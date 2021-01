Der Ticker startet um 6:03 Uhr

14:37 Ist es an der Zeit Sek und Gymi, auf Fernunterricht umzustellen? Zu dieser Frage habe man die Kantone und den Erziehungsdirektoren nach ihrer Meinung gefragt, antwortet Guy Parmelin. «Es ist derzeit nicht nötig, die Schulen zu schliessen. Denn wir konnten mit den bisherigen Massnahmen grössere Virus-Ausbrüche an den Schulen verhindern.» Die Taskforce entwerfe derzeit eine Priorisierung, es sei ein ständiges Abwägen. Derzeit liege die Entscheidungskompetenz für allfällige Schulschliessungen bei den Kantonen, so Parmelin.

14:21 Parlament hat mehr Mittel für Arbeitslosenkasse bereit gestellt Wie viel kosten die heute beschlossenen Erleichterungen zum Bezug der Kurzarbeit zusätzlich? Das Parlament habe im Covid-19-Gesetz im Dezember zusätzliche Milliarden für die Arbeitslosenversicherung gesprochen, antwortet Guy Parmelin. Man sehe erst am Ende der Abrechnungsperiode, ob diese Mittel in der Arbeitslosenversicherung reichen werden. Man wolle auch verhindern, dass dann auch die Beiträge der Arbeitnehmer und Arbeitgeber erhöht werden müssten, dies aufgrund der im Arbeitslosen-Versicherungs-Gesetz vorgesehenen Schuldenbremse, schliesst Parmelin seine Ausführungen. Man rechne für 2021 mit circa 4 bis 5 Milliarden zusätzlichen Ausgaben für die Kurzarbeit, ergänzt Boris Zürcher, Leiter Direktion für Arbeit beim Seco.

14:18 Müssen Lernende zwingend ins Homeoffice? Auch Lernende erhalten nun Kurzarbeitsentschädigung. Es sei jedoch vielerorts schwierig, Lernende ins Homeoffice zu schicken. Kann man sie von der Homeofficepflicht ausnehmen, fragt ein Journalist. «Das ist eine Frage, die uns beschäftigt. Besonders Lernende in geschlossenen Betrieben wie in der Gastrobranche können derzeit nicht ausgebildet werden. Der Bundesrat sucht allerdings gemeinsam mit den Kantonen nach Lösungen. Die Abklärungen in weiteren Bereichen laufen noch», antwortet Guy Parmelin.

14:12 Parmelin: «Überlegen uns auch, Covid-Kredit-Programm zu reaktivieren» Erwerbsausfall, Härtefall-Regelung und die Kurzarbeitsentschädigung – das seien die bewährten wirtschaftlichen Hilfemassnahmen in der Coronakrise im Moment. Der Bundesrat überlege sich aber auch – wie bereits kommuniziert – die Covid-Kredite zu reaktivieren. Das werde zur Zeit abgeklärt, erläutert der Wirtschaftsminister. Bezüglich der Kurzarbeit hat der Bundesrat heute weitere Massnahmen in Kraft gesetzt – gestützt auf die rechtlichen Möglichkeiten, die das Parlament dem Bundesrat gab.

14:06 Parmelin: «Die Virusmutationen breiten sich weiter aus» Bundespräsident Guy Parmelin eröffnet die Medienkonferenz. «Die Schweizer Bevölkerung hält die neuen Corona-Massnahmen, die seit zwei Tagen in Kraft sind, gut ein. Ich möchte mich bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern dafür bedanken und weiss, dass viele unter der Pandemie leiden. Doch die Fallzahlen sind immer noch zu hoch. Die Virusmutationen breiten sich weiterhin aus, wir stellen heute doppelt so viele Fälle fest wie vor einer Woche.» Auch die Impfstrategie bleibe eine Herausforderung, so Parmelin. «Es ist weiterhin unser Ziel, dass sich eine möglichst grosse Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner impfen lässt. Es müssen sich so viele wie möglich impfen lassen.» 00:22 Video Parmelin: «Ich möchte allen Einwohnern der Schweiz danken.» Aus News-Clip vom 20.01.2021. abspielen

14:00 Willkommen zur Medienkonferenz mit Bundespräsident Guy Parmelin Der Bundesrat hat heute eine Erweiterung der wirtschaftlichen Massnahmen im Bereich der Kurzarbeit entschieden: Anspruch auf Kurzarbeit auch für temporär Beschäftigte und Lernende, befristet bis Ende Juni 2021.

Karenzfrist wird rückwirkend per Anfang September 2020 und bis Ende März 2021 aufgehoben. Bisher galt eine gesetzliche Wartefrist von einem Tag.

Maximale Bezugsdauer von Kurzarbeit wird temporär aufgehoben. Dies bei mehr als 85 Prozent Arbeitsausfall während vier Abrechnungsperioden. Damit sollen weitere Hürden zum Einsatz von Kurzarbeitsentschädigung abgebaut, die Liquidität der Unternehmen verbessert und Unternehmen beim Erhalt ihrer Arbeitsplätze unterstützt werden, begründet der Bundesrat seinen Entscheid.

13:34 BAG meldet 2727 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2727 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2084 . Das sind 28 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 11.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 12 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 21'121 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 12 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 70 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 42 Verstorbenen . Das sind 22 Prozent weniger als in der Vorwoche.

Das BAG meldet aktuell 1936 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 16 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 87.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 77.0 Prozent.

13:10 Taskforce ist gegen Schulschliessungen, Brasilien neu auf der Quarantäneliste Die Erziehungsdirektoren und die wissenschaftliche Corona-Taskforce des Bundes raten derzeit von flächendeckenden Schulschliessungen ab. «Mit den bisher ergriffenen Massnahmen konnten an den Schulen grössere Ausbrüche verhindert werden», schreibt der Bundesrat in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Das Innendepartement (EDI) prüft nun mögliche Szenarien für die Sekundarstufen I und II – falls sich die Lage verschlechtert. Ein Verbot des Präsenzunterrichts habe weitreichende negative Folgen auf die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen sowie auf deren Bildungsverläufe, hält die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) gemäss Mitteilung fest. Auch für die Taskforce überwiegen die Vorteile einer Umstellung auf Fernunterricht deren Nachteile erst bei einer gefährlichen epidemiologischen Situation und nur auf Sekundarstufe I und II. Ausserdem steht Brasilien neu seit heute auf der Quarantäneliste des Bundes. Denn nebst den beiden Virusmutationen aus Grossbritannien und Südafrika wurde auch in Brasilien eine deutlich ansteckendere Variante festgestellt. Für Brasilien gilt zudem auch ein Einreiseverbot.

12:49 Medienkonferenz des Bundes um 14 Uhr Heute um 14 Uhr informiert der Bundesrat nach seiner Sitzung über mögliche neue Massnahmen bezüglich Corona-Pandemie. Vor die Medien tritt unter anderem Bundespräsident Guy Parmelin, Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF). Erwartet werden unter anderem weitere Entscheide zur Kurzarbeit. Wir übertragen die Medienkonferenz hier im Liveticker.

12:37 Angestellte der Aargauer Kantonsspitäler erhalten mehr Lohn Die Sozialpartner des Gesamtarbeitsvertrages hätten sich auf eine Lohnverbesserung geeinigt, heisst es in einer Mitteilung. Entsprechend erhalten die Angestellten der Aargauer Kantonsspitäler ab diesem Jahr im Durchschnitt 0.5 Prozent mehr Lohn. Zu den Kantonsspitälern gehören das Kantonsspital Aarau, das Kantonsspital Baden und die Psychiatrischen Dienste Aargau. Die Lohnerhöhung sei ein Zeichen der Wertschätzung und eine Moralspritze für die Zukunft, werden die Chefs der drei Spitäler in der Mitteilung zitiert. Die Mitarbeitenden erhalten individuelle Lohnerhöhungen, die nach den im Gesamtarbeitsvertrag vorgesehenen Regeln festgelegt werden. Dazu gehören etwa die Mitarbeiterbeurteilung, die berufliche Erfahrung oder die bisherige Position im Lohnband. Legende: Alle Angestellten der drei Aargauer Kantonsspitäler erhalten ab diesem Jahr im Durchschnitt 0.5 Prozent mehr Lohn. Keystone

11:54 Indien gibt Impfstoffe kostenlos an andere Länder Indien will eigens produzierte Corona-Impfstoffe kostenlos an andere Länder abgeben. Zunächst sollen die Nachbarländer Bhutan, Malediven, Bangladesch, Nepal und Myanmar sowie die Seychellen mit den Hilfsgütern beliefert werden, hiess es aus dem Aussenministerium in Neu- Delhi. In den Empfängerländern wolle Indien auch das Impfpersonal schulen. Aussenminister Subrahmanyam Jaishankar twitterte entsprechend: «Die Apotheke der Welt wird liefern, um die Covid-Herausforderung zu meistern.» Indien wird oft als die «Apotheke der Welt» bezeichnet, da im zweitbevölkerungsreichsten Land nach eigenen Angaben rund die Hälfte aller Impfstoffe weltweit hergestellt werden. In Indien sind bislang zwei Impfstoffe zugelassen, die vor Ort produziert werden.

11:22 Graubünden ändert Impfplan wegen Lieferenpässen Weil nicht genügend Impfstoffe gegen das Coronavirus geliefert werden können, ändert der Kanton Graubünden seine Impfstrategie. Injektionen erhalten zuerst Personen im Alter von über 75 Jahren sowie Erwachsene mit schweren chronischen Krankheiten. Dies entspricht den Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen, wie der Kantpon mitteilte. Die Impftermine werden nach der Anmeldung durch die Zentren zugewiesen und bestätigt. Es bestehe keine freie Terminwahl. Der Pharmakonzern Pfizer könne die zugesagte Menge an Corona-Impfstoffen nicht wie geplant liefern. Von den 3000 zugesprochenen Impfdosen hat das Gesundheitsamt am Montag lediglich 1000 erhalten. Die zweiten Dosen für die schon geimpften Personen in den Alters- und Pflegeheimen sind zwar gesichert. Allerdings zeitigt der Engpass Auswirkungen auf die dezentrale Impf- und Teststrategie.

10:27 Erste Impfungen im Kanton Bern Am Dienstag haben im Kanton Bern 1793 Personen eine erste Dosis der Covid-Impfung erhalten – rund 120 mehr als am Vortag. Insgesamt stieg die Zahl der Geimpften auf 7859 Personen. Dies geht aus den aktualisierten Zahlen auf der Impfwebseite des Kantons Bern hervor. Seit Montag sind nebst den sechs bisherigen Impfzentren zwei weitere Impfstandorte in Langenthal und Biel in Betrieb. Am 25. Januar wird Langnau das letzte der total neun Impfzentren eröffnet. Im Vollausbau und sobald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, sollen in den Impfzentren täglich bis 5000 Impfungen verabreicht werden. Dazu kommen mobile Impfteams in Heimen und Spitälern. Derzeit sind noch ausschliesslich Personen ab 75 Jahren zur Anmeldung für die Impfung zugelassen.

9:45 Kanton Basel-Stadt löst das Programm der Drei-Drittels-Mieten wieder aus Die Basler Regierung greift den Geschäften und Läden wie bereits während der ersten Corona-Welle finanziell unter die Arme. Einigen sich Vermieter und Mieter auf eine Mietzinsreduktion von einem Drittel für die Zeit des zweiten Shutdowns, übernimmt der Kanton das zweite Drittel der Miete, bei der Mieterschaft verbleibt das letzte Drittel. Die Regierung stellt dafür 21 Millionen Franken bereit. Voraussetzung ist, dass das betroffene Geschäft seinen Betrieb wegen der neuen Coronamassnahmen schliessen musste. Das Parlament muss der Regierungsvorlage noch zustimmen. Für die Zeit des ersten Shutdowns gingen rund 1600 Gesuche ein, ausbezahlt wurden schliesslich knapp 5,5 Millionen Franken.

9:24 Weitere Impf-Rekorde in Israel und Verlängerung des Lockdowns In Israel sind erstmals mehr als 200’000 Corona-Impfungen am Tag verabreicht worden. Von ihnen erhielten 129 000 bereits die zweite Impfdosis und 72 000 die erste. Insgesamt haben bereits mehr als 2,2 Millionen Menschen in Israel die erste und 550 000 Menschen die zweite Impfdosis bekommen. «In diesem Tempo besiegen wir die Mutation», schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein bei Twitter. Gleichzeitig verlängert das kleine Land am Mittelmeer seinen Lockdown angesichts eines Allzeithochs von Neuinfektionen um weitere zehn Tage. Die Beschränkungen sollen nun bis Ende des Monats gelten, wie die Regierung des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beschloss. Seit knapp zwei Wochen gilt in Israel ein Lockdown mit strikten Einschränkungen. Man darf das eigene Haus oder die eigene Wohnung nur in einem Umkreis von 1000 Metern verlassen. Von der Regel gibt es aber zahlreiche Ausnahmen. Die Schulen bleiben weiter geschlossen, es gibt lediglich Fernunterricht.

7:48 Swissmem-Chef Hirzel kritisiert bundesrätliche Corona-Politik Der neue Swissmem-Präsident Martin Hirzel ist nicht besonders glücklich mit der bundesrätlichen Corona-Politik. «Wir sind optimistisch ins Jahr 2021 gestartet. Mit der Impfung gibt es jetzt ein Licht am Ende des Tunnels. Und nun verfügt der Bundesrat einen harten Lockdown, der zu einer grossen Verunsicherung in der Bevölkerung und in den Firmen führt, sowie natürlich auch das Investitionsklima verschlechtert», sagte er im Interview mit der «NZZ». Als ingenieurlastige Branche sei man es gewohnt, zahlen-, fakten- und evidenzbasiert zu handeln. «Da sind wir schon etwas überrascht über die letzten Entscheide des Bundesrats», so Hirzel weiter. Er spricht sich auch gegen die Homeoffice-Pflicht aus. «Da waren wir immer dagegen.» Erstens, weil in den Betrieben der Branche vieles nicht von daheim aus erledigt werden könne. Und zweitens, weil man denke, dass mit den Schutzkonzepten die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz oft besser geschützt seien als zu Hause. Legende: Keystone / Archiv

6:01 Mexikaner sollen Sauerstoffflaschen «aus Liebe zum Leben» zurückgeben Wegen grosser Nachfrage angesichts sehr hoher Corona-Zahlen hat Mexikos Regierung zur Abgabe nicht benötigter Sauerstoffflaschen aufgerufen. Viele Menschen behielten für alle Fälle die oft gemieteten Behältnisse, auch wenn sie nicht mehr gebraucht würden, teilte das Amt für Verbraucherschutz mit. Zugleich sei die Nachfrage exponentiell gestiegen, hiess es zum Start der Kampagne des Staates gemeinsam mit Vertriebsfirmen für medizinischen Sauerstoff. Es wird dabei um die Rückgabe von Sauerstoffflaschen «aus Liebe zum Leben» gebeten. Das Gesundheitssystem des Landes ist chronisch unterfinanziert. Zahlreiche Krankenhäuser können derzeit keine Patienten mehr aufnehmen. Aus Sorge vor unhygienischen Verhältnissen fahren in Mexiko zudem viele Covid-19-Kranke gar nicht erst ins Krankenhaus. Ihre Angehörigen versorgen sie stattdessen zu Hause mit Sauerstoff.

2:58 WHO warnt vor Kollaps der Kliniken in Amerika Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen warnt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Kollaps der Spitäler in Nord- und Südamerika. «In der ganzen Region arbeiten viele Klinken an der Grenze oder nahe der Grenze ihrer Kapazitäten», sagte die Direktorin der Pan-Amerikanischen Gesundheitsorganisation (Paho), Clarissa Etienne. Sorgen bereiteten ihr vor allem die hohen Belegungszahlen der Betten auf Intensivstationen und der Mangel an medizinischem Sauerstoff in bestimmten Regionen. «In der vergangenen Woche haben wir über 2.5 Millionen neue Covid-19-Fälle in der Region registriert – mehr als die Hälfte aller Fälle weltweit. Im gleichen Zeitraum haben wegen der Pandemie 42'000 Menschen in Nord- und Südamerika ihr Leben verloren», sagte Etienne. Mit den USA, Brasilien und Mexiko liegen drei der am stärksten betroffenen Länder in der Region. «Unsere Region und die Welt scheitern bei dem Versuch, das Coronavirus zu kontrollieren. In zu vielen Ländern passen die politischen Massnahmen nicht zum Ernst der Lage», sagte Etienne. «Und zu viele von uns haben die Massnahmen gelockert, von denen wir wissen, dass sie funktionieren, die uns gesund und die Kliniken am Laufen gehalten haben.» Die Paho ist die Regionalorganisation der WHO in Nord- und Südamerika.