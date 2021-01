Der Ticker startet um 6:00 Uhr

20:36 Karneval in Rio fällt ganz aus Der weltberühmte Karneval in Rio de Janeiro fällt nun definitiv aus. Eine geplante Verschiebung der Umzüge auf Juli sei nicht machbar, teilte der Stadtpräsident von Rio de Janeiro mit. Er sei sich der wirtschaftlichen Bedeutung des Karnevals für die Stadt sehr wohl bewusst, schrieb Stadtpräsident Eduardo Paes auf Twitter. Es sei aber unmöglich, die enormen Vorbereitungen für den Besuch von Millionen Touristen zu organisieren. Der Karneval in Rio findet im Februar statt. Wegen der Pandemie hatte die Stadt bereits den Strassenkarneval abgesagt, die berühmten Umzüge der Sambaschulen im Sambodrom aber lediglich verschoben. Der Verband der Sambaschulen hoffte auf eine Durchführung im Juli. Er äusserte nun aber angesichts der Ungewissheit über die Impfkampagne Verständnis für die Entscheidung.

20:22 Zwei Privatschulen in Zürich von mutierter Virusvariante betroffen Bei mehreren Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen an zwei Privatschulen im Kreis 2 der Stadt Zürich ist die mutierte Variante des Covid-19-Virus nachgewiesen worden. Es handelt sich dabei um die Privatschule Noam Zürich mit Primar- und Sekundarstufe und die private ICZ Schule mit Vorkindergarten und Kindergarten, wie die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich mitteilte. Beide Schulen hatten bereits am 12. respektive 18. Januar den Unterricht vorsorglich eingestellt und bleiben geschlossen. Die Ansteckungen haben mittlerweile auch das familiäre Umfeld erfasst. Bereits wurden über 30 Personen positiv getestet. Sie befinden sich in Quarantäne. Um eine weitere Ausbreitung dieser hochansteckenden Virusvariante zu verhindern, hat die Gesundheitsdirektion vergangene Woche auf Empfehlung des BAG die Quarantänevorschriften verschärft.

19:26 Baldige Zulassung des Impfstoffs von AstraZeneca Nach Angaben des Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic könnte auch der dritte Coronavirus-Impfstoff von AstraZeneca «in den nächsten Wochen» zugelassen werden. Die schwedisch-britische Firma hatte ihr Gesuch bereits Anfang Oktober des letzten Jahres eingereicht. Swissmedic warte aber noch auf «wichtige Daten», sagte Mediensprecher Lukas Jaggi am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Schweiz hat davon bis zu 5,3 Millionen Dosen bestellt. Auch in der EU wird mit der baldigen Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca gerechnet. Die Firma wird aber zunächst weniger Corona-Impfstoff an die EU liefern als geplant. Sollte der britisch-schwedische Konzern die Zulassung von der EU erhalten, werde die Menge zu Beginn niedriger sein, sagte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage. Grund seien geringere Erträge an einem Produktionsstandort «innerhalb unserer europäischen Lieferkette». Eine Verzögerung der Lieferungen sei aber nicht geplant. Audio Streit um Impfdosen 03:51 min, aus Echo der Zeit vom 22.01.2021. abspielen. Laufzeit 03:51 Minuten.

19:00 Schaffhausen: Gefährdete Lehrkräfte erhalten FFP2-Masken Im Kanton Schaffhausen müssen gefährdete Lehrpersonen im Kindergarten und in der Primarschule ab kommender Woche FFP2-Masken tragen. Der Kanton stellt den Lehrerinnen und Lehrern diese Masken kostenlos zur Verfügung. Sobald genügend Masken eingekauft sind, was kommende Woche der Fall sein wird, soll im Gegenzug auf die kürzlich verordnete Hygienemaskenpflicht für die Kinder verzichtet werden, wie der Kanton am Freitagnachmittag mitteilte. Im Kanton Schaffhausen mussten Kindergartenkinder und Primarschülerinnen und Primarschüler eine Hygienemaske tragen, sofern der 1,5-Meter-Abstand zu einer gesundheitlich gefährdeten Lehrperson nicht eingehalten werden konnte. Der Kanton hat die Coronavirus-Richtlinien für die Volksschule diesbezüglich angepasst.

18:34 Selbständige Kulturschaffende sollen Hilfe erhalten Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats (WBK-N) will die Corona-Härtefallregelung weiter ausweiten. Sie plädiert dafür, selbstständigen Kulturschaffenden in komplizierten Erwerbssituationen den Zugang zu Geldern zu ermöglichen. Sie sollen einfach an finanzielle Soforthilfe kommen können. Das empfiehlt die Kommission dem Bundesrat in einem Schreiben. Als Härtefälle sollen Selbstständigerwerbende gelten, die aufgrund von Massnahmen der Kantone oder des Bundes im Jahr 2020 an mehr als vierzig Tagen direkt oder indirekt an der Arbeit gehindert waren und bei denen die Berechnung des Anspruchs aufgrund der Art ihrer Erwerbstätigkeit kompliziert ist. Das sei etwa bei Personen der Fall, die gleichzeitig selbstständig arbeiteten und auch Arbeitnehmende seien. Bis heute haben laut der WBK-N viele Selbstständige, die Anspruch auf Covid-Hilfe haben, noch keine Vergütung erhalten.

18:24 Boris Johnson: Britische Virus-Variante könnte tödlicher sein Die zuerst in Grossbritannien entdeckte Variante des Coronavirus ist möglicherweise tödlicher als die bislang vorherrschende. Darauf gebe es «einige Hinweise» sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Freitag in einer Pressekonferenz im Regierungssitz Downing Street in London. Die hohe Belastung der Krankenhäuser im Land sei zu einem erheblichen Teil auf die neue Virusvariante zurückzuführen, so der konservative Politiker. Die Mutation war Ende vergangenen Jahres in der südostenglischen Grafschaft Kent aufgetaucht und hatte sich mit rasender Geschwindigkeit in London und Teilen des Landes ausgebreitet. Grossbritannien ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder in Europa. Täglich werden Zehntausende Neuinfektionen und zuletzt jeweils mehr als 1000 Tote gemeldet. Seit Wochen gilt ein Lockdown mit weitreichenden Ausgangs- und Reisebeschränkungen, Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte sind geschlossen. Die Massnahmen sollen Mitte Februar überprüft werden. 00:20 Video Boris Johnson: «Neue Variante könnte mit grösserer Sterblichkeit verbunden sein» (engl.) Aus News-Clip vom 22.01.2021. abspielen

17:52 Edelweiss-Piloten: Kurzarbeit und Teilzeit bei einem tieferen Lohn vor Die Piloten-Vereinigung der Edelweiss hat sich mit der Airline auf Sparmassnahmen im Zuge der Coronakrise geeinigt. Die temporären Massnahmen sehen unter anderem Kurzarbeit und Teilzeit bei einem tieferen Lohn vor. Dank der Zugeständnisse sowie dank tieferen Beiträgen an die Pensionskasse könne Edelweiss bis zu 20 Prozent der Cockpit-Lohnkosten sparen, schreibt der Pilotenverband Aeropers. Zudem verzichten die Piloten auf Ferientage. Zuerst werde die Kurzarbeit «so lange wie möglich» fortgeführt, erklärte Aeropers. Sobald das Mittel der Kurzarbeit nicht mehr zur Verfügung stehe, und gleichzeitig die Nachfrage nach Flugreisen nicht das Vorkrisenniveau erreicht habe, würden die Piloten zu einem reduzierten Lohn in Teilzeit geschickt. Die temporäre Vereinbarung ende am 31. Dezember 2023. Die Verhandlungsergebnisse werden nun den Edelweiss-Piloten vorgestellt und der Abstimmungsprozess gestartet.

17:28 Im Aargau müssen Impftermine abgesagt werden Einige Personen im Aargau, die bereits einen Termin für eine Corona-Impfung haben, können nun doch nicht geimpft werden. Ihre Termine wurden storniert. Schuld daran sei die Software des Bundes, heisst es sinngemäss in einer Mitteilung des Aargauer Gesundheitsdepartements. Diese Software ist aktuell nicht in der Lage, Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko und solche mit geringem Risiko zu unterscheiden. Weil aber der Impfstoff knapp ist, werden nur Personen mit Vorerkrankungen mit hohem Risiko geimpft. Personen mit weniger heiklen Vorerkrankungen erhalten keine Impfung, auch wenn sie einen Termin buchen konnten. In den Impfzentren muss ein ärztliches Attest vorgelegt werden. Die Aargauer Regierung habe beim Bund angeregt, die Software zu verbessern, sodass sich künftig nur noch Personen für einen Impftermin anmelden können, die auch wirklich eine Impfung erhalten dürfen. Welche Regelungen aktuell gelten, ist auf der Website des Kantons, Link öffnet in einem neuen Fenster ersichtlich.

16:29 Bund will auch Tests ohne Symptome finanzieren – Bussen gegen Verstösse gegen Coronaregeln Der Bund will nun auch asymptomatische Corona-Tests fördern und finanzieren. Zudem hat er die Höhe der Bussen bei Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung festgelegt. Die entsprechenden Anhörungen bei den Kantonen laufen. Wie aus den vom Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) auf seiner Webseite aufgeschalteten Verordnungsänderungen hervorgeht, schlägt der Bundesrat den Kantonen vor, im Umfeld von besonders gefährdeten Personen präventiv auf das Coronavirus zu testen. Damit sollen Ausbrüche frühzeitig erkannt beziehungsweise diesen vorgebeugt werden. Der Bund will künftig die Kosten dieser Tests übernehmen und schlägt andererseits eine Erweiterung der Zahl der Personen und der Institutionen vor, die diese Tests durchführen dürfen. Das EDI hofft, dass mit dieser Massnahme eine höhere Bereitschaft zur Durchführung solcher Tests geschaffen werden kann. Von den Kantonen erwartet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein entsprechendes Konzept. Weiter können sich die Kantone zur Einführung von Ordnungsbussen bei Widerhandlungen gegen Massnahmen der Covid-19-Verordnung in der besonderen Lage äussern. Das EDI schlägt dabei folgende Bussen vor: 50 Franken bei Verstösse gegen das Verbot von Menschenansammlungen oder wer bei der Ausübung politischer Rechte (Kundgebungen, Unterschriftensammlungen) keine Maske trägt. Auch wer Kontaktdaten nicht zweckdienlich verwendet, kann sich strafbar machen.

16:04 Finanzkommission des Ständerats warnt vor schärferen Massnahmen Die Finanzkommission des Ständerats (FK-S) weist den Bundesrat daraufhin, dass die aktuell geltenden Corona-Massnahmen «nur in wirklich begründeten Fällen» weiter verschärft werden sollen. Dies hält die FK-S nach einer Aussprache mit Finanzminister Ueli Maurer und dem Direktor der Eidgenössischen Finanzverwaltung, Serge Gaillard, fest. Klar ist laut der FK-S, dass die neuen Massnahmen «zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen» führen werden. Einerseits müssten die versprochenen Härtefallgelder nun rasch ausbezahlt werden, andererseits müsse sichergestellt sein, dass gewisse Kontrollen durchgeführt werden können. So sollen Missbrauchsfälle möglichst verhindert werden. Die Kommission ist weiter der Ansicht, dass sich Bund und Kantone die Lasten angemessen teilen müssen. «Das Aufbürden eines Grossteils der Pandemie-Kosten auf den Bund lehnt die Finanzkommission als für die Finanzplanung des Bundes zuständige Kommission ab.» Eine zu hohe Kostenbeteiligung des Bundes könne zu Fehlanreizen führen.

15:36 Von den neuen Rekruten und Kaderleuten sind 4 Prozent positiv 4 Prozent der rund 8500 Rekruten und Kaderleute, die am Montag in die Rekrutenschulen eingerückt sind, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Rund 450 Armeeangehörige waren nach Angaben der Armee am Freitag in Isolation und in Quarantäne. Die Quarantäne wird gemäss den Vorgaben des BAG in einem von der restlichen Truppe abgesonderten Bereich auf den Waffenplätzen durchgeführt. Die Ausbildung der Rekrutinnen und Rekruten wird in diesem Quarantäneperimeter weiter betrieben. Die positiv getesteten sind isoliert worden. Zum Schutz der Armeeangehörigen und um allfällige Ansteckungen zu vermeiden, waren alle Rekrutinnen und Rekruten sowie die Kader beim RS-Start auf das Coronavirus getestet worden. Bis auf Einzelfälle hatten diese keine Symptome. Kranke Personen waren angewiesen worden, nicht einzurücken, wie der Armeesprecher mitteilt.

15:11 Schulen in St. Moritz gehen wieder auf – generelle Maskenpflicht aufgehoben Die zusätzlichen Schutzmassnahmen in Sankt Moritz sind aufgehoben worden. «Die Testaktion war erfolgreich», sagte ein Sprecher des Kantons Graubünden. Damit sind nun nach mehrtägiger Pause die Schulen und die Skischulen wieder geöffnet sowie die generelle Maskenpflicht aufgehoben. Aufgrund der Vorgaben des Bundes sind Restaurants und Geschäfte geschlossen. Bei Tests in Hotels war eine mutierte Corona-Variante aufgefallen. Sofortige umfangreiche Tests bei rund 3200 Gästen, beim Personal und Bürgern hätten gezeigt, dass 53 Menschen infiziert seien. 31 von ihnen – ausschliesslich Hotelpersonal – trugen einen mutierten Virus der südafrikanischen oder britischen Variante. Dank der Schutzkonzepte habe es keine Übertragung auf Gäste gegeben. Mit einer Positivquote von einem Prozent liege der Ort im Durchschnitt anderer Regionen und sei kein Corona-Hotspot, hiess es beim Kanton. Die beiden betroffenen Fünf-Sterne-Hotels bleiben allerdings bis zum 27. Januar unter Quarantäne.

14:34 Volketswil: Häufung von Corona-Fällen, Schule bleibt offen Der Corona-Massentest an der Schule Feldhof in Volketswil ist abgeschlossen, die Auswertung der Tests läuft noch. Die Positivitätsrate lag am Freitagnachmittag bei knapp 7 Prozent. 9 von 24 Klassen sind in Quarantäne. Für das Contact Tracing ist die Häufung der Fälle «unerklärlich». Bei dem Massentest seien weitere Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen positiv getestet worden, teilte die Schulpflege Volketswil mit. Von den 24 getesteten Schulklassen würden sich nun 9 in Quarantäne befinden. Dies, weil in derselben Klasse 2 oder mehr Kinder positiv getestet wurden. Die restlichen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen könnten gemäss Empfehlung des kantonalen Contact Tracings weiterhin in die Schule gehen. Eine Schulschliessung sei derzeit nicht vorgesehen. Die Suche nach mutierten Varianten des Coronavirus sei bisher ergebnislos verlaufen. Sollte bei noch auszuwertenden Tests ein mutiertes Virus auftauchen, werde das Contact Tracing des Kantons die nötigen Schritte veranlassen.

14:27 Kanton Luzern plant möglichen Fernunterricht an Gymnasien und Berufsschulen Der Kanton Luzern bereitet sich darauf vor, an Gymnasien und Berufsfachschulen nach den Fasnachtsferien Fernunterricht einzuführen. Ob es dazu kommt, hängt von den Coronafallzahlen ab. Die Volksschule soll so lange wie möglich im Präsenzunterricht geführt werden. Bis zum Start der Fasnachtsferien am 6. Februar gilt für alle Schülerinnen und Schüler im Kanton Luzern Präsenzunterricht, wie das Bildungsdepartement am Freitag mitteilte.

13:57 Peru: Angehörige müssen Sauerstoff besorgen Wenn die Lunge von Covid-Betroffenen zu stark geschwächt ist, braucht es Sauerstoff aus der Flasche. Während dies in Industrieländern meist kein Problem darstellt, ist Sauerstoff in Afrika und Südamerika mittlerweile Mangelware. Ein Beispiel dafür ist Peru: Da der lebensrettende Stoff in den Spitälern ausgeht, müssen Angehörige ihn besorgen – oftmals auf dem Schwarzmarkt. 01:08 Video Sauerstoff ist Mangelware in Peru Aus Tagesschau vom 22.01.2021. abspielen

13:33 BAG meldet 2156 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2156 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2020 . Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt bei 10.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'915 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gesunken.

liegt bei . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 11 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 62 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 41 Verstorbenen. Das sind 21 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 41 Verstorbenen. Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 1734 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, die wegen Covid-19 in einem behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 85.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 74.0 Prozent.

13:05 Zürich passt Impfprogramm wegen Lieferverzögerungen an Bis gestern verlief das Impfen im Kanton Zürich nach Plan und es wurden insgesamt 24’989 Impfungen verabreicht. «Die diese Woche bekannt gewordenen Lieferverzögerungen von Pfizer/Biontech erfordern jetzt aber Anpassungen am Impfprogramm. Insbesondere die Zweitimpfungen an den Heimen müssen verschoben werden», schreibt der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Konkret stehen dem Kanton Zürich bis Ende Februar statt rund 113’000 noch rund 90’000 Impfdosen dieses Impfstoffs zur Verfügung. Um die Auswirkungen dieser Lieferreduktion auf ein Minimum zu reduzieren, habe die Gesundheitsdirektion entschieden, die Zweitimpfung in den Heimen um eine Woche zu verschieben, heisst es weiter. Das Zeitfenster für die zweite Impfung beträgt gemäss Bund sechs Wochen. Die Verschiebung um eine Woche sollte somit keine Auswirkungen haben. Wegen des fehlenden Impfstoffs können am Referenz-Impfzentrum am EBPI keine weiteren Impftermine für Februar vergeben werden und vorläufig wird auf weitere Impfungen des Gesundheitspersonals in Spitälern verzichtet.

12:25 Keine Stoff- und Alltagsmasken mehr bei Lufthansa und Swiss Die Lufthansa-Gruppe verschärft die Maskenpflichten in ihren Flugzeugen. Fluggäste der Swiss, der Lufthansa und der anderen Airlines der deutschen Gruppe müssen auf den Flügen von und nach Deutschland ab Anfang Februar eine medizinische Maske tragen. Passagiere und Crewmitglieder müssen ab diesem Zeitpunkt entweder eine OP-Maske oder eine FFP2-Maske beziehungsweise Maske mit dem Standard KN95/N95 tragen, wie die Lufthansa mitteilt. Alltagsmasken seien dann nicht mehr erlaubt. Eine Maskenpflicht auf Flügen der Swiss gilt bereits seit dem vergangenen Sommer. Mit der neuen Anpassung der Regelung greife die Lufthansa-Gruppe nun einen Beschluss der deutschen Behörden von Anfang dieser Woche auf, heisst es in der Mitteilung.

12:12 St. Gallen setzt weiter auf Präsenzunterricht Im Kanton St. Gallen bleiben die Schulen in den kommenden Wochen im Präsenzunterricht. Dieser Beschluss gründe auf zwei Faktoren, heisst es in einer Mitteilung des Bildungsdepartements. «Erstens hat der Bundesrat auf Empfehlung seiner Taskforce auf eine landesweite Anordnung von Fernunterricht verzichtet und zweitens gehen die Fallzahlen im Kanton St. Gallen spürbar zurück.» In der Volksschule werden präventiv zusätzliche Schutzvorkehren getroffen: eine umfassende Maskenpflicht für alle Erwachsenen, die sich in den Schulräumen aufhalten, und ein Verbot offener Schulbesuchstage. Sollte die pandemische Lage es erfordern, behalte man sich einschneidendere Massnahmen vor, so der Kanton.