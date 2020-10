Der Ticker startet um 7:06 Uhr

14:24 Besuchsverbot soll verhindert werden: Der Schweizerische Seniorenrat fordert Schnelltests Um ein erneutes Besuchsverbot zu verhindern, fordert der Schweizerische Seniorenrat (SSR) genügend Schnelltests in den Alters- und Pflegeheimen. Damit könnten die Lage in den Heimen schnell evaluiert und entsprechende «moderate» Massnahmen getroffen werden. Während ersten Welle im Frühjahr habe sich gezeigt, dass das Verbot von Besuchen in Alters- und Pflegeheimen «nicht zielführend» gewesen sei, teilte der SSR am Montag mit. Denn das Virus sei trotzdem eingeschleppt worden, meistens durch das Personal. Gesundheitsminister Alain Berset hatte vergangene Woche angekündigt, dass Corona-Schnelltests in der Schweiz bald zum Einsatz kommen dürften. Doch es sei derzeit noch offen, wie und an wen sie verteilt sollten. Klar sei jedoch, dass nicht genügend Material zur Verfügung stehe, um Angestellte in Firmen und Personen an der Grenze testen zu können.

13:57 London: Pharmaziekette Boots will Corona-Schnelltests anbieten Die Pharmaziekette Boots will in den kommenden Wochen in Grossbritannien Corona-Schnelltests anbieten, deren Ergebnisse schon in zwölf Minuten vorliegen. Der Service für umgerechnet rund 140 Franken wird in ausgewählten Geschäften erhältlich sein, wie das Unternehmen in London mitteilte. Das neue Angebot sei für Menschen ohne Symptome geeignet, die zum Beispiel vor einer Reise zu Verwandten vorsichtshalber testen lassen wollten, ob sie selbst ansteckend sein könnten. Es sei aber derzeit nicht als Nachweis bei Flugreisen ausreichend, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Nach wie vor gibt es in Grossbritannien mit seinen knapp 67 Millionen Einwohnern nicht genug Tests.

13:42 Corona-Impfungen: Das Europäische Zentrum für Prävention und Kontrolle appelliert an Anpassungsfähigkeit Das Europäische Zentrum für Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) appelliert an Anpassungsfähigkeit auf dem Weg zu möglichen Corona-Impfungen in Europa. Es fehle derzeit an Gewissheiten und Wissen über die Eigenschaften von Impfstoffen, die im Europäischen Wirtschaftsraum verfügbar werden könnten, teilte die in Stockholm ansässige EU-Agentur in einem neuen Bericht mit. Auch bestehende Wissenslücken über das Coronavirus und die Covid-19-Erkrankung müssten noch geschlossen werden. Impfpläne und -strategien müssten deshalb angepasst werden, sobald es weitere Informationen gebe. Stehe ein Impfstoff zur Verfügung, dürfte das Angebot zumindest anfänglich begrenzt sein, so das ECDC. Die Verteilung müsse deshalb an die jeweiligen Lieferkapazitäten angepasst werden. Dabei müsse sichergestellt werden, dass die Impfung diejenigen erreiche, die sie am dringendsten benötigten. Aufgrund der erwarteten anfänglichen Engpässe müssten die Länder Prioritätsgruppen für die Impfung identifizieren. Wer in diese Gruppen falle, hänge von verschiedenen Faktoren ab, erklärte ECDC-Direktorin Andrea Ammon. Dazu zählen laut ECDC unter anderem die aktuelle epidemiologische Lage zum Zeitpunkt der Impfstoffverteilung, das Risiko schwerer Erkrankungen und das Aufrechterhalten wichtiger gesellschaftlicher Dienste und Grundsätze. Mathematische Modelle spielten dabei eine wichtige Rolle. Auch aus den Erfahrungen aus der Schweinegrippe-Pandemie 2009 sollten Schlüsse gezogen werden.

12:58 Grippeimpfung bereits ausverkauft In manchen Tessiner Apotheken ist die Grippeimpfung bereits seit zwei bis drei Wochen ausverkauft, gemäss einem Bericht von Radio und Fernsehen der italienischsprachigen Schweiz (RSI). Zudem seien von der für Ende November erwarteten zweiten Lieferung bereits zahlreiche Impfdosen vorreserviert. Bis Ende November dürfen sich im Südkanton nur Risikopersonen und Mitarbeitende des Gesundheitswesens gegen die Grippe impfen lassen. Mit dieser Massnahme soll der Nutzen der Grippeimpfung maximiert werden. Ebenfalls zugelassen zur Grippeimpfung sind Privatpersonen, die in ständigem Kontakt mit Angehörigen der Risikogruppe sind. Ob auch mit der zweiten Impfstoff-Lieferung vor allem verletzliche Personen versorgt werden sollen, entscheide man je nach Situation Ende November, hiess es beim Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales. Legende: Im Tessin ist die Grippeimpfung bereits ausverkauft. Keystone

12:27 Absprache nach Hochzeitsfeier: Gäste liessen sich nicht testen In Appenzell Ausserrhoden liessen sich Gäste einer Hochzeitsfeier absichtlich nicht auf das Coronavirus testen, um so eine allfällige Quarantäne zu umgehen. Abklärungen hätten gezeigt, dass es unter den Hochzeitsgästen Absprachen gab, sagte der Ausserrhoder Regierungsrat Yves Noël Balmer am Montag vor den Medien. Das Brautpaar hätte von einem Gast gewusst, der später positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Den Behörden wurde dies aber nicht mitgeteilt und man habe erst zwei Wochen später durch Zufall davon erfahren, so Balmer. Mehrere Gäste der Hochzeitsfeier haben später an einem Oktoberfest und weiteren Aktivitäten teilgenommen. Erst am Sonntag verschärfte Appenzell Ausserrhoden seine Massnahmen gegen das Coronavirus. Die Fallzahlen sowie die Zahl der Spitaleinweisungen im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen seien drastisch gestiegen.

12:15 Berset zu seinem heutigen Morgen Sein Besuch heute beim Tracing-Zentrum habe ihn sehr beeindruckt, sagt Berset. Er habe gesehen, dass es funktionieren kann und er betont, dass das Tracing weiterhin wichtig bleibe. Das Tracing verhindere keine Fälle, betont er. Aber die Massnahmen müssten befolgt werden, nur so helfe das Tracing.

12:10 Bundesrat muss wichtige Entscheidungen treffen Die Taskforce fordere vom Bundesrat immer mehr, sagt eine Journalistin. Ob die Wissenschaft noch gehört werden würde, möchte sie wissen. Berset sagt, dass er mit vielen Experten in Kontakt ist. «Nicht nur mit jenen von der Taskforce, auch mit Spital-Verantwortlichen.» Der Bundesrat müsste alle Stimmen hören. «Die Qualität muss vorhanden sein», betont Berset. Der Bundesrat habe wichtige Entscheidungen zu treffen. «Und das mit der richtigen Qualität.» Der SP-Bundesrat betont nochmals, dass er keine Panik verbreiten, sondern die richtigen Entscheidungen treffen wolle. Für ihn sei unklar, was nach dem Mittwoch passieren werde. «Das werden wir sehen.» 00:20 Video Berset: «Panik und Aufregung bringt uns nichts» Aus News-Clip vom 26.10.2020. abspielen

12:06 Alle im gleichen Boot Wichtig findet Berset, dass alle gut miteinander arbeiten. Er redet von den Kantonen und dem Bund. Am Schluss wollten alle das Gleiche. «Alle sind im gleichen Boot», so Berset. So eine Zusammenarbeit habe es noch nie gegeben, betont der Innenminister. Am Mittwoch werde der Bundesrat sagen, wie es weitergeht. Am sei leider noch nicht am Ende der zweiten Welle angelangt.

12:04 17'440 Neue Fälle nach dem Wochenende Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 17'440 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

11:59 Warum wartet der Bundesrat mit Massnahmen? Eine Journalistin will wissen, warum nicht sofort Massnahmen getroffen werden, sondern erst am Mittwoch. Berset verteidigt, der Bundesrat habe bereits viele Massnahmen getroffen. «Seien wir ehrlich, Panik bringt nichts in dieser Situation.» Der Bundesrat bereite nun Massnahmen vor, die längerfristig gelten werden. Deshalb müssten diese gut durchdacht sein.

11:57 «Limitieren, limitieren, limitieren» Berset betont erneut, Kontakte müssten auf ein Minimum reduziert werden. «Wir müssen sie limitieren, limitieren, limitieren.» Denn die meisten Ansteckungen würden über die privaten Kontakte erfolgen. Sorgen bereiten dem Gesundheitsminister auch die Zahlen zum Gebrauch von Desinfektionsmitteln. Diese zeigen, dass momentan weniger desinfiziert werde als noch im Frühling. 00:22 Video Berset: «Limitieren, limitieren, limitieren» Aus News-Clip vom 26.10.2020. abspielen

11:55 Schnelltests kommen bald Berset sagt, dass sich auch die Anzahl der Test stark erhöht hat. Nun soll aber die Testkapazitäten erhöht werden: Schnelltests sollen deshalb bald verwendet werden. Das hatte der Bundesrat bereits letzte Woche angekündigt.

11:53 Bundesrat verkündet neue Massnahmen wie geplant am Mittwoch Am Mittwoch wird der Bundesrat neue Massnahmen bekannt geben. Jetzt gelte es, die Kräfte zu erhöhen. Berset lobt die Bevölkerung, er habe heute Morgen viele Leute mit Maske gesehen.

11:51 Berset: Die Zahlen steigen weiter Alain Berset sagt, dass die Zahlen über das Wochenende weiter stark gestiegen sind. Es sei wichtig, dass sich alle dafür einsetzen würden, dass nun die Zahlen nicht mehr weiter steigen. Im Unterschied zum Frühling seien die Leute aber etwas Corona-müde. Der Bundesrat wolle es auch unbedingt verhindern, dass er wieder solch grosse Einschnitte in die Wirtschaft machen muss, wie im Frühling. Er betont einmal mehr: «Die Leute müssen sich an die Regeln halten.»

11:37 Jetzt live Bundesrat Alain Berset hat heute Morgen das Universitätsspital Lausanne besucht. Nun berichten er sowie die Staatsrätin des Kantons Waadt, Rebecca Ruiz, über die aktuelle Lage. Ruiz betont, dass es nun die Anstrengungen aller braucht, um die Krise zu überstehen.

10:58 Trauriger Rekord bei Neuinfektionen in Frankreich Mehr als 52'000 Corona-Infektionen binnen 24 Stunden meldeten die französischen Behörden am Sonntagabend. Schon jetzt gelten für 46 Millionen Menschen in Frankreich abendliche Ausgangssperren. Nun wird über härtere Massnahmen wie Schulschliessungen oder eine generelle Ausgangssperre wie im Frühjahr diskutiert.