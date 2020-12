Der Ticker startet um 3:50 Uhr

17:19 Obwalden hebt Ausnahmebewilligung für Restaurants auf Per 25. Dezember schliesst der Kanton Obwalden die Restaurants. Die Voraussetzungen für die Ausnahme von den bundesrätlichen Bestimmungen seien nicht mehr gegeben, teilt der Regierungsrat mit. Als Grund nennt der Kanton die starke Belastung der Zentralschweizer Spitäler und des Gesundheitspersonals. Weiter untersagt der Kanton auch Sonntagsverkäufe. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kampf gegen das Coronavirus Das ist die Entwicklung im Kanton Obwalden 21.12.2020 Mit Audio

16:55 Guy Parmelin wegen Grossbritannien-Reise in Quarantäne Der Wirtschaftsminister weilte vom 14. bis zum 15. Dezember zur Unterzeichnung eines Abkommens in London. Nun muss er aufgrund der heute verordneten geänderten Bestimmungen für Grossbritannien-Reisende in Quarantäne. Ein Sprecher des WBF bestätigt entsprechende Medienberichte gegenüber SRF News. Parmelins Quarantäne dauere bis am 24. Dezember. Symptome von Covid-19 habe der Vize-Bundespräsident keine. Von der Quarantäne betroffen ist nicht nur Parmelin selbst, sondern die gesamte fünfköpfige Delegation, die zum fraglichen Zeitraum in London war. Wer seit 14. Dezember aus Grossbritannien oder Südafrika in die Schweiz gekommen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Das hat der Bundesrat heute entschieden. Damit soll die Ausbreitung der neu entdeckten, eventuell ansteckenderen Variante des Coronavirus in Grossbritannien und Südafrika möglichst verhindert werden.

16:33 Keine Ausnahmen mehr – Genf schliesst Restaurants und Freizeiteinrichtungen Ab dem 23. Dezember um 23 Uhr schliesst der Kanton Genf Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Der Kanton erfülle die Voraussetzungen für Abweichungen von den Bundesbestimmungen nicht mehr, schreibt der Kanton in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster. Die kantonale Reproduktionszahl betrage mehr als 1. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Grafik In diesen Kantonen steigen die Corona-Zahlen am stärksten 16.12.2020 Mit Video

16:31 Weitere Kantone geben Impfstart am 4. Januar bekannt Glarnerinnen und Glarner sollen in einem Impfzentrum in der Ortschaft Ennenda in der Gemeinde Glarus geimpft werden. Ab dem 4. Januar soll es losgehen. 1150 Impfdosen soll der Kanton geliefert bekommen. Zusätzliche Einheiten würden später nachgeliefert. Auch viele weitere Kantone beginnen am 4. Januar mit den Corona-Impfungen. Dies ist das Ergebnis einer Absprache der Gesundheitsdirektoren der Ostschweizer Kantone (AI, AR, GL, GR, SG, SH, TG, ZH) sowie des Fürstentums Liechtenstein von heute Mittag via Skype. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Covid-Impfung in der Schweiz Diese Kantone impfen bereits diese Woche 21.12.2020 Mit Video

16:14 Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von Biontech/Pfizer in der EU Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Covid-19-Impfstoffs von Biontech und Pfizer in der Europäischen Union. Der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der EMA hat eine bedingte Zulassung des Impfstoffs empfohlen. Die endgültige Entscheidung muss nun von der EU-Kommission gefällt werden. Nach der EMA-Empfehlung will die EU-Kommission noch heute über die Marktzulassung des Impfstoffs entscheiden. Sie erwarte eine Entscheidung bis zum Abend, schrieb EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf Twitter. «Nun werden wir schnell handeln.» Dies sei ein entscheidender Moment in den Bemühungen, sichere und wirksame Impfstoffe an die Europäer zu liefern. Die EU hat sich von Biontech und Pfizer bis zu 300 Millionen Dosen gesichert. Noch in diesem Jahr sollen bis zu 50 Millionen Impfdosen hergestellt werden, im kommenden Jahr bis zu 1.3 Milliarden.

15:47 Bündner Skigebiete bleiben offen – mit Alkoholverbot Die Lifte im Engadin, Davos und den andern Bündner Winterdestinationen dürfen weiterlaufen. Die Skigebiete blieben über die Festtage offen, sofern sich die epidemiologische Lage und die Spitalkapazitäten nicht massgeblich änderten, heisst es in einer Mitteilung der Bündner Regierung. Regierungsrat Marcus Caduff (CVP) sprach in Chur vor den Medien von einer «hochdynamischen Lage», die täglich neu beurteilt werden müsse. Ohne massgebliche Änderung der Situation wird die Regierung am 29. Dezember 2020 neu entscheiden. Zudem bereitet sich der Kanton intensiv darauf vor, ab dem 4. Januar mit ersten Impfungen starten zu können. Damit die Spitäler und insbesondere deren Intensivstationen nicht zu schnell belegt sind, müssen die Skigebiete Massnahmen zur Reduktion von Unfallrisiken ergreifen. Dazu gehört, dass der Ausschank und der Konsum von Alkohol in den Skigebieten verboten wird. Die Behörden stützen sich dabei auf das Epidemiengesetz des Bundes. Die Bergrestaurants sind ohnehin geschlossen.

15:42 Wann können Schweizer aus Grossbritannien heimreisen? Ein Journalist fragt, was den Personen an der Helpline gesagt wurde, wann sie aus Grossbritannien wieder in die Schweiz einreisen können? «Wir wissen es noch nicht, wir können den Leuten noch nichts Verbindliches sagen», so Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum. Erst müsse man wissen, wie viele Schweizerinnen und Schweizer genau betroffen seien und einreisen wollten. Zurzeit seien sie an der Planung. Die Kosten müssten aber von den Beteiligten selbst gestemmt werden. 00:30 Video Hans-Peter Lenz vom EDA: «Wir werden keine koordinierten Rückholaktionen durchführen» Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:39 Ausbreitung verlangsamen, nicht verhindern Was gedenke das BAG zu tun, wenn sich die mutierte Virusversion auch in anderen europäischen Ländern ausbreite, fragt eine Journalistin. Schliesslich sei die Virusvariante ja auch schon in anderen europäischen Ländern aufgetaucht. Im Moment spreche man in Kontinentaleuropa noch von Einzelfällen, sagt Patrick Mathys. Es sei «viel zu früh» darüber nachzudenken, was passieren würde, wenn sich diese Mutation in anderen Ländern ausbreiten könnte. Im Moment gehe es darum, die Quelle abzuschliessen. Man versuche in Europa, die Ausbreitung dieser Virusvariante möglichst lange zu verzögern. Es sei jedoch Wunschdenken, dass diese Mutation wohl nicht irgendwann auch andernorts auftauche, sagt Patrick Mathys.

15:28 Ist das mutierte Virus wirklich 70 Prozent ansteckender? Ein Journalist fragt nach, ob man wirklich wisse, ob das mutierte Virus 70 Prozent ansteckender sei. «Ob es wirklich 70 Prozent sind, spielt keine so grosse Rolle», sagt Mathys. «Auch wenn es schon 20 Prozent sind, würde es zu einer Zunahme der Geschwindigkeit bei den Ansteckungen führen.» Und dies sei aktuell fatal, das einzige Ziel, dass sie im Moment verfolgen würden, sei, der Druck vom Gesundheitssystem wegzunehmen.

15:28 BAG prüft zusätzliche Gensequenzierungen Sollte man nun in den Wintersport-«Hotspots», wo sich viele britische Gäste befinden, nicht zusätzliche Tests machen? Ja, das verfolge man zurzeit genau, sagt Patrick Mathys vom BAG. Auch eine zusätzliche Gen-Sequenzierung der Testproben sei vorstellbar.

15:23 Bund fordert Passagierdaten an, Kantone müssen Quarantäne überprüfen 10'000 Leute aus Grossbritannien seien in den letzten Tagen in die Schweiz eingereist. Diese müssten nun in die Quarantäne. Wie können diese erreicht werden? Patrick Mathys klärt auf: betroffen seien 92 Flüge aus Grossbritannien und 4 Flüge aus Südafrika im Zeitraum seit dem 14. Dezember. Der Bund sammle nun die Passagierdaten der Fluggesellschaften. Diese würden anschliessend den Kantonen zur Verfügung gestellt. Personen mussten bisher auch immer ihren Aufenthaltsort in der Schweiz angeben, die Eruierung der Aufenthaltsorte sei deshalb möglich. Wie üblich, müssten dann die Kantone die Quarantäne anordnen und kontrollieren, antwortet Patrick Mathys. 00:55 Video Patrick Mathys: «Es ist eine Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen» Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:22 Auslandschweizerinnen und -Schweizer sollen ihren Aufenthaltsort im Travel-App erfassen Für Schweizerinnen und Schweizer sowie in der Schweiz wohnhafte Personen werde zurzeit die Möglichkeit geprüft, wie diese aus den betroffenen Ländern heimreisen könnten, sagt Hans-Peter Lenz, Leiter Krisenmanagementzentrum, EDA. Es werde aber keine gezielten Rückholaktionen wie im März und April geben, führt Lenz weiter aus. Man habe immer wieder von nicht nötigen Auslandsreisen abgeraten. Es werde aber geprüft, wie es durch kommerzielle Flüge ermöglicht werden könne, dass diese Personen heimreisen könnten. «Wir rufen alle Schweizerinnen und Schweizer dazu auf, ihre Reise und ihren aktuellen Aufenthaltsort im Travel-Admin-App unter 'Meine Reisen' zu erfassen.» Dadurch könne der Standort erörtert werden. Bei der Helpline vom EDA hätten sich bereits 140 Personen erkundigt. 00:40 Video Hans-Peter Lenz vom EDA: «Alle Reisenden sollen Ihren Aufenthaltsort in der App Travel Admin erfassen» Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:15 Zoll: Warenverkehr von und nach Grossbritannien weiterhin möglich Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung: «Was heisst das konkret an der Grenze?» Der Warenverkehr nach und von dem Vereinigten Königreich sei weiterhin möglich. Auch Personen, die den Warenverkehr begleiten, zum Beispiel Chauffeure, seien nicht verpflichtet in Quarantäne zu gehen.

15:15 Einreisen: Die Ausnahme für Freizügigkeitsberechtigte gilt in diesem Fall nicht Cornelia Lüthy, Vizedirektorin SEM, spricht zu den Einreisebestimmungen: «Die generelle Ausnahme für Freizügigkeitsberechtigte gilt in dieser Situation nicht.» Das Einreiseverbot gelte für alle, die aus Grossbritannien oder Südafrika einreisen wollten. Schweizerinnen und Schweizer könnten aber weiterhin aus diesen Ländern in die Schweiz heimkehren. 00:29 Video Cornelia Lüthy, Vizedirektorin SEM, spricht zu den Einreisebestimmungen. Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:13 BAZL: Ausnahme für Rückflüge aus Grossbritannien und Südafrika möglich Marcel Zuckschwerdt, stellvertretender Direktor beim Bundesamt für Zivilluftfahrt: «Der Bundesrat hat sich gestern mit den betreffenden Ämtern besprochen. Flugzeuge aus Grossbritannien und Südafrika dürfen nicht mehr in der Schweiz landen.» Das BAZL hat nun gewisse Ausnahmebewilligungen erteilt, sagt Zuckerschwerdt. Die Ausnahmen betreffen Hilfe für Bürger dieser beiden Länder, die in der Schweiz sind. Das Ziel sei, dass diese auch wieder nach Hause reisen können. Gleichzeitig wolle man mit der Ausnahme für einzelne Flüge auch Schweizer Bürgerinnen und Bürgern, die derzeit in den betroffenen Ländern verweilen, ermöglichen, in die Schweiz zurückkehren zu können. Das BAZL wird die Ausnahmebewilligung in den nächsten Tagen konkretisieren, damit diese Flüge stattfinden können. 01:12 Video Marcel Zuckschwerdt vom BAZL zu den Flugverboten Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:09 Das mutierte Virus ist Grund genug für das Einreiseverbot Das mutierte Virus würde dazu führen, dass sich deutlich mehr Leute rascher anstecken könnten, sagt Mathys. «Sollte in der Schweiz jetzt eine grosse Menge an Neuinfektionen auftreten, würde dies dazu beitragen, dass das Gesundheitssystem und die Spitäler zusätzlich belastet würden. Und es sei kaum mehr möglich, diese Belastung noch länger aufrechtzuerhalten.» Mit dem Einreiseverbot erhoffe man sich, die Ausbreitung des mutierten Virus zu verlangsamen. «Jede Woche, die wir so gewinnen, zählt», sagt Mathys. 00:59 Video Mathys zur Gefährlichkeit der neuen Mutation Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

15:06 BAG: «Mutation bis anhin in der Schweiz nicht nachgewiesen» Es beginnt Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit beim BAG. Veränderungen im Erbgut von Viren seien natürlich – eine Mutation des Coronavirus sei grundsätzlich deshalb nicht überraschend, sagt Mathys. Nun habe es aber Veränderungen von sogenannten «Spikes» gegeben, welche die Übertragung des Virus «einfacher» gestalte. Vieles sei aber noch unbekannt, sagt der Vertreter des BAG. Das mutierte Virus rufe aber gemäss der bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse keine schwereren Verläufe hervor. Ob das mutierte Virus bereits in der Schweiz sei, kann Mathys nicht sagen. Es sei noch nicht nachgewiesen worden in der Schweiz, doch es könne auch nicht ausgeschlossen werden, sagt Mathys. 01:07 Video Mathys: «Dass Mutationen auftreten ist nicht überraschend» Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen

