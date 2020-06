Der Ticker startet um 5:45 Uhr

7:08 Brasilien veröffentlicht wieder komplette Coronazahlen Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichts gibt die brasilianische Regierung wieder die Zahlen der Coronafälle komplett und online preis. Auf der Website des Gesundheitsministeriums für Corona-Statistiken wurden am Dienstagabend (Ortszeit) sowohl die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen von Infizierten und Todesopfern als auch die jeweiligen Gesamtzahlen bekanntgegeben, wie dies ein Richter am Montag verfügt hatte. Seit dem Wochenende waren täglich nur noch die in den vorherigen 24 Stunden neu registrierten Zahlen veröffentlicht worden. Nachdem an mehreren Tagen hintereinander Negativ-Rekorde bei der Zahl der Corona-Toten registriert worden waren, hatte die Regierung schon in der vergangenen Woche begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit kamen sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung des Landes. Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Änderungen scharf. Innerhalb des vergangenen Tages hat das Land mehr als 32'000 neuen Corona-Infektionen gemeldet. Das grösste südamerikanische Land verzeichnet bislang knapp 740'000 bestätigte Fälle. Nur die USA haben weltweit mehr Fälle gemeldet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 09.06.2020 Mit Video

1:44 IWF hilft Ukraine mit Darlehen über fünf Milliarden Dollar Der Internationale Währungsfonds (IWF) hilft der Ukraine im Kampf gegen die Corona-Krise mit Darlehen in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Dollar. Das zuständige Gremium hat dafür grünes Licht gegeben. Der Hilfsplan hat eine Dauer von 18 Monaten. Ein Teil der Darlehen in Höhe von 2.1 Milliarden Dollar soll sofort ausgezahlt werden, wie der IWF mitteilte. Die Darlehen sollten neben der Bekämpfung der Pandemie dazu beitragen, dass die Ukraine gut aufgestellt sei, damit die Wirtschaft des Landes nach der Corona-Krise wieder wachsen könne, twitterte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa.

0:10 Portugal rechnet mit BIP-Rückgang von 6.3 Prozent Portugal rechnet wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr mit einem Rückgang von 6.3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das teilt das Finanzministerium mit. Im vergangenen Jahr hatte Portugal einen Zuwachs von 0.2 Prozent erzielt. Die Schulden werden 2020 voraussichtlich auf 134.4 Prozent der Wirtschaftsleistung steigen. Das Land verzeichnete insgesamt mehr als 35'000 Corona-Fälle. Knapp 1500 Portugiesinnen und Portugiesen starben im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.

22:56 Können Hunde das Coronavirus erschnüffeln? Ein Corona-Test kann klären, wer sich mit dem Virus infiziert hat. Doch der kostet Zeit und Geld. Viel einfacher wäre es, wenn man einen Covid-19-Detektor hätte, der in wenigen Sekunden erkennt, ob jemand mit dem Virus angesteckt ist oder nicht. In London sollen Hunde nun lernen, das Coronavirus zu erkennen. 02:33 Video Hunde können Corona erkennen Aus 10vor10 vom 09.06.2020. abspielen

22:46 Berufseinsteiger in der Coronakrise Es ist einer der grossen Schritte im Leben: Von der Ausbildung ins Berufsleben in den ersten richtigen Job. Doch derzeit ist da dieses Hindernis, aufgetaucht quasi aus dem Nichts diesen Frühling durch das Coronavirus. Die Krise trifft junge Menschen häufig genau am Ende ihrer Ausbildung. Insgesamt waren im Mai fast 18'000 Jugendliche in der Schweiz arbeitslos, wie neue Zahlen heute zeigen. 03:55 Video Arbeitslos wegen Corona Aus 10vor10 vom 09.06.2020. abspielen

22:12 Guterres warnt vor einem «globalen Lebensmittel-Notstand» UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in der Coronavirus-Pandemie vor einem «globalen Lebensmittel-Notstand» gewarnt, falls die weltweiten Nahrungsmittelversorgungssysteme nicht so schnell wie möglich verbessert würden. Obwohl es ausreichend Nahrungsmittel gebe, um die 7.8 Milliarden Bewohner der Welt zu ernähren, litten mindestens 820 Millionen Menschen unter Hunger, sagte Guterres am Dienstag in New York per Videobotschaft. «Unsere Nahrungsmittelversorgungssysteme versagen und die Covid-19-Pandemie macht es noch schlimmer.» Legende: Keystone/Archiv

21:46 Sechs EU-Länder wollen Vorrat an Medikamenten Die Staats- und Regierungschef von sechs EU-Ländern rufen zum Aufbau eines europäischen Vorrats an wichtigen Medikamenten und medizinischer Ausrüstung auf, um die Gemeinschaft besser gegen Gesundheitskrisen zu wappnen. Die Vertreter Deutschlands, Spaniens, Dänemarks, Frankreichs, Belgiens und Polens plädieren in ihrem Schreiben an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zudem für die gemeinsame Forschung und Entwicklung von Impfstoffen und Arzneimitteln.

21:19 Deutschland will Reisewarnung verlängern Die Regierung in Deutschland will die Reisewarnung für mehr als 160 Länder ausserhalb der Europäischen Union bis zum 31. August verlängern. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sollen aber gegebenenfalls Ausnahmen für einzelne Länder gemacht werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Das Bundeskabinett will an diesem Mittwoch einen entsprechenden Beschluss fassen. Legende: Keystone/Archiv

20:51 Viele Fragen sind noch ungeklärt In so manche Kasse von Geschäften riss Corona ein tiefes Loch: Wie kann ihnen geholfen werden? Wochenlang wurde um diese offene Frage gestritten – nun liegt eine Lösung vor: Mieter, deren Geschäft während des Shutdowns geschlossen wurde, sie sollen nur 40 Prozent der Miete berappen müssen, die restlichen 60 Prozent sollen die Vermieter übernehmen – so wollen es inzwischen National- und Ständerat. Das heisst, der Bundesrat muss nun den entsprechenden Gesetzesentwurf ausarbeiten. Womit sich neue Fragen stellen. 01:44 Video Weiterhin offene Fragen Aus Tagesschau vom 09.06.2020. abspielen

20:02 EU will Handelspolitik überprüfen Die EU will wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie ihre Handelspolitik überprüfen. Ziel sei, die richtige Balance zu finden zwischen einem Europa, das «offen für Geschäfte» ist und einem Europa, das seine Bürger und Unternehmen schütze, sagte EU-Handelskommissar Phil Hogan am Dienstag bei einem Online-Treffen der Handelsminister der EU-Staaten. So solle zum Beispiel sichergestellt werden, dass die EU die richtigen Instrumente habe, um sich vor unfairen Wettbewerbspraktiken zu schützen. Legende: Keystone/Archiv

19:15 Baselbieter Regierung gibt sich gute Noten Man habe die Coronakrise gut gemeistert, obwohl wegen der Pandemie aus dem erwarteten Überschuss in der Kantonskasse ein Defizit werden dürfte. Bei der Soforthilfe habe man schnell und unbürokratisch reagiert und damit einen «Volltreffer» gelandet, sagte Regierungspräsident Isaac Reber. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Fazit Baselbieter Regierung gibt sich gute Noten, trotz Loch in Kasse 09.06.2020 Mit Audio

18:53 Eiffelturm soll wieder öffnen Der Eiffelturm in Paris soll Ende des Monats wieder für Besucher zugänglich sein. Ab dem 25. Juni öffne das weltberühmte Bauwerk in der französischen Hauptstadt wieder für Touristen, teilte der Betreiber mit. Der Eiffelturm ist wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März geschlossen. Die Besucher können dem Betreiber zufolge zunächst nur über die Treppen bis in den zweiten Stock des Eiffelturms, die Spitze und Aufzüge sollen zunächst noch geschlossen bleiben. Alle Besucher ab elf Jahren müssen eine Schutzmaske tragen. Legende: Keystone

17:41 Österreich öffnet Grenze zu Italien Österreich wird Regierungskreisen zufolge am 16. Juni die Reisefreiheit nach Italien, Kroatien, Griechenland und viele andere EU-Staaten wieder herstellen. Quarantäne oder ein Covid-Test sind dann nicht mehr notwendig. Ausdrücklich ausgenommen bleibe hingegen Schweden, hiess es. Offiziell beschlossen werden soll der Öffnungsschritt am Mittwoch bei einem runden Tisch im Bundeskanzleramt.

17:13 Verfassungsgericht verlangt Veröffentlichung der Corona-Zahlen In Brasilien hat ein Richter des Obersten Gerichts die Regierung aufgefordert, die Corona-Zahlen wieder komplett auf der Website des Gesundheitsministeriums zu veröffentlichen. Seit dem Wochenende waren nur noch täglich die in den vorangegangenen 24 Stunden neu registrierten Fälle und nicht mehr die Gesamtzahlen von Infizierten und Todesopfern bekanntgegeben worden. Bereits in der vergangenen Woche hatte die Regierung begonnen, die Corona-Zahlen statt um 19 Uhr um 22 Uhr zu veröffentlichen. Damit waren sie erst nach Ende der am meisten geschauten Nachrichtensendung des Landes bekannt. Gesundheitsexperten, Parlamentarier und Juristen kritisierten die Änderungen scharf. Ein Zusammenschluss wichtiger Medienorgane des Landes veröffentlicht mittlerweile die Corona-Zahlen auf der Basis von Daten der Bundesländer. 02:19 Video Corona-Krise: Keine Corona-Zahlen mehr in Brasilien Aus Tagesschau vom 07.06.2020. abspielen

16:36 Corona trifft Fluggesellschaften besonders hart Auf der ganzen Welt stehen in diesem Jahr die Fluggesellschaften gemäss einer Branchenschätzung vor den höchsten Verlusten ihrer Geschichte. Insgesamt dürfte die Luftfahrtindustrie 2020 unter dem Strich etwa 84 Milliarden Dollar verlieren, teilte der Weltlufttransportverband IATA in Genf mit. Für 2021 rechnet die IATA mit einem weiteren Verlust von 15 Milliarden Dollar. Auch die Schulden dürften infolge der Krise deutlich anschwellen. Experten rechnen mit bis zu 550 Milliarden Dollar. 01:51 Video Unterstützung für Schweizer Airlines Aus Tagesschau vom 29.04.2020. abspielen

15:50 Thüringen prescht vor Als erstes deutsches Bundesland hebt Thüringen die wegen der Corona-Pandemie erlassenen Kontaktbeschränkungen ab dem 13. Juni auf. In einer neuen Grundverordnung wird lediglich empfohlen, sich nur mit Menschen in einem anderen Haushalt oder mit maximal zehn Personen zu treffen. Eine Maskenpflicht bleibt in den Geschäften und im öffentlichen Verkehr bestehen. Laut der Landesregierung Thüringen sind in den vergangenen 24 Stunden 15 neue Corona-Infektionen hinzugekommen. Pro 100'000 Einwohner haben sich in den vergangenen Tagen 3.5 Menschen infiziert. Damit liegt die Neuinfektionsrate deutlich unter dem Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen. Bund und Länder hatten in Deutschland ursprünglich miteinander vereinbart, die Kontaktbeschränkungen in einer abgemilderten Form noch bis zum 29. Juni zu verlängern.

15:21 Hohe Infektionsrate in Bergamo Fast die Hälfte der Einwohner von Bergamo in der Lombardei könnte nach Angaben des Stadtpräsidenten wahrscheinlich bereits mit dem Coronavirus infiziert gewesen sein. Zumindest habe ein bedeutender Teil der Bevölkerung das Virus gehabt, sagte Giorgio Gori vor Auslandsjournalisten in Rom. Darauf wiesen Daten einer Gesundheits-App hin, die in Bergamo rund 50'000 Menschen heruntergeladen hätten. Etwa 35 Prozent erklärten dort demnach, sie hätten typische Corona-Symptome wie Fieber, Husten oder den Verlust von Geschmacks- und Geruchssinn gehabt. Am Montag hatte der Gesundheitsdienst Bergamo erklärt, dass Bluttests bei etwa 10'000 Menschen ergeben hätten, dass fast 57 Prozent Antikörper entwickelt hatten – was nahelege, dass sie mit dem Virus infiziert waren. Die gesamte Provinz Bergamo war einer der Hotspots der Corona-Pandemie in Europa. Zeitweise starben hier so viele Menschen, dass das Militär dabei helfen musste, die Leichen abzutransportieren. Die Provinz Bergamo hat rund 1.1 Millionen Einwohner, die Stadt selbst 120'000. 05:09 Video Coronavirus: Die Todesrate in Bergamo ist gravierend Aus 10vor10 vom 26.03.2020. abspielen

14:46 Starker Anstieg der Lebensmittelverkäufe Geschlossene Restaurants und Reisebeschränkungen sorgen für steigende Lebensmittelumsätze im Detailhandel. Rund 639 Millionen Franken sind im April im Detailhandel mit Lebensmitteln und Getränken in der Schweiz umgesetzt worden. Gegenüber April 2019 entspricht dies einem Plus von 21 Prozent. Im Vergleich zum März 2020 stieg der Umsatz noch um 4.6 Prozent. Im Unterschied zum März kam es aber kaum mehr zu Hamsterkäufen, wie das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in einem Sonderbericht feststellt. Besonders gefragt waren im April Früchte, Gemüse, Eier oder Fleisch. Die stark erhöhte Fleischnachfrage vermochte allerdings den Absatzrückgang in der Gastronomie, insbesondere bei Rind- und Kalbfleisch, nicht zu kompensieren. 02:34 Video Coronavirus: Lebensmittel werden vermehrt online bestellt Aus Tagesschau vom 11.03.2020. abspielen

14:21 Stabiler Lehrstellenmarkt Die Lehrstellensituation in der Schweiz ist nach Angaben des Bundes trotz angespannter Wirtschaftslage weitgehend stabil. Gesamtschweizerisch wurden per Ende Mai vier Prozent weniger Lehrverträge abgeschlossen als vor einem Jahr. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) hält zudem fest, dass es gesamtschweizerisch aufgrund der wirtschaftlichen Situation der Arbeitgeber momentan nur in Einzelfällen zu Auflösungen von Lehrverträgen gekommen sei. Im Rahmen des vom Bund Ende Mai neu eingerichteten Förderschwerpunktes «Lehrstellen Covid-19» sind bereits aus allen Landesteilen erste Gesuche und Anfragen zur Finanzierung neuer Massnahmen eingegangen. Legende: Viele Jugendliche sind während der Corona-Pandemie vor die Herausforderung gestellt eine Lehrstelle zu finden. Keystone