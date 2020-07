19:49

Mallorca setzt auf strenge Maskenpflicht

Der Beschluss mit den Details werde noch erarbeitet und solle am Montag in Kraft treten, teilte die Regionalregierung in Palma mit. Auf Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera werden somit alle Menschen in der Öffentlichkeit selbst dann Mund- und Nasenschutz tragen müssen, wenn der Sicherheitsabstand gewahrt werden kann.

Laut der Regierung werden Pools und Strände von der Maskenpflicht ausgenommen sein. Auch in Bars, Cafés und Restaurants wird man keinen Mund- und Nasenschutz tragen müssen, solange gegessen und getrunken wird. Die Details der Verordnung stehen noch nicht endgültig fest.

Anders als in Katalonien, wo in einigen Gebieten Neuausbrüche des Virus verzeichnet und eine Maskenpflicht ausgerufen wurde, gab es bisher auf den Balearen keine deutliche Zunahme der Infektionen.