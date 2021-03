Der Ticker startet um 5:53 Uhr

9:16 Schweiz kauft weitere drei Millionen Impfdosen Gesundheitsminister Alain Berset verkündet auf Twitter, dass die Schweiz weitere drei Millionen Impfdosen von Pfizer/Biontech habe kaufen können. Eine Million davon stünden den Kantonen im April, Mai und Juni zur Verfügung, schreibt Berset in einer kurzen Mitteilung. Mit Pfizer/Biontech hatte der Bund bereits einen Vertrag über drei Millionen Dosen abgeschlossen. Weitere Verträge bestehen mit den Herstellern Novavax (6 Mio.), Curevac (5 Mio.), Astra-Zeneca (5.3 Mio.) sowie Moderna (13.5 Mio.). Zugelassen sind jedoch erst die Impfstoffe von Pfizer/Biontech und Moderna, das Vakzin von Astra-Zeneca befindet sich bei der Schweizer Heilmittelbehörde weiterhin im Zulassungsverfahren.

9:14 Südkorea beschliesst einzelne Quarantäne-Ausnahmen und Impf-Privilegien Wegen des Chipmangels in der Autoindustrie zieht Südkorea Konsequenzen in der Corona-Politik. Nach Angaben der Regierung werden Geschäftsleute, die zur Behebung dieses Problems im Einsatz sind, von den Quarantäne-Regelungen ausgeschlossen. Ausserdem sollen Personen Vorrang bei Impfungen haben, die in der Beschaffung von Autochips tätig sind. Das Problem trifft Autobauer weltweit, etwa auch Volkswagen und General Motors. Die südkoreanische Autoindustrie stehe noch relativ gut da, aber die Befürchtungen hätten zugenommen, dass es künftig zu Produktionsausfällen kommen könnte, teilt die Regierung in Seoul mit.

Magdalena Martullo-Blocher wird des Ratssaals verwiesen, weil sie eine Maske trägt – ein Jahr ist diese Szene her. Heute werden jene des Saals verwiesen, die keine Maske tragen. Die Parlamentssäle gleichen einem Wald aus Plexiglas, zwei Speichel-Schnelltests gibt es für jeden Parlamentarier pro Woche, Besucher und Lobbyisten sind ausgesperrt. «Mehr können wir nicht machen», sagt Andreas Wortmann, Leiter Infrastruktur der Parlamentsdienste. 85'000 Franken hat der Bund alleine für Plexiglas ausgegeben. Das Virus schafft es jedoch trotz aller Vorsichtsmassnahmen immer mal wieder ins Parlament: So entdeckten die Schnelltests bei Ständerat Josef Dittli letzte Woche Covid-19, er fehlt seither und bleibt in Isolation. «Allerdings gibt es bis heute keinen Nachweis, dass sich jemand im Bundeshaus selber angesteckt hat», sagt Wortmann, der die Schutzmassnahmen koordiniert.

4:11 Hilfsorganisationen fordern vorübergehende Aufhebung von Impf-Patentrechten Hilfsorganisationen haben erneut vor Engpässen bei Corona-Impfungen in Ländern mit niedrigem Einkommen gewarnt. Weltweit habe die Mehrheit der ärmsten Länder noch keine einzige Impfung verabreicht, teilte Oxfam gemeinsam mit einer Allianz anderer Hilfsorganisationen mit. Bis Ende 2021 könnten bestenfalls 20 Prozent der Bewohner in Ländern des globalen Südens auf eine Impfung gegen das Coronavirus hoffen. Das Bündnis kritisierte weiterhin Staaten wie die USA, Grossbritannien und die EU. Diese verhinderten, dass die Patentrechte für Impfstoffhersteller vorübergehend aufgehoben würden. Ohne Patentrecht könnte viel schneller viel mehr Corona-Impfstoff produziert und auch auf ärmere Länder verteilt werden. Aktuell hätten die Pharmakonzerne ein Machtmonopol.

3:49 Weitere Eskalation im Impfstreit zwschen London und Brüssel In einer neuen Eskalation des Impfstoff-Streits zwischen Brüssel und London ist am Dienstagabend ein Vertreter der EU ins britische Aussenministerium zitiert worden. Das berichtete die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungsquellen. Grund soll eine Äusserung von EU-Ratspräsident Charles Michel zu einer angeblichen Sperre für Impfstoff-Exporte des Landes sein. «Die britische Regierung hat nicht einmal den Export einer einzigen Covid-19-Impfung blockiert», teilte ein Regierungsprecher am Dienstagabend mit. Alle Verweise auf ein britisches Export-Verbot oder jegliche Einschränkungen für Impfstoffe seien komplett falsch. Legende: Reuters

22:31 Biontech stellt für 2022 bis zu drei Milliarden Impfdosen in Aussicht Der Impfstoffhersteller Biontech stellt für den Fall einer entsprechenden Nachfrage eine deutliche Steigerung der Produktion mit seinem Partner Pfizer in Aussicht. Im Jahr 2022 könne die Kapazität für drei Milliarden Corona-Impfdosen erreicht werden, sagte Biontech-Chef Ugur Sahin der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem Interview. Das hänge aber auch von der Nachfrage ab und davon, ob etwa Auffrisch-Impfungen benötigt würden. Für das Jahr 2021 sind zwei Milliarden Dosen geplant.

20:37 Denkfabrik sieht Engpässe bei Impfstoff-Zutaten Der beispiellose Bedarf und die Produktion der Corona-Impfstoffe bringen die Industrie an ihre Kapazitätsgrenzen. «Impfstoffhersteller und Zulieferer berichten zunehmend über Engpässe bei Roh- und Verpackungsmaterial und Ausrüstung», berichtete die Denkfabrik Chatham House in Genf. Sie hatte ein Treffen mit Vertreter der Industrie, von Verbänden und der UNO-Impfinitiative Covax organisiert, um Lösungen zu suchen. In einem Strategiepapier, Link öffnet in einem neuen Fenster, das bei dem Treffen diskutiert wurde, heisst es, für grössere Produktionsmengen seien Effizienzsteigerungen in den bestehenden Fabriken, der Umbau bestehender älterer Fabriken für die Herstellung der neuen Stoffe und der Bau neuer Fabriken nötig. Die Industrie habe die Produktion von bis zu 14 Milliarden Impfdosen bis Ende 2021 in Aussicht gestellt, heisst es in dem Papier. Das wäre drei bis vier Mal so viel Impfstoff, wie bislang pro Jahr hergestellt wurde. Engpässe bei den Rohmaterialien für die Impfstoffe und die Verpackung drohten aber, die Zusagen zunichte zu machen. Die Lieferketten seien komplex, weil teils mehr als 100 Bestandteile für einen Impfstoff sowie die Verpackung nötig seien. Sowohl Zuliefer- als auch Produktionskapazitäten müssten ausgebaut werden.

20:28 Österreich testet in Vorarlberg ab Montag Lockerungsschritte Das österreichische Bundesland Vorarlberg wird nächste Woche zur Testregion für Corona-Lockerungen. Ab Montag sollen Gastronomie, Veranstaltungen und Jugendsport unter vielen Auflagen wieder möglich werden, kündigte Landeschef Markus Wallner in Bregenz an. Mit Zutrittstests, Abstand, Masken, Besucherregistrierung und Schutzkonzepten sollen Ansteckungen vermieden werden. In dem kleinen westlichen Bundesland steht die 7-Tages-Inzidenz bei 73, weit unter dem österreichweiten Wert von 184. «Von dieser Lage heraus kann man gut begründen, einen verantwortungsvollen Schritt zu setzen», sagte Wallner nach Verhandlungen mit der Regierung in Wien. «Aber die Eigenverantwortung ist auch gefragt», betonte der konservative Politiker. Im Rest Österreichs bleiben Restaurants, Bühnen und Jugendtreffs vorerst weiter zu. Die Regierung in Wien will nächste Woche über mögliche landesweite Lockerungen beraten.

Die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes stand in den letzten Wochen massiv in der Kritik. Die Politik wollte ihr sogar einen Maulkorb verpassen. Dazu ist es nun doch nicht gekommen. Taskforce-Präsident Martin Ackermann spricht im Interview über die Rolle des Gremiums und betont, dass ein Restrisiko bestehen bleibe.

«Das Virus ist in Italien tatsächlich wieder auf dem Vormarsch», sagt Franco Battel, SRF-Korrespondent in Rom. Alle Zahlen steigen derzeit wieder an: die der Infizierten, die der Spitalpatientinnen und -patienten und die der Leute, die auf Intensivstationen liegen.

18:24 Russischer Impfstoff Sputnik V soll in Italien produziert werden Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V soll von Juli an an auch in Italien produziert werden. Das teilte die italienisch-russische Handelskammer in Rom mit. Die Firma Adienne Srl. in der Lombardei – eine Tochter des Schweizer Pharma-Unternehmens Adienne Pharma & Biotech – solle den Impfstoff herstellen. Der Handelskammer zufolge wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dem staatlichen russischen Direktinvestitionsfonds RDIF geschlossen, der an der Sputnik-Entwicklung beteiligt ist – die erste mit einem europäischen Partner.

17:32 Kantone begrüssen Ausweitung der Teststrategie des Bundes Die Mehrheit der Kantone begrüsst die neue Teststrategie des Bundes. Doch es gibt auch Kritik: So sei der Zeitplan unrealistisch und die Laborkapazitäten könnten nicht ausreichen. Ausserdem müsse die Ausweitung der Testmöglichkeiten in Zusammenhang mit allfälligen Lockerungen gestellt werden. Die überwiegende Mehrheit der Kantone unterstütze den Vorschlag des Bundesrates, die Tests von asymptomatischen Personen und die Selbsttests zu fördern, teilte die Gesundheitsdirektorinnen- und direktorenkonferenz (GDK) in ihrer Vernehmlassungsantwort mit. Durch die Übernahme der Kosten durch den Bund werde ein niederschwelliger Zugang zu den Tests geschaffen. Das erhöhe auch die Akzeptanz in der Bevölkerung. Und auch die Anpassung der Quarantäneregeln sei ein «wertvoller Anreiz» für das regelmässige Testen. Gleichzeitig gibt die GDK zu bedenken, dass in der öffentlichen Debatte darauf hingewiesen werden müsse, dass weitere Lockerungen im Sport, der Kultur oder der Freizeit nur möglich seien, wenn sich die Bevölkerung breit testen lasse.

17:08 Medienbericht: Japan gegen ausländische Olympia-Touristen Japan wird einem Medienbericht zufolge bei den Olympischen Spielen im Sommer keine ausländischen Besucher zulassen. Das habe die Regierung entschieden, berichtet die Agentur Kyodo unter Berufung auf Insider. Grund dafür sei die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Die Regierung hat angekündigt, über das Thema bis Ende März zu entscheiden. Eigentlich waren die Spiele für Sommer 2020 geplant. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wurden sie um ein Jahr verlegt.

16:21 OECD: Weltwirtschaft zur Jahresmitte wieder auf Vorkrisen-Niveau Die Weltwirtschaft erreicht nach Prognose der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) schon in wenigen Monaten ihr Vor-Corona-Niveau. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt werde 2021 angetrieben von den USA und China um 5.6 Prozent wachsen, sagte die OECD am Dienstag voraus. «Die globale Wirtschaftsleistung wird Mitte 2021 über das Niveau vor der Pandemie steigen», betonte OECD-Chefvolkswirtin Laurence Boone. Die OECD ist damit deutlich optimistischer als noch im Dezember: Damals hatte sie nur ein Plus von 4.2 Prozent vorausgesagt.

16:04 Baselbieter Regierung beteiligt sich an Massentest-Programm Die Baselbieter Regierung beteiligt sich am seit Anfang Monat laufenden Massentest-Programm «Breites Testen Baselland». Der Regierungsrat unterstreiche mit seiner Teilnahme am Programm dessen Wichtigkeit zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie, teilte er mit. Neben den Regierungsrätinnen und Regierungsräten nehmen auch die Landschreiberin und der zweite Landschreiber am Programm teil und geben wöchentlich ihre Speichelprobe ab. Mit dem Programm «Breites Testen Baselland» will der Kanton die Verbreitung des Coronavirus eindämmen, um so den Präsenzunterricht an den Schulen sowie den Betrieb in Unternehmen, Behörden und Gesundheitseinrichtungen aufrechterhalten. Die Massentests erfolgen mit Spuckproben nach dem Pooling-Prinzip. Für die Laboranalyse werden mehrere Proben zusammengefügt.

15:34 Entwickler von Astra-Zeneca-Impfstoff bitten um Vertrauen Die Entwickler des Astra-Zeneca-Impfstoffs haben um Vertrauen für die in Europa verfügbaren Impfstoffe geworben. «Öffentliches Vertrauen ist entscheidend. Wissenschaft und Politiker müssen klare Botschaften vermitteln», sagte Andrew Pollard von der Universität Oxford, der die klinischen Studien mit dem Präparat betreut. «Impfstoffe haben keine Wirkung, wenn sie im Regal herumliegen.» Daten aus England und Schottland, wo bereits Millionen Menschen geimpft sind, bescheinigen dem Impfstoff eine hohe Wirksamkeit gegen schwere Verläufe von Covid-19 in allen Altersgruppen. «Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Impfstoff für die Welt zu entwickeln», sagte die Immunologin Sarah Gilbert, die die Entwicklung des Mittels an der Universität Oxford geleitet hat. «Wir müssen nun hart am Prozess arbeiten, dass der Impfstoff auch genutzt wird.» Nur so könne die Pandemie beendet werden.

14:56 Kann man im Sommer reisen gehen? In puncto Reisen würde es auch darauf ankommen, wie sich Europa verhalte, antwortet Kronig auf eine entsprechende Frage. Es sei ja ein globales Problem, diese Pandemie. «Wir müssen uns auch bewusst sein, wir gehören zu den schnellsten Ländern mit den meisten Impfdosen im Vergleich», sagt Kronig. Deswegen blickten sie auch gespannt darauf, wie es weiter gehe mit anderen Ländern in Europa und man stehe in Kontakt. Ackermann sieht eine grosse Entlastung der Situation voraus, wenn die Leute geimpft sind, auch in Hinblick auf die Reisen. Eine wichtige Frage sei aber, wie die Impfstrategie für Kinder und Jugendliche aussehe, die mittlerweile noch nicht geimpft werden können. Er sagt auch klar: «Sars-Cov-2 wird nicht verschwinden. Es geht darum, dass das Virus kein gesundheitliches Risiko mehr darstellt.» Auch rechne damit, dass er wohl mal mit dem Virus in Kontakt komme. Als Prognose sieht er eine schrittweise Entspannung als realistisch an und keine schlagartige Rückkehr zur Normalität. 01:22 Video Ackermann, Covid-19 Taskforce: «Impfung als grosse Erleichterung» Aus News-Clip vom 09.03.2021. abspielen

14:47 Kommt der Bund für die vielen Tests auf? Eine Frage eines Journalisten beschäftigt sich mit der Finanzierung und Versorgung des grossen neuen Testplans: Kommt der Bund dafür auf oder müssen sich die Kantone selber organisieren? «Die Versorgung mit Tests erfolgt durch die Labors. Der Bund wird grösstenteils die Kosten übernehmen. Die Versorgung selbst erfolgt von den Labors über den Markt», antwortet Masserey. Die Selbsttests würden in der Apotheke abgegeben werden und über den Bund bezahlt.