Der Ticker startet um 6:00 Uhr

12:17 BAG meldet 552 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 552 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 315. Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.7 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 9540 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 16 Prozent gesunken. Das BAG meldet keine neuen Verstorbenen. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 8 Personen. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

12:03 Besuchsverbot: Aargauer Regierung würde bei nächster Krise vielleicht anders handeln Auch bei einem massiven Anstieg der Covid-19-Fallzahlen oder einer ähnlichen Pandemie kann sich die Aargauer Regierung vorstellen, auf ein grundsätzliches Besuchsverbot in Heimen und Spitälern zu verzichten. Stattdessen könnten die Institutionen selbst über ein kontrolliertes Besuchsverbot entscheiden. Dies schreibt die Aargauer Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss aus dem Kantonsparlament. Das grundsätzliche Besuchsverbot in Heimen und Spitälern habe zu Kummer, Leid und Ärger geführt. Besonders betroffen seien Menschen mit Demenz gewesen, welche die Zusammenhänge nicht verstanden hätten. Auch habe das Besuchsverbot Betroffene und Beteiligte in Entscheidungssituationen herausgefordert. Als Angehöriger am Telefon eine Entscheidung treffen zu müssen, sei sicher nicht ideal. Mit hoher Wahrscheinlich habe sich das Coronavirus – und insbesondere die einschneidenden Massnahmen während der Notlage – auf die psychische Gesundheit der Bevölkerung ausgewirkt.

11:46 Stadt Zürich unterstützt die Gastronomie weiter Die Stadt Zürich verlängert Unterstützungsmassnahmen für die von der Coronakrise besonders hart getroffene Gastronomie. Auch andere Branchen sollen laut Stadtrat weiterhin unterstützt werden. Gastronomiebetriebe in der Stadt Zürich dürfen ihre Aussenbereiche weiterhin kostenlos ausweiten, wie der Stadtrat am Freitag mitteilte. Die Regelung wurde bis Ende Oktober nächsten Jahres verlängert, sofern die Distanzregeln bis dann noch gelten. Verlängert werden Gebührenreduktionen um 50 Prozent für die normalen Aussenflächen von Gastronomiebetrieben und Detailhandels-Geschäften. Auch Taxiunternehmen bezahlen weiterhin nur die Hälfte der Standplatzgebühren. Zudem verzichtet die Stadt bei Weihnachtszeit-Veranstaltungen, von denen das Gewerbe profitiert, auf die Hälfte der Gebühren. Dies gilt beispielsweise für Weihnachtsmärkte, die unter Einhaltung von Schutzmassnahmen stattfinden können. Legende: Keystone

9:42 Passagierzahlen bei Ryanair sinken wieder Bei der Billigfluggesellschaft Ryanair haben sich die Passagierzahlen im September wieder stärker reduziert. Die Airline beförderte rund 5.1 Millionen Passagiere, das waren 64 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie Ryanair in Dublin mitteilte. Im August lag der Rückgang gegenüber dem Vorjahresmonat bei 53 Prozent. Im September habe etwa die Hälfte der üblicherweise durchgeführten Flüge zu dieser Zeit stattgefunden. Die Auslastung lag bei 71 Prozent. Auch Ryanair streicht angesichts der Coronakrise das Flugangebot zusammen.

7:57 19'000 US-Mitarbeiter von Amazon mit Corona infiziert Beim US-Onlinehändler Amazon haben sich in diesem Jahr mehr als 19'000 US-Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit dem Corona-Virus infiziert. Dies seien 1.44 Prozent der Beschäftigten in dem Bereich und in Amazons Lebensmittel-Läden «Whole Foods Market». Die Zahl sei deutlich niedriger als erwartet, wie der Konzern mitteilte. Amazon war wiederholt aufgefordert worden, sich dazu äussern, wie viele seiner «frontline workers» in den USA sich mit dem Virus angesteckt hätten. Den Zählungen zufolge wurden zwischen dem 1. März und dem 19. September 19'816 der rund 1.372 Millionen Beschäftigten positiv getestet.

7:04 Trump positiv auf Coronavirus getestet US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er eben auf Twitter mit: «Wir werden unsere Quarantäne und Erholung sofort beginnen. Wir werden das gemeinsam durchstehen».

4:26 Trump-Beraterin positiv getestet Eine enge Beraterin von US-Präsident Donald Trump hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Trump bestätigte in einem Interview mit dem Sender Foxnews, dass Hope Hicks positiv auf das Virus getestet wurde. Sie begleitete Trump in den letzten Tagen bei mehreren Auftritten. Der Präsident selbst und seine Gattin warten laut eigenen Angaben noch auf das Ergebnis eines Coronatests. «Die First Lady und ich warten auf unsere Testergebnisse. In der Zwischenzeit werden wir unseren Quarantäne-Prozess beginnen», schrieb Trump am Donnerstagabend auf Twitter. Im Umfeld des Präsidenten hat es bereits mehrere Coronafälle gegeben. Im Mai war bekannt geworden, dass sich die Sprecherin von Vizepräsident Mike Pence angesteckt hatte. Ende Juli wurde der nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien positiv getestet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: US-Präsident in Isolation Donald Trump hat das Coronavirus 02.10.2020 Mit Video

0:23 Vorwürfe gegen US-Arzneimittelbehörde Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erheben Vorwürfe gegen die Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA in den USA. Politischer Druck habe die Behörde bei der Zulassung eines Medikamentes gegen Covid-19 beeinflusst und könnte auch bei einer schnellen Zulassung eines möglichen Corona-Impfstoffs eine Rolle spielen. Nun werfen Mitarbeitende des Fachjournals «Science» der FDA zudem Nachlässigkeit bei der Überwachung klinischer Studien vor. Die Behörde kontrolliere Medikamenten-Studien «lasch, langsam und verschwiegen», so die Wissenschaftler. Ausserdem blieben Verstösse zunehmend ohne Konsequenzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von «Science» analysierten rund 1600 interne Dokumente der FDA in einem Zeitraum von über 10 Jahren.

23:15 Reisebranche fordert Schnelltests am Flughafen statt Quarantäne Wer aus einem Corona-Risikogebiet zurückkehrt, muss für zehn Tage strikt zu Hause bleiben. Die Schweizer Reisebranche wehrt sich schon länger gegen diese Quarantäne-Regel. Nun stellen auch Experten die Frage nach Sinn und wirtschaftlichen Kosten der Quarantäne und wollen auf Schnelltests setzen. Diese gibt es etwa in Frankreich: Wer aus einem Risikogebiet nach Frankreich einreisen will, muss am Flughafen einen Corona-Schnelltest absolvieren – ist dieser negativ, muss niemand in Quarantäne. Neben Experten wünscht sich auch der Flughafen Basel-Mulhouse eine Vereinheitlichung der Regeln und spricht sich für Schnelltests aus. Mehr dazu im Beitrag von 10vor10: 02:53 Video Reisebranche möchte mehr Schnelltests statt Quarantäne Aus 10vor10 vom 01.10.2020. abspielen

22:34 Thurgau: Gleich 300 müssen gleichzeitig in Quarantäne 300 Personen müssen in Quarantäne – nach dem Besuch einer Party am vergangenen Samstag in Fritschen im Kanton Thurgau. Der Grund: Unter ihnen waren drei Personen, welche positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Alle Partygäste müssten nun für zehn Tage zu Hause bleiben, so die Behörden.

21:31 Fans dürfen nun auch bei Länderspielen wieder ins Stadion Das Exekutivkomitee der Europäischen Fussball-Union (UEFA) hat die Wiederzulassung von Fans in den Stadien beschlossen. Beginnend mit den Länderspielen in der kommenden Woche ist unter Berücksichtigung der regionalen Gesetzgebung eine maximale Auslastung von 30 Prozent der jeweiligen Stadionkapazität möglich. Das gilt auch für Klub-Wettbewerbe, Auswärtsfans sind bis auf Weiteres nicht erlaubt. Das gab die UEFA bekannt. Die Entscheidung fiel nach dem «erfolgreichen Pilotversuch beim Supercup in Budapest», teilte die UEFAmit. Beim Spiel zwischen Bayern München und dem FC Sevilla (2:1 n.V.) waren 15'180 Zuschauer dabei. Die Zulassung von Fans im Risikogebiet war im Vorfeld stark kritisiert worden.

20:44 Tschechischer Premier Babis kritisiert Pandemie-Bekämpfung der EU Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis hat kritisiert, dass sich der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs nicht ausreichend mit der weiteren Bekämpfung der Corona-Pandemie beschäftigt. «Wir haben viele wichtige Themen auf dem Programm, aber wir haben vergessen, das wichtigste auf das Programm zu setzen. Für mich ist das die Covid-19-Pandemie», sagte er in Brüssel. Die Kooperation innerhalb Europas funktioniert nach Babis' Ansicht bei diesem Thema nicht. «Während der ersten Welle haben wir versprochen, auf die Zusammenarbeit bei der Herstellung von Masken, Beatmungsgeräten und Medikamenten zurückzukommen. Jetzt stehen unsere Länder vor der zweiten Welle.» Daher solle darüber gesprochen werden – auch, um ein erneutes Herunterfahren der Wirtschaft zu vermeiden. Legende: Keystone / Archiv

20:12 Keine Schullager im Kanton Waadt bis Januar 2021 Der Kanton Waadt hat wegen der Coronavirus-Krise sämtliche Schullager von Sekundar- und Mittelschulen bis zum Ende des Semesters im Januar 2021 abgesagt. Nicht betroffen sind die Primarschulen. Deren Lager finden statt, sofern die geltenden Gesundheitsvorschriften eingehalten werden können. Dies hat das Waadtländer Bildungsdepartement entschieden. Damit solle verhindert werden, dass Schullager zu neuen Ausbrüchen der Epidemie führen, teilte der Kanton mit. Ende Dezember will das Departement die Situation für den Rest des Schuljahres neu bewerten. Legende: Keystone / Archiv

18:39 Höchste Fallzahlen in Italien seit April Italien verzeichnet erstmals seit dem 29. April wieder mehr als 2000 Neuinfektionen an einem Tag. Das Gesundheitsministerium meldet 2548 neue Fälle. Es gab 24 weitere Tote in Zusammenhang mit Covid-19. Einen Tag zuvor waren es 19. Italien war im März und April besonders hart von der Pandemie betroffen.

18:12 Mehr Kinderehen und Zwangsheiraten Die Corona-Pandemie und die dadurch hervorgerufene Notlage vieler Familien führen einem Bericht zufolge zu einem deutlichen Anstieg von Kinderehen und Zwangsheiraten. Allein in diesem Jahr würden eine halbe Million Mädchen mehr zwangsverheiratet, heisst es in dem Report der Kinderrechtsorganisation Save the Children. Vor Beginn der Pandemie wurden den Angaben zufolge jährlich zwölf Millionen Mädchen verheiratet, zwei Millionen davon vor ihrem 15. Geburtstag. In den kommenden fünf Jahren könnte es bis zu 2.5 Millionen mehr Eheschliessungen von jungen Mädchen geben.

17:17 Türkische Ärzte werfen Regierung Manipulation vor Die türkische Ärztevereinigung hat scharfe Kritik an der Erfassung von offiziellen Corona-Fällen im Land geäussert. «Die Regierung hat in Sachen Transparenz versagt und manipuliert Covid-19-Statistiken», sagt Sinan Adiyaman von der Vereinigung. Gesundheitsminister Fahrettin Koca hatte auf einer Pressekonferenz gesagt, seit dem 29. Juli veröffentliche man täglich die Zahl der Corona-Kranken. Dies seien Menschen mit Symptomen. Koca habe damit zugegeben, nur Patienten mit Symptomen in die Fallzahlen aufzunehmen, sagte Adiyaman. «Das ist die Anerkennung von dem, was Ärzte seit Monaten sagen.»

16:13 Cluster in Zürcher Club sorgt für höhere Fallzahlen Die positiven Coronafälle in Zürich sind in den letzten zwei Tage markant angestiegen: Am Mittwoch wurden 135 neue Fälle vermeldet, am Donnerstag waren es 98. Schuld seien Clubbesucher, teilte die Gesundheitsdirektion nun mit. Die höheren Fallzahlen seien unter anderem auf ein Cluster in einem Club mit Tanzveranstaltungen zurückzuführen, schreibt die kantonale Gesundheitsdirektion. Das habe das Contact-Tracing-Team herausgefunden. Alle Infizierten seien bereits kontaktiert worden. Dem Club sind Tanzveranstaltungen in den nächsten 14 Tagen untersagt. Um welche Lokalität es sich handelt, kommuniziert die Gesundheitsdirektion aus Datenschutzgründen nicht. Das 7-Tage-Mittel der positiven Coronafälle im Kanton lag am Donnerstag bei 69.6 Fällen. Am Dienstag lag es noch bei 53.4 Fällen.

15:43 Bieler lösten Solidaritätsbons für fast eine Million Franken ein Im Rahmen der von der Stadt Biel finanzierten Corona-Solidaritätsaktion «Biel für Biel» haben die Einwohner fast 40'000 Bons im Wert von je 25 Franken bei Gastronomie und Gewerbe eingelöst. Dies entspricht einem Umsatz von knapp einer Million Franken. Die Aktion ging am 30. September zu Ende, wie die Stadt Biel mitteilte. Die 39'745 eingelösten Bons im Gesamtwert von 993'625 Franken entsprechen einer Beteiligung von 70 Prozent der Bevölkerung. Jede Bielerin und jeder Bieler hatte von der Stadt einen Bon im Wert von 25 Franken erhalten, der vom 1. Juli bis am 30. September bei registrierten Unternehmen und Organisationen eingelöst werden konnte. Rund die Hälfte der Bons kam demnach der Gastronomie zugute.

14:56 Einsiedler Welttheater findet erst 2024 wieder statt Einsiedeln bleibt über zehn Jahre ohne Welttheater: Die Organisatoren haben entschieden, das nächste Theater erst 2024 anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums aufzuführen.Er habe den Beschluss in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Corona-Pandemie und des damit verbundenen finanziellen Risikos gefasst, teilt der Vorstand der Welttheatergesellschaft mit. 2024 wird es 100 Jahre her sein, seit «Das grosse Welttheater» von Pedro Calderón de la Barca zum ersten Mal auf dem Klosterplatz aufgeführt wurde. Im Jubiläumsjahr soll die Neufassung von Lukas Bärfuss in einer Inszenierung von Livio Andreina zu sehen sein. Legende: Das letzte Einsiedler Welttheater fand 2013 vor dem Kloster Einsiedeln statt. Keystone