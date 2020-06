Der Ticker startet um 5:34 Uhr

18:40 Berset: «Bin überrascht, dass es so schnell gegangen ist» Rund um die jüngsten Falle und Entwicklungen gesteht Berest ein, er sei schon etwas überrascht, dass es so rasch gegangen sei – obschon man das nie als total unrealistisch betrachtet habe.

18:40 «Die Kantone stellen sich der Herausforderung aktiv» Auf die Aussage eines Journalisten, dass die Kantone sich vor der Verantwortung scheuen, antwortet GDK-Präsident Engelberger: «Wir sind daran interessiert, koordiniert vorzugehen. Wir gehen nicht unentschlossen vor. Die Kantone stellen sich der Herausforderung aktiv.» Man solle sich dieTestkapazitäten und die Contact Tracing-Massnahmen anschauen, welche durchaus an ein Konzept gegliedert sind.

18:37 Die Kantone können reagieren «Sollten die Kantone zum Schluss kommen, dass zu viele Leute sich an einem Ort befinden, oder Lokale zu lange geöffnet haben und das nur Probleme mit sich bringt, dann können die Kantone reagieren», sagt Berset. Es sei Sinn und Zweck des Epidemie-Gesetzes in der besonderen Lage, dass die Kantone sich adaptieren können, wo es Sinn mache.

18:34 Berset: «Man kann es nur wissen, wenn man es testet» Die Wiedereröffnung der Clubs birgt ein hohes Risiko. Auf die Frage, ob es nicht absehbar gewesen sei, was jetzt passiere, meint Berset: «Man kann es nur wissen, wenn man es testet». Man habe festgelegt, dass es in Clubs eine Beschränkung der Anzahl Teilnehmer sowie Listen gibt. Man habe aber auch in der Annahme gearbeitet, dass die Listen stimmen. Dass diese teilweise nicht korrekt sind, sei schon ein Umsetzungsproblem.

18:27 Gibt es eine Maskenpflicht? GDK-Präsident Lukas Engelberger meint auf die Frage eines Journalisten, ob es eine Maskenpflicht geben werde: «Mit der Zeit wird man sehen, ob es eine nationale Koordination braucht.» Alain Berset meint: «Wir hatten ein organisatorisches Treffen, keinen Krisengipfel. Betreffend der Masken wird es weitere Diskussionen geben. Aber die Kantone haben bereits heute die Möglichkeit, eine Pflicht einzuführen. Vielleicht wird es in Zukunft eine schweizweite Regelung geben.»

18:26 Berset: «Vor allem die Qualität der Listen muss funktionieren» Ob es eine ID-Pflicht in den Clubs und Bars geben soll, will Berset nicht beurteilen. Er sagt aber, vor allem die Listen müssten funktionieren – und wenn dies helfen sollte, die Qualität der Listen zu erhöhen, dann wäre das matchentscheidend. «Keine Distanz, keine Maske und dann auch noch keine Liste – dann haben wir ein Problem!», so Berset.

18:24 Strengeres Eingreifen der Polizei Bisher habe man in den Kantonen auf die Kooperationsbereitschaft der Clubbetreiber gebaut. Die Kantone müssten sich darauf verlassen können, dass das Contact Tracing funktioniere, so Engelberger. Wenn das nicht funktioniert, dann müssten strengere Massnahmen ergriffen werden. Zum Beispiel durch strengeres Eingreifen der Polizei. 00:15 Video «Wir dürfen das Erreichte nicht verspielen» Aus News-Clip vom 29.06.2020. abspielen

18:24 Berset: «Kantone haben auch Möglichkeit, Betriebe zu schliessen» Ein Journalist fragt Berset nach möglichen Massnahmen, nachdem es in Zürich zu Ansteckungen in einer Bar gekommen ist. Gesundheitsminister Alain Berset sagt, es sei nun Sache der Kantone. Die Situation sei nicht überall gleich. Der Kanton Zürich müsse nun schauen, was es braucht, damit die Verordnung umgesetzt werden kann. Mit funktionierenden Kontaktdaten, allenfalls mit der Schliessung von Betrieben. «Diese Möglichkeiten hat der Kanton. Er kann strenger werden in bestimmten Bereichen, wenn es hilft, die Situation in den Griff zu bekommen.»

18:19 Zweite Welle vermeiden Engelberger betont: «Mein Ziel für diesen Sommer ist es, eine zweite Welle zu vermeiden.» Durch die Zusammenarbeit der Kantone mit dem Bund soll dies gemäss Engelberger gelingen.

18:18 GDK-Präsident Lukas Engelberger: «Wir sind gut vorbereitet» Der Präsident der Schweizerischen Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK) Lukas Engelberger bedankt sich bei Bundesrat Berset für die gute Zusammenarbeit der Kantone und dem Bund. Die vergangenen Monate seien schwierig gewesen, die Kantone seien aber dankbar, dass die Schweiz im Vergleich mit anderen Ländern gut durch die Krise gekommen ist. Die Situation bleibe anspruchsvoll. «Wir sind noch nicht in der normalen sondern in der besonderen Lage gemäss Epidemiengesetz», so Engelberger. Die Kantone seien jedoch vorbereitet und hätten die Situation sehr genau beobachtet und sich organisiert.

18:17 «Es bleibt eine grosse Herausforderung» Es sei nicht einfach, ja sogar eher schwieriger, die Verhaltensregeln einzuhalten, wenn die Lage gut sei. Mit Blick auf den Sommer warnt Berset: «Wir dürfen das Erreichte nun nicht verspielen». Wir müssten weiterhin konzentriert bleiben und die Regeln und Massnahmen einhalten, die uns bisher so gut geschützt hätten. 00:21 Video «Es bleibt eine grosse Herausforderung» Aus News-Clip vom 29.06.2020. abspielen

18:14 «Es braucht nicht sehr viel, damit der Trend kippt» Berset nimmt Stellung zu den steigenden Zahlen der Neuansteckungen in den letzten Tagen. Es gebe mehr Fälle, aber man habe auch viel mehr getestet. Dass die Fälle nach den Lockerungsschritten zugenommen haben, ist für Berset nicht wirklich überraschend. «Es zeigt, dass es nicht viel braucht, dass der Trend kippt», so Berset. «Und es zeigt, dass wir uns nach wie vor in einer Pandemie befinden». Es sei noch immer sehr wichtig, auf die Hygiene und den Abstand zu achten. Falls der Abstand nicht eingehalten werden kann, dann solle man eine Maske tragen. 00:28 Video «Dass die Zahlen steigen, ist nicht überraschend» Aus News-Clip vom 29.06.2020. abspielen

18:10 Gute Zusammenarbeit ist wichtig Gesundheitsminister Alain Berset berichtet über einen sehr guten Austausch mit den Gesundheitsdirektoren. Thema der heutigen Sitzung sei die Zusammenarbeit in dieser besonderen Lage gewesen, in denen die Kantone nun die Hauptverantwortung tragen würden. Eine sehr gute Koordination sei wichtig, um die Schutzmassnahmen durchzusetzen.

18:02 Start Medienkonferenz Geschätzte SRF-Userinnen und User, wir begrüssen Sie zur Medienkonferenz mit Alain Berset und GDK-Präsident Lukas Engelberger.

17:43 Medienkonferenz zu Treffen von Alain Berset und den Kantonen Braucht es in der Schweiz angesichts steigender Zahlen, weniger Masken-Träger im öffentlichen Verkehr und mehreren Corona-Hotspots in der Clubszene wieder schärfere Massnahmen? Diese Frage hat Bundesrat Alain Berset an einem runden Tisch mit Vertretern der Kantone erläutert. Zu den Ergebnissen der Gespräche gibt es um 18:00 Uhr einen Point de Presse in Bern. Neben Alain Berset wird GDK-Präsident Lukas Engelberger informieren. Wir übertragen live auf srf.ch/news und im Liveticker.

17:20 IWF: Folgen in Afrika wohl schlimmer als erwartet Die Coronakrise wird die afrikanischen Länder südlich der Sahara wirtschaftlich noch härter treffen als zunächst erwartet. Nach Ansicht des Internationalen Währungsfonds (IWF) droht der Region in diesem Jahr ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Leistung um 3.2 Prozent. Im April prognostizierte der IWF noch 1.6 Prozent. Das Einkommen pro Kopf werde im Durchschnitt um sieben Prozent sinken. Dies liegt demnach unter anderem an den strengen Corona-Massnahmen, die viele Länder Afrikas verhängten und die teilweise verheerende wirtschaftliche Auswirkungen haben, etwa in Südafrika. Zudem spielten eine stark gesunkene Nachfrage sowie die unterbrochenen Lieferketten und der globale Rückgang der Wirtschaftsleistung eine Rolle, hiess es.

