18:41 Fauci besorgt über Zunahme von Corona-Fällen in US-Bundesstaaten Der führende US-Virologe in der Coronavirus-Krise, Anthony Fauci, sprach bei einer Anhörung im Repräsentantenhaus von einem «beunruhigenden Anstieg von Infektionen» in Florida, Texas, Arizona und anderen Bundesstaaten. Die nächsten paar Wochen würden entscheidend dafür, diesem Anstieg entgegenzuwirken. Fauci sagte, es gebe aber auch Erfolge im Kampf gegen das Virus in den USA. So sei es etwa im Bundesstaat New York gelungen, die Fallzahlen zu senken. Legende: Fauci sagte, die gewaltigen Anstrengungen bei der Suche nach einem Impfstoff machten Fortschritte. Keystone

17:52 Corona-Ausbruch in weiterem deutschem Schlachthof Nach dem massiven Corona-Ausbruch beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies mit über 1550 bisher nachgewiesenen Infektionen wird nun ein Fall aus Niedersachsen bekannt. In einem Schlachthof waren 23 von 50 Tests bei Mitarbeitern positiv. «Dies ist ein erschreckendes Ergebnis», heisst es in einer Mitteilung des Landkreises. Ab Mittwoch sollen alle über 1100 Mitarbeiter des Schlachtbetriebes in der Ortschaft Wildeshausen erneut getestet werden.

17:15 Steuererhöhung für reiche Russen Die Corona-Pandemie und die niedrigen Ölpreise haben die Wirtschaftskrise in Russland zuletzt massiv verschärft. Durch die Massenarbeitslosigkeit infolge der Corona-Krise brechen dem Staatshaushalt zudem Einnahmen aus der Einkommenssteuer weg. Nun kündigt Präsident Wladimir Putin deren Erhöhung auf Einkommen von mehr als fünf Millionen Rubel (rund 70'000 Franken) an. Statt 13 Prozent soll sie ab Januar 15 Prozent betragen. Dies soll gemäss dem Präsidenten etwa 60 Milliarden Rubel (820 Millionen Franken) in die Haushaltskasse spülen. Die Einnahmen sollten vor allem Kindern mit schweren Erkrankungen zugute kommen, so Putin in einer TV-Ansprache.

16:20 Tönnies-Ansteckungen: Lockdown für weiteren Landkreis Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen hat nach dem Kreis Gütersloh auch den Kreis Warendorf einen vollständigen Lockdown verordnet. Im öffentlichen Raum dürfen sich die Bewohner eine Woche lang nur noch mit Personen des eigenen Hausstands bewegen oder zu zweit. Ausserdem werden Museen, Kinos, Fitnessstudios, Hallenbäder und Bars geschlossen. Der Kreis Warendorf wird von Donnerstag an zudem alle Schulen und Kitas schliessen – in Gütersloh sind sie bereits zu. Ebenfalls heute hat Bayern die Beherbergung von Menschen untersagt, die aus Gütersloh und anderen schwer betroffenen Landkreisen in das südliche Bundesland einreisen. Ausnahmen gibt es nur für Menschen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können. Grund für die Schritte ist der Corona-Massenausbruch beim Fleischverarbeiter Tönnies. Beim Schlachtbetrieb hatten sich mehr als 1550 Beschäftigte nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Audio Der Fall Tönnies schlägt hohe Wellen in Deutschland 06:25 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.06.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

15:54 Trumps «Scherz» zu Testzahlen war wohl doch ernst gemeint Er habe seine Leute angewiesen, für weniger Corona-Tests zu sorgen, hatte US-Präsident am Samstag bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Tulsa zu seinen Anhängern gesagt. Damit sänken auch die Fallzahlen. Das Weisse Haus sah sich genötigt, die Aussage umgehend als «Scherz» ins rechte Licht zu rücken. Nur scheint Donald Trump selber davon nicht sonderlich viel zu halten. «Mit weniger Tests hätten wir weniger Fälle», doppelt der Präsident nun auf Twitter nach. Trump wirbt für eine rasche Wiedereröffnung der Wirtschaft und will – wohl auch mit Blick auf die Wahl im November – eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität. Seiner Darstellung nach ist das Coronavirus dabei, nach und nach aus den USA zu verschwinden. In mehreren Bundesstaaten, darunter etwa Texas, Florida und Kalifornien, stieg die Zahl bekannter Infektionen zuletzt freilich rasch an. Derzeit werden in den USA rund 30 000 Neuinfektionen pro Tag gemeldet – fast so viel wie auf dem Höhepunkt der Corona-Krise im April.

15:38 Brasilianisches Gericht verordnet Bolsonaro eine Schutzmaske Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro muss nach einem Gerichtsbeschluss in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenmaske tragen. Sollte sich Bolsonaro nicht daran halten, müsse er pro Tag eine Strafe von umgerechnet rund 360 Franken (2000 Reais) zahlen, ordnet ein Bundesrichter an. Der weit rechts stehende Bolsonaro hatte die Gefahr des Virus lange geleugnet und von einer «kleinen Grippe» gesprochen. In Brasilien sind inzwischen mehr als eine Million Infektionsfälle bekannt, die weltweit zweithöchste Zahl nach den USA. Rund 50.000 Menschen sind infolge einer Infektion gestorben. Legende: Verschiedentlich trat Bolsonaro zuletzt bei Veranstaltungen ohne Schutzmaske auf. Keystone

14:54 Ferienwarnung für Gütersloher Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, dass Menschen aus dem Kreis Gütersloh in den Urlaub fahren, ohne zuvor getestet worden zu sein. «Dann besteht die Gefahr, dass das Virus aus Gütersloh wieder verbreitet wird», sagte Lauterbach der «Rheinischen Post». Jetzt sei eine intelligente, schnelle und repräsentative Testung notwendig, sagte der studierte Epidemiologe. Dabei sei es nicht wichtig, dass auch der letzte Tönnies-Mitarbeiter gefunden werde. «Man muss sich jetzt um die Bevölkerung kümmern», sagte Lauterbach. Für den gesamten Kreis Gütersloh mit rund 370'000 Einwohnern verhängte das Land Nordrhein-Westfalen am Dienstag einen Lockdown.

14:18 Djokovic positiv getestet Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das gab der 33 Jahre alte Serbe am Dienstag bekannt. Betroffen ist auch seine Ehefrau Jelena, die Tests seiner beiden Kinder seien negativ, teilte Djokovic mit. Er ist damit der vierte Spieler, der sich bei der von ihm selbst organisierten Adria-Tour in Belgrad und Zadar/Kroatien angesteckt hat. Zuvor waren bereits die positiven Fälle von Grigor Dimitrow (Bulgarien), Borna Coric (Kroatien) und Viktor Troicki (Serbien) bekannt geworden. Die Show-Turnierserie war wegen mangelnder Sicherheitsvorschriften stark kritisiert worden. Legende: Djokovic kam auf seiner Benefiz-Tour mit vielen Menschen in Kontakt. Keystone

14:08 Trotz Kritik: Johnson will Pubs, Restaurants und Bars öffnen lassen Trotz Kritik unabhängiger Wissenschaftler dürfen Pubs, Restaurants, Hotels und viele andere Einrichtungen in England vom 4. Juli an wieder öffnen. Das kündigte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag im Parlament in London an. Gleichzeitig werde die Abstandsregel von zwei Metern auf einen Meter reduziert, sofern andere Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden. Unter anderem müssen Besucher beim Betreten der Einrichtungen ihre Kontaktdaten hinterlassen. Auch Kinos, Museen, Bibliotheken, Coiffeursalons und Gotteshäuser dürfen unter Auflagen wieder aufmachen. Die neue Regelung gilt nur für England. Schottland, Wales und Nordirland legen ihre eigenen Massnahmen fest. 01:02 Video «Halleluja!» – Boris Johnson gibt grünes Licht für Öffnung der Pubs Aus News-Clip vom 23.06.2020. abspielen

12:20 BAG meldet 22 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 22 neue, laborbestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gab es bisher 31'332 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Auf 100'000 Einwohner entfielen 365 Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung. Am Montag waren es 18 Fälle gewesen. Am Sonntag waren 35 neue Fälle vermeldet worden, dazu kamen 14 Nachmeldungen aus den Monaten April und Mai. Am Samstag waren es 26 neue Fälle gewesen, am Freitag und Donnerstag je 17. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

10:57 Lockdown für Gütersloh Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleischbetriebs Tönnies im Kreis Gütersloh will der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet einen Lockdown über den gesamten Kreis Gütersloh verhängen. Dieser soll bis zum 30. Juni gelten: «Wir führen wieder eine Kontaktbeschränkung wie im März ein», sagte Laschet am Dienstag.

9:23 Genfer Gesundheitsdirektor will Maskenpflicht einführen Der Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia möchte eine Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr einführen, wie die Aargauer Zeitung berichtet. Die Genfer Regierung muss Poggias Vorschlag an seiner Sitzung vom Mittwoch allerdings erst noch gutheissen. Ob die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr in weiteren Kantonen Schule macht, ist nicht sicher. Nach Ansicht des Bundesamts für Verkehr (BAV) könnte der Bund bereits den geplanten Genfer Alleingang stoppen. «Eine kantonale Maskenpflicht wäre nur bei einem starken regionalen Ausbruch des Corona-Virus eine vertretbare Massnahme», sagt BAV-Sprecher Michael Müller in der Aargauer Zeitung. Stützen könnte sich das BAV dabei auf die Bundesverfassung, gemäss der das Transportrecht weitgehend Bundesrecht ist.

8:24 Schweizer Schlachtbetriebe besser gewappnet Schulter an Schulter im Betrieb und Wohnen in der Baracke – das sind die Arbeitsbedingungen beim Deutschen Schlachter Tönnies. Und das war wohl der Grund, weshalb das Coronavirus dort leichtes Spiel hatte. Mittlerweile ist jede fünfte Person im Betrieb angesteckt, insgesamt mehr als 1300 Mitarbeitende sind infiziert. Wie aber steht es um die Bedingungen in Schweizer Schlachthöfen? Zustände wie bei Tönnies, die gebe es in Schweizer Schlachtereibetrieben nicht – sagt Ruedi Hadorn, der Direktor des Schweizer Fleisch-Fachverbandes. Denn die Schweiz habe bessere Schutzkonzepte. Und die Schweiz habe ganz generell bessere Arbeitsbedingungen. Es gelte ein Gesamtarbeitsvertrag für Mitarbeitende von Schlachthöfen und die Mitarbeiter bräuchten eine Arbeitsbewilligung. Auch wohnten diese in ganz normalen Wohnungen – nicht in Baracken zusammengepfercht wie bei Tönnies. Audio Schweizer Fleischbranche: Andere Voraussetzungen als Deutschland 05:10 min, aus SRF 4 News aktuell vom 23.06.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

7:26 Neuer Impfstoffkandidat im Rennen Eine Tochter des chinesischen Unternehmens Chongqing Zhifei Biological Products hat grünes Licht von den heimischen Behörden erhalten, einen Impfstoffkandidaten gegen das neuartige Coronavirus in Tests mit Menschen zu erproben. Chongqing Zhifei Biological Products teilt mit, der Impfstoff werde gemeinsam mit Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical und dem Institute of Microbiology of the Chinese Academy of Sciences entwickelt.

7:04 Weniger Stellenausschreibungen in der Schweiz Die Coronakrise hat im zweiten Quartal zu einem massiven Einbruch bei den Stelleninseraten gesorgt. Sämtliche Berufsgruppen sind davon betroffen, allerdings in unterschiedlichen Ausmass, wie eine Erhebung des Arbeitsvermittlers Adecco und der Universität Zürich zeigt. Unternehmen schrieben im zweiten Jahresviertel 27 Prozent weniger Stellen aus als im ersten Quartal 2020, heisst es in der Auswertung. Der Einbruch im Vergleich zum Vorquartal sei abrupt und im Ausmass stärker als in vergangenen Krisen wie beispielsweise der Bankenkrise gewesen. Legende: adeccogroup

6:47 «Night of Light» in der ganzen Schweiz Am Montagabend sind in der ganzen Schweiz Gebäude in Rot erstrahlt worden. «Night of Light» heisst diese Aktion, mit der die Veranstaltungsbranche von 22 Uhr bis Mitternacht auf ihre Notsituation im Zuge der Coronavirus-Pandemie aufmerksam gemacht hatte. Die Veranstaltungsbranche fordert die Weiterführung der Unterstützung bis zum Normalbetrieb. Denn: Die Kunstszene besteht mehrheitlich aus kleinen und kleinsten inhabergeführten Unternehmen und aus Selbstständigerwerbenden, die nun durch das Netz zu fallen drohen.