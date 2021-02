Der Ticker startet um 5:50 Uhr

16:24 Tiefere Schwelle für Härtefälle im Kanton Bern Der Berner Regierungsrat erleichtert den Zugang zur Härtefallhilfe für Unternehmen mit Spartenrechnung: Das sind Unternehmen, die mehrere Betriebe haben. Diese können für einen Teil ihres Unternehmens («Sparte») ein Härtefallgesuch einreichen. Neu ist dabei, dass die betroffene Sparte nicht mehr 50 Prozent zum Umsatz des Unternehmens beitragen muss, sondern lediglich 25 Prozent. Dank dieser Reduktion können laut Regierung neu auch Unternehmen unterstützt werden, die bisher die notwendigen Kriterien nicht erfüllt haben. Diese Verordnungsanpassung trage dazu bei, das Überleben dieser Betriebe und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu sichern. Bis am Mittwochmittag, 3. Februar 2021, wurden im Kanton Bern 371 Härtefallgesuche eingereicht, welche alle registriert und in die Evaluation aufgenommen wurden. Davon konnten 113 Gesuche entschieden werden; 100 Gesuche wurden positiv beurteilt. Die zugesicherten Beiträge für diese positiv beurteilten Gesuche belaufen sich auf 5.91 Millionen Franken. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Bern 26.01.2021 Mit Audio

16:06 Nora Kronig (BAG): Bis zu 800 Mio. Franken möglich für Impfstoffe «Wir hatten mit 309 Millionen Franken angefangen», erklärt Nora Kronig (BAG) auf die Frage, wie viel denn bisher für die Impfdosen ausgegeben wurde. Nun habe man die Möglichkeit bis zu einem Umfang von bis zu 800 Millionen Franken Impfstoffe zu besorgen. Das sei eine Dimension, die zusammen mit dem VBS gemacht worden sei.

16:01 Mathys: «In solche Situationen wie in Portugal möchte die Schweiz nicht kommen» In gewissen Ländern sind die Fallzahlen durch die mutierten Viren bereits höher als in der Schweiz. Schaut sich der Bund diese Situationen an, um möglicherweise lernen zu können? «Selbstverständlich schauen wir auf Länder wie Portugal. Dort ist die Lage dramatisch», so Mathys. In Irland und Grossbritannien hätten harte Massnahmen zu einem Abfall der Fallzahlen geführt. «In solche Situationen wie in Portugal möchte die Schweiz nicht kommen».

15:56 Berset will nichts versprechen Was ist mit den Restaurants, mit den Eventbetreibern, will ein Journalist wissen. Berset verweist auf die Situation im Oktober, die nicht funktioniert habe. Nun wisse man mehr, man könne aber nichts versprechen. Wegen der ansteckenderen Virus-Mutation könne man keine Massnahmen für den März beschliessen. 01:58 Video Berset: «Wir waren im Herbst zu optimistisch» Aus News-Clip vom 03.02.2021. abspielen

15:54 Geschlossene Schulen über die Festtage als Grund für die stagnierenden Fallzahlen? Über die Festtage waren die Schüler zuhause und nicht in dier Schule. Ist das ein Teilgrund dafür, dass die Fallzahlen über die Festtage nicht explodiert sind, möchte eine Journalistin wissen. «Viele Menschen haben über die Festtage aufgepasst beim Kontakt mit alten Menschen», so Mathys. Man vermute hier die Ursache dazu.

15:49 Berset sucht Pfad auf des Messers Schneide Gibt es Hoffnung für den Sommer, will ein Journalist wissen. Wenn sich die Impfung gut entwickle, «dann hätten wir vielleicht Ende Juni/Juli alle Impfwilligen geimpft», sagt Berset. Was andere Aspekte angehe, könne er keine Vorhersage treffen. Es könnte immer neue Faktoren geben, die die Entwicklung beeinflussen würden. Der Pfad auf des Messers Schneide müsse gefunden werden. Berset geht aber davon aus, dass sich die Situation im Sommer verbessere.

15:46 Sputnik für die Schweiz auch eine Option? Ein Journalist möchte wissen, ob der Impfstoff Sputnik für die Schweiz auch eine Option wäre. «Von Anfang an hatten wir eine diversifizierte Strategie verfolgt». Die Beziehungen zu Russland seien pragmatischer Art, so Kronig. Mehr will sie hierzu aber nicht sagen.

15:45 Nora Kronig (BAG) wagt keine Prognose, wie Impfplan ohne Astra-Zeneca laufen würde Ein Journalist fragt, ob die aktuelle Nicht-Zulassung von Astra-Zeneca einen Einfluss auf die Impfung der Hochrisikopatienten bis März habe. Nora Kronig vom BAG erklärt, dass zwei unterschiedliche Quartale vor Ihnen liegen würde. Eines mit viel, eines mit wenig Impfdosen. Kronig will keine Prognose abgeben, es hänge eben auch vom Impfwillen ab.

15:42 Ausnahmen bei Kindern aufheben? Wäre es an der Zeit, Ausnahmen für Kinder, bspw. bei der Maskenpflicht, zu beenden? «Die Ausnahmen machen Sinn», erklärt Berset. Man wisse aktuell noch zu wenig, um hier etwas beschliessen zu können. «Ob Kinder gleich ansteckend sind wie Erwachsene, wissen wir zurzeit nicht», so Mathys. Maskentragen bei kleinen Kindern ergebe keinen Sinn.

15:37 Skiferien als Virenschleuder? Berset vertraut den bestehenden Massnahmen Ein Journalist fragt bzgl. der anstehenden Skiferien, ob Berset eine Virus-Ausbreitung befürchte. Berset verweist auf Weihnachten, wo sich die Leute an die Regeln gehalten hätten. Er verweist zudem auf Massnahmen wie geschlossene Restaurants, im ÖV etc. Diese Regeln müssten respektiert werden, dann könnte es wieder so laufen wie an Weihnachten. 01:16 Video Berset: «Wenn die Regeln in den Skiferien eingehalten werden, wird es gut gehen» Aus News-Clip vom 03.02.2021. abspielen

15:35 Sind die Risikopersonen in der Schweiz bis Ostern geimpft? «Wenn ich Ihnen vor ein paar Monaten die jetzige Situation mit der Impfung erklärt hätte, hätte man mir nicht geglaubt», so Berset. Die Situation sei aktuell nicht schlecht. Man habe auf die richtigen Impfstoffe gesetzt und werde auch die Impfkampagne verstärken. Ab dem Frühling werde das Ganze noch mehr hochgefahren. «Aktuell scheinen die Ziele realistisch».

15:29 Berset glaubt an Einhaltung des Impfplans Eine Journalistin fragt, ob das Ziel alle Impfwilligen bis Ende Sommer zu impfen, eingehalten werden kann. «Wir sind optimistisch das Impfziel erreichen zu können, auch mit den zusätzlichen Verträgen als zusätzliche Hilfe», antwortet Berset.

15:26 Bundesrat: «Eine Schulschliessung steht nicht im Vordergrund» Auch die Frage nach Schulschliessungen kommt bei der heutigen Medienkonferenz vor. «Eine Schulschliessung steht nicht im Vordergrund, und das Ganze ist Sache der Kantone», so Berset. Die Frage sei auch, ob die neuen Mutationen etwas beim Umgang mit den Kindern verändere. Patrick Mathys vom BAG erklärt, dass man sich bewusst sei, dass Kinder Träges des Virus sein können. Auch seien viele asymptomatische Träger vorhanden. «Es gilt nun, die Situation zu analysieren.»

15:24 BAG zur Impfdosen-Bestellung: «Wir wollen gewappnet sein» Warum hat man mehr Impfdosen bestellt, als die Einwohner benötigen werden, will ein Journalist wissen. Nora Kronig vom BAG sagt, man wolle sich absichern. Man wisse noch nicht, wie lange die Impfstoffe wirksam sind. Man wolle vor allfälligen Mutationen gewappnet sein. 01:34 Video Nora Kronig: «Wir wissen nicht, wie lange die Impfstoffe wirken» Aus News-Clip vom 03.02.2021. abspielen

15:21 Wieso ist Johnson&Johnson nicht dabei? Wieso ist der Impfstoff von Johnson&Johnson bei den Verträgen des Bundes nicht dabei? «Wir sind weiterhin in Gesprächen», erklärt Nora Kronig vom BAG. Man werde fortlaufend kommunizieren.

15:21 Berset will «Lage beobachten» Die Fragerunde der Journalisten ist eröffnet. Ein Journalist will wissen, warum der Bundesrat angesichts der anteckenderen Virus-Mutation die Massnahmen nicht verschärft. Berset betont nochmals das Gleichgewicht in der Gesellschaft, dazu käme die Impfkampagne. Man nehme sich noch etwas Zeit, die Lage zu beobachten.

15:17 Bundesrat entscheidet sich in zwei Wochen In zwei Wochen werde der Bundesrat entscheiden, wie es ab März weitergeht, erklärt Berset. Aber Alain Berset zeigt sich nicht optimistisch: «Auch Ende Februar ist nicht mit grossen Lockerungen zu rechnen.» 00:55 Video Berset: «Lockerungen der Massnahmen sind aktuell nicht realistisch» Aus News-Clip vom 03.02.2021. abspielen

15:13 Berset: «Die Strategie ist, auf verschiedene Hersteller zu setzen» Der Gesundheitsminister bedauert, dass es Lieferverzögerungen bei der Impfung gebe. Aber: «Das Wichtige ist, dass die bestellten Mengen auch tatsächlich eintreffen». Berset erwähnt die drei neuen Verträge, welche der Bund neu abgeschlossen hat. Mit Moderna habe man einen weiteren Vertrag abgeschlossen. «Die Strategie ist, auf verschiedene Hersteller zu setzen und alle Impfwilligen bis im Sommer impfen zu können.»