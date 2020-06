Der Ticker startet um 10:20 Uhr

17:03 Brasiliens Favelas organisieren sich selbst Brasilien hat die Marke von einer Million Infizierten durchbrochen. Fast 50'000 Patienten sind verstorben. In beiden Statistiken liegt Brasilien auf Platz zwei der am meisten betroffenen Länder der Welt. Nur in den USA ist es noch schlimmer. Die tatsächliche Zahl dürfte in Brasilien jedoch weit höher sein – auch, weil das Land sehr wenig testet. Während die Regierung des rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro die Corona-Krise am liebsten aussitzen würde, organisieren sich die Bewohner der Armenviertel von Rio de Janeiro und São Paulo selbst. Die Favela Paraísópolis in São Paulo, wo 100'000 Menschen leben, hat nun sogar Ärzte und Krankenwagen unter Vertrag. Die reguläre Ambulanz kommt nicht mehr. Auch Bewohner anderer ärmlicher Siedlungen haben Informationskampagnen gestartet, Lebensmittel und Hygieneartikel verteilt sowie Datenbanken erstellt. Legende: Keystone / Archiv

16:04 Spanien am Tag eins nach Corona-Notstand Im früheren Corona-Hotspot Spanien herrscht nun die «neue Normalität»: Nach genau 14 Wochen ging um Mitternacht der Notstand zur Eindämmung der Pandemie zu Ende. Die 47 Millionen Bürger des Landes durften sich erstmals seit dem 14. März wieder im ganzen Land frei bewegen. «Gemeinsam haben wir das Virus bezwungen», schrieb Gesundheitsminister Salvador Illa auf Twitter. «Wir tun nun diesen Schritt allerdings, ohne zu vergessen, dass Covid-19 noch da ist», betonte der Minister der linken Regierung. In der «neuen Normalität» hält die Zentralregierung nur noch wenige Corona-Regeln landesweit aufrecht. Die Wichtigste: In geschlossenen Räumen und auch im Freien muss man Schutzmaske tragen, wenn ein Sicherheitsabstand von mindestens eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Bei Verstoss können Geldstrafen von bis zu 100 Euro verhängt werden. Am Sonntag öffnete Spanien auch die Grenzen für Urlauber aus Schengenstaaten.

15:02 EU-Staaten informieren sich über Schweizer Corona-Hilfen Mehrere EU-Staaten haben sich während der Coronakrise bei den Schweizer Behörden über Schweizer Finanzhilfe für Covid-19-Betroffene informiert. Auf besonderes Interesse gestossen seien die rasche und unkomplizierte Auszahlung der Gelder sowie die Abwicklung mittels der bestehenden Bürgschaftsorganisationen und die Zusammenarbeit mit den Banken, berichtete die Nachrichtenagentur Keystone-SDA unter Berufung auf das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF). Die Anfragen seien von mehreren europäischen Finanzministerien und von multilateralen Entwicklungsbanken gekommen. Welche das waren, wollte das SIF nicht sagen. Zur Sicherung ihrer Liquidität können Unternehmen in der Schweiz seit dem 26. März einen durch den Bund zu 100 Prozent garantierten Überbrückungskredit von bis zu 500'000 Franken beantragen.

14:07 Nach Patienten-Aufnahme: Berset am Quatorze Juillet in Paris Bundesrat Alain Berset wird an der Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli in Paris teilnehmen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe den Gesundheitsminister eingeladen, wie eine Sprecherin der französischen Botschaft zu einem Bericht im «Matin Dimanche» sagte. Macron will sich mit dieser Geste bei der Schweiz für die Aufnahme von 48 französischen Covid-19-Patienten in hiesigen Spitälern auf dem Höhepunkt der Corona-Krise bedanken. Die Gesundheitsminister Deutschlands, Österreichs und Luxemburgs erhielten ebenfalls eine Einladung. Die Zeremonie zum französischen Nationalfeiertag findet in diesem Jahr nicht wie üblich auf dem Champs-Élysées statt, sondern auf der Place de la Concorde. Die Militärparade beschränkt sich dabei auf die Flugstaffel. Es werden 2000 Gäste erwartet. Legende: Keystone

13:55 Israel öffnet Corona-Abteilungen wieder Das israelische Gesundheitsministerium hat die Spitäler des Landes angewiesen, ihre Corona-Abteilungen wieder zu öffnen. «Wir beobachten einen besorgniserregenden und fortwährenden Anstieg der Infektionen», sagte Professorin Sigal Sadetzki, eine ranghohe Repräsentantin im Ministerium. Der Armee-Geheimdienst warnte, ohne rasche Massnahmen könnte die Zahl der Ansteckungen auf täglich 1000 steigen. In Israel sind bislang 20’686 positive Coronafälle nachgewiesen worden. 305 Menschen sind gestorben. Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte an, am Montag das Corona-Kabinett zu versammeln, um über mögliche Schritte zur Eindämmung der Pandemie zu beraten.

13:32 Corona-App ab Donnerstag verfügbar Die SwissCovid App für Mobiltelefone ist ab 25. Juni im Apple Store und Google Play Store verfügbar. Dies teilt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mit. Die SwissCovid App für Mobiltelefone (Android/iPhone) trägt laut BAG zur Eindämmung des neuen Coronavirus bei. Sie ergänze das klassische Contact Tracing, die Rückverfolgung neuer Ansteckungen durch die Kantone. Die SwissCovidApp helfe damit, Übertragungsketten zu stoppen. Die Nutzung der SwissCovid App ist freiwillig und kostenlos. Je mehr Personen die App installieren und verwenden, umso wirksamer unterstützt sie laut BAG die Eindämmung des neuen Coronavirus. Legende: Keystone

13:00 35 neue Ansteckungen in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 35 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zudem gab es 14 Fälle von April und Mai, die dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nachgereicht und nun am Sonntag vermeldet wurden. Insgesamt gab es bisher 31'292 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das BAG mitteilte. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1680 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Gegenüber dem Samstag veränderte sich diese Zahl nicht.

11:58 Tönnies-Betrieb für 14 Tage geschlossen Nach dem Corona-Ausbruch mit inzwischen 1331 angesteckten Mitarbeitern ist die grösste deutsche Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) für 14 Tage geschlossen worden. Von den Erkrankten werden 21 stationär behandelt, sechs davon auf der Intensivstation. Im nahegelegenen Verl, wo viele der Vertragsarbeiter wohnen, die im Betrieb des Tönnies-Konzerns arbeiten, wurden drei Strassenzüge abgesperrt. Die 670 Bewohner befinden sich in Quarantäne. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet will sich am Sonntag vor Ort ein Bild der Situation machen. Ausserdem tritt das Landeskabinett in Düsseldorf zu einer Sondersitzung zusammen. Legende: Rotkreuz-Mitarbeiter versorgen in der Stadt Verl eine unter Quarantäne gestellte Person. Keystone

11:34 Möglicher Impfstoff aus China wird in Phase II getestet Chinesische Forscher haben mit Tests der Phase II mit einem möglichen Coronavirus-Impfstoff begonnen. Dies teilte das Institute of Medical Biology der Chinese Academy of Medical Sciences (IMBCAMS) mit. In dieser Phase solle an der Stärke der Dosis geforscht werden. Zudem werde weiter untersucht, ob der Impfstoff bei gesunden Menschen eine sichere Immunreaktion auslöse.

10:39 Tausende rutschen in der Coronakrise in die Sozialhilfe ab Seit Ausbruch der Coronakrise sind rund 8300 Personen zusätzlich in die Sozialhilfe abgerutscht. Dies erklärte Christoph Eymann, Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), in einem Interview mit der «NZZ am Sonntag». Selbständigerwerbende rutschten jetzt in die Sozialhilfe, die sich vor der Krise gerade noch über Wasser halten konnten, deren Dienstleistungen jetzt aber plötzlich nicht mehr gefragt seien. Taxifahrer gehörten beispielsweise zu dieser Gruppe, sagte Eymann. Daneben müssten aber auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf Kurzarbeit Sozialhilfe beziehen – aus dem einfachen Grund, weil der Lohn für ihren Lebensunterhalt auf einmal nicht mehr reiche. Die SKOS rechnet nicht mit einer rasche Verbesserung der Situation. Man habe für die nächsten zwei Jahre drei verschiedene Szenarien errechnet. Ein mittleres Szenario geht laut Eymann bis 2022 von einer Zunahme um rund 75'000 Sozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen aus. Als «völlig unbefriedgend» bezeichnete Eymann die Situation von Sans-Papiers, die keinen Anspruch auf Sozialhilfe haben. Es sei Zeit, hier eine Regelung zu finden.