Es gehe darum zu klären, ob regelmässiger Unterricht auf dem Campus möglich sei, ohne die Ausbreitung des Virus zu beschleunigen, sagte Anders Johansson, Experte für Infektionskrankheiten an der Universität Umeå, dem schwedischen Fernsehsender SVT. In letzter Zeit wurden auch in Schweden vermehrt Ansteckungen bei jungen Leuten festgestellt.

An der Universität von Umeå hat der bisher grösste Massentest Schwedens auf das Coronavirus begonnen. 20’000 Studenten und Mitarbeiter sind aufgerufen, sich in den nächsten Tagen testen zu lassen. In einer Woche soll der Test wiederholt werden.

Die Europäische Union will die Beschaffung eines Corona-Impfstoffs für ärmere Länder mit Garantien in Höhe von 400 Millionen Euro unterstützen. Wie das Geld der EU genau verwendet wird, soll nach Angaben der EU-Kommission in den nächsten Wochen vereinbart werden. Vorerst handle es sich um eine politische Zusage, sagte eine Kommissionssprecherin.

An den MTV Video Music Awards vergangene Nacht in New York konnte Sängerin Lady Gaga insgesamt fünf Mal eine Auszeichnung entgegennehmen. Sie tat dies in gewohnt schrillen Kostümen und mit einem neuen Accessoire: Gaga trug zu jedem Outfit eine andere Hygienemaske.

12:48

163 bestätigte Neuinfektionen in der Schweiz

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag innerhalb eines Tages 163 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Am Sonntag waren es 292 Fälle, am Samstag 376 Fälle, am Freitag 340 Fälle.

Der 7-Tage-Schnitt der bestätigten Fälle liegt nach Berechnungen von SRF bei gut 293 Fällen. Das sind 13 Prozent mehr als in der Vorwoche. In diesen sieben Tagen wurden 70'602 Tests durchgeführt, das sind 27 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'177 laborbestätigte Fälle, wie das BAG mitteilt. Im Vergleich zum Sonntag kam es zu 5 weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4541 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer stieg um eine Person und steht nun bei 1726.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'015'686 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 4'736 neue Tests gemeldet.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Sonntag nach Angaben des BAG 1802 Personen in Isolation und 5415 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 12'191 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.