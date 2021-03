Der Ticker startet um 6:00 Uhr

3:33 Biden will überschüssige Impfdosen mit anderen Ländern teilen Nach der Corona-Impfung aller Menschen in den Vereinigten Staaten will die US-Regierung übrig bleibende Dosen nach Angaben von Präsident Joe Biden auch anderen Ländern zur Verfügung stellen. Die USA könnten sich erst in Sicherheit wiegen, wenn auch die ganze Welt mit Blick auf die Pandemie sicher sei, sagte Biden am Mittwoch im Weissen Haus. Biden bestätigte, dass die USA beim Hersteller Johnson & Johnson noch zusätzliche 100 Millionen Impfdosen bestellen. «Falls wir einen Überschuss haben, dann teilen wir ihn mit dem Rest der Welt», versprach er. Die US-Regierung machte zunächst keine Angaben, bis wann die zusätzlichen 100 Millionen Dosen von Johnson & Johnson geliefert werden sollen. Biden hat zugesagt, schon bis Ende Mai genügend Impfstoff für alle rund 260 Millionen Erwachsenen in den USA zu haben. Die Regierung hat sich bis Ende Juli die Lieferung von je 300 Millionen Dosen der Impfstoffe von Moderna und Biontech/Pfizer gesichert. Legende: Der 78-jährige Präsident Joe Biden wurde bereits zwei Mal geimpft. Reuters

2:56 Gefäss der ersten Impfdosis kommt ins Museum Das Gefäss der ersten gespritzten Corona-Impfdosis in den USA kommt ins Museum. Das nun leere Glasfläschchen, aus dem die Krankenschwester Sandra Lindsay am 14. Dezember 2020 in New York die erste Dosis des Impfstoffes von Biontech/Pfizer erhalten hatte, sei nun Teil der Sammlung, teilte das National Museum of American History in Washington in der Nacht zum Mittwoch mit. «Diese jetzt historischen Artefakte dokumentieren nicht nur den bemerkenswerten wissenschaftlichen Fortschritt, sondern auch die Hoffnung von Millionen, die die von Corona herbeigeführten Krisen durchstehen müssen», sagte Museumsdirektorin Anthea Hartig. Das National Museum of American History ist wegen der Pandemie derzeit geschlossen, arbeitet aber für die Zeit nach der Wiedereröffnung an einer Ausstellung über Medizingeschichte, die auch die Corona-Pandemie beinhalten soll.

22:03 Malta schliesst Schulen und Geschäfte Malta schliesst im Kampf gegen die steigenden Corona-Zahlen ab Donnerstag die Schulen sowie alle Geschäfte und Dienstleistungen, die nicht als systemrelevant gelten. Die Sperren gelten für rund einen Monat, kündigte Premierminister Robert Abela an. Reisen auf Maltas Schwesterinsel Gozo werden eingeschränkt. Organisierter Sport ist verboten. Hochzeiten dürfen nicht mehr gefeiert werden. Die Beschränkungen gelten den Angaben zufolge bis mindestens 11. April, wenn die Osterferien enden. Zuvor hatte das kleine EU-Land mit rund 500'000 Einwohnern einen Rekordwert von über 500 Corona-Neuinfektionen in 24 Stunden registriert.

21:23 Im Baselbiet wird die nächste Bevölkerungsgruppe geimpft Im Kanton Baselland sind ab Freitag auch Personen zwischen 65 und 74 Jahren zur Corona-Impfung zugelassen. Zudem steht die Impf-Warteliste ab diesem Zeitpunkt auch für Personen über 16 Jahren für eine Vorregistrierung offen. Allerdings werde es aufgrund der beschränkten Impfstoffmenge Sommer oder Spätsommer, bis auch jüngere Personen ohne Risikovorerkrankungen einen Termin erhalten würden, teilte der Kantonale Krisenstab mit. Legende: Bis Dienstagabend wurden im Baselbiet 35'193 Impfungen durchgeführt, davon 10'523 Zweitimpfungen. Keystone

20:36 Corona-Hilfspaket von 1'900'000'000'000 Dollar beschlossen Das von US-Präsident Joe Biden vorgelegte Konjunkturpaket im Umfang von 1900 Milliarden Dollar zur Bewältigung der Corona-Krise ist beschlossene Sache. Nach dem US-Senat stimmte auch das Repräsentantenhaus dem Gesetz zu. Die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, kündigte an, Präsident Biden wolle das Gesetz am Freitag unterzeichnen, um es in Kraft zu setzen. Die 1.9 Billionen Dollar entsprechen fast zehn Prozent der jährlichen US-Wirtschaftsleistung. Viele Republikaner hatten sich gegen diese immensen Hilfsgelder ausgesprochen. Biden will damit die Wirtschaft ankurbeln und Millionen neuer Jobs schaffen. Vorgesehen sind unter anderem Direktzahlungen für Steuerzahler in Höhe von 1400 Dollar. Zudem soll es Finanzierungshilfen für Coronavirus-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen sowie zusätzliche Unterstützung für Arbeitslose geben. Legende: Hochbetrieb in einer Notendruckerei in Washington (Archivbild 2001) beim Zuschneiden der Geldnoten. Keystone

20:08 Grossbritannien zitiert EU-Vertreterin im Impfstoff-Streit Der britisch-schwedische Pharmakonzern Astra-Zeneca liefert weniger Impfstoff als zugesagt an die EU. Im Streit um diesen Impfstoff hat nun Grossbritannien die Vertreterin der EU in London ins Aussenministerium einbestellt. Hintergrund ist die Kritik von EU-Ratspräsident Charles Michel an einer angeblichen Sperre für den Export des Impfstoffs aus Grossbritannien. Premierminister Boris Johnson sagte, Grossbritannien verurteile «Impf-Nationalismus in all seinen Formen». Alle Verweise auf ein Exportverbot für Impfstoffe seien komplett falsch. Ein entsprechendes Schreiben schickte auch Aussenminister Dominic Raab an Charles Michel. Michel hatte in einem Newsletter das EU-Programm zur Impfstoffbeschaffung verteidigt. Behauptungen, die EU betreibe Impf-Nationalismus seien schockierend, schrieb Michel. Grossbritannien und die USA haben eine regelrechte Sperre verhängt für den Export von Impfstoffen oder Impfstoff-Komponenten», schrieb Michel. Tatsächlich beklagen EU-Vertreter seit langem, dass faktisch nur aus der EU grössere Mengen Corona-Impfstoff an Drittstaaten exportiert werde. Das ist politisch heikel, weil in der EU Impfstoffmangel herrscht und die Impfkampagnen nur langsam vorankommen.

19:47 «Don't Mess with Texas» («Leg dich nicht mit Texas an») Die vergangene Woche angekündigte Aufhebung aller Corona-Beschränkungen sind in Texas seit heute Mittwoch in Kraft: kein Maskentragzwang mehr in der Öffentlichkeit und die Wiedereröffnung aller Geschäfte ohne Einschränkungen. «Die Positivitätsrate ist seit 15 Tagen in Folge gesunken», teilte Gouverneur Greg Abbott (Rep.) auf Twitter mit. Viele Menschen lehnten diesen Entscheid als verfrüht ab. So muss in Texas’ Hauptstadt Austin weiterhin eine Maske getragen werden. «Wenn die Staatsbeamten ihren Job in dieser Pandemie nicht machen wollen, werden wir es selbst tun», twitterte Stadtrat Gregorio Casar. Mehrere grosse Einzelhändler, Lebensmittelgeschäfte und Restaurantketten in Texas teilten aber mit, sie würden weiterhin das Tragen von Masken in ihren Räumlichkeiten empfehlen. Viele erwarten, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen maskenlosen Kunden und Angestellten kommen könnte. 02:58 Video Texas hebt alle Covid-Regeln auf Aus 10 vor 10 vom 10.03.2021. abspielen

18:49 Präventivtests im Kanton Glarus Die Regierung des Kantons Glarus hat ein Konzept mit flächendeckenden Covid-19-Präventivtests vorgestellt, das zur Eindämmung der Pandemie beitragen soll. Mit den Schnelltests sollen neue Corona-Hotspots verhindert werden. Die für den Kanton verfügbaren Kapazitäten betragen in der ersten Phase 2800 Personen pro Woche. Ein Ausbau auf 8800 Personen pro Woche wird in Aussicht gestellt. Das Konzept umfasst zuerst Tests in Alters- und Pflegeheimen sowie im Kantonsspital. Später folgen die Spitex, die Schulen und schliesslich die Betriebe. Im Maximalausbau sollen rund 13'200 Personen wöchentlich getestet werden. Die Kosten belaufen sich auf 140'000 Franken. Dazu kommen weitere 145'000 Franken für die Tests in den Betrieben. Die Kosten übernimmt der Bund.

18:03 Fughafen Zürich erneut mit tiefen Passagierzahlen Der Betrieb am Flughafen Zürich hat auch im Februar unter der zweiten Coronawelle gelitten. Konkret flogen im Monat nur 192'558 Passagiere über den Flughafen Zürich, wie die Flughafenbetreiberin mitteilte. Das waren 90.4 Prozent weniger als im Februar vergangenen Jahres. Damals hatte es lediglich erste Anzeichen für die Krise gegeben, die Passagierzahlen waren aber noch auf einem sehr hohem Niveau. Der grosse Einbruch folgte dann im März und vor allem April. Legende: Keystone

17:50 Bern und Paris verlängern Abkommen Das Abkommen zwischen der Schweiz und Frankreich vom 13. Mai zur Erleichterung der Arbeit im Homeoffice für Grenzgänger wegen dem Coronavirus bleibt bis zum 30. Juni 2021 in Kraft. Das teilte das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen mit. Das Abkommen – eine sogenannte vorläufige Verständigungsvereinbarung – war bereits dreimal verlängert worden, zuletzt bis am 31. März 2021. Je nach Infektionsgeschehen in den beiden Staaten könne die Vereinbarung danach erneut verlängert oder ein neues Abkommen abgeschlossen werden.

17:13 Mögliche weitere Verschärfungen in Italien Italiens Regierung steht nach Medienberichten kurz vor einer weiteren Verschärfung der Corona-Beschränkungen. Erwartet werden unter anderem Massnahmen zur stärkeren Einschränkung von Kontakten speziell an Wochenenden. Ausserdem geht es um neue Regeln für den Erlass Roter Zonen. In diesen Zonen gelten die schärfsten Regeln, weil die Infektionszahlen besonders hoch sind. Für Mittwochabend waren Beratungen zwischen Fachleuten und Mitgliedern der Regierung von Ministerpräsident Mario Draghi in Rom angesetzt, wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb. Donnerstag sollten nach Zeitungsangaben Abstimmungen mit den 20 Regionen folgen. Rom hatte Corona-Sperren – etwa zu Reisen innerhalb des Landes – erst kürzlich verlängert. Das Dekret war am vergangenen Samstag in Kraft getreten. Jetzt seien Verschärfungen dazu geplant, schrieb die Zeitung «Corriere della Sera» am Mittwoch. Legende: Keystone

16:44 Impfzentrum Westminster Abbey In London sind in der weltberühmten Westminster Abbey die ersten Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. «Wir sind daran gewöhnt, dass dieser Ort voller Menschen ist. Und es fühlt sich eigenartig und falsch an, wenn er leer ist», sagte David Hoyle, Dekan der über tausend Jahre alten Kirche. Die Impfungen in der traditionsreichen Kirche, in der 17 frühere Monarchen des Vereinigten Königreichs begraben sind, finden in der sogenannten «Poet's Corner» statt. Dort liegt unter anderem das Grab des britischen Schriftstellers Charles Dickens. Künftig sollen dort bis zu 2000 Impfungen pro Woche erfolgen. Mittlerweile hat in Grossbritannien mehr als ein Drittel der Bürgerinnen und Bürger eine erste Corona-Impfdosis erhalten. Neben grossen Impfzentren in Kirchen, Stadien oder Einkaufszentren wird auch in Hausarztpraxen und Apotheken geimpft.

16:09 Frankreich verlegt Patienten wegen angespannter Situation Wegen der angespannten Corona-Lage in den Spitälern einiger Regionen verlegt Frankreich Patientinnen und Patienten – zum Beispiel auch nach Belgien. Die Situation im Grossraum Paris, in der Region Hauts-de-France und im Süden sei «besorgniserregend», sagte Regierungssprecher Gabriel Attal nach einer Regierungssitzung unter Vorsitz von Präsident Emmanuel Macron. In den kommenden Tagen würde daher eine gewisse Zahl von Patientinnen und Patienten verlegt – besonders aus dem Grossraum Paris. In anderen Regionen gebe es derartige Verlegungen bereits.

15:34 Lockdown liess Gesundheitskosten unter Erwartungen sinken Die Covid-19-Pandemie hat die Gesundheitskosten in der ersten Welle im Frühjahr 2020 unter die von den Krankenkassen erwarteten Werte sinken lassen. Die Ausgaben sanken im Lockdown und in den vier Wochen danach um 22.4 Prozent. In den Erwartungswerten ist der Kostenanstieg bereits eingerechnet, wie die CSS bekannt gab. Darum bedeuten die Daten nicht, dass die Gesundheitskosten gesunken sind. Die Kosten sind aber nicht so stark gestiegen, wie sie es ohne die Pandemie getan hätten. Den Hauptgrund für den Unterschied zwischen Erwartungen und Ausgaben vermutet das Institut des Krankenversicherers im bundesrätlich verordneten Lockdown im Frühling 2020. Die Spitäler verzichteten damals auf planbare Eingriffe, um Intensivbetten für Covid-19-Patienten freizuhalten. Zudem gab es Mobilititätsbeschränkungen. Legende: Die Untersuchung nahm das CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie aufgrund eigener Daten des Krankenversicherers CSS vor. Keystone

15:07 Stadt St. Gallen will wegen des Shutdowns Gebühren erlassen Den Läden, Gastro-Betrieben und Taxi-Unternehmen aus der Stadt St. Gallen sollen wegen des Shutdowns verschiedene Gebühren erlassen werden. Die Aktion ist abhängig vom Öffnungszeitpunkt. St. Gallen habe entschieden, dass für den Zeitraum der Schliessungen wegen der Corona-Pandemie verschiedene städtische Gebühren erlassen würden, teilte die Direktion Soziales und Sicherheit mit. Damit wolle man Läden wie auch Gastro-Betriebe und Taxi-Unternehmen in der schwierigen Zeit unterstützen. Für Läden geht es beispielsweise um die Gebühren für Kundenstopper auf öffentlichem Grund für die Zeit vom 18. Januar bis Ende Februar 2021.

13:58 Neue Quarantäneliste ab 22. März Das Bundesamt für Gesundheit hat die Quarantäneliste aktualisiert. Ab dem 22. März fallen Einreisende aus weiteren Regionen und Länder – neu hinzugefügt in fetter Schrift – unter die Quarantänevorschriften. Seit dem 11. März nicht mehr auf der Liste befinden sich Portugal und Spanien. Deutschland: Land Thüringen Frankreich: Region Centre-Val de Loire

Region Hauts-de-France

Region Île-de-France

Region Korsika

Region Normandie

Region Nouvelle-Aquitaine

Region Occitanie

Region Pays de la Loire

Region Provence-Alpes-Côte d'Azur Italien: Region Abruzzen

Region Apulien

Region Basilikata

Region Emilia Romagna

Region Friaul / Julisch Venetien

Region Kampanien

Region Latium

Region Ligurien

Region Marken

Region Molise

Region Toskana

Region Umbrien

Region Venetien Österreich: Land Burgenland

Land Kärnten

Land Niederösterreich

Land Oberösterreich

Land Salzburg

Land Steiermark

Land Wien Staaten und Gebiete Albanien

Andorra

Antigua und Barbuda

Bahrain

Barbados

Belgien

Besetztes Palästinensisches Gebiet

Brasilien

Bulgarien

Chile

Estland

Irland

Israel

Jordanien

Katar

Kosovo

Kuwait

Lettland

Libanon

Litauen

Luxemburg

Malediven

Malta

Moldawien

Monaco

Montenegro

Niederlande

Nordmazedonien

Peru

Polen

Rumänien

San Marino

Schweden

Serbien

Seychellen

Slowakei

Slowenien

St. Lucia

Südafrika

Tschechien

Ungarn

Uruguay

Vereinigte Arabische Emirate

Vereinigte Staaten von Amerika

Vereinigtes Königreich

Zypern

13:35 Neue Zahlen des BAG Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1491 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1117 . Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit leicht steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 5.0 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 24'978 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 4 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 5 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit gleich geblieben. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 14 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 6 Verstorbenen . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Das BAG meldet aktuell 881 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 6 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die zertifizierten Intensivbetten in den Schweizer Spitälern sind aktuell zu 79.0 Prozent ausgelastet, inklusive Ad-Hoc-Betten beläuft sich die Auslastung auf 71.0 Prozent.

12:24 Härtefälle – Kanton Solothurn verzichtet auf Verzugszins auf Steuerrechnungen Firmen, die wegen der Coronakrise als Härtefälle gelten, müssen dieses Jahr auf offene Steuerrechnungen keinen Verzugszins zahlen. Das teilte die Staatskanzlei mit. Per Verordnung habe der Regierungsrat das Einfordern dieser Zinsen gestoppt. «Der Kanton Solothurn ist der einzige Kanton, der auf diese Verzugszinsen verzichtet», freuen sich die Verantwortlichen. Unternehmen, die einen Zahlungsaufschub für die Steuern benötigen, können beim Kanton einen Antrag stellen.

11:40 Ständerat bei Härtefällen knausriger als der Nationalrat Das Covid-19-Gesetz, das unter anderem auch die finanziellen Folgen der Covid-Massnahmen abfedern soll, ist noch nicht fertig beraten. Der Ständerat hat am Morgen an einigen Differenzen festgehalten, sodass die Vorlage erneut in den Nationalrat kommt. Insbesondere beim Geld für Härtefälle zeigte sich der Ständerat zurückhaltender als der Nationalrat und folgte den Anträgen von Finanzminister Ueli Maurer. Dieser sprach von einem «Ausgabenrausch des Nationalrats», der verhindert werden müsse. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Frühlingssession Die wichtigsten Entscheide des Parlaments – laufend aktualisiert 10.03.2021 Mit Video