14:43 Mehr als 400 Teilnehmer an Corona-Demo in Zug In der Stadt Zug haben hunderte Menschen gegen die Corona-Massnahmen demonstriert. Sie gingen in weissen Anzügen und mit Masken auf die Strasse. Es nahmen über 400 Personen teil, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete. Die Demonstranten versammelten sich am frühen Nachmittag beim Bahnhof und marschierten in Zweier-Kolonne und mit Abstand zum Landsgemeindeplatz am See. Dort war eine bewilligte Kundgebung mit Reden geplant. Der Protestmarsch verlief ohne Zwischenfälle. Laut Polizeiangaben kam es zu vereinzelten Verkehrsbehinderungen. Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer trug Gesichtsmasken. Organisiert wurde die Demonstration vom Verein «Stiller Protest». Dieser wehrt sich gegen die behördlichen Massnahmen gegen das Coronavirus. Legende: Mehrere Demonstranten führten Plakate mit sich. Auf diesen war etwa «Stopp Massentests!», «Masken weg für alle», «Die Viren sind in den Medien» und «@RIP den Grundrechten» zu lesen. Keystone

13:55 Häufung von Corona-Fällen: Schulhaus in Köniz geschlossen Ein Schulhaus in Köniz bei Bern ist ab Montag geschlossen: In der letzten Zeit gab es eine Häufung von Corona-Fällen. 480 Kinder der Schule Köniz-Buchsee haben ab Montag Fernunterricht. Das sagte der Könizer Gemeinderat Hans-Peter Kohler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Bislang seien keine Mutantenviren nachgewiesen worden. Man habe sich aber in Absprache mit dem Kanton zur Schulhaus-Schliessung entschlossen, weil die Häufung an der Schule einigermassen rätselhaft sei. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, wechselt die ganze Schule bis zu den Sportferien auf Fernunterricht. Die Sportferien beginnen in Köniz am übernächsten Freitag, 19. Februar.

13:07 Cassis: «Auch der Bundesrat ist müde» Auch dem Bundesrat reiche es langsam mit der Covid-19-Pandemie – aber die Krise sei noch nicht ausgestanden, sagte Aussenminister Ignazio Cassis an der virtuellen Delegiertenversammlung der FDP. Wegen der Mutationen des Coronavirus könnten die Fallzahlen wieder steigen, warnte der Bundesrat. Ein weiterer Lockdown wäre das schlimmste vorstellbare Szenario. Das müsse vermieden werden. Gesellschaft, Föderalismus und Wirtschaft müssten repariert werden. Moralisieren sei derzeit eine schlechte Reaktion. In gegenseitigem Respekt und mit dem sechsten Schweizer Sinn für die Freiheit müsse das Land anerkennen, dass die Wirtschaft das Zugpferd der Gesellschaft sei. Audio Cassis: «Auch der Bundesrat ist müde» 00:25 min, aus SRF 4 News aktuell vom 06.02.2021. abspielen. Laufzeit 00:25 Minuten.

12:20 Illegale Parties im Waadtland und St. Gallen Die Polizei hat in St-Prex VD sowie in St. Gallen in der Nacht auf Samstag illegale Partys aufgelöst. In der Waadt wurden 44 der rund 100 Teilnehmenden identifiziert und verzeigt, in St. Gallen die Veranstalterin sowie 20 Teilnehmende gebüsst. Eine Patrouille der Regionalpolizei von Morges hatte in der Nacht auf einem Waldweg Musik gehört und mehrere Menschen angetroffen, wie aus einer Mitteilung der Waadtländer Kantonspolizei vom Samstag hervorgeht. Diese jungen Leute hätten auf Nachfrage erklärt, dass sie an einem Fest teilgenommen hätten. In der Folge seien mehrere Polizeipatrouillen vor Ort beordert worden. Die Polizisten hätten rund hundert junge Teilnehmende einer privaten Rave-Party angetroffen. Niemand habe eine Schutzmaske getragen. Beim Eintreffen der Polizei hätten mehrere Raver in aller Eile die Flucht ergriffen. Um 2 Uhr hätten die Ordnungskräfte das Fest für die jungen Leute beendet. Auch in St. Gallen hat die Polizei in der Nacht auf Samstag in einem Haus eine illegale Party beendet. Kurz nach 4 Uhr sei die Polizei auf mehrere Leute vor einer Liegenschaft aufmerksam geworden, heisst es in einer Mitteilung der Stadtpolizei. Bei deren Kontrolle hätten die Polizisten aus dem Innern des Hauses laute Musik gehört. Wie sich herausgestellt habe, hätten insgesamt 21 Personen einen Geburtstag gefeiert. Die 34-jährige Veranstalterin sei wegen des Durchführens einer unzulässigen privaten Veranstaltung mit 200 Franken und die 20 weiteren Teilnehmenden mit je 100 Franken gebüsst worden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Strafzettel für Corona-Sünder Coronabussen ab 1. Februar: Das müssen Sie wissen 01.02.2021 Mit Video

11:41 Anderes Leben nach der Impfung? Betroffene erzählen Seit Ende Dezember wird in der Schweiz geimpft, allen voran ältere Menschen und Risiko-Patienten. Vier von ihnen aus Zürich, Solothurn, Bern und Luzern erzählen von ihren Impf-Erfahrungen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Vorher – nachher Geimpfte erzählen: «Die Angst ist nun weg» 05.02.2021 Mit Audio

11:23 Impfstoff von Sinovac in China zugelassen Der Covid-19-Impfstoff der chinesischen Biotechfirma Sinovac Biotech ist von der chinesischen

Arzneimittelbehörde für die breite Öffentlichkeit zugelassen worden. Die Zulassung basiere auf zweimonatigen Ergebnissen einer späten klinischen Studien in Übersee, teilte Sinovac mit. Allerdings lägen die endgültigen Analysedaten noch nicht vor. Das Vakzin von Sinovac ist der zweite Impfstoff, der in China für den öffentlichen Gebrauch zugelassen wurde. Im Dezember war bereits ein Corona-Impfstoff des chinesischen Staatskonzerns Sinopharm genehmigt worden. Vor den Zulassungen wurden beide Impfstoffe bereits in Chinas Impfprogramm eingesetzt, welches sich vor allem an besonders gefährdete Personengruppen richtet. Legende: Keystone

10:32 Von der Leyen verteidigt Impfstoffbeschaffung Die wegen der schleppenden Beschaffung von Impfstoffen in der Kritik stehende EU Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Vorwurf eines zu späten Vertragsabschlusses mit den Pharmafirmen zurückgewiesen. Der Engpass sei damit zu erklären, dass wichtige Inhaltsstoffe «weltweit knapp sind», schrieb von der Leyen laut Vorabbericht in einem Gastbeitrag der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Der Vorwurf, ein früherer Vertragsabschluss hätte zu einer schnelleren Lieferung von Impfstoff geführt, führe «in die Irre». Wenn schon damals allen klar gewesen sei, «welche Risiken mit dem Start einer derartigen Massenproduktion verbunden sind, dann hätten wir früher auf allen Ebenen überhöhte Erwartungen an eine schnelle Impfung gedämpft.» Legende: Sieht sich schwerer Kritik an der Impfstoffbeschaffung ausgesetzt: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Keystone

10:24 Weitere Länder beschränken die Astra-Zeneca-Abgabe Der Coronavirus-Impfstoff des Pharmakonzerns Astra-Zeneca soll in Spanien nur für Personen genutzt werden, die jünger als 55 Jahre sind. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Auch in Italien dürfen beispielsweise die Menschen bei Coronavirus-Impfungen mit diesem Vakzin nicht älter als 55 Jahre sein. In Griechenland werde die Coronavirus-Impfung mit dem Vakzin nur für Menschen von 18 bis 64 Jahre empfohlen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend in Athen ebenfalls mit. Für eine Anwendung bei älteren Menschen gebe es nur unzureichende Daten, hiess es. Mit ähnlichen Begründungen hatten in den vergangenen Tagen bereits andere Länder wie Deutschland, Frankreich, Belgien, Dänemark, die Niederlande und Schweden diese Altersbeschränkung festgelegt.

8:40 Medienbericht: BAG erwägt Nachimpfung Der Bund bereitet sich auf eine möglicherweise schlechtere Wirkung der Corona-Impfstoffe gegen die mutierten Virusvarianten vor. Diskutiert wird die Möglichkeit einer Nachimpfung, wie BAG-Vizedirektorin Nora Kronig im Interview mit dem «Tages-Anzeiger» sagte. «Wir sorgen früh vor, weil wir nicht wissen, wie lange die Impfung wirkt. Und ob das Vakzin vor Mutationen schützt, was derzeit eine wichtige Frage ist», sagte die Leiterin Abteilung Internationales im Bundesamt für Gesundheit (BAG) auf die Frage, warum Bern Impfstoff für 17 Millionen Menschen bestelle. Speziell mRNA-Vakzine liessen sich schnell anpassen, deswegen sei bei Curevac bestellt und bei Moderna nachgeordert worden. Im Moment gebe es zwar Hinweise von Moderna und auch von Biontech/Pfizer, dass das Vakzin bei der britischen und der südafrikanischen Variante wirksam bleibe. «Aber wir schauen schon seit mehreren Wochen, was es bedeuten würde, wenn die Vakzine auf Mutationen angepasst werden müssten», sagte Kronig. Dieses Thema werde weiter sehr eng begleitet werden müssen. Es sehe so aus, dass es bei den mRNA-Technologien bei dem gleichen Grundimpfstoff bleiben könne und nur noch eine zusätzliche Information brauche. «Zudem diskutieren wir die Möglichkeit eines Booster, also einer Nachimpfung, gegen Mutationen», sagte Kronig. Im Moment sei die Situation schwierig einzuschätzen, es sei nicht auszuschliessen, dass Impfstoffe bei gewissen Virusvarianten zu wenig wirksam seien.

5:49 Slowakei meldet dramatische Ausbreitung britischer Corona-Mutation Gesundheitsbehörden und Experten in der Slowakei schlagen Alarm, dass sich die sogenannte britische Mutation des Coronavirus dramatisch ausbreite. Der konservativ-populistische Regierungschef Igor Matovic meldete auf Facebook einen Anteil der Mutation von rund 71 Prozent aller positiven Testergebnisse vom Mittwoch. Regional wurden auch höhere Werte berichtet. Die Universitätsklinik der zweitgrössten Stadt Kosice in der Ostslowakei gab bekannt, dass der Anteil der Mutation an ihren zuletzt untersuchten Proben bereits auf mehr als 90 Prozent der positiven Testergebnisse angestiegen sei. «Es scheint, dass der Anteil in der Slowakei höher als im Rest der Europäischen Union und auch höher als in Grossbritannien ist», erklärte Pavol Jarcuska, der Vorstand der zur Universität Kosice gehörenden Klinik für Infektiologie und Reisemedizin. Wegen der verschärften Pandemiesituation sagten mehrere Städte und Regionalverwaltungen ihre geplanten Teilöffnungen der Schulen wieder ab. Nach ursprünglichen Plänen des Bildungsministeriums in Bratislava sollten ab Montag zumindest die bis zehn Jahre alten Schüler wieder in die Schule gehen dürfen, wenn auch unter strengen Auflagen wie verpflichtenden Coronatests. Viele Regionalbehörden erklärten sich mittlerweile ausserstande, rechtzeitig alle für die Öffnung vorgeschriebenen Coronatests sicherstellen zu können.

4:37 Universität Oxford sagt, der Impfstoff von Astra-Zeneca sei gegen britische Virusvariante wirksam Der Astra-Zeneca-Impfstoff ist Wissenschaftlern zufolge auch gegen die zuerst in Grossbritannien entdeckte Coronavirusvariante B.1.1.7 wirksam. Das teilte die Universität Oxford mit, die das Vakzin entwickelt hatte. Der Schutz vor einer symptomatischen Infektion sei laut einer bislang nur im Preprint veröffentlichten Studie ähnlich hoch wie bei der bislang vorherrschenden Virusvariante, hiess es in der Mitteilung der Universität. Trotzdem wollen sich die Forscher auf eine durch neue Mutationen womöglich notwendige Anpassung ihres Impfstoffs vorbereiten. Man werde «weiterhin die Entstehung neuer Varianten beobachten», so Impfstoffexpertin Sarah Gilbert. Die Ergebnisse zeigen demnach auch, dass Infizierte, die zuvor mit dem Präparat geimpft wurden, für einen kürzeren Zeitraum ansteckend sind als Nichtgeimpfte. Das könne zu einer Reduzierung der Übertragungsrate führen, so die Forscherinnen und Forscher. Die Variante B.1.1.7 ist nach Ansicht von Experten leichter übertragbar als die bislang vorherrschende. Sie breitete sich seit vergangenem Herbst vor allem im Süden und Osten Englands rasch aus.

1:15 Weitere Länder erlassen Altersbeschränkung für Astra-Zeneca-Impfstoff Weitere Länder haben die Nutzung des Coronaimpfstoff des Pharmakonzerns Astra-Zeneca beschränkt. In Spanien soll er laut dem Gesundheitsministerium nur für Personen unter 55 Jahren genutzt werden. In Griechenland werde die Impfung nur für Menschen von 18 bis 64 Jahre empfohlen, für eine Anwendung bei älteren Menschen gebe es nur unzureichende Daten, teilte das Gesundheitsministerium in Athen mit.

Ähnliche Altersbeschränkung hatten bereits Länder wie Deutschland, Frankreich, die Niederlande oder Schweden festgelegt. In der Schweiz ist der Impfstoff von Astra-Zeneca bisher nicht zugelassen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Verzögerung Noch keine Zulassung: Swissmedic will mehr Daten von Astra-Zeneca 03.02.2021 Mit Video

0:02 Dänemark: Alle 15 Millionen Farmnerze getötet Alle Nerze auf den dänischen Nerzfarmen sind nun tot. Wenige Wochen nach dem Inkrafttreten eines entsprechenden Haltungsverbots bis Jahresende sind die letzten überlebenden Nerze in dänischen Betrieben getötet worden, wie die zuständige Lebensmittelbehörde Fødevarestyrelsen bestätigte. Es könne allerdings noch sein, dass es vereinzelte Pelztiere in Zoos oder als Haustiere in Privathaushalten gibt. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hatte letztes Jahr verkündet, dass alle Nerze im Land getötet werden sollen. Begründet wurde der radikale Schritt damit, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe. Die Massenkeulung der mehr als 15 Millionen Nerze hatte zu einer grösseren Debatte im Land geführt, unter anderem, weil für die Tötung länger die Rechtsgrundlage gefehlt hatte. Die Regierung erntete dafür viel Kritik, Lebensmittelminister Mogens Jensen trat zurück. Die gesetzliche Grundlage wurde im Nachhinein geschaffen, die Nerzhaltung zudem bis zum 31. Dezember 2021 verboten, dafür aber wurden Zuchtbetriebe und weitere von den Pelztieren abhängige Unternehmen mit einem Milliardenbetrag entschädigt. 02:29 Video Aus dem Archiv: Warum werden jetzt Millionen Nerze getötet? Aus SRF News vom 26.11.2020. abspielen

23:46 US-Kongress stellt Weichen für Bidens grosses Coronahilfspaket Der US-Kongress hat das billionenschwere Coronahilfspaket von US-Präsident Joe Biden ein entscheidendes Stück vorangebracht. Nach dem Senat billigte am Freitag auch das Repräsentantenhaus mit der Mehrheit von Bidens Demokraten einen entsprechenden Haushaltsplan. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Paket in den kommenden Wochen das Parlament passieren kann. Die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, erwartet eine endgültige Zustimmung des Kongresses vor dem 15. März. Im Senat hatte das Votum von Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag gegeben, weil bei der Abstimmung ein Patt von 50 zu 50 Stimmen entstanden war. Biden will mit dem 1.9 Billionen Dollar schweren Programm die Folgen der Coronapandemie abfedern und die Konjunktur anschieben. Nach Vorstellungen der Republikaner sollte dafür allerdings weniger als ein Drittel der Summe ausreichen. Als Teil der Haushaltsplanung deklariert, konnten die Hilfsmassnahmen mit einfacher Mehrheit durch beide Häuser des Parlaments gebracht werden. Flankierend sind aber noch weitere Gesetzesvorhaben erforderlich, damit das grosse Konjunkturpaket Bidens umgesetzt werden kann. 01:48 Video Aus dem Archiv: Joe Biden stellt Rettungsplan vor Aus Tagesschau vom 15.01.2021. abspielen

22:51 mRNA-Impfstoffe können leicht angepasst werden Im Kampf gegen das Virus setzt die Wissenschaft auf den neuartigen mRNA-Impfstoff wie ihn Moderna und Biontech/Pfizer entwickelt haben und der relativ einfach angepasst werden kann. Die sogenannten mRNA-Impfstoffe verwenden Teile des Erbguts des Virus. Auf diesem Erbgutabschnitt ist der Bauplan für ein wichtiges Protein gespeichert. Mit der Impfung nehmen die Körperzellen den Bauplan auf, lesen ihn ab und bauen das Virusprotein auf ihrer Oberfläche ein. Das lockt Immunzellen an und die Körperabwehr springt an. Verändert sich nun aber das Virus, muss der Impfstoff gegebenenfalls angepasst werden. Ist eine neue Mutation bekannt, ist die Herstellung von mRNA eine Frage von wenigen Wochen, sagen Experten. 04:14 Video FOKUS: Was Corona-Virus-Mutationen für Impfungen bedeuten Aus 10 vor 10 vom 05.02.2021. abspielen

22:34 Athen verschärft erneut Corona-Massnahmen Im Grossraum Athen und in der zweitgrössten griechischen Stadt Thessaloniki wird das tägliche Ausgangsverbot an diesem Wochenende um drei Stunden verlängert. Die Ausgangsperre gilt demnach an diesem Samstag und Sonntag ab 18.00 Uhr und endet um 5.00 des nächsten Tages. Nur wer an diesem Wochenende zum Arzt oder für einen kurzen Gang mit seinem Haustier ab 18.00 Uhr auf die Strasse muss, darf ausgehen und dies muss per SMS an den Zivilschutz gemeldet werden. Dies teilte am Freitagabend die Regierung mit. Diese Verschärfung der Massnahmen wird zunächst bis 15. Februar gelten, hiess es weiter.

21:58 Hilfe für Portugal Österreich will dem Corona-Hochrisikoland Portugal zehn Patienten aus überlasteten Kliniken abnehmen. Das Angebot gelte für fünf Covid-19-Patienten und fünf Menschen mit schweren Erkrankungen oder bevorstehenden Operationen, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Freitag mit. Es sei ein Gebot der europäischen Solidarität, rasch und unbürokratisch zu agieren. «So wie wir bereits bisher Intensivpatienten aus Frankreich, Italien sowie Montenegro aufgenommen haben, wollen wir nun Portugal in dieser schwierigen Situation helfen», sagte Kurz.

21:25 Spanien erlässt Altersgrenze für den Impfstoff von Astra-Zeneca In Spanien wird der Impfstoff von Astra-Zeneca nach einem Bericht der Zeitung «El Pais» für Menschen in einem Alter zwischen 18 und 55 Jahren zugelassen. Das Blatt beruft sich auf anonyme Quellen. In Deutschland hat die Ständige Impfkommission die Anwendung der Arznei bei 18- bis 64-Jährigen empfohlen. In Grossbritannien gibt es keine Alterseinschränkungen bei der Verordnung der Impfung von Astra-Zeneca. Legende: Spanien lässt den Astra-Zeneca-Impfstoff nur für 18- bis 55-Jährige zu. Keystone

20:42 Tourismusverbände fordern schnelle Hilfsgelder und Exit-Strategie Die Tourismusbranche hat an einem virtuellen Treffen mit dem Bundesrat eine schnellere Auszahlung der Härtefallhilfen, eine koordinierte Test- und Impfstrategie und eine Exit-Strategie ab März gefordert. Denn die Unternehmen seien auf Planungssicherheit angewiesen. Ausserdem müssten die von Bund und Kantonen vorgesehenen fünf Milliarden Franken an Härtefallgeldern «rasch und unbürokratisch» fliessen. Es brauche jetzt pragmatische Prozesse wie im Frühjahr 2020. Denn für viele zähle mittlerweile jeder Tag. Es könne aber nicht sein, dass gesunde Betriebe Konkurs anmelden müssten, weil die Unterstützung zu spät eintreffe. 00:49 Video Virtueller Tourismusgipfel mit Bundespräsident Parmelin Aus Tagesschau vom 05.02.2021. abspielen