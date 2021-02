16:08

Ist Vernehmlassung eine Alibiübung?

Ein Journalist will wissen, ob die Vernehmlassung bei den Konsultationen nur eine Kommunikationsübung sei, da die weiteren Schritte ja schon vorgezeichnet seien? Parmelin verneint, selbstverständlich werde man die Kantone anhören. Aber regieren heisse auch vorauszuschauen. Und hätte der Bundesrat heute nicht kommuniziert, was er in die Vernehmlassung schicke, wäre das nicht verstanden worden.