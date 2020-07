Der Ticker startet um 6:47 Uhr

20:33 Johnson will keinesfalls einen zweiten Lockdown Der britische Premierminister Boris Johnson hat einen zweiten landesweiten Lockdown in Grossbritannien so gut wie ausgeschlossen. Es handle sich dabei um ein Mittel wie die atomare Abschreckung. «Ich will sicherlich nicht davon Gebrauch machen», sagte der konservative Regierungschef dem «Sunday Telegraph». Er glaube auch nicht, dass Grossbritannien wieder darauf angewiesen sein werde, so Johnson. Erst am Freitag hatte Johnson weitere Lockerungen der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie angekündigt und den Menschen in seinem Land eine weitgehende Normalisierung des Lebens bis Weihnachten in Aussicht gestellt. Legende: Mit mehr als 45'000 Toten gilt das Vereinigte Königreich als das am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa. Reuters

18:31 100'000 Menschen sollen in Katalonien Häuser nicht verlassen Fast 100'000 Menschen in drei weiteren Städten Kataloniens sollen ihre Häuser vorerst nicht mehr verlassen. Die Behörden erweitern damit die bereits bestehende Empfehlung für vier Millionen Katalanen einschliesslich der Bewohner der Hauptstadt Barcelona. Wohnungen sollen nur für absolut notwendige Besorgungen verlassen werden. Die Gesundheitsbehörden Kataloniens hatten zuletzt über 1200 Infektionen an einem Tag gemeldet. Eine zwangsweise Ausgangssperre gibt es aber nicht. Legende: Die Empfehlungen scheinen nicht zu fruchten: Menschen am Strand Malvarrosa in Barcelona am 19. Juli 2020. Keystone

17:31 Es ist kein Ende in Sicht In vielen Ländern breitet sich die Coronavirus-Pandemie weiter rasant aus. Die Zahl der weltweit bestätigten Todesopfer hat US-Forschern zufolge erstmals 600'000 überstiegen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet seit Tagen jeweils mehr als 200'000 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Besonders betroffen von der Pandemie waren zuletzt unter anderem die USA, Brasilien, Mexiko, Indien und Südafrika.

15:30 Deutschland gibt mehr Geld für arme Länder Die ärmsten Länder der Welt sollen in der Corona-Krise mit zusätzlichen zinslosen Krediten unterstützt werden. Deutschland sagte dafür bei einer Videokonferenz der G20-Finanzminister am Wochenende weitere drei Milliarden Euro als langfristiges Darlehen für ein Hilfsprogramm des Internationalen Währungsfonds (IWF) zu.

15:00 Iran: Zahl von 25 Millionen Infizierten sei so nicht richtig Die iranischen Behörden versuchen Äusserungen von Präsident Hassan Ruhani einzufangen, wonach rund 25 Millionen Iraner und damit 30 Prozent der Bevölkerung infiziert sein könnten. Das Gesundheitsministerium teilt mit, die Zahl basiere auf Tests, die nicht geeignet seien, sie auf die aktuelle Lage hochzurechnen. Ruhani hatte am Samstag gesagt, etwa 25 Millionen Iraner könnten infiziert und 30 bis 35 Millionen dem Risiko einer Erkrankung ausgesetzt sein. Die Agentur Isna hatte dazu einen Mitarbeiter aus der Corona-Task-Force der Regierung mit den Worten zitiert, dabei gehe es um Patienten mit milden Symptomen, die keine Behandlung benötigten oder nicht darum ersuchten. 01:44 Video Im Iran ist die Zahl der Infizierten zuletzt deutlich gestiegen Aus Tagesschau vom 18.07.2020. abspielen

14:30 Aida Cruises bereitet Kreuzfahrten vor Nach der coronabedingten Zwangspause für Kreuzfahrtschiffe bereitet sich die Branche allmählich wieder auf Passagierfahrten vor. Am Samstag sind zwei Kreuzfahrtschiffe der Reederei Aida Cruises im Überseehafen in Rostock-Warnemünde eingelaufen – allerdings noch ohne Passagiere. Die beiden Kreuzfahrtschiffe sowie die Crew werden nun auf die ersten Abfahrten seit Beginn der Corona-Krise vorbereitet. Mit Passagieren an Bord sollen die Schiffe der Reederei im August zu Kurz-Kreuzfahrten ohne Landgang starten. Auf den beiden Aida-Schiffen werden dem Sprecher zufolge zwischen 500 und 800 Menschen arbeiten und die ersten Touren werden mit einer Auslastung von etwa 50 Prozent der Kapazitäten angeboten. Bis Ende August seien mehrere drei- bis viertägige Kurzreisen geplant. Legende: Die Pandemie hatte der weltweit boomenden Kreuzschifffahrt im Frühjahr ein Stoppzeichen gesetzt. Nachdem auch auf Schiffen Infektionen aufgetreten waren, sperrten einige Länder ihre Häfen. Im Bild: Die Ankunft des Aida-Schiffs am Samstag im deutschen Rostock. Keystone

13:49 70 Prozent der Japaner gegen Olympische Spiele 2021 Eine grosse Mehrheit der Japaner findet einer Umfrage zufolge, dass die wegen der Corona-Pandemie auf Sommer nächsten Jahres verlegten Olympischen Spiele entweder nochmal verschoben oder ganz abgesagt werden sollten. Lediglich 23.9 Prozent sagten, dass die Sommerspiele in Tokio wie geplant im kommenden Jahr stattfinden sollten, wie aus einer veröffentlichten landesweiten Umfrage der japanischen Nachrichtenagentur Kyodo hervorgeht. 75.3 Prozent derjenigen, die für eine nochmalige Verschiebung oder Absage sind, glauben demnach, dass die globale Pandemie nicht so bald in den Griff zu kriegen sei. Weitere 12.7 Prozent finden, dass die japanische Regierung die Priorität auf den Kampf gegen eine Ausbreitung des Virus im eigenen Land legen sollte. Japans Olympia-Organisatoren halten an der Planung für 2021 fest. Legende: Wegen der Pandemie hatten Japan und das Internationale Olympische Komitee (IOC) Ende März nach langem Zögern die Spiele verschoben. Sie sollen nun vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 stattfinden. Reuters

12:29 BAG meldet 99 Neuinfektionen In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 99 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet, leicht weniger als am Vortag. Am Samstag waren 110 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Freitag 92 und am Donnerstag 142. Insgesamt gab es bisher 33'591 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das BAG am Sonntag mitteilte. Bisher starben gemäss den Angaben 1688 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19.7 Opfern. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Sonntagmorgen übermittelt haben.

11:50 Zahl der Insolvenzen in Israel steigt in Corona-Krise massiv an Die Corona-Krise trifft die Unternehmen in Israel hart. Wie das Justizministerium des Landes mitteilte, meldeten allein im Juni 2038 Firmen Insolvenz an. Das ist ein Anstieg von 75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Damals hatten nur 1165 Firmen Insolvenz angemeldet. Medienberichten zufolge setzt die Krise in Israel vor allem der Gastronomie, dem Tourismussektor und der Veranstaltungsbranche schwer zu.

10:32 Mehr Stichproben bei Reisen aus Risikoländern Der oberste Kantonsarzt Rudolf Hauri hat Stichproben bei Passagieren in allen Flugzeugen und Bussen gefordert, die aus einem Corona-Risikoland in die Schweiz kommen. Zudem verlangte er in einem Interview vom Bund eine Aufklärungskampagne für betroffene Reisende. Wer aus einem Risikoland in die Schweiz einreist, muss sich bei den kantonalen Behörden melden und in Quarantäne begeben. Gemäss Recherchen der «NZZ am Sonntag» hält sich jedoch weniger als die Hälfte der Betroffenen daran. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hatte am Freitag angekündigt, die Einhaltung der Quarantänepflicht stichprobeartig zu kontrollieren. Pro Woche werden die Passagierlisten von 20 bis 30 in der Schweiz ankommenden Flugzeugen überprüft. Die Stichproben hätten eine wichtige Signalwirkung, sagte Hauri, der Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und -ärzte, in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». «Aber der Bund muss noch systematischer aus jedem Flugzeug und Bus eine Stichprobe ziehen. Die Reisenden müssen merken, dass es jeden treffen kann.» Deshalb brauche es eine nationale Aufklärungskampagne. Die Reisenden müssen merken, dass es jeden treffen kann.

9:34 66 Corona-Infektionen bei Hähnchen-Schlachthof In einem Hähnchen-Schlachthof des Wiesenhof-Konzerns im niedersächsischen Lohne sind 66 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von 1046 am Donnerstag genommenen Abstrichen seien 66 positiv ausgefallen, teilte der Landkreis Vechta am Samstagabend mit. Die Landkreisverwaltung geht nach eigenen Angaben nach jetzigem Stand davon aus, dass die Infektionen «überwiegend im privaten Bereich entstanden sind». Das zuständige Gesundheitsamt habe alle Infizierten der Firma Oldenburger Geflügelspezialitäten (OGS) in Quarantäne versetzt, teilte der Kreis weiter mit. Die engen Kontaktpersonen der Infizierten seien zum Grossteil ermittelt worden und befänden sich ebenfalls in Quarantäne. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona in Schlachthöfen Der Politik vergeht der Appetit auf Billigfleisch 22.06.2020 Mit Audio

9:04 7360 gemeldete Todesfälle in einem Tag Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldet einen neuen Rekordanstieg bei den Corona-Infektionen: In den vergangenen 24 Stunden seien weltweit 259'848 neue Erkrankungen registriert worden. Die bisher grösste Zahl von Neu-Infektionen binnen eines Tages hatte die UN-Gesundheitsorganisation am Freitag mit 237'743 Fällen verzeichnet. Zuletzt habe die Zahl

der neu registrierten Erkrankungen vor allem in den USA, Brasilien, Indien und Südafrika zugenommen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich am Samstag um 7360, was dem grössten

Anstieg an einem Tag seit 10. Mai entspricht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 19.07.2020 Mit Video

7:56 Maskenpflicht in Melbourne Australiens zweitgrösste Stadt Melbourne führt wegen steigender Corona-Zahlen eine Maskenpflicht ein. Das gab der Regierungschef des Bundesstaates Victoria bekannt. Zuletzt habe es in Victoria, dessen Hauptstadt Melbourne ist, 363 Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle in Folge des Coronavirus gegeben. Ab Mittwoch Mitternacht (Ortszeit) muss jeder der rund fünf Millionen Bewohner von Melbourne und dem benachbarten Mitchell Shire beim Verlassen des Hauses eine Maske oder einen Gesichtsschutz aufsetzen. Wer ohne erwischt wird, dem droht ein Bussgeld von 200 Australischen Dollar (131 Schweizer Franken). Die Bürger dürfen unter dem kürzlich erneut verhängten Lockdown bis mindestens 19. August nicht das Haus verlassen, ausser zum Einkaufen von Lebensmitteln, zu Arzt- und Pflegebesuchen, zur Ausübung körperlicher Fitness oder um zu arbeiten. Legende: Das Tragen sei «absolut» notwendig, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern, sagte Regierungschef Daniel Andrews. Keystone

7:11 Frankreich: Maskenpflicht im Handel ab morgen In Frankreich gilt im Kampf gegen das Coronavirus ab diesem Montag eine Maskenpflicht in öffentlichen geschlossenen Räumen. Das Tragen einer Schutzmaske etwa in Geschäften, Banken oder auch Markthallen sei dann verpflichtend, teilte Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran mit. Verhaltensregeln wie das Abstandhalten und auch Tests blieben trotzdem weiterhin unerlässlich, schrieb Véran weiter. Dès lundi, le port du masque sera obligatoire dans les lieux clos comme l’a annoncé @JeanCastex. Cela concerne les commerces, établissements recevant du public, marchés couverts, banques...

Gestes barrières et dépistage restent essentiels pour lutter efficacement contre le virus. — Olivier Véran (@olivierveran) July 18, 2020

7:02 Prognose: Globale Pleitewelle Infolge der Corona-Krise rechnet der Kreditversicherer Euler Hermes spätestens vom Herbst an mit einer Welle von Firmenpleiten rund um den Globus. Sie erwarten für 2020 und 2021 einen kumulierten Anstieg der Insolvenzen um insgesamt 35 Prozent. Einen dramatischen Anstieg der Unternehmenspleiten erwartet der Kreditversicherer in diesem Jahr gegenüber dem Vorjahr unter den grösseren Ländern vor allem in den USA (plus 47 Prozent). Daneben wird mit einer Insolvenzwelle in Brasilien (plus 32 Prozent) und China (plus 21 Prozent) gerechnet. Massiv betroffen seien auch viele europäische Staaten wie beispielsweise Portugal (plus 30 Prozent), die Niederlande (plus 29 Prozent), Spanien (plus 20 Prozent) oder Italien (plus 18 Prozent). Unprecedented policy support will not be enough to shield European banks from the real economy’s woes. Could rising non-performing loans crunch the #Covid19 recovery? Discover our new report. https://t.co/7eiZoR7Cs5pic.twitter.com/boyDgQ2EIU — Euler Hermes (@eulerhermes) July 17, 2020