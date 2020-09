Der Ticker startet um 5:45 Uhr

15:07 Mehrere EU-Staaten blockieren wichtigen Entscheid für Corona-Hilfen Mehrere EU-Staaten haben eine für den Start des europäischen Corona-Konjunkturprogramms wichtige Entscheidung verhindert. Wie Diplomaten berichteten, machten im Ausschuss der Ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten rund ein Drittel der Mitglieder deutlich, dass sie den sogenannten Eigenmittelbeschluss erst dann mittragen werden, wenn Klarheit über den Gesamthaushalt für die kommenden sieben Jahre besteht. Das von den Staats- und Regierungschefs im Juli vereinbarte Paket besteht aus Corona-Hilfen im Umfang von 750 Milliarden Euro und aus Geldern für die EU-Haushalte von 2021 bis 2027 in Höhe von 1074 Milliarden Euro. Es kann allerdings nur in Kraft treten, wenn auch das EU-Parlament zustimmt. Nach derzeitigem Stand wollen die Abgeordneten dies nur tun, wenn es mehr Geld als geplant für EU-Programme wie Erasmus (Jugend & Bildung) und Horizon (Forschung) gibt. Der jetzt von mehreren Mitgliedstaaten blockierte Eigenmittelbeschluss ist unter anderem Grundlage dafür, dass die EU-Kommission die für die Corona-Hilfen geplanten Gelder an den Finanzmärkten aufnehmen kann. Legende: Wird bis Jahresende zum Eigenmittelbeschluss keine Entscheidung ratifiziert, müsste vorerst mit einem Nothaushalt gearbeitet werden – und die Corona-Hilfen könnten nicht anlaufen. Keystone

14:11 Swissôtel in Zürich schliesst – bis zu 270 Angestellte betroffen Eines der höchsten Hotels der Schweiz, das Swissôtel beim Bahnhof Zürich Oerlikon, wird geschlossen. Der Hotelkonzern AccorHotels bestätigt eine Meldung von «Blick». Die Coronakrise wirke sich in einem besonderen Ausmass auf die Hotel- und Tourismusbranche aus. Das zwinge Accor zu diesem Schritt, schreibt das Unternehmen. Das 4-Sterne-Hotel bot in einem Hochhaus knapp 350 Zimmer und Suiten an und beschäftigte rund 270 Angestellte. Wie viele Personen ihre Stelle verlieren, gibt AccorHotels nicht bekannt. Der Prozess zur Hotelschliessung sei gerade erst in die Wege geleitet worden. Der Konzern will nur das Restaurant weiterbetreiben. Legende: Mit einer Höhe von 85 Metern und 32 Stockwerken ist das Swissôtel das höchste Hotelgebäude in Zürich. Keystone

13:16 Neuer Bluttest als Corona-Frühwarnsystem Japanische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der als Frühwarnsystem für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion dienen könnte. Niedrige Werte des Serums CCL17 hätten in vergangenen Fällen darauf hingedeutet, dass ein schwerer Krankheitsverlauf bevorstehe, erklärten die Wissenschaftler vom nationalen Zentrum für globale Gesundheit und Medizin. «Wenn der CCL17-Wert niedriger als 100 Pikogramm pro Milliliter ist, dann nehmen wir die Patienten ins Krankenhaus auf. Wenn er über 400 liegt, können die Patienten in einem Hotel oder zu Hause bleiben und sich alle drei Tage vorstellen», sagt Forschungsgruppenleiter Masaya Sugiyama. Die Forscher haben 500 Prototypen ihres Analysegeräts aufgestellt, um herauszufinden, ob die Serum-Tests effektiv sind.

12:32 BAG meldet 372 Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 372 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 395. Das sind 7 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 11'315 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 10 Personen. Das sind 12 Prozent weniger als in der Vorwoche.

12:26 Madrid weitet Lockdown aus Die Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die seit dieser Woche in der Region Madrid zur Eindämmung des Covid-19-Ausbruchs in Kraft sind, werden auf neue Gebiete ausgedehnt. Das teilen die regionalen Gesundheitsbehörden mit. Etwa 167'000 weitere Menschen in der Region werden ab Montag ihr Quartier nur noch aus bestimmten Gründen verlassen können, etwa um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Damit steigt die Zahl der von den Einschränkungen in der Region betroffenen Menschen auf über eine Million. Derweil empfiehlt die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid. Dies teilt der spanische Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Legende: In der Region rund um Madrid gingen die Menschen in den vergangenen Tagen auch immer wieder auf die Strassen, um für mehr Ressourcen für das öffentliche Gesundheitssystem und gegen soziale Ungleichheit zu protestieren. Keystone

12:14 Bundesrat rechnet mit Defizit von 2.5 Milliarden für 2021 Zusätzliche Massnahmen zur Bewältigung der Coronakrise dürften den Bund nächstes Jahr weitere 1.4 Milliarden Franken kosten. Der Bundesrat hat entsprechende Nachmeldungen zum Voranschlag 2021 verabschiedet. Gut eine halbe Milliarde Franken sollen gemäss Mitteilung zusätzlich in die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs fliessen. Fast gleich viel in Massnahmen zur Entschädigung von Erwerbsausfällen. Der Bundesrat und das Parlament hatten in den vergangenen Wochen verschiedene zusätzliche Unterstützungsmassnahmen beschlossen. Für das nächste Jahr rechnet der Bundesrat neu mit einem Defizit von 2.5 Milliarden Franken. Dennoch würden die Vorgaben der Schuldenbremse eingehalten.

11:16 Samichlaus sagt Hausbesuche in Luzern und St. Gallen ab In der Stadt Luzern werden am 6. Dezember wohl kaum Samichläuse um die Häuser ziehen. 17 Luzerner Chlausgruppen haben entschieden, wegen des Coronavirus keine Hausbesuche zu machen. Der Samichlaus und seine Begleiter könnten die geltenden Schutzmassnahmen nicht einhalten. Auch die Aus- und Einzüge und Chlausmärkte finden nicht statt, wie die Gruppen am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Vertreten sind sechs Stadtluzerner Chlausgruppen und weitere Gruppen von Adligenswil über Perlen bis Horw. Noch in Diskussion seien beispielsweise, Heim-, Schul-, Kindergarten- und Vereinsbesuche. Die jeweiligen Gruppierungen haben diesbezüglich noch nicht entschieden. Die grösste Chlausgruppe der Stadt St. Gallen hat ebenfalls entschieden, dieses Jahr auf Hausbesuche zu verzichten. Laut Beat Rütsche, Präsident der Chlausgruppe St. Gallen, wolle man sich und die Besuchten keinem zusätzlichen Risiko aussetzen.

10:22 Kanton St. Gallen verschärft Corona-Massnahmen Viele Jugendliche im Kanton St. Gallen gehen nach Ansicht der Regierung «zunehmend sorglos» mit der Corona-Pandemie um. Daher müssen Clubs und Bars ab sofort von jedem Gast die Kontaktdaten erfassen und auf ihre Korrektheit überprüfen. Zudem empfiehlt die Regierung den Mittel- und Berufsfachschulen, nach den Herbstferien eine begrenzte Maskenpflicht einzuführen. Diese soll bei Eingängen, in Korridoren, Toiletten und Mensen gelten, aber nicht in den Schulzimmern, solange dort der Abstand eingehalten wird. Mit diesen Massnahmen reagiert die St. Galler Regierung heute auf die Zunahme der Corona-Fallzahlen seit Anfang September. Waren es zu Beginn noch zwei bis elf bestätigte Fälle pro Tag, registrierte das Kantonsarztamt Ende Monat täglich sieben bis 28 Fälle, wie die Staatskanzlei mitteilt. Betroffen seien vorwiegend Personen zwischen 18 und 30 Jahren. Derzeit müssten nur wenige Erkrankte ins Spital.

9:23 Umfrage zeigt: Schweizer befürworten Maskenpflicht in Gebäuden Sieben von zehn Personen befürworten laut einer neuen Umfrage eine Maskenpflicht in geschlossenen öffentlichen Räumen und wünschen sich einheitliche Regeln für die ganze Schweiz. Laut der Mitte September im Auftrag des «Migros-Magazin» durchgeführten Studie befürworten 68 Prozent der 1031 repräsentativ befragten Personen eine Maskenpflicht in öffentlichen Gebäuden. Auffällig ist der hohe Anteil an Impfskeptikern. Lediglich 41 Prozent gaben an, sich impfen zu lassen, sobald das BAG einen Impfstoff freigibt. Nur jeder zweite hat Vertrauen in die Behörden während der Coronakrise und jeder fünfte ist zuversichtlich, dass die Krise bald ausgestanden ist. Angst vor einer Ansteckung und ihren Folgen haben 37 Prozent der Befragten. In der Westschweiz und im Tessin ist die Angst ausgeprägter als in der Deutschschweiz. Legende: Hygienemasken in Innenräumen: An vielen Bildungseinrichtungen, wie etwa an der Universität Neuenburg, ist das bereits Pflicht. Keystone

8:23 New York will zugelassene Impfstoffe zusätzlich prüfen Aus Sorge um die Sicherheit eines Impfstoffs der Trump-Regierung plant der US-Bundesstaat New York eine eigene Untersuchung. «Wie die Bundesregierung mit dem Impfstoff umgegangen ist, gibt es ernsthafte Fragen, ob der Impfstoff politisiert worden ist oder nicht», sagt der demokratische Gouverneur Andrew Cuomo. Trump-Kritiker werfen dem Präsidenten vor, er wolle eine Zulassung für eine Impfung noch vor der Wahl am 3. November erzwingen – selbst wenn der Stoff nicht ausreichend erprobt sei. Trump hatte kürzlich mit dem Vorwurf für Aufsehen gesorgt, Mitarbeiter der Arzneimittelbehörde würden Impfstoff-Tests absichtlich verzögern. Ihr Chef Stephen Hahn hatte daraufhin versichert, dass er keinen politischen Einfluss auf die Zulassung von Impfstoffen erlauben werde. «Ehrlich gesagt werde ich der Meinung der Bundesregierung da nicht vertrauen», sagt Cuomo. Deswegen würde ein freigegebener Impfstoff von einer unabhängigen New Yorker Expertenkommission geprüft, bevor er verteilt werden dürfte. Zudem fordert Cuomo mit Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer eine Untersuchung des Kongresses zur Corona-Kommunikation der Trump-Regierung. Diese sei polemisch und ignoriere Wissenschaftler.

6:28 2500 Lausanner Studierende sitzen in Quarantäne Ein gesamter Bachelor-Studiengang der Hotelfachschule Lausanne mit rund 2500 Studentinnen und Studenten sitzt derzeit in Quarantäne. Die Studierenden nahmen vergangene Woche an sogenannten Lockdown-Partys teil. Es waren die letzten grossen Clubanlässe, bevor der Kanton Waadt am 17. September wegen steigender Fallzahlen neue Corona-Massnahmen verhängte und die Nachtlokale schloss. An den Partys wurde ohne Masken auf engem Raum ausgelassen getanzt. Die Quittung: Fast ein Dutzend der Studierenden hat sich mit dem Coronavirus infiziert, die Quarantänepflicht gilt für fast 2500 Studierende bis Ende September. 02:23 Video Quarantäne für 2500 Studierende an der Hotelfachschule Aus Schweiz aktuell vom 24.09.2020. abspielen

5:56 Karneval von Rio de Janeiro verschoben Der weltberühmte Karneval in der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Dies haben die Verantwortlichen des weltbekannten Anlasses mitgeteilt. Aufgrund der Situation mit dem Coronavirus sei es nicht möglich, den Karneval wie geplant im Februar zu veranstalten. Ob er 2021 überhaupt stattfinden kann, hänge vom weiteren Verlauf der Covid-19-Pandemie ab, heisst es weiter. «Wir sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass das Ereignis verschoben werden muss», erklärte der Chef des Sambaschulen-Verbandes, Jorge Castanheira. Der Verband organisiert die aufwändigen und spektakulären Karnevalsparaden. Die Sambaschulen hätten nun jedoch nicht ausreichend Zeit und genügend finanzielle wie organisatorische Ressourcen, um die Karnevalsparaden bis Februar vorzubereiten. Beim Karneval von Rio feiern jedes Jahr Millionen von Menschen in den Strassen und an den Stränden. Legende: Ob das Karneval-Spektakel in Brasilien 2021 überhaupt stattfinden kann, ist derzeit fraglich. Keystone