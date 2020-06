Der Ticker startet um 7:15 Uhr

18:32 Bundesrat prüft Verlängerung der Kurzarbeit Bundesrat Guy Parmelin hat nach einem Treffen von Wirtschaftsvertretern und Arbeitnehmern eine mögliche Ausweitung der Kurzarbeitsentschädigung um ein halbes Jahr angekündigt. Der Bundesrat entscheide bald, teilte der Wirtschaftsminister mit. «Wir prüfen nun eine Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate», schrieb Parmelin im Kurznachrichtendienst Twitter.

18:24 98 Prozent weniger Passagiere am Flughafen Zürich Die Coronakrise hat am Flughafen Zürich auch im Mai beinahe alles zum Stillstand gebracht: Die Passagierzahlen brachen gegenüber dem Vorjahresmonat um 98.4 Prozent ein. Es flogen noch 43'852 Passagiere über den Flughafen, wie dieser mitteilte. Gegenüber dem April stellt diese tiefe Zahl allerdings bereits wieder eine Zunahme von 60 Prozent dar. Die Flugzeuge waren zu zwei Dritteln leer, wie der Flughafen mitteilt. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 64.3 Fluggästen knapp 50 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Nachdem im Juni einige Fluggesellschaften den Flugbetrieb teilweise wieder aufgenommen und Geschäfte wiedereröffnet haben, zeichnet sich eine langsame Erholung am Flughafen Zürich ab. Seit Juni steigen die Verkehrszahlen bei den Passagieren und die Anzahl Flugbewegungen. Der Flughafen schätzt aber, dass das Vorkrisenniveau erst im Jahre 2023 wieder erreicht wird.

18:05 Wieder Proteste in Brasilien angekündigt Tausende Brasilianer gehen inmitten der Coronakrise auf die Strasse. Sie richten dabei ihren Unmut gegen Präsident Jair Bolsonaro. Für Sonntag sind wieder Proteste in verschiedenen Städten des Landes angekündigt. Bereits am vergangenen Sonntag waren in São Paulo und anderen brasilianischen Städten Tausende Menschen auf die Strasse gegangen. Brasiliens Präsident wird neben anti-demokratischen Tendenzen auch Rassismus und ein fahrlässiger Umgang mit der Corona-Pandemie vorgeworfen. Bolsonaro spricht bei Covid-19 von einer «leichten Grippe» und lehnt Einschränkungen sowie Massnahmen gegen das Coronavirus ab. Gouverneure und Bürgermeister verfügten im Kampf gegen das Virus zunächst teils strenge Massnahmen, haben zuletzt aber mit Lockerungen begonnen. Vor wieder geöffneten Einkaufszentren in São Paulo bildeten sich lange Schlangen, des Treibens auf den Strassen in Rio de Janeiro erinnerte schon wieder an den Alltag vor der Pandemie. Legende: Demonstranten an einer Kundgebung gegen Präsident Bolsonaro am vergangenen Sonntag in Sao Paolo. Keystone

17:27 «Tagesgespräch» mit Simonetta Sommaruga Die Bundespräsidentin ist an allen Fronten gefordert: Mit dem allmählichen Übergang vom Corona-Notrechtsregime zur Normalität nimmt die Tagespolitik wieder Fahrt auf. Im «Tagesgespräch» spricht Simonetta Sommaruga über ihr dramatisches Präsidialjahr. Die Bundespräsidentin steht gerade sehr im Rampenlicht, denn in der Corona-Pandemie war und ist sie auch die oberste Krisenmanagerin. Wie hat sie den Lockdown erlebt und wie war ihr zumute, als sie die weitreichenden Notverordnungen in Kraft setzen musste? Im «Tagesgespräch» befragt Marc Lehmann Simonetta Sommaruga über die vrrücktesten drei Monate ihres politischen Lebens. Audio Simonetta Sommaruga: Krisenmanagerin im Präsidialjahr 27:55 min, aus Tagesgespräch vom 11.06.2020. abspielen. Laufzeit 27:55 Minuten.

17:05 Mr. Corona berät den SC Bern Der Eishockeyclub SC Bern hat den 65-jährigen Daniel Koch als Experten engagiert. Das schreibt CEO Marc Lüthi in einer Kolumne auf der Website, Link öffnet in einem neuen Fenster des Clubs. Man habe den ehemaligen Delegierten des BAG für Covid-19 verpflichtet, um «ein Schutzkonzept mit grösstmöglicher Chance auf Bewilligung erarbeiten zu können», schreibt Lüthi. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: News aus der National League Koch wird Corona-Experte beim SCB 11.06.2020 Mit Video

16:10 Keine Untersuchung gegen Saisonstart im Schweizer Fussball Das Gesuch des FC Sion, die Wiederaufnahme der Super League zu verbieten und eine kartellrechtliche Untersuchung zu eröffnen, wurde von der Wettbewerbskommission (Weko) abgelehnt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Walliser Klub abgeblitzt Wettbewerbskommission lehnt Sions Antrag ab 11.06.2020 Mit Video

15:37 Weiterhin rund 20 Millionen Arbeitslose in den USA In den USA ebbt die Flut an Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nur leicht ab. Insgesamt stellten vergangene Woche knapp 1.5 Millionen Bürger einen Antrag auf staatliche Unterstützung, wie das Arbeitsministerium, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilte. Das sind rund 350'000 Anträge weniger als in der Woche zuvor. Die Corona-Pandemie hat in den USA die Vollbeschäftigung in Massenarbeitslosigkeit umschlagen lassen: Mehr als 20 Millionen Amerikaner verloren im April ihren Job, bevor im Mai ein vorläufiges Ende einsetzte und wieder rund 2.5 Millionen Jobs geschaffen wurden.

14:40 Inselspital Bern startet Studie zu Corona-Folgeschäden Die Berner Universitätsklinik am Inselspital hat eine Studie lanciert, um Folgeschäden der Covid-19-Erkrankung zu untersuchen. Forschende vermuten, dass Covid-19 die Lunge einer Person bei schweren Verläufen langfristig schädigen kann. In den letzten Wochen habe sich gezeigt, dass genesene Covid-19-Patientinnen und -Patienten häufig über anhaltende Atembeschwerden klagten, teilte die Insel-Gruppe mit. Die Vermutung liege in diesen Fällen nahe, dass sich aufgrund von Covid-19 eine Vernarbung der Lunge, eine sogenannte Lungenfibrose, entwickelt habe. Kommt es zu einer Vernarbung des Lungengewebes, bleibt dieses bestehen und die Lungenfunktion bleibt langfristig beeinträchtigt. Die Forschenden gehen deshalb davon aus, dass Covid-19 die Lunge einer Person bei schweren Verläufen nachhaltig schädigen kann. Um die diese Schädigungen sowie weitere, mittel- und langfristige Folgeschäden zu untersuchen, rekrutiert die Atemwegsklinik des Universitätsspitals Bern seit Anfang Juni geheilte Patientinnen und Patienten mit anhaltenden Folgeerkrankungen. Mit ersten Resultaten wird ab Dezember gerechnet.

13:38 EU-Kommission will Schengen-Einreisestopp ab Juli lockern Der in der Coronakrise verhängte Einreisestopp in den Schengen-Raum soll nach Empfehlung der EU-Kommission bis Ende Juni verlängert und dann schrittweise aufgehoben werden. Bis dahin sollten die Schengen-Staaten eine Liste von Ländern erarbeiten, für welche die Beschränkungen am 1. Juli aufgehoben werden könnten. Das schlug die EU-Kommission heute vor. Die Schweiz ist Mitglied des Schengen-Raums. Grundlage der Entscheidung, für welche Länder die Beschränkung aufgehoben werden kann, sollte die epidemiologische Situation in diesen Ländern sein. Konkret wurde die EU-Kommission bereits für die sechs Balkanstaaten Albanien, Kosovo, Nordmazedonien, Bosnien und Herzegowina und Montenegro. Für sie solle ab dem 1. Juli der Einreisestopp aufgehoben werden. Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie hatten sich Mitte März alle EU-Staaten ausser Irland sowie die Schengen-Staaten Schweiz, Norwegen, Liechtenstein und Island darauf geeinigt, nicht zwingend notwendige Reisen in den Schengen-Raum und die EU zunächst zu verbieten. Der Einreisestopp gilt derzeit bis zum 15. Juni.

13:02 BAG meldet leicht höhere Zahl an Neu-Infektionen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 33 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'044 laborbestätigte Ansteckungsfälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit tieferen Zahlen am Wochenende. Am Mittwoch wurden 23 Fälle gemeldet, am Dienstag 16 und am Montag 7. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1675 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Donnerstagmorgen übermittelt hatten. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, belaufen sich bisher insgesamt auf 441'628. Bei 8 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

12:33 Industrie in Italien: Von Erholung keine Spur In Italien hat die Industrie in der Corona-Pandemie ihre Produktion erneut massiv gedrosselt. Wegen Fabrikschliessungen, Kontakt- und Ausgangssperren stellten die Betriebe im April 19.1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das nationale Statistikamt mitteilte. Bereits im März hatte es einen Rückgang um 28.4 Prozent gegeben - dies war das grösste Minus seit Beginn der Datenerhebung 1990. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ging es dann im April um 42.5 Prozent bergab. Italien ist in Europa neben Grossbritannien und Spanien besonders stark vom Coronavirus betroffen. Die EU-Kommission sagt allen EU-Ländern für 2020 eine tiefe Rezession voraus. 05:27 Video Corona-Krise: Milliarden-Hilfspaket für Spanien und Italien Aus 10vor10 vom 27.05.2020. abspielen

11:48 Asylgesuche gehen markant zurück Die Zahl der Asylgesuche ist im Mai dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahresmonat um 69.3 Prozent zurückgegangen. Es wurden 376 Asylgesuche eingereicht, das sind 850 weniger als im Mai 2019 und 44 mehr als im April dieses Jahres. Wegen des Coronavirus ist die Migration in ganz Europa stark zurückgegangen. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) sieht denn auch Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus wie Grenzkontrollen oder Reiseverbote als Hauptgründe für den Rückgang der Immigration, wie aus einer Mitteilung von heute hervorgeht. Legende: Die Grenzen waren in den letzten Monaten vielerorts geschlossen, wie hier im Tessin. Keystone

11:08 Frankreich verliert fast 500'000 Arbeitsplätze Frankreich hat im ersten Quartal 2020 fast eine halbe Million Arbeitsplätze im privaten Sektor verloren. Dies ist insbesondere auf einen historischen Rückgang der Zeitarbeit wegen der Coronakrise zurückzuführen, wie die Statistikbehörde Insee mitteilte. Hier wurde ein Rückgang von 40 Prozent verbucht. Vor allem befristete Verträge wurden von den Unternehmen nicht mehr verlängert. Insgesamt sind demnach in Frankreich im privaten Sektor 497'400 Nettoarbeitsplätze vernichtet worden, hinzu kommen 4900 Arbeitsplätze im öffentlichen Sektor. Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hofft unterdessen, dass sich die Wirtschaftsaktivität im Land im Sommer normalisiert. Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit habe «oberste Priorität».

10:28 Studie: Schwere des Krankheitsverlaufs lässt sich vorhersagen Bei einer Covid-19-Erkrankung lässt sich anhand von zwei Typen von Abwehrzellen im Blut vorhersagen, ob ein Patient einen schweren Krankheitsverlauf oder nur milde Symptome entwickelt. Dies hat eine Studie an 40 Patienten im chinesischen Wuhan ergeben. Die Befunde seien in Deutschland bei mehreren Patienten bestätigt worden, sagt Ko-Autor Ulf Dittmer, Direktor des Instituts für Virologie an der Uniklinik Essen. Bei den beiden Abwehrzell-Typen handelt es sich laut Dittmer einerseits um einen speziellen Typ sogenannter Killer-T-Zellen. Sie töten virusinfizierte Körperzellen ab. «Wenn die Patienten nur wenige von diesen Zellen haben, haben sie ein hohes Risiko, schwere Symptome wie etwa eine Lungenentzündung oder Gerinnungsstörungen zu entwickeln». Der andere Zelltyp sind sogenannte Neutrophile. Diese können T-Zellen in ihrer Funkion unterdrücken. In Blutproben mit vielen Neutrophilen wurden nur wenige T-Zellen gefunden, was wiederum mit einem schwereren Krankheitsverlauf verbunden war. Für eine Covid-19-Therapie folge daraus, dass man zu Anfang einer Infektion versuchen könnte, die Killer-T-Zellen zu stimulieren. Allerdings sei die untersuchte Patientenzahl sehr gering. Vertiefte Studien dazu seien in Deutschland mittlerweile aber schwierig, da es nicht mehr genügend Patienten gebe.

9:14 Räte bewilligen Darlehen für Profi-Sportclubs Das zweite Paket der Nachtragskredite zur Bewältigung der Corona-Pandemie ist bewilligt. Der Ständerat ist heute auf die Linie des Nationalrats eingeschwenkt. Er ist dafür, dass professionelle Fussball- und Eishockeyspieler, deren Clubs wegen der Coronakrise mit Darlehen unterstützt werden, je nach Einkommen unterschiedlich hohe Einbussen tragen müssen. Spieler mit einem hohen Einkommen sollen verhältnismässig grössere Einbussen tragen müssen als Spieler mit einem tieferen Einkommen. Bund und Profiligen haben vereinbart, dass die mit Darlehen unterstützten Klubs die Löhne der Spieler um durchschnittlich 20 Prozent senken müssen, sofern sie das Darlehen nicht innert drei Jahre zurückzahlen. Beim betroffenen Darlehen für den Sport geht es um 175 Millionen Franken. Mit dieser Summe soll in den nächsten sechs Monaten der Betrieb von Fussball- und Eishockeyligen sichergestellt werden. Mit dem Einlenken des Ständerats ist das zweite Kreditpaket von 14.9 Milliarden Franken parlamentarisch unter Dach und Fach. Legende: Die Proficlubs der Fussball- und Eishockeyligen können nun beim Bund Darlehen beantragen. Keystone

8:14 Babys von Leihmüttern warten in der Ukraine noch immer In der Ukraine können wegen der Corona-Einschränkungen noch immer Dutzende Babys von Leihmüttern nicht von ihren ausländischen Eltern abgeholt werden. 119 Familien hätten aktuell um eine Einreisegenehmigung ersucht, um 125 Kinder abzuholen, sagte die parlamentarische Menschenrechtsbeauftragte Ljudmila Denissowa in Kiew. «Bereits 88 Familien haben derartige Sondergenehmigungen erhalten, und 31 befinden sich schon in der Ukraine.» Ein Dienstleister für Leihmutterschaften im Land hatte bereits im Mai ein Video veröffentlicht, in dem auf die schwierige Lage der nicht abgeholten Neugeborenen hingewiesen wurde. Seit Mitte März dürfen Ausländer ohne Aufenthaltstitel wegen der Coronavirus-Pandemie nicht mehr ins Land einreisen. Zudem sind alle regulären internationalen Flugverbindungen eingestellt. Am 15. Juni soll der Flugverkehr wieder aufgenommen werden. Die Ukraine gilt wegen ihrer liberalen Gesetze als eines der Zentren für künstliche Befruchtung und Leihmutterschaft in Europa. In der Schweiz und in Deutschland sowie vielen anderen Ländern ist Leihmutterschaft verboten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Folgen geschlossener Grenzen Hoffnung für die gestrandeten Babys in Kiew 22.05.2020 Mit Audio