17:25 Ausgangssperre für 46 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner Frankreichs Premierminister Jean Castex kündigte die Einführung einer Ausgangssperre von 21 Uhr bis 6 Uhr für «insgesamt 54 Departements sowie ein Überseegebiet» an. Das betrifft nach eigenen Angaben 46 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner des Landes. In Frankreich leben knapp 67 Millionen Menschen. Bisher gilt eine nächtliche Ausgangssperre im Grossraum Paris und acht weiteren Metropolen. Ohne triftigen Grund dürfen sich Menschen dort seit dem Wochenende zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf der Strasse aufhalten. Es sei noch zu früh, um die Auswirkungen der Ausgangssperre dort zu bewerten, sagte Castex. Abhängig von den Ergebnissen werde man die Lage neu bewerten und möglicherweise die Massnahmen verschärfen.

16:26 KOF-Chef hält neuen Lockdown für immer wahrscheinlicher Während die Coronafallzahlen steigen, wird die Anordnung eines zweiten Lockdowns für die Schweiz wieder wahrscheinlicher. Laut dem Chef der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, Jan-Egbert Sturm, müsste ein solcher möglichst kurz und hart sein, wie er im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP erklärt. «Die Fallzahlen momentan sind sehr beunruhigend und auch die Hospitalisierungen steigen deutlich an. Wenn das so bleibt, wird es in einigen Wochen nicht mehr ohne einen weiteren Lockdown gehen. Leider wird deshalb das Negativszenario immer wahrscheinlicher», so Sturm. Legende: Keystone

Während der Studie zu einem Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns AstraZeneca in Brasilien ist ein Proband gestorben. Das bestätigte die brasilianische Überwachungsbehörde für Gesundheit, Anvisa, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Die Todesursache war zunächst unklar. Die Zeitung «Estado de S. Paulo» berichtete, der Teilnehmer an der Studie habe ein Placebo bekommen und keine Vorerkrankungen gehabt. Den Impfstoff hatte der britisch-schwedische Konzern in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford entwickelt. Nach eigenen Angaben war die Anvisa bereits am Montag über den Todesfall informiert worden. Die Empfehlung laute, die Tests fortzusetzen.

15:14 Basel-Stadt führt Maskentragpflicht ab Sekundarstufe ein An den Schulen des Kantons Basel-Stadt wird die Maskentragpflicht ausgeweitet. Ab kommender Woche müssen ab Sekundarstufe Masken nicht nur auf dem Schulareal, sondern auch während des Unterrichts getragen werden. Diese neue Regelung tritt ab kommenden Montag in Kraft, wie das Basler Erziehungsdepartement mitteilte. Die erweiterte Maskenpflicht gilt für Sekundarschulen, Gymnasien, die FMS und die Berufsschulen. Ausgenommen sind die Primarschulen. Zudem wird ab der Sekundarschule der Sportunterricht in der klassischen Form mit Kontaktsportarten bis auf Weiteres eingestellt. Es würden jedoch Alternativprogramme ausgearbeitet, heisst es im Communiqué. Begründet wird die Massnahme mit dem starken Anstieg der Corona-Fallzahlen in den letzten Tagen. Legende: Keystone

15:01 Das Wallis als Modell für den Bund? Könnte das Wallis als Modell für den Bund dienen, fragt ein Journalist. Es sei nicht alles entschieden, alles sei im Fluss, weicht Berset aus. Das Wallis habe durchschlagende Massnahmen ergriffen, diese seien angesichts der Lage auch logisch gewesen. Der Bundesrat werde sich die Lage kantonsbedingt anschauen und auch die gesamtschweizerische Lage in den Blick nehmen, um einen vernünftigen Weg zu beschreiten. Berset nennt das Beispiel Masken im Sommer, da seien auch einige Kantone vorangegangen und der Bund habe später die Maskenpflicht im ÖV erlassen. 00:47 Video Berset: «Das Wallis hat durchschlagende Massnahmen ergriffen» Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:58 Berset: Schnelltests sollen bald eingesetzt werden Die Schnelltests hätten gute Ergebnisse gezeigt in den wissenschaftlichen Analysen, sagt Alain Berset. Nun wolle man diese bald in Einsatz nehmen. Aber die Schnelltests dürften – wenn im Einsatz – nur im Rahmen der nationalen Test-Strategie eingesetzt werden, also nicht beispielsweise um ganze Firmen zu testen, sagt Berset. Man wolle genügend Testkapazität zur Verfügung stellen, das sei das Hauptziel bei den Schnelltests. 01:20 Video Bundesrat Berset äussert sich zu den Schnelltests Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:54 Einheitliche Regel für 1000er-Grenze? «Wird es einheitliche Regeln zur 1000er-Grenze geben?», fragt ein Journalist. Das sei Gegenstand der Gespräche gewesen, aber Lukas Engelberger möchte nicht vorgreifen. Das sei Thema der Konsultation. Es sei aber absehbar, wohin wir uns bewegen. Näher geht Engelberger nicht darauf ein.

14:53 Engelberger: «Wir wollten über die grossen Linien sprechen» Inwieweit sind sich die Kantone denn überhaupt einig bezüglich der Massnahmen, fragt eine Journalistin. GDK-Präsident Engelberger: «Wir wollten über die grossen Linien sprechen». Dort sei man sich einig. Man wolle das öffentliche Leben etwas verlangsamen, aber die wichtigsten Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft nicht vollständig einschränken. Die GDK habe sich ausgetauscht, «ohne ganz spezifische Massnahmen zu umschreiben», sagt der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz. 02:30 Video Engelberger erklärt, weshalb eine Reaktion im Juli verfrüht gewesen wäre Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:50 Berset: Frage der Finanzierung ist zu früh gestellt Gibt es weitere Hilfen für Restaurants, will eine Journalistin wissen. Das sei heute diskutiert worden und sei weiter Gegenstand der Diskussion, antwortet Alain Berset. Das Dringendste sei, nun Massnahmen zu treffen. Wer was finanziert, das könne momentan nicht die Frage sein, antwortet Berset zudem auf die Frage, wer für die Massnahmen finanziell aufkomme. Wenn man nicht entschlossen handle, würden die Folgen später viel grösser sein.

14:47 Berset: «Wir wollen keinen Blindflug bei den Massnahmen» Journalistenfrage: Welche Vorschläge des Bundes gehen in die Konsultation an die Kantone und weshalb handelt man erst am Mittwoch? Berset: «Es gibt eine gesetzliche Grundlage, die eine Konsultation bedingt». Man habe auch bisher sehr schnell reagiert, wehrt sich Berset. Man möchte auch sehen, wie sich die Situation mit den bisherigen verschärften Massnahmen entwickelt. Denn schliesslich möchte man auch keinen Blindflug bei den Massnahmen. Die Task-Force habe ihm gestern gesagt, man habe noch vier Wochen Zeit «bis nichts mehr geht». Diese Zeit wolle er natürlich unterbieten und früher Massnahmen treffen, sagt der Innenminister. Deshalb kämen diese auch am Mittwoch in den Bundesrat. Die möglichen Massnahmen vom Mittwoch werden die Bereiche Menschenansammlung, öffentliche Einrichtungen und Veranstaltungen betreffen, sagt Berset. 01:29 Video Berset: «Wir sind früh genug dran, um zu handeln» Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:44 Berset: Allen Kantonen ist Ernst der Lage bewusst Ein Journalist fragt nach der Rolle der Kantone. Alain Berset betont, er sei froh um die sehr enge Zusammenarbeit mit den Kantonen. Der Austausch heute habe gezeigt, wie ernst die Situation sei. Es gebe unterschiedliche Sensibilitäten in den einzelnen Kantonen, aber das gehöre zum Föderalismus und sei keine Überraschung. Die Analyse der Situation werde von allen Kantonen geteilt. Die Situation sei nicht gut und man müsse handeln – das sei Konsens gewesen.

14:38 Finanzielle Unterstützung für Massnahmen-Betroffene noch nicht klar Sind die Kantone bereit, die finanziellen Schäden durch die zunehmenden kantonalen Einschränkungen für die Betroffenen auch zu übernehmen? Auf die Frage des Journalisten antwortet GDK-Präsident Lukas Engelberger: «Wir werden darüber reden müssen, das sehe ich auch.»

14:37 Was ist mit Rollenteilung gemeint? Es folgt die erste Journalistenfrage: Was erwarten die Kantone vom Bund? Die zentralen Regeln sollen auf Bundesebene definiert werden und sollten schweizweit Geltung haben, sagt GDK-Präsident Lukas Engelberger. Einzelne schwer betroffene Kantone können weitere Massnahmen ergreifen, so Engelberger. Das verstehe er unter Rollenteilung.

14:35 Engelberger: «Kein Lockdown, kein Mini-Lockdown» Man wolle keinen Lockdown, auch keinen Mini-Lockdown, sagt Engelberger. Man müsse einfach bereit sein, gewisse unumgängliche Einschränkungen im Freizeitbereich hinzunehmen. Man wolle, so Engelberger, folglich «eher einen Slow-Down». 01:32 Video GDK-Präsident Engelberger: «Wir wollen keinen Mini-Lockdown. Wir wollen, dass das Leben weitergeht» Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:33 Contact Tracing war für Fallmenge nicht konzipiert Für die Kantone sei Contact Tracing weiter wichtig, so Lukas Engelberger. Aber es werde zu Lücken und Verzögerungen kommen. Für die Fallmenge sei es nicht konzipiert gewesen. Die Spitäler müssen nicht dringend angezeigte Eingriffe eventuell verschieben, so Engelberger, um Corona-Patienten versorgen zu können.

14:31 GDK empfiehlt den Kantonen weitere Massnahmen Die GDK empfiehlt allen Kantonen, weitere Massnahmen zu treffen. Dazu zählt Engelberger unter anderem: weitere Beschränkungen der Personenansammlungen in öffentlichen Räumen

weitere Ausdehnung der Maskenpflicht

Einschränkungen von Freizeit- und Sport-Aktivitäten, auch Clubs

weitere Einschränkungen in Restaurationsbetrieben wie etwa bei Tischgrössen. Die Kantone fordern den Bund auch auf, weitere Massnahmen in den ähnlichen Bereichen auch auf Bundesebene zu ergreifen. 00:48 Video Engelbergers Appell an die Kantone Aus News-Clip vom 22.10.2020. abspielen

14:28 Engelberger: In einigen Regionen kommen Spitäler an Kapazitätsgrenzen Lukas Engelberger, der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), betont, die Lage sei ernst. Die Infektionszahlen steigen exponentiell und es gibt immer mehr Hospitalisationen, man komme in einigen Regionen an die Kapazitätsgrenzen. Besonders stark sei das Wallis betroffen. In den nächsten Tagen gebe es weitere Entscheide der Kantone. Die Massnahmen müssten sowohl auf kantonaler als auch auf Bundesebene getroffen werden.

14:25 Berset: «Föderalismus hat sich bewährt» Es sei nicht sehr häufig gewesen in den letzten Jahrzehnten, dass man in den föderalen Strukturen «gut koordiniert die Situation kontrollieren kann». Es brauche differenzierte, lokale Massnahmen, sagt Alain Berset. Als Beispiel nennt er den Kanton Wallis, der besonders stark betroffen sei und deswegen auch solche Massnahmen getroffen habe. Notrecht benötige es deshalb nicht.