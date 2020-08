Der Ticker startet um 5:40 Uhr

20:36 Steigende Covid-Fälle in Europa Die Anzahl bestätigter Neuinfektionen nehmen in vielen Ländern in Europa weiter zu, teilweise stark. Heute vermeldet Frankreich mit 2524 bestätigten Neuinfektionen die grösste tägliche Zunahme seit dem Ende des Lockdowns. Der Durchschnittswert der vergangenen sieben Tage liegt demnach inzwischen bei 1810, der höchste Wert seit dem 24. April, als die Epidemie in Frankreich voll ausgeprägt war. Griechenland meldet mit 262 Neuinfektionen gar die höchste tägliche Zahl seit dem Beginn der Pandemie. Den Daten der griechischen Gesundheitsbehörden zufolge gibt es damit 6177 bekannte Infektionen und 216 Todesfälle. Unsere umfassende Übersicht über die internationale Lage finden Sie hier.

19:59 «Man fragt sich, ob der Bundesrat nicht zu viel Verantwortung abschiebt» Der Bundesrat habe sich mit dem Entscheid, Grossveranstaltungen mit über 1000 Besuchern ab Oktober wieder zuzulassen, über die Bedenken der meisten Kantone und auch der eigenen wissenschaftlichen Taskforce hinweggesetzt. Und damit vielleicht ein Stück zu viel an Verantwortung abgeschoben, meint Bundeshauskorrespondent Urs Leuthard in seiner Analyse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Bundesrats-Entscheid Um jeden Preis eine gewisse Normalität schaffen 12.08.2020 Mit Video

19:40 Corona-Fall an Muttenzer Schuler Am Gymnasium Muttenz BL ist kurz nach Wiederbeginn des Schulbetriebs ein 17-jähriger Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Weil seine Mitschüler und auch die Lehrer Masken trugen, verzichtete der Kantonsarzt auf eine Quarantäne im schulischen Umfeld. Dennoch hätten sich einige seiner Mitschüler neben den Mitgliedern seiner Familie und weiteren Kontaktpersonen in Quarantäne begeben müssen, teilte der Kantonale Krisenstab am Mittwoch mit. Der Infizierte habe am Wochenende vor Schulbeginn eine Party besucht und zwei Fussballspiele bestritten. Dabei sei es zu engeren und längeren Kontakten gekommen. Wie viele Personen betroffen sind, werde gegenwärtig abgeklärt. Der Krisenstab geht davon aus, dass sich der Gymnasiast in seinen Ferien in Kroatien mit dem Coronavirus infiziert habe. Es gehe ihm gesundheitlich den Umständen entsprechend gut.

19:07 Bundesrat will Ethanol-Vorrat aufstocken Der Bundesrat will ein Sicherheitslager für Ethanol im Umfang von rund 6000 Tonnen schaffen. Mit der Reserve könnten im Bedarfsfall Desinfektionsmittel hergestellt werden. Die Landesregierung hat beschlossen, dem Parlament einen Kredit von 5.8 Millionen Franken zu beantragen. Damit solle gewährleistet werden, dass kurz- und mittelfristig bei einer erneuten rasant ansteigenden Nachfrage genug Ethanol für die Versorgung des Landes zur Verfügung stehe, teilte der Bundesrat zum Entscheid mit. Bei dem geplanten Sicherheitslager handelt es sich laut dem Bundesrat um eine Übergangslösung. Mittelfristig will er eine Pflichtlagerhaltung einführen. Die Regierung wird dazu gemäss Mitteilung voraussichtlich im nächsten Jahr eine Vernehmlassung durchführen. Legende: Der Bund hatte die Notreserve für Ethanol ein paar Jahre vor der Corona-Pandemie aufgegeben. Nun möchte der Bundesrat eine Übergangslösung bis zu einer erneuten Pflichtlagerhaltung schaffen. Keystone

18:27 Wegen Corona: Teilweise Rauchverbot in Galizien In der spanischen Region Galizien ist das Rauchen im Freien wie etwa in Strassencafés künftig verboten, wenn der Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern nicht gewahrt werden kann. Diese Massnahme gegen die Ausbreitung der Krankheit sei bisher einmalig und trete an diesem Donnerstag in Kraft, berichtet die Zeitung «El País». Zur Begründung sagte der regionale Regierungschef der im äussersten Nordwesten Spaniens gelegenen Region, dies habe eine medizinische Expertenkommission empfohlen. Tabakrauch stelle demnach ein hohes Risiko für die Verbreitung des Coronavirus dar. Zurzeit sind in Galicien mit etwa 2.7 Millionen Einwohnern 827 aktive Corona-Fälle registriert. Seit Dienstag habe sich die Zahl um 87 erhöht.

17:11 Fussball: Maskenpflicht, keine Gästefans, keine Stehplätze Nach der Aufhebung des Verbots von Grossveranstaltungen arbeitet der Schweizerische Fussballverband an Schutzkonzepten, die bis Anfang Oktober vorliegen müssen. Das Ziel sei eine einheitliche Umsetzung der übergeordneten Schutzmassnahmen an allen Spielorten, so der Verband. Dazu gehörten die generelle Maskenpflicht in allen Stadionbereichen, die Schliessung der Gästefansektoren in beiden Ligen sowie der temporäre Verzicht auf Stehplätze in der Super League. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: SFL arbeitet an Schutzkonzept Leise Enttäuschung beim Fussballverband 12.08.2020 Mit Video

17:05 Eishockeyverband entscheidet am Freitag über Start der Saison «Die National League und Swiss League und ihre Klubs haben den heutigen Entscheid des Bundesrats mit Befriedigung zur Kenntnis genommen», liess Swiss Ice Hockey in einer Medienmitteilung verlauten. «Dass ab Oktober wieder Eishockeyspiele mit mehr als 1000 Zuschauern möglich sind, ist die Voraussetzung für das wirtschaftliche Fortbestehen der Ligen und Profi-Klubs», hiess es weiter. Mit einer teilweisen Auslastung der Stadien bleibe jedoch die finanzielle Lage der Profi-Klubs und des Verbands weiter angespannt und finanzielle Verluste seien absehbar. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: National und Swiss League Eishockey: Entscheidung über Saisonstart am Freitag 12.08.2020 Mit Video

16:29 Keine Rad-WM in der Schweiz Weil das Verbot für Grossveranstaltungen erst auf den 1. Oktober gelockert wird, findet die Rad-WM im Wallis nicht statt. Die Organisatoren sagen die Titelkämpfe ersatzlos ab. Die Organisatoren hatten bereits im Vorfeld der Bundesrats-Sitzung angekündigt, dass die Rahmenbedingungen für die vom 20. bis 27. September geplanten Weltmeisterschaften nur bei «wesentlichen Lockerungen» der aktuell geltenden Massnahmen gegen die Eindämmung des Coronavirus gegeben seien. So kam die Absage nicht mehr überraschend. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Lockerung kommt zu spät Rad: Strassen-WM in der Schweiz findet nicht statt 12.08.2020 Mit Audio

16:16 Kantone fordern einheitliche Umsetzung Die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) hat eine schweizweit einheitliche Umsetzung der Regelungen für Grossveranstaltungen gefordert. Es brauche griffige Bewilligungskriterien auf nationaler Ebene. Die Mehrheit der Kantone habe sich in der Anhörung für eine Verlängerung des Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnen und Besuchern bis Ende Jahr ausgesprochen, hält die GDK in einer Mitteilung vom Mittwoch fest. Begründet worden sei dies mit der nach wie vor instabilen epidemiologischen Lage. Nach dem Entscheid des Bundesrates seien nun möglichst einheitliche Bewilligungskriterien nötig. Diese Kriterien, zu denen taugliche Schutzkonzepte gehörten, gelte es nun auszuarbeiten und in der Covid-19-Verordnung besondere Lage zu verankern. Legende: Keystone

16:11 Bundesrats-PK beendet Die Bundesrats-Pressekonferenz ist beendet. Grossanlässe können ab dem 1. Oktober also unter strengen Auflagen wieder stattfinden. Damit beenden wir die Berichterstattung, wir informieren Sie in unserem Liveticker und auf srf.ch aber weiterhin rund um die Uhr zum Thema Coronavirus. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grossanlässe, Masken, Kredite Das hat der Bundesrat entschieden 12.08.2020 Mit Video

16:07 Können Reisende mit negativem Test Quarantäne verkürzen? «Ein einzelner negativer Test von einem Reiserückkehrer, der ein paar Tage alt ist, reicht nicht, um ganz sicherzustellen, dass die Person nicht infiziert ist», meint Stefan Kuster vom BAG. Das sei die aktuelle Auffassung der Experten. Es werde darum aktuell nicht in Betracht gezogen, die Quarantäne in Einzelfällen zu verkürzen. Ausnahmen gibt es allerdings beim diplomatischen Personal.

16:02 Frage nach den Skigebieten Berset geht auf eine Frage bezüglich der Skigebiete ein. «Es könnte eine Wettbewerbsverzerrung zwischen Ländern und Regionen geben», so der Gesundheitsminister. Es dürfe aber nicht sein, dass sich Grenzregionen beispielsweise einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würden. «Ich habe das bereits mit meinen Kollegen aus den Nachbarländern besprochen.»

16:00 Wird bei jedem einzelnen Fussballspiel erst zwei Tage zuvor entschieden, ob es stattfindet? Ja das sei möglich, so Bundesrat Alain Berset. Wenn sich die Lage ändert, und diese könne sich jeweils schnell ändern, können Spiele mit Publikum auch kurzfristig nicht bewilligt werden. Respektive könne die Bewilligung eben wieder entzogen werden. 00:39 Video Berset: «Bewilligungen können auch wieder entzogen werden» Aus News-Clip vom 12.08.2020. abspielen

15:52 Können einzelne Kantone Grossanlässe weiterhin ganz verbieten? Hier ändere sich grundsätzlich nichts, meint Simonetta Sommaruga, die Kantone könnten heute schon alleine Anlässe bewilligen oder eben auch nicht. Aber durch die Rahmenbedingungen, die nun ausgearbeitet würden zusammen mit dem Bund, gebe es wahrscheinlich eine gewisse Standardisierung beim Vorgehen.

15:51 Berset: «Wir haben sehr viel gelernt» Welche Argumente für eine Lockerung bei den Grossanlässe sprächen, möchte eine Journalistin wissen. «Wir haben sehr viel gelernt», so Berset. Das Ganze sei mit Risiken verbunden, aber es erlaube, einen neuen Weg zu finden. «Die Angestellten in diesen Bereichen haben mehrere Monate nicht arbeiten können, das ist hart. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.» 01:21 Video Berset: «Die letzten sechs Monate mit Pandemie waren sehr hart» Aus News-Clip vom 12.08.2020. abspielen

15:48 Spielen Stoffmasken bei den Bewilligungen eine Rolle? Es wird gefragt, was mit den Stoffmasken sei, die ja noch nicht zertifiziert seien, aber gerade bei Sportveranstaltungen sehr beliebt seien. Die Clubs würden sie für das Publikum wohl gleich selbst produzieren. Berset meint darauf, die Frage, ob Stoffmasken genügend gut seien, habe bei den jetzigen Entscheidungen des Bundesrates keine Rolle gespielt. Entscheidend seien nun die Gesamtschutzkonzepte, die nun erst erarbeitet werden müssten. Und auch die Frage der Stoffmasken könne nun noch mit den Verantwortlichen und den Kantonen aufgegriffen und geklärt werden. Eine Stoffmaske zu tragen, sei aber bestimmt besser als keine Maske zu tragen, ergänzt Stefan Kuster vom BAG.

15:41 «Kriterien von vielen Dingen abhängig» Eine Journalistin möchte wissen, ob der Bundesrat Kriterien angeben könne punkto Bewilligung von Grossanlässen. «Das ist abhängig von vielen Dingen.» Stefan Kuster vom BAG erklärt, dass man so etwas noch nie erlebt habe und nicht in die Zukunft schauen könne. Man müsse jeweils Schritt für Schritt schauen.

15:38 Hört der Bundesrat auf die Experten? Die Frage nimmt unter anderem Bezug auf die medizinische Taskforce, deren Exponenten sich auch schon kritisch zu den Lockerungen geäussert haben. Berset gibt sich diplomatisch. Man müsse sich immer alle Experten hören und die aktuelle Entwicklung beobachten, meint Alain Berset. Und die Taskforce spiele eine wichtige Rolle. Doch: Manche Befürchtungen von Experten hätten sich in den letzten Monaten auch nicht bestätigt. Man müsse flexibel und bescheiden sein und natürlich würden die Kantone bei den Entscheidungen des Bundesrates eine sehr wichtige Rolle spielen. Es gelte zwischen allen Meinungen und Interessen jeweils abzuwägen und dann zu entscheiden.

15:32 Sommaruga: Gute Vorbereitung der Bewilligungen zentral Was sind die Szenarien, welche der Bundesrat in Betracht zieht? «Die Entwicklung der Fallzahlen muss man auch in Zusammenhang mit der Anzahl Tests sehen», so Berset. Diesen Fakt müsse man auch anschauen. Der Bundesrat habe es als zentral betrachtet, dass man die Bewilligungen nun gut vorbereite, so Sommaruga. 00:46 Video Berset: «Die Zahlen müssen immer auch in Zusammenhang mit Test-Rate betrachtet werden» Aus News-Clip vom 12.08.2020. abspielen