiert werden.» Nicht alle Mobilfunkbetreiber hätten jedoch die technischen Möglichkeiten, solche Mitteilungen zu verschicken. Hulmann betont, das BAG verfüge über keine Kontaktdaten von Mobilfunkkunden. Legende: SRF