16:13 Cluster in Zürcher Club sorgt für höhere Fallzahlen Die positiven Coronafälle in Zürich sind in den letzten zwei Tage markant angestiegen: Am Mittwoch wurden 135 neue Fälle vermeldet, am Donnerstag waren es 98. Schuld seien Clubbesucher, teilte die Gesundheitsdirektion nun mit. Die höheren Fallzahlen seien unter anderem auf ein Cluster in einem Club mit Tanzveranstaltungen zurückzuführen, schreibt die kantonale Gesundheitsdirektion. Das habe das Contact-Tracing-Team herausgefunden. Alle Infizierten seien bereits kontaktiert worden. Dem Club sind Tanzveranstaltungen in den nächsten 14 Tagen untersagt. Um welche Lokalität es sich handelt, kommuniziert die Gesundheitsdirektion aus Datenschutzgründen nicht. Das 7-Tage-Mittel der positiven Coronafälle im Kanton lag am Donnerstag bei 69.6 Fällen. Am Dienstag lag es noch bei 53.4 Fällen.

15:43 Bieler lösten Solidaritätsbons für fast eine Million Franken ein Im Rahmen der von der Stadt Biel finanzierten Corona-Solidaritätsaktion «Biel für Biel» haben die Einwohner fast 40'000 Bons im Wert von je 25 Franken bei Gastronomie und Gewerbe eingelöst. Dies entspricht einem Umsatz von knapp einer Million Franken. Die Aktion ging am 30. September zu Ende, wie die Stadt Biel mitteilte. Die 39'745 eingelösten Bons im Gesamtwert von 993'625 Franken entsprechen einer Beteiligung von 70 Prozent der Bevölkerung. Jede Bielerin und jeder Bieler hatte von der Stadt einen Bon im Wert von 25 Franken erhalten, der vom 1. Juli bis am 30. September bei registrierten Unternehmen und Organisationen eingelöst werden konnte. Rund die Hälfte der Bons kam demnach der Gastronomie zugute.

14:56 Einsiedler Welttheater findet erst 2024 wieder statt Einsiedeln bleibt über zehn Jahre ohne Welttheater: Die Organisatoren haben entschieden, das nächste Theater erst 2024 anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums aufzuführen.Er habe den Beschluss in Anbetracht der ungewissen Entwicklung der Corona-Pandemie und des damit verbundenen finanziellen Risikos gefasst, teilt der Vorstand der Welttheatergesellschaft mit. 2024 wird es 100 Jahre her sein, seit «Das grosse Welttheater» von Pedro Calderón de la Barca zum ersten Mal auf dem Klosterplatz aufgeführt wurde. Im Jubiläumsjahr soll die Neufassung von Lukas Bärfuss in einer Inszenierung von Livio Andreina zu sehen sein. Legende: Das letzte Einsiedler Welttheater fand 2013 vor dem Kloster Einsiedeln statt. Keystone

14:08 Escalade ist abgesagt In Genf ist die diesjährige Escalade wegen des Coronavirus abgesagt worden. Das jährlich im Dezember stattfindende Volksfest erinnert an die erfolgreiche Verteidigung der Stadt gegen die Truppen des Herzogs von Savoyen im Jahr 1602. Die Platzverhältnisse an den verschiedenen Standorten in den engen Gassen der Altstadt stellten ein grosses Risiko für die Verbreitung des Virus dar, das nicht vollständig kontrolliert werden könne, schreiben die Organisatoren in einem Communiqué vom Donnerstag. Legende: Das Fete de l'Escalade findet jeweils im Winter in Genf statt und erinnert an die Verteidigung der Stadt gegen die Truppen des Herzogs von Savoyen im Jahr 1602. Keystone

13:37 Berset appelliert an Bevölkerung, sich an Regeln zu halten Gesundheitsminister Alain Berset hat zum Herbstbeginn von einer «delikaten Phase» bei der Bekämpfung des Coronavirus gesprochen. Auf Twitter appelliert der Bundesrat an die Bevölkerung, die Hygienemassnahmen weiter einzuhalten. Das Coronavirus verkompliziere das Leben nach wie vor. Helfen würden weiterhin Abstandhalten, Handhygiene und Contact Tracing. Berset rief die Bevölkerung dazu auf, die Leute, die diese «schwierige Arbeit» machten, zu unterstützen. «So kommen wir gut durch den Herbst und den Winter.» «Wer sich ansteckt, hat nicht unbedingt etwas falsch gemacht. Das kann passieren», sagte Berset weiter. Wer sich anstecke, müsse sich aber in Isolation begeben. Und wenn sich jemand aus dem Umfeld angesteckt habe, müsse man sich unbedingt an die Quarantäne halten.

13:09 Polen: neuer Corona-Höchstwert, neue Einschränkungen Die polnischen Behörden verzeichnen 1967 neu gemeldete Infektionen innerhalb von 24 Stunden. So viele waren es noch nie. Der Schwerpunkt liegt mit 285 Fällen laut Gesundheitsministerium im Süden des Landes, aber auch die Region um die Hauptstadt Warschau (268) und Pommern im Westen (180) sind stark betroffen. Warschau plant daher die erneute Einführung von Restriktionen auf regionaler Ebene. Grossstädte wie Danzig (Gdansk), Gdingen (Gdynia) und Stettin (Szczecin) sollen künftig als «gelbe Zonen» gelten. Dies bedeutet Auflagen für Feiern, Gastronomiebetriebe und Fitnessstudios. Ausserdem soll es dort demnächst auch auf der Strasse eine Maskenpflicht geben. Die Zahl der «roten Zonen» wird dem Entwurf zufolge von derzeit zwei auf 17 ausgeweitet. Darunter fällt auch der Ostsee-Kurort Zoppot (Sopot) bei Danzig. In «roten Zonen» gilt bereits jetzt eine Maskenpflicht auch unter freiem Himmel. Restaurants und Bars dürfen künftig nur bis 22 Uhr geöffnet bleiben.

12:30 BAG meldet 550 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 550 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

11:59 Conte fordert Verlängerung des Notstands in Italien Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte plädiert für eine Verlängerung des Ausnahmezustands bis Ende Januar. Er werde dies dem Parlament vorschlagen, kündigt er an. Aktuell gilt der Notstand noch bis Mitte Oktober. Die Behörden können durch den Notstand unter Umgehung von bürokratischen Hürden schneller und einfacher Entscheidungen fällen, wie das Verhängen von Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

11:27 Wegen Maskenpflicht: Umsatzrückgang beim Solothurner Gewerbe Rund einen Monat nach Einführung der Maskenpflicht in Solothurner Läden fordert der kantonale Gewerbeverband ein umgehendes Ende. Über 80 Prozent der Läden verzeichneten seit dem 3. September 2020 einen Umsatzverlust – dies hat eine Umfrage des Verbandes ergeben, bei der rund 260 Geschäfte teilnahmen. Bei jedem dritten Geschäft beträgt der Rückgang 20 Prozent und mehr. Rund zwei Drittel der Geschäfte kompensieren laut Umfrage die Einbussen mit reduziertem Personaleinsatz oder gar einem Abbau von Personal (15 Prozent). Der Kanton Solothurn sei eine Insel mit vielen Randregionen, umgeben von Kantonen ohne Maskenpflicht, die Kunden würden auf Geschäfte in anderen Kantonen ausweichen, schreibt der Gewerbeverband weiter. Legende: Da war die Welt für das Solothurner Gewerbe noch in Ordnung: die Altstadt im Sommer 2015. Keystone

11:16 Mindestens 10'000 Coronavirus-Tote in den Niederlanden Die Zahl dürfte deutlich höher sein, als ursprünglich gemeldet. Mindestens 10'000 Menschen dürften in der ersten Pandemie-Welle zwischen März und Juni an oder mit Covid-19 gestorben sein, teilt das nationale Statistikamt mit. Die Gesundheitsbehörden hatten bis gestern Mittwoch insgesamt nur 6406 Todesfälle als Folge bestätigter Coronavirus-Infektionen gemeldet. Der Unterschied könnte auf positive Tests zurückgehen, die den Gesundheitsbehörden nicht gemeldet worden seien, heisst es weiter.

10:39 Beschleunigte Ausszahlung von MWST-Guthaben während der Coronakrise Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat von März bis Mitte September 235 Millionen Franken Vorsteuerguthaben bei der Mehrwertsteuer (MWST) beschleunigt ausbezahlt. Wegen der Pandemie hat sie Gesuche um vorzeitige Rückvergütung prioritär behandelt. Seit Beginn der Coronakrise seien bislang 470 Gesuche um vorzeitige Vergütung von MWST-Guthaben bei der ESTV eingegangen, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die ESTV habe die Gesuche im Umfang von 235 Millionen Franken innerhalb von einem bis sieben Tagen bearbeitet und das Geld den Unternehmen ausbezahlt. Die rasche Rückvergütung erhöhe die Liquidität der Unternehmen und helfe namentlich der Exportbranche, die in der MWST-Abrechnung in der Regel Guthaben ausweise. MWST-Guthaben werden normalerweise nach 60 Tagen teilautomatisiert ausbezahlt.

10:05 Schlechte Septemberzahlen am Flughafen Zürich Im September sind am Flughafen Zürich im September wieder weniger Flugzeuge gestartet und gelandet als noch im August. Der Rückgang ist einerseits saisonal bedingt, anderseits dürfte auch die in vielen Ländern wieder verschärften Massnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie zu weniger Flugbewegungen geführt haben. Gemäss der auf der Flughafenwebseite täglich aktualisierten Statistik der Flugbewegungen, Link öffnet in einem neuen Fenster gab es im September am grössten Schweizer Airport 4'477 Starts. Das sind knapp 12 Prozent weniger als im August. Ein Vergleich mit 2019 zeigt zudem, wie weit entfernt der Flugverkehr vom Niveau von vor der Coronakrise entfernt ist: So wurden im September dieses Jahres 62 Prozent weniger Starts verzeichnet als im Vorjahr. Legende: Info-Tafel am Flughafen Zürich zu Quarantäne-Regeln in den Ländern. Keystone

9:11 Die Abriegelung von Madrid ist beschlossene Sache Die spanische Zentralregierung hat am Donnerstag gegen den Willen der Regionalregierung die teilweise Abriegelung des Corona-Hotspots Madrid angeordnet. Eine entsprechende Anordnung des Gesundheitsministers Salvador Illa wurde im Amtsblatt veröffentlicht. Der regionale Gesundheitsminister Enrique Ruiz Escudero kündigte jedoch an, die Stadt werde die Massnahme nicht umsetzen, da sie rechtswidrig sei, wie die Zeitung «El País» berichtete. Von der Anordnung sind nach den aktuell vorliegenden Corona-Zahlen neben Madrid auch noch neun weitere Städte im Umland der Hauptstadt betroffen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Hotspot Spanien Zentralregierung will Madrid und grössere Städte abriegeln 01.10.2020 Mit Audio

8:44 Trotz Lockdown: Neuer Rekord an Neuinfektionen in Israel Knapp zwei Wochen nach Beginn eines Lockdowns hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel einen Rekord erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Donnerstag mit, am Vortag seien 8919 neue Fälle registriert worden. Die Zahl der Schwerkranken lag mit 810 weiterhin oberhalb einer von Experten als kritisch für eine Überlastung des Gesundheitssystems bezeichneten Marke. Von allen am Mittwoch gemeldeten Tests fielen 13.6 Prozent positiv aus. Die Pandemie war in Israel zunächst glimpflich verlaufen, auch wegen eines strikten Kurses der Regierung. Nach von Experten kritisierten Lockerungen im Mai schnellten die Fallzahlen jedoch in die Höhe. Seit dem 18. September gilt ein Lockdown mit Restriktionen wie Ausgangsbeschränkungen; am vergangenen Freitag wurden die Massnahmen verschärft. In der Nacht zum Donnerstag beschloss das Coronavirus-Kabinett, den Lockdown um drei Tage bis zum 14. Oktober zu verlängern.

8:23 Über 2500 neugemeldete Coronavirus-Fälle in Deutschland Das Robert-Koch-Institut, Link öffnet in einem neuen Fenster meldet am Donnerstag 2503 Neuinfektionen in Deutschland. Am Mittwoch waren noch knapp 1800 gemeldet worden. Die Gesamtzahl der positiv auf Covid-19 Getesteten liegt laut RKI jetzt bei 291'722. Die Zahl der Toten steigt demnach um zwölf auf nunmehr 9500. In Deutschland ist die 7-Tage-Inzidenz entscheidend, also die Zahl der gemeldeten Fälle innert der letzten sieben Tage. Diese darf die Schwelle von 50 Fällen pro 100'000 Einwohner nicht überschreiten, ansonsten drohen neue Beschränkungen. Deutschlandweit beträgt dieser Wert zurzeit durchschnittlich 14.9 Fälle. Am stärksten betroffen sind die Regionen Bremen (31.2), Berlin (29.4) und Hamburg (22.3).

7:25 US-Airlines beurlauben 32'000 Mitarbeiter Wegen des Einbruchs des Reisegeschäfts infolge der Coronavirus-Pandemie starteten die US-Fluglinie American Airlines und United Airlines heute mit der Zwangsbeurlaubung von 19'000 beziehungsweise 13'000 Mitarbeitern. In der Erklärung von American Airlines wird auf Verhandlungen des Weissen Hauses und Vertretern des US-Repräsentantenhauses und -Senats verwiesen, die sich bislang nicht auf ein weiteres Hilfspaket im Zuge der Corona-Krise einigen konnten, das auch Hilfen für die Fluggesellschaften verlängern könnte. US-Fluggesellschaften wie American Airlines oder United Airlines hatten sich im Gegenzug für 25 Milliarden Dollar an Staatshilfen in der Corona-Krise verpflichten müssen, bis Ende September keinen Personalabbau vorzunehmen. Nun droht eine Entlassungswelle. American Airlines erklärte, betroffene Mitarbeiter könnten zurückgerufen werden, sollten die Verhandlungen über weitere Hilfen in den nächsten Tagen zu einer Einigung führen. Legende: Keystone

6:42 Grossveranstaltungen sind wieder erlaubt – mit kantonalen Unterschieden Seit heute dürfen wieder mehr als 1000 Menschen in die Schweizer Stadien. Der Bund hat dafür im Vorfeld einige Leitplanken gesetzt: Es muss jeweils ein Schutzkonzept vorliegen und mit wenigen Ausnahmen gilt eine Sitzplatzpflicht. In den nationalen Eishockey- und Fussballligen gilt in den Zuschauerrängen eine Maskenpflicht. Doch die Detailregelungen wurden den Kantonen überlassen. Was wo gilt, zeigt dieser Überblick über die Vorgaben in einigen Schweizer Kantonen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Schutzkonzepte Diese Regeln gelten ab heute bei den Grossveranstaltungen 01.10.2020 Mit Video

6:23 Kanton Freiburg nicht mehr auf deutscher Risikoliste Die deutsche Regierung hat den Kanton Freiburg von der Corona-Risikoliste, Link öffnet in einem neuen Fenster genommen. Der Kanton gilt damit aus Sicht Deutschlands nicht mehr als Risikogebiet. Nach wie vor auf der Liste stehen seit dem 9. September die Kantone Genf und Waadt. Das deutsche Robert Koch-Institut aktualisierte am Mittwochabend seine Risikoliste. Wegen steigender Infektionszahlen hat das Institut ganz Belgien, Island und einzelne Regionen in neun weiteren europäischen Ländern zu Corona-Risikogebieten erklärt. Erstmals stehen mit Wales und Nordirland auch Gebiete Grossbritanniens auf der Liste.

6:03 Wiedereröffnung von Schulen nicht für steigende Infektionszahlen verantwortlich Die weit verbreitete Wiedereröffnung von Schulen auf der ganzen Welt war im Allgemeinen nicht entscheidend für den Anstieg der Coronavirus-Fallzahlen. Dies zeigt eine Studie der Zürcher Stiftung Insights for Education (IfE), die auf Daten aus 191 Ländern basiert. «Man ging davon aus, dass die Wiedereröffnung von Schulen einen Anstieg der Zahlen verursachen würde und die Schliessung von Schulen die Übertragung verringern würde – aber die Realität ist viel komplexer», sagte die Gründerin und Direktorin des IfE, Randa Grob-Zakhary. In 52 Ländern – darunter Frankreich und Spanien – stiegen während der Sommerferien im Vergleich zu der Zeit, als die Schulen geschlossen waren, an. In Grossbritannien und Ungarn dagegen ging die Verbreitung des Coronavirus nach der anfänglichen Schliessung von Schulen zurück und begann nach Beginn des Schuljahres zuzunehmen. Legende: Die Stiftung IfE schätzt, dass bis Ende Jahr die im Rahmen der Beschränkungen beschlossenen Schulschliessungen ein «Bildungsdefizit» in der Höhe von insgesamt 300 Milliarden Studientagen hinterlassen – mit grösseren Auswirkungen auf Kinder in armen Ländern. Keystone