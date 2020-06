Der Ticker startet um 6:15 Uhr

14:59 Kanton Zug: 50 Personen in Quarantäne Im Kanton Zug sind nach neun neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb von einer Woche vier Infektionsherde ausfindig gemacht worden. 53 Personen befinden sich in Quarantäne. Die neuen Fälle zeigten deutlich, dass die Pandemie noch nicht überstanden sei, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug am Mittwoch mit. Bei den neu angesteckten Personen wurde abgeklärt, mit wem sie Kontakt hatten. Dieses Contact Tracing habe gezeigt, dass es sich um vier unabhängige Infektionsketten handle. Vor allem in einem Fall sei es zu vielen Infektionen gekommen. Angesteckt hatten sich die Personen sowohl im beruflichen wie auch im privaten und familiären Umfeld. Alle Infizierten und deren Kontaktpersonen hätten sich kooperativ verhalten und hielten sich an die angeordnete Quarantäne und Isolierungsmassnahmen. Der Gesundheitszustand der Infizierten sei gut. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronaübersicht Zentralschweiz Noch nicht vorbei: In Zug sind über 50 Personen in Quarantäne 17.06.2020 Mit Audio

14:32 Bundesrat Cassis im Austausch mit den Nachbarländern Fern ab von Bundesbern befindet sich derzeit Bundesrat Ignazio Cassis. Gestern hat er im Tessin seinen italienischen Amtskollegen getroffen. Heute folgt im Schloss Seeburg in Kreuzlingen der Austausch mit den Nachbarn Deutschland, Österreich und Liechtenstein – konkret mit dem österreichischen Aussenminister, einem Vertreter von Baden-Würtemberg, sowie der liechtensteinischen Aussenministerin. Im Zentrum der Gespräche stehen die Wiedereröffnung der Grenzen und die aktuelle Corona-Situation. Der Chef des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) habe dabei die gute und pragmatische Zusammenarbeit zwischen den vier Ländern während der Krise betont, heisst es in einem Communiqué des EDA vom Mittwoch. Dies treffe insbesondere auf die gegenseitige Unterstützung bei den Rückholaktionen von Reisenden und das Management des Personen- und Warenverkehrs an den Grenzen zu. 00:34 Video Bundesrat Cassis trifft Amtskollegen in Kreuzlingen Aus Tagesschau vom 17.06.2020. abspielen

14:03 Forscher entwickeln selbstreinigende Atemschutzmaske Israelische Forscher haben nach eigenen Angaben eine wiederverwendbare Atemschutzmaske entwickelt, die das Coronavirus durch Wärmezufuhr über ein Handy-Ladegerät abtöten kann. Der Desinfektionsvorgang dauere etwa 30 Minuten, erläutert Professor Yair Ein-Eli, der das Forschungsteam an der Technion-Universität in Haifa leitet. Über ein Ladegerät mit handelsüblichem USB-Anschluss werde eine innere Schicht aus Kohlenstofffasern auf bis zu 70 Grad Celsius erhitzt – hoch genug, um Viren abzutöten. Die neuen Masken seien damit wirtschaftlich und umweltfreundlich. Der Prototyp sieht aus wie eine medizinische Standard-Gesichtsmaske. Derweil ist die Zahl der Neuinfektionen in Israel so stark gestiegen wie seit knapp zwei Monaten nicht mehr. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden innert 24 Stunden 299 neue Fälle registriert. Ähnlich viele Neuinfektionen hatte es zuletzt um den 20. April gegeben. Viele neue Fälle gab es unter anderem an Schulen. Weitere Lockerungen wurden vorerst weitgehend ausgesetzt.

13:06 BAG meldet 37 Neuansteckungen In der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 37 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'183 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittag mitteilte. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Dienstag waren 15 Fälle gemeldet worden, am Montag 14, am Sonntag waren es 23 und am Samstag sogar 31 Fälle gewesen. Am Dienstag wurde auch ein neuer Todesfall gemeldet.

13:00 400 Neuinfizierte in Tönnies-Fleischfabrik Im deutschen Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda-Wiedenbrück sind 400 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das sagte eine Sprecherin des Kreises Gütersloh in Ostwestfalen. Bislang liegen 500 Testergebnisse vor, weitere 500 stehen noch aus. Am Dienstag hatte das Unternehmen von 128 positiv auf das Virus getesteten Mitarbeitern gesprochen und Massnahmen zugesagt, die Ausbreitung einzudämmen. Laut Krisenstab erlebt der Betrieb schon jetzt die zweite Welle mit mehr Erkrankungen. Der Fleischbetrieb gehört Clemens Tönnies, dem Aufsichtsratsvorsitzenden des Fussballbundesligisten Schalke 04. Im Mai hatte es in einem Schlachtbetrieb im Kreis Coesfeld zahlreiche Infektionen gegeben. Die deutsche Regierung will der Fleischindustrie nach der Häufung von Infektionen strengere Regeln verordnen. Legende: Es ist offenbar bereits die zweite Welle in dem deutschen Schlachtbetrieb. Keystone

12:27 Deutschland: zweite klinische Impfstoff-Studie genehmigt Das Biotechunternehmen CureVac aus Tübingen startet die zweite klinische Studie mit einem Corona-Impfstoff in Deutschland. Das zuständige Paul-Ehrlich-Institut genehmigte die Studie von CureVac, wie das Institut und die Gesellschaft heute mitteilten. Bei der klinischen Prüfung handelt es sich um eine Phase-1-Studie mit insgesamt 168 gesunden erwachsenen Teilnehmern, von denen 144 geimpft werden sollen. Curevac rechnet mit ersten auswertbaren Daten bis im September oder Oktober und hofft Mitte nächsten Jahres einen Impfstoff auf den Markt bringen zu können. Ende April hatte das Paul-Ehrlich-Institut mit dem Impfstoffprogramm von Biontech erstmals eine klinische Untersuchung mit einem Corona-Impfstoff in Deutschland genehmigt.

11:54 Deutsche Corona-App: 6.5 Millionen Downloads in 24 Stunden Innerhalb von rund 24 Stunden ist die deutsche Corona-Warn-App 6.5 Millionen Mal heruntergeladen worden. Das hat SAP-Chef Christian Klein bekanntgegeben. «Es ist ein grosser Erfolg und zeigt, es ist benutzerfreundlich und es hilft der Gesellschaft», sagte er zu Journalisten. Die App wurde gemeinsam vom Software-Unternhmen SAP und der Deutschen Telekom entwickelt. Sie kann seit gestern in den App-Stores von Google und Apple auf Smartphones heruntergeladen werden. Die Nutzung ist freiwillig. Die App soll Nutzern anonymisiert anzeigen, ob sie in den vergangenen 14 Tagen mit Corona-Infizierten in Kontakt gekommen sind. Dann können sie sich kostenlos testen lassen. Legende: Die deutsche Corona-Warn-App verzeichnet bereits 6.5 Millionen Downloads. Keystone

10:47 Ausbruch in Peking geht wohl nicht auf norwegischen Lachs zurück Chinesische und norwegische Behörden sind zu dem Schluss gekommen, dass norwegischer Lachs entgegen erster Vermutungen nicht die Quelle des neuartigen Coronavirus war, das auf Schneidebrettern in einem Pekinger Lebensmittelmarkt gefunden wurde. Dies gab der norwegische Fischerei-Minister, Odd Emil Ingebrigtsen, bekannt. Nach dem Verdacht hatten in Peking Supermärkte den Fisch aus den Regalen geräumt. Fraglich ist, ob Lachs das Coronavirus überhaupt übertragen kann. Das Wiederaufflammen der Corona-Fälle in der chinesischen Hauptstadt hat den Alltag der Pekinger auf den Kopf gestellt. Mittlerweile ist Peking teilweise abgeriegelt. Die Bevölkerung befürchtet, dass die gesamte Stadt auf eine Abriegelung zusteuert, da sich neue Fälle häufen. Wir können die Unsicherheit ausräumen und den Stopp des Lachsexports nach China beenden.

10:10 Dank Marcus Rashford: Essensgutscheine für arme Kinder Der britische Premierminister Boris Johnson hat angekündigt, arme Familien mit 120 Millionen Pfund zu unterstützen. Während der bevorstehenden Sommerferien sollen etwa 1.3 Millionen Kinder Essensgutscheine erhalten, die in Supermärkten eingelöst werden können. In der Schule werden diese Kinder jeweils gratis verpflegt. Boris Johnson war eigentlich gegen die Ferien-Gutscheine, dann aber schaltete sich Fussballspieler Marcus Rashford von Manchester United in die Debatte ein. In einem offenen Brief an die Politik plädierte er für die Weiterführung des Programms und enthüllte dabei, wie wertvoll diese Unterstützung für ihn als Bub gewesen war. Johnson geriet unter Druck und änderte seine Meinung. Legende: In der Stadt Wythenshawe ist klar, wer aus dem Streit um die Essensgutscheine als Sieger hervorgeht: Fussballer Rashford. Reuters

9:45 Könnte es zu einer Übertragung auf öffentlichen Toiletten kommen? Der Gang auf die öffentliche Toilette könnte für mögliche Ansteckungen eine Rolle spielen. Das legt zumindest eine Studie, Link öffnet in einem neuen Fenster chinesischer Wissenschaftler nahe, deren Ergebnisse im Fachblatt «Physics of Fluids» veröffentlicht wurde. Die Forscher untersuchten, wie sich kleine Schwebeteilchen beim Spülen einer Toilette in der Luft verteilen. Es sei möglich, dass Virus-belastete Aerosol-Wolken von anderen Menschen eingeatmet werden. Studien zuvor hatten bereits gezeigt, dass der Stuhl von Infizierten Coronavirus-Material enthalten kann – lebende Viren wurden allerdings nur sehr selten gefunden. Gemäss den Berechnungen der Physiker der Universität von Yangzhou werden in der Toilette Wirbel erzeugt, die sich in Form von Aerosol-Wolken über der Schüssel fortsetzen. Dort könnten sie eingeatmet werden oder sich auf Oberflächen absetzen. Die Risiko-vermindernde Lösung sei jedoch einfach: Klodeckel vor dem Spülen schliessen. Legende: Trotz Distanzregeln: Fehlt der Deckel, ist eine Übertragung durch die Luft nicht ausgeschlossen. Reuters

8:56 Australien bleibt für Reisende wohl bis 2021 geschlossen Australien wird seine Grenzen für ausländische Reisende wahrscheinlich nicht vor kommendem Jahr öffnen, wie Handelsminister Simon Birmingham sagte. «Das ist der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir Covid-19 unter Kontrolle behalten wollen», sagte er in einer Rede vor dem National Press Club. Geprüft werde aber eine Lockerung der Einreisevorgaben für Studenten und andere Langzeitbesucher. So könne etwa die gültige Quarantäneregelung für zurückkehrende Bürger auf internationale Studenten und andere Besucher angewandt werden, die für einen längeren Zeitraum bleiben wollten, führte Birmingham aus. Für die Australier hat Birmingham ebenfalls eine Botschaft: «Reist im Heimatland». Es sei die patriotische Pflicht jedes Bürgers, in den nächsten Monaten im eigenen Land Ferien zu machen.

8:31 Zählfehler führt zu rapidem Anstieg der Todesfälle Die Zahl der Todesopfer der Coronavirus-Epidemie in Indien ist an einem Tag um 2000 gestiegen, sodass sich die Gesamtzahl der Todesfälle in dem südasiatischen Riesen nach neuen offiziellen Zahlen auf 11'903 beläuft. Dieser Anstieg ist zum Teil auf revidierte Zahlen in Mumbai, der am schlimmsten betroffenen Stadt, zurückzuführen. Gemäss den Behörden wurden 832 zusätzliche Opfer zu den täglichen Todesopfern gezählt. Die Hauptstadt Neu-Delhi, in der sich die Gesundheitssituation verschlechtert, hat innerhalb von 24 Stunden 400 Todesfälle zu verzeichnen. Am Tag zuvor lag die offizielle Todesrate des Virus in Indien bei 9900. Diese Zahl gilt als unterschätzt, ist aber immer noch weit entfernt von der hohen Zahl der Todesopfer in Westeuropa oder den Vereinigten Staaten. Legende: Reuters

7:41 WHO erfreut über «Durchbruch» bei Covid-19-Medikament Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt sich hocherfreut über einen Erfolg bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Die positiven Ergebnisse einer Studie mit dem günstigen Entzündungshemmer Glucocorticoid Dexamethason seien eine «grossartige Nachricht», erklärt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die vorläufigen Ergebnisse, der noch unveröffentlichten klinischen Studie der Universität Oxford weisen darauf hin, dass Dexamethason die Sterberate bei schweren Covid-19-Verläufen senken könnte. Bei Patienten, die künstlich beatmet wurden und das Medikament bekamen, sank die Sterberate um ein Drittel, wie die federführenden Wissenschaftler in einer Pressemitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster berichteten. Die Ergebnisse der «Recovery»-Studie sind aber bisher nicht von anderen Experten begutachtet worden.

7:20 Erschreckende Zahlen aus Brasilien Im schwer von der Corona-Pandemie getroffenen Brasilien hat die Zahl bestätigter Neuinfektionen mit fast 37'300 binnen 24 Stunden einen neuen Tageshöchststand markiert. Mit 1338 zwischen Dienstagabend und Mittwochabend erfassten Toten in Zusammenhang mit Covid-19 erreichte die Opferzahl zudem den zweithöchsten Wert seit Ausbruch der Pandemie, wie das Portal «G1» auf Grundlage von Daten des brasilianischen Gesundheitsministeriums am Dienstagabend (Ortszeit) berichtete. Demnach starben bisher 45'456 Menschen, mehr als 928 800 wurden positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Die tatsächlichen Zahlen dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. Weitere Informationen zu den Entwicklungen in anderen Ländern finden Sie hier: Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus weltweit Die internationale Lage in der Übersicht 17.06.2020 Mit Video

6:44 Präsident von Honduras infiziert Beim Präsidenten von Honduras, Juan Orlando Hernandez, ist das Coronavirus diagnostiziert worden. Hernandez gab gleichzeitig bekannt, dass auch seine Ehefrau sowie zwei Mitarbeiter angesteckt worden sind. «Als Präsident der Nation und verantwortungsbewusster Bürger möchte ich mitteilen, dass ich am Wochenende ein gewisses Unbehagen verspürte und heute die Diagnose erhielt, dass ich mit Covid-19 infiziert bin», sagte Hernandez in einer Fernsehansprache. Legende: Das waren noch andere Zeiten: Juan Orlando Hernandez und seine Frau Ana Gracia bei einem Wahlkampfauftritt im Oktober 2019. Reuters / Archiv

6:20 Zahl der Neuinfektionen in Peking erneut gestiegen Nach dem neuen Ausbruch des Coronavirus bleibt die Lage in der chinesischen Hauptstadt angespannt. Wie die Pekinger Gesundheitskommission berichtete, meldete die Stadt 31 weitere Infizierte. Damit gibt es seit vergangenem Donnerstag bereits 137 bestätigte Infektionen in der 20-Millionen-Metropole. Als Reaktion auf den neuen Ausbruch, der vergangene Woche auf dem Xinfadi-Grossmarkt der Stadt begann, riefen die Behörden am Dienstag die zweithöchste Sicherheitsstufe aus. Die Folge: Peking wird teilweise abgeriegelt. Flüge aus und in die Hauptstadt wurden drastisch reduziert. Wie der Staatssender CGTN berichtete, strichen Airlines mindestens 850 Flüge. Die Reisefreiheit wurde in ganz Peking drastisch eingeschränkt und auch die Schulen sind wieder geschlossen. Bereits in den vergangen Tagen hatten die Behörden damit begonnen, mehrere Nachbarschaften komplett abzuschotten. In der ganzen Stadt wurden Kontrollen wie etwa Fiebermessen wieder verschärft. Die Pekinger Gesundheitskommission meldete am Dienstag zudem zwei weitere lokale Infektionen in den Provinzen Hebei und Zhejiang. Zudem wurden elf «importierte» Fälle bei Reisenden registriert, die nach China zurückkehrten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 31 neue Infektionen Grosse Nervosität in Peking 17.06.2020 Mit Video