Der Ticker startet um 7:00 Uhr

17:57 Kanton Bern hätte sich mehr Lockerung bei privaten Veranstaltungen gewünscht Die Bernische Regierung begrüsst die Öffnung der Läden und Museen sowie die Erleichterungen im Sportbereich. Bei der Gastronomie hätte sie sich einen ersten Schritt mit der Öffnung der Aussenterrassen gewünscht. Die vom Bundesrat beschlossene Erhöhung der Personenzahl für Versammlungen im öffentlichen Bereich erachtet der Regierungsrat als «zielführend», wie er in einer Mitteilung schreibt. Bei privaten Veranstaltungen hätte sich die Bernische Regierung jedoch eine Erhöhung der Höchstzahl an Personen gewünscht. «Derzeit befinden sich Familien mit drei oder mehr Kindern faktisch in Isolation, weil sie niemand treffen dürfen», so der Regierungsrat in seiner Mitteilung.

17:45 Walliser Regierung stört sich an weiterhin geschlossenen Terrassen Der Walliser Staatsrat begrüsst die beschlossenen Lockerungen des Bundesrates. Wie er in einer Mitteilung schreibt, hätte er sich jedoch gewünscht, dass die Restaurantterrassen bereits am 1. März geöffnet werden können. Angesprochen auf die offenen Terrassen im Bündnerland, sagte die Walliser Gesundheitsdirektorin Esther Waeber-Kalbermatten: «Der Bundesrat hat heute klar gesagt, dass offene Terrassen nicht in Frage kommen. Wir erwarten, dass sich auch die Bündner Regierung daran hält.»

17:39 Restaurant-Terrassen in den Bündner Skigebieten müssen schliessen Alle sollen sich an die Massnahmen halten. So hat der Bundesrat heute seine Erwartung klar gemacht. Die Bündner Regierung hat in der Folge eingelenkt und bekannt gegeben, dass die Terrassen in den Skigebieten ab Freitagabend, 26. Februar schliessen müssen. «Wir werden uns an die Spielregeln des Bundesrats halten», sagt Justiz- und Gesundheitsdirektor Peter Peyer gegenüber Radio SRF. Die Regierung zeigt sich aber auch enttäuscht. Man habe gehofft, dass Graubünden für die eigene Teststrategie honoriert würde und die Restaurant-Terrassen offenlassen dürfe.

17:16 BAG aktualisiert Quarantäne-Liste Reisende aus Risikoländern müssen bei der Rückkehr in die Schweiz sieben Tage in Quarantäne. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Liste der Länder aktualisiert, aus denen Rückkehrer ab dem 8. März in Quarantäne müssen. Neu dazu gehören: Luxemburg

die Malediven

Antigua und Barbuda

Barbados

Chile

Kuwait

Moldawien

Peru. Neu sind auch mehrere zusätzliche Regionen in Österreich und in Italien betroffen. Ab dem 8. März betrifft die Quarantäne-Pflicht Reisende aus insgesamt 37 Ländern sowie 22 Regionen.

16:51 Kantone stehen hinter Bundesrat – Kritik von bürgerlicher Seite Die Mehrheit der Kantone stellen sich hinter die vom Bundesrat beschlossene schrittweise Lockerung der Massnahmen. Eine Öffnung der Aussenbereiche der Gastronomie hätte aber die Mehrheit der Kantone begrüsst. Dazu gehört etwa der Kanton Schaffhausen. Entsprechend bedauert die Schaffhauser Regierung den negativen Entscheid, sagt Regierungspräsident Walter Vogelsanger zu SRF News. Die Regierung hat beschlossen, die Zwei-Haushalte-Regel per Ende Monat auslaufen zu lassen. Diese gilt derzeit bei privaten Treffen im Innenbereich. Grüne und Grünliberale begrüssen den Bundesratsentscheid. Es sei wichtig, dass der Bundesrat vorsichtig und in einzelnen Schritten öffne. Kritik gibt es wie erwartet von der SVP. Dass der Bundesrat nicht schneller öffne, sei ein Affront. Die Bevölkerung und Betriebe würden weiter schikaniert. Auch die FDP findet es unverständlich, dass der Bundesrat die Öffnung von Restaurants und anderen Betrieben nicht auf den 1. März zulässt. Für den Wirtschaftsdachverband Economiesuisse sind die Lockerungen ebenfalls ungenügend. Mit ihrem Zögern nehme die Regierung langfristige Schäden in Kauf. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Massnahmen So fallen die Reaktionen auf die Entscheide des Bundesrats aus 24.02.2021 Mit Video

16:19 Ende der Medienkonferenz Morgen vor einem Jahr wurde in der Schweiz der erste Coronafall bestätigt. Das war auch Thema während der Medienkonferenz. Man habe im vergangenen Jahr sehr viel gelernt, resümiert der Gesundheitsminister das Coronajahr. «Wenn wir vor einem Jahr gewusst hätten, was wir heute wissen, hätten wir andere Lösungen gefunden», doch das sei leider nicht möglich, schliesst auch Bundespräsident Guy Parmelin seine Ausführungen. Nach dem Ende der Medienkonferenz informieren wir Sie im Liveticker weiterhin unter anderem mit Reaktionen auf den Bundesratsentscheid. 01:06 Video Berset zu einem Jahr Corona in der Schweiz Aus News-Clip vom 24.02.2021. abspielen

16:07 Wie reagiert das Parlament? Nächste Woche tagt das Parlament. Wie sieht der Bundesrat die Vorstösse, weitere Öffnungen voranzutreiben? «Das Parlament macht seine Aufgabe und der Bundesrat macht seine Aufgabe», sagt Bundespräsident Parmelin. Der Bundesrat gebe sein Bestes, entstandene wirtschaftliche Schäden abzufedern. Das habe man vermittelt, jetzt würden sich die Kommissionen des Parlaments zusammensetzen und entscheiden.

15:55 Parmelin: «Härtefall-Lösungen werden noch ausgearbeitet» Bei den Härtefall-Geldern gebe es grosse Unterschiede zwischen den Kantonen, bemerkt ein Journalist. «Wir sind da immer noch an der Ausarbeitung der Massnahmen», erklärt Guy Parmelin. Man versuche, das zu verbessern. Diskussionen mit den Wirtschaftsvertretern fänden laufend statt – mit allen Branchen und auch den Sozialpartnern. So erhalte man Berichte von der Front darüber, wie sich die Entscheide des Bundesrates auf die Unternehmen auswirkten.

15:51 Berset: «Das Virus ist in allen Kantonen» Dürfen Kantone, die Massentests machen und so allenfalls die bestätigten Coronafälle besser unter Kontrolle halten könnten, früher lockern? Es gebe keine grösseren Unterschiede bezüglich der Inzidenz zwischen den Kantonen, wie das damals im Frühjahr der Fall gewesen sei, sagt Berset: «Das Virus ist jetzt überall.» Der Bundesrat fördere aber das Testen auf allen Ebenen. Es gebe jedoch keine Grundlage für differenzierte, kantonale Öffnungsschritte. Das habe im Herbst nur zu «Wirrwarr und Wettbewerbsverzerrungen» geführt, sagt der Innenminister.

15:47 Steigen die Zahlen bereits wieder an? Die Taskforce habe letzte Woche ein beängstigendes Szenario gezeichnet. Ist das realistisch? «Wir könnten heute in der Situation sein, in welcher die Zahlen wieder ansteigen. Wir wissen das aber noch nicht. Wir wissen es erst in zwei Wochen», sagt Berset. Darum müsse man alles genau beobachten. Wir wissen es erst in zwei Wochen.

15:43 Parmelin: «Ich hoffe es für die Restaurant-Besitzer» Verschiedene Restaurant-Besitzer würden zivilen Ungehorsam in Betracht ziehen und würden eine rechtswidrige Öffnung ihrer Restaurants wagen, sagt eine Journalistin. Parmelin: «Es wurde ganz klar gesagt», Entscheidungen des Bundesrates müssten umgesetzt werden. Es gebe auf allen Ebenen Hilfe (Kurzarbeit, Härtefall-Regelung), sagt der Bundespräsident. In gewissen Kantonen gebe es «Aufgleisprobleme», man müsse hier versuchen das Geld schneller auszubezahlen. Neben dem finanziellen gebe es aber auch noch einen psychologischen Aspekt, man könne hier nur hoffen, dass mit der Verbesserung der Lage auch schneller geöffnet werden könne, sagt Parmelin. «Ich hoffe das für die Restaurant-Besitzer.»

15:43 Ist die Zeit bis zur nächsten Öffnung zu kurz? Gibt es Mitte März genügend Informationen darüber, wie sich der erste Öffnungsschritt ausgewirkt hat? «Eine gute Frage», sagt Berset. Der Bundesrat wollte vier Wochen zwischen den Öffnungsschritten haben. Andere Länder hatten noch mehr. Nun seien es, nach Konsultation der Kantone, drei Wochen. «Dann haben wir schon erste Anzeichen, in welche Richtung es geht.»

15:39 Nochmals die Restaurant-Terrassen Wieder werden die Restaurant-Terrassen in Skigebieten angesprochen. «Da gibt es gar nicht so viele, die geöffnet sind», sagt Alain Berset. Es sei aber klar, dass die Entscheide des Bundesrates bindend seien und alle Terrassen jetzt geschlossen sein müssen, wiederholt der Gesundheitsminister. Es sei dem Bundesrat wichtig, gerade in diesem Bereich Lockerungen vornehmen zu können. «Aber die Situation bleibt instabil», sagt Berset. Man müsse noch etwas warten. Das sei hart, aber dafür würden Hilfsmassnahmen ausgearbeitet. «Die ersten Tranchen stehen zur Verfügung. Jetzt muss das Geld möglichst rasch zu den Empfängern komme. Daran arbeiten die Kantone», ergänzt Guy Parmelin.

15:37 Berset: «Impfkampagne als Gamechanger» Steht die Schweiz am Schluss der zweiten Welle oder am Anfang der dritten Welle? Man sei von den Szenarien der Task-Force, die die Situation Ende Februar vorhergesagt hätten, «sehr beeindruckt», sagt Berset. Die Befürchtung sei, dass die Zahlen wieder steigen. Doch man habe nun auch eine Impfkampagne als «Gamechanger» und deshalb habe man eine gute Ausgangslage für den Frühling und die schrittweise Öffnung. Er wage aber keine Prognose bezüglich der Wellen, man müsse flexibel und «anpassungsbereit» blieben. Man wolle jedoch keinesfalls die Kontrolle über die Situation verlieren, sagt der Gesundheitsminister. Es sei ein kalkuliertes Risiko, aber man werde das «jeden Tag beobachten müssen», schliesst Berset seine Ausführungen. Wir wollen keinesfalls die Kontrolle über die Situation verlieren.

15:33 Gibt es Privilegien für Geimpfte? Man müsse bei der Frage nach Privilegien für Geimpfte vieles berücksichtigen, sagt Bundespräsident Parmelin. «Wenn ein Museum nicht will, dass ein Ungeimpfter reinkommt, ist das absolut möglich.» Man wolle aber keine Ungleichbehandlung schaffen, da sich noch nicht alle Personen impfen lassen können, die das auch möchte. All diese Unsicherheiten müssten juristisch abgewogen werden, sagt Parmelin. «Zurzeit gibt es keine möglichen Privilegien.» Vizekanzler Simonazzi fügt an: Die Diskussionen darüber seien im Bundesrat angelaufen. Es würden nun diverse Möglichkeiten geprüft und die entsprechenden Ämter angehört. Zurzeit gibt es keine möglichen Privilegien.

15:30 Konsultationen bei Kantonen als Alibi-Übung? Die Mehrheit der Kantone forderte in der Konsultation eine frühere Öffnung der Gastronomie. Weshalb man diesem Ansinnen nicht gefolgt sei und weshalb es dann überhaupt Konsultationen gebe, fragt ein Journalist. Die Konsultationen seien dafür da, alle Meinungen der Kantone einzuholen und diese in den Entscheidungsprozess des Bundesrates miteinzubeziehen. Man sei in gewissen Bereichen den Kantonen entgegengekommen, sagt Alain Berset. Bei der früheren Öffnung der Gastronomie sei der Bundesrat insofern entgegengekommen, als man nun schon am 12. März über nächste Öffnungsschritte entscheiden wolle. 00:51 Video Berset: «In vielen Punkten entgegengekommen» Aus News-Clip vom 24.02.2021. abspielen

15:29 Verfälschte Positivitätsrate? Ein Journalist weist darauf hin, dass bei Massentests nur die positiven Tests mitgezählt würden, was die Positivitätsrate verfälsche. Werde daran etwas geändert, da ja die Positivitätsrate ein Indikator für weitere Öffnungsschritte sei? «Wir kennen diese Schwierigkeit», sagt Virginie Masserey vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Man prüfe, wie man das Problem lösen könne.

15:25 Was passiert mit Restaurant-Terrassen in Skigebieten? Die Fragerunde ist eröffnet. Eine Journalistin möchte wissen, was nun mit den geöffneten Terrassen in Skigebieten passiert. Alain Berset weicht aus. «Es ist klar, dass mit dem heutigen Entscheid Terrassen geschlossen sein müssen», so der Innenminister. 00:14 Video Berset: «Terrassen müssen geschlossen sein» Aus News-Clip vom 24.02.2021. abspielen

15:18 Berset zu den Details der Öffnungsschritte Alle Läden können wieder öffnen, die Anzahl der Kundinnen und Kunden wird allerdings beschränkt. Auch Museen sowie Lesesäle von Archiven und Bibliotheken können wieder öffnen. Die Aussenbereiche von Zoos, botanische Gärten und Freizeitanlagen sind wieder zugänglich – mit Maske und Abstand sowie begrenzter Kapazität. Ebenfalls wieder zugänglich sind Sportanlagen im Freien wie Kunsteisbahnen, Tennis- und Fussballplätze oder Leichtathletikstadien – mit Maske oder Abstand sowie begrenzter Kapazität. Wettkämpfe im Erwachsenen-Breitensport sowie Veranstaltungen bleiben verboten. Im Freien sind Menschenansammlungen und Treffen im Familien- und Freundeskreis mit maximal 15 Personen erlaubt. Der Bundesrat erweitert die möglichen Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Er hebt zum einen die Altersgrenze für Erleichterungen im Sport und in der Kultur von 16 auf 20 Jahre (Jahrgang 2001) an. Zum anderen sind neu auch Wettkämpfe in allen Sportarten sowie Konzerte ohne Publikum wieder erlaubt. Kinder- und Jugendchören ist das Singen wieder gestattet. Ausserdem sind Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit wie Jugendtreffs wieder zugänglich. 00:50 Video Berset: «Voraussagen der Taskforce sind eingetreten» Aus News-Clip vom 24.02.2021. abspielen