Der Ticker startet um 6:34 Uhr

12:33 BAG meldet 63 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 63 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Sonntag wurden 85 neue bestätigte Fälle gemeldet, am Samstag 108 und am Freitag 104. Insgesamt gab es bisher 32'946 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Im Durchschnitt der letzten 7 Tage wurden 81.7 Neuinfektionen gemeldet, das sind 14 Prozent weniger gemeldete Neuinfektionen als in den 7 Tagen davor.

12:03 Israelischer Minister fordert neuen Lockdown Nach einem massiven Anstieg der Corona-Infektionszahlen in Israel hat Energieminister Juval Steinitz einen sofortigen Lockdown gefordert. «Wir müssen meiner Ansicht nach jetzt eine Sperre umsetzen, für zehn bis 20 Tage, um danach Erleichterungen zu ermöglichen», sagte Steinitz. Er sprach sich dafür aus, dass die Bürger das Haus nur noch verlassen können, um zur Arbeit zu gehen oder um Lebensmittel oder Medikamente einzukaufen. «Wir kommen vermutlich sowieso dorthin, also besser früher als später», sagte er. Israel erlebt derzeit eine eigentliche zweite Welle der Pandemie mit höheren Infektionszahlen als währende der ersten im Frühling. Am Freitag hatte das Gesundheitsministerium mit 1464 Fällen einen neuen Rekordwert verzeichnet.

11:22 Freiburg: Coronaprämie für Staatspersonal Im Kanton Freiburg soll das Staatspersonal, das im Kampf gegen Covid-19 einen besonderen Einsatz leistete, eine Anerkennungsprämie erhalten. Die Freiburger Regierung will dafür eine Million Franken bereitstellen. Damit kommt die Regierung einem parlamentarischen Vorstoss zumindest teilweise entgegen, wie aus der heute publizierten Antwort hervorgeht. Mehrere Parlamentarier verlangten, dass dem Personal eine Prämie in Form von Gutscheinen ausgerichtet werde: Die Prämie soll 1000 Franken für das Personal an der Front betragen. 500 Franken soll das Personal erhalten, das dem Virus nicht direkt ausgesetzt ist. Die Regierung will aber sowohl die Art der Anerkennung wie auch den Personenkreis, der profitiert, erst im Herbst festlegen. Das letzte Wort zum Vorstoss wird das Kantonsparlament haben.

10:43 Mallorca führt allgemeine Maskenpflicht ein Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln soll heute eine weitgehende Maskenpflicht in Kraft treten. Damit folgen die Behörden dem Beispiel Kataloniens und der Extremadura. Dort ist das Tragen einer Maske praktisch überall ausserhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht. Für die Balearen sollte die entsprechende Verordnung noch am Montag im regionalen Gesetzblatt veröffentlicht werden und sofort in Kraft treten, berichteten spanische Medien. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert eine Busse von 100 Euro. Die Behörden haben einige Ausnahmen angekündigt. Am Strand, am Pool und beim Essen und Trinken sowie beim Sport dürfe die Maske abgenommen werden. Am Partystrand Ballermann auf Mallorca sorgten am Wochenende hunderte Touristen für Empörung, die am Freitagabend unter Missachtung der Vorsichtsmassnahmen feierten. Legende: Auf Mallorca soll ab heute eine weitreichende Maskenpflicht gelten, auch im Nachtleben wie hier in Magaluf. Reuters

9:47 Zwei Todesfälle – Altersheim unter Quarantäne Das private Altersheim Sunnmatt in Männedorf im Zürcher Oberland steht unter Quarantäne, nachdem sich mehrere Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Zwei Personen, die im Heim leben, sind an den Folgen des Virus verstorben. Zudem befinden sich zwei weitere Personen in kritischem Zustand. Insgesamt haben sich sechs der 43 Bewohnerinnen und Bewohner sowie eine Mitarbeiterin mit dem Virus angesteckt, wie die Leiterin des Pflegedienstes, Theres Schmid, auf Anfrage zu einem Bericht der «NZZ» sagte. Die Mitarbeiterin war am 29. Juni als erste positiv getestet worden, drei Tage später waren es zwei Bewohnende. Am 4. Juli wurden allen Seniorinnen und Senioren und alle Mitarbeitenden getestet und das Haus daraufhin in Absprache mit der Kantonsärztin unter Quarantäne gestellt. Dennoch wurde am Samstag eine weitere Person, die im Heim lebt, positiv getestet. Wie das Virus trotz strenger Sicherheitsmassnahmen eingeschleppt wurde und wie es sich ausbreitete, stellt das Heim vor ein Rätsel.

9:20 St. Gallen nimmt Corona-Hotline wieder in Betrieb Im Kanton St. Gallen hat der Kantonale Führungsstab die Corona-Infoline wieder in Betrieb genommen. Die Regierung fordert die Bevölkerung zudem auf, sich wieder stärker an die Regeln zu halten. Mit der steigenden Zahl von Corona-Infektionen sei auch das Informationsbedürfnis der Bevölkerung wieder gestiegen, teilte der Kanton St. Gallen mit. Die am 13. Juni eingestellte Infoline wird deshalb wieder in Betrieb genommen. Die St. Galler Bevölkerung kann sich ab sofort über die Telefonnummer 058 229 22 33 wieder zu den Themen Gesundheit, Reisen oder Schule informieren lassen.

8:06 Kinderhilfsorganisation warnt vor globalem Bildungsnotstand Die Kinderhilfsorganisation Save the Children warnt vor einem weltweiten Bildungsnotstand als Folge der Corona-Pandemie. Bis Jahresende könnten wegen Schulschliessungen fast zehn Millionen Kinder für immer vom Unterricht ausgeschlossen sein. Besonders betroffen seien Mädchen in ärmeren Ländern oder Konfliktregionen, die aufgrund der Schulschliessungen und wirtschaftlichen Probleme in Kinderarbeit oder Frühehen gezwungen würden, heisst es in einem heute veröffentlichten Bericht. Aktuell würden weltweit etwa eine Milliarde Kinder nicht zur Schule gehen. Am grössten ist das Risiko, nicht mehr zur Schule zurückzukehren, dem Bericht zufolge in zwölf Staaten, die überwiegend in West- und Zentralafrika liegen. Aber auch der Jemen und Afghanistan zählen dazu.

7:20 Frankreich will Coronatests am Flughafen Frankreich will Reisende aus Risikogebieten künftig am Flughafen auf Corona testen. Die Massnahme werde in den kommenden Tagen umgesetzt, kündigte Regierungssprecher Gabriel Attal an. Diejenigen, die bereits einen Coronatest gemacht haben, müssten einen Nachweis darüber erbringen können. Dann sei kein erneuerter Test in Frankreich notwendig. Gesundheitsminister Olivier Véran hatte Ende vergangener Woche zuerst noch von einer freiwilligen Massnahme gesprochen. «In Ländern, in denen das Virus nicht mehr zirkuliert als in Frankreich, gibt es keinen Grund, zusätzliche Massnahmen zu ergreifen», erklärte Attal weiter.