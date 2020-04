Der Ticker startet um 2:00 Uhr

20:20 Queen gratuliert Veteran zum Geburtstag Der britische Weltkriegsveteran Tom Moore hat in den vergangenen Wochen umgerechnet 36 Millionen Franken für den britischen Gesundheitsdienst (NHS) gesammelt. Begonnen hatte er mit einem Spendenaufruf für 1000 Pfund. Dafür wolle er vor seinem 100. Geburtstag 100 Runden mit seinem Rollator durch seinen Hinterhof marschieren. Seinen heutigen Geburtstag feiert Moore als internationale Berühmtheit: Er erhielt rund 25'000 Grusskarten aus aller Welt. Zu den Gratulanten gehörten auch Queen Elizabeth II. Ehrenhalber wurde der ehemalige Hauptmann «Captain Moore» zudem zum Colonel (Oberst) des Army Foundation College befördert, genehmigt von der Queen persönlich. «Ihre heldenhaften Bemühungen haben die gesamte Nation aufgemuntert», sagte Premierminister Boris Johnson in einer Videobotschaft. 01:36 Video Tom Moore feiert 100. Geburtstag und erhält 125'000 Glückwünsche Aus Tagesschau vom 30.04.2020. abspielen

20:03 Halb Europa lockert Corona-Massnahmen Etwa die Hälfte der Länder in Europa hat ihre Massnahmen gegen das Coronavirus bereits gelockert. 44 Staaten in der europäischen Region seien mit Bewegungsbeschränkungen gegen die Pandemie vorgegangen, sagte Hans Kluge, Direktor des Regionalbüros Europa der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 21 dieser Länder hätten nun begonnen, die Massnahmen wieder zu lockern und elf weitere planten dies in den kommenden Tagen. Die Situation in Europa bleibe weiter ernst, sagte Kluge. Während in Westeuropa die Infektionsspitzen erreicht würden, steige die Kurve weiter östlich an. Während sich die Lage in der Türkei stabilisiere, stiegen die Fallzahlen in Weissrussland und Russland.

19:49 Der föderalistische Schul-Flickenteppich Am 11. Mai werden die obligatorischen Schulen wieder aufgehen. So hat es der Bundesrat entschieden. Doch wie sie das tun, ist den Kantonen überlassen. Somit gehen die diese höchst unterschiedlich an die Schulöffnung heran: Mit vollem Programm, Halbklassen oder sie brauchen mehr Zeit für Entscheidungen. Hier die aktuelle Übersicht:

19:38 Kontroverse um Öffnung der Schulen Während deutsche Virologen Kinder für gleich ansteckend halten wie Erwachsene, geht von ihnen laut dem BAG keine Ansteckungsgefahr aus. Schweizer Epidemiologen haben das BAG deswegen kritisiert. Deutschland sieht aktuell noch von einer Lockerung ab und die Schulen bleiben vorläufig geschlossen. An einer Medienkonferenz in Zürich sagte Daniel Koch vom BAG, die bekannten Studien aus Deutschland stellten die Wiedereröffnung der Schulen nicht infrage. Lesen Sie hier mehr zur Kontroverse:

19:16 Russlands Premierminister mit positivem Test Der russische Regierungschef Michail Mischustin ist laut der Nachrichtenagentur Tass mit dem Coronavirus infiziert. Der 54-Jährige begebe sich deshalb in Selbstisolation. Präsident Wladimir Putin war von ihm informiert worden und äusserte die Hoffnung auf eine rasche Genesung. Die Regierungsgeschäfte übernimmt Vize-Premierminister Andrei Belussow.

19:08 Universität Bern setzt auf Online-Prüfungen Die Studierenden an der Universität Bern werden im Mai und Juni wie geplant Prüfungen schreiben müssen. Diese sollen grundsätzlich online durchgeführt werden. Es gebe eine begrenzte Anzahl Ausnahmen, welche definiert worden seien, schreibt die Universität Bern in einer Mitteilung. Zudem seien für die medizinische Fakultät besondere Massnahmen erarbeitet worden. Die anderen müssen zur Online-Prüfung antraben. Die Universitätsleitung sei sich «sehr bewusst», dass sich Online-Prüfungen nicht mit Präsenzprüfungen vergleichen liessen.

18:53 Erstmals seit 13. März kein Corona-Todesfall im Kanton Waadt In der Waadt hat es zum ersten Mal seit dem 13. März an einem Tag keinen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Mit insgesamt 375 Toten seit Beginn der Krise verzeichnet der Westschweizer Kanton am meisten Opfer – vor dem Tessin mit 321 Opfern. Die Zahl der ins Spital eingewiesenen Personen ist mit 156 Fällen weiter rückläufig, verglichen mit 164 am Vortag. Die Zahl der Patienten auf der Intensivstation blieb mit 33 stabil.

18:42 Grossbritannien hat laut Johnson Epidemie-Höhepunkt überschritten Grossbritannien hat nach Aussage von Premierminister Boris Johnson den Höhepunkt der Epidemie überschritten. «Wir haben so viele Gründe, langfristig voller Hoffnung zu sein», sagt er. Nun sei es unbedingt notwendig, die Kontrolle über die Lage zu behalten. In der kommenden Woche werde er einen Plan vorstellen, um die Wirtschaft wieder in Gang und Kinder in die Schule zu bringen. Dabei werde er versuchen, den grösstmöglichen politischen Konsens herzustellen.

18:33 Gewerbeverband präsentiert «Agenda for Action» Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) präsentiert für die Rückkehr der Wirtschaft in den Normalzustand eine Agenda, die auf drei Pfeilern beruht: die Entlastung der Wirtschaft, Stärkung der Rahmenbedingungen sowie das Vermeiden von neuen Belastungen. Dabei setzt der Verband auf eine «Agenda for Action», die sich auf die kommenden Monate konzentriert, wie SGV-Direktor Hans-Ulrich Bigler sagt. Die Wirtschaft benötige ein klares ordnungspolitisches Konzept, um die Rezession abzufedern, denn man sorge sich um den Schutz von Arbeitsplätzen und Lernenden.

18:25 Armee und EPFL setzen Versuche mit Contact-Tracing-App fort Die ETH Lausanne (EPFL) hat die Feldversuche für die Schweizer Contact-Tracing-App im Kampf gegen das Coronavirus fortgeführt. Für die Erprobung der Smartphone-Applikation wurden hundert Angehörige der Armee aus der Kaserne Chamblon (VD) eingespannt. Erste Versuche mit der App waren in den letzten Wochen bereits auf dem Gelände der EPFL in Lausanne mit einem Dutzend Soldaten durchgeführt worden, noch nie wurden aber so viele Armeeangehörige in die Tests einbezogen wie am Donnerstag. Die Installation der App ist ab Mitte Mai auf freiwilliger Basis geplant. Alle Daten sollen dezentral und anonym auf den Handys gespeichert werden.

18:17 Corona-Regeln in Deutschland werden leicht gelockert In der Corona-Krise haben sich in Deutschland Bund und Länder auf vorsichtige Lockerungen der bundesweit geltenden Schutzmassnahmen geeinigt. Sie betreffen unter anderem Spielplätze und Gotteshäuser. Die meisten Schüler und Kita-Kinder müssen allerdings noch eine Weile zu Hause bleiben. Für grössere Lockerungsschritte sei noch nicht die Zeit, entschieden Bund und Länder. Auch Gastronomie und Fussballfans brauchen noch Geduld. Kanzlerin Angela Merkel will in der kommenden Woche weitere Lockerungen der Corona-Auflagen mit den Bundesländern vereinbaren. Dabei werde es um Schulen, Kitas und den Sport gehen, sagte Merkel in Berlin nach Beratungen mit den Ministerpräsidenten der Länder. Legende: Merkel sagte an der Medienkonferenz, die Bürger müssten diszipliniert bleiben – Abstand voneinander halten und die Hygienetipps umsetzen. Keystone

18:02 Parlament stützt Armeeeinsatz Der Einsatz der Armee während der Coronakrise kommt im Parlament gut an. Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats (SPK-S) beantragt einstimmig, den Assistenzdienst zu genehmigen, und dankt den Armeeangehörigen. Die SPK-S nehme mit Befriedigung zur Kenntnis, dass der Einsatz – das grösste Truppenaufgebot seit dem Zweiten Weltkrieg – gut abgelaufen ist, teilten die Parlamentsdienste mit. Die Kommission unterstützt den Entscheid des Bundesrats, dass die Dienstleistenden ihren vollen Lohn erhalten und ihnen bis zu zwei Wiederholungskurse angerechnet werden. Das Geschäft wird von beiden Räten in der ausserordentlichen Session ab kommendem Montag behandelt. Werden mehr als 2000 Armeeangehörige aufgeboten oder dauert der Einsatz länger als drei Wochen, muss die Bundesversammlung den Einsatz genehmigen. 00:37 Video Aus dem Archiv: Raynald Droz: «Innert 24 Stunden einsatzbereit» Aus News-Clip vom 17.04.2020. abspielen

17:48 Die wenig geliebten Schutzmasken Schutzmasken gegen das Coronavirus sind in der Schweiz nach wie vor nur wenig verbreitet. Es zeigen sich aber sehr markante Unterschiede zwischen den Sprachregionen. Dies zeigt eine Befragung der Forschungsstelle sotomo und DemoScope, Link öffnet in einem neuen Fenster im Auftrag des BAG. Im am stärksten vom Coronavirus betroffenen Landesteil tragen 24 Prozent immer und ebenso viele teilweise eine Hygienemaske im öffentlichen Raum. In der französischsprachigen Schweiz tragen acht Prozent der Bevölkerung immer oder 16 Prozent teilweise eine Maske. In der Deutschschweiz nur jeder hundertste (1 Prozent) immer oder jeder zehnte (10 Prozent) teilweise eine Maske. Risikopersonen tragen etwas häufiger eine Hygienemaske als die Durchschnittsbevölkerung. Während insgesamt 16 Prozent zumindest teilweise eine solche Maske tragen, tun dies 20 Prozent der über 65-Jährigen und 23 Prozent der Befragten mit einer Vorerkrankung. Frauen tragen etwas häufiger (19 %) Hygienemasken als Männer (13 %). Eine generelle Tragpflicht von Hygienemasken im öffentlichen Raum wird von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt. Fast ebenso klar wird eine generelle Tragpflicht von Hygienemasken am Arbeitsplatz abgelehnt. Demgegenüber spricht sich eine deutliche Mehrheit dafür aus, dass Masken von Anbietern persönlicher Dienstleistungen (z.B. Coiffeure, Massage, Physiotherapie) getragen werden müssen. (Online-Befragung für das BAG zwischen dem 19. und 23. April mit Angaben von 1682 Personen ab 15 Jahren.) Legende: Sotomo | DemoScope

17:25 Antivirales Gewebe für Schutzmasken Die Weberei Weba AG in Appenzell hat zusammen mit dem Schweizer Unternehmen HeiQ Materials AG ein antivirales Gewebe entwickelt, das für Schutzmasken verwendet werden kann. Um die Schweiz mit effizientem Schutzmaterial auszurüsten, arbeiten Forscher der Empa gemeinsam mit einem Team aus Forschung, Gesundheit und Industrie am Projekt «Remask». In den Empa-Labors sind bereits Forschungsprojekte angelaufen, um wieder verwendbare Masken zu entwickeln. Das neuartige Gewebe habe eine flüssigkeitsabweisende Eigenschaft und könne bei gleichbleibender Wirkung bis zu 30 Mal gewaschen werden, teilen die Unternehmen mit. 02:07 Video Die Entwicklung soll in wenigen Wochen auf dem Markt sein Aus Tagesschau vom 23.04.2020. abspielen

17:16 Auch BLS und RBS ab 11. Mai wieder im Normalbetrieb Der Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) und die Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS) fahren ab 11. Mai wieder gemäss ordentlichem Fahrplan. Dabei müssten sämtliche Einsätze des Rollmaterials, des Zugpersonals und auch der Mitarbeitenden in den Werkstätten neu aufeinander abgestimmt werden, teilen die Bahnen mit. Der Regio-Express Brig-Domodossola werde aber weiterhin nur als Minimalangebot für Berufspendler geführt. Beim Regio-Express Zweisimmen-Spiez/Interlaken verkehren nur Züge am Morgen und am Abend. Auch der BLS-Autoverlad Simplon und Lötschberg zwischen Brig und Iselle bleibt auf das Minimalangebot am Morgen und Abend reduziert. Beim Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) wird es aber wegen Personalengpässen auf gewissen Linien noch Einschränkungen geben, so auf den Linien Bern-Solothurn und Bern-Worb.

16:14 Berner Schulen mit Halbklassen – während der ersten zwei Tage Der Präsenzunterricht an den Volksschulen im Kanton Bern beginnt am 11. Mai in Halbklassen. An den ersten zwei Tagen sollen die Kinder die Hygiene- und Verhaltensregeln in kleinen Gruppen einüben können, schreibt die Berner Bildungsdirektion, Link öffnet in einem neuen Fenster. Zudem lasse sich so leichter feststellen, bei welchem Lernstand die Kinder sind, und Unklarheiten nach dem Fernunterricht könnten aufgearbeitet werden. Zum Mindestabstand von zwei Metern schreibt die Bildungsdirektion, er müsse zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Alle Aktivitäten, bei denen es zu Körperkontakt zwischen den Kindern kommt, müssten allerdings vermieden werden. Besonders gefährdete Lehrpersonen sollen nicht vor Ort unterrichten. Sie könnten aber beispielsweise Unterricht vorbereiten, Arbeiten korrigieren oder Stellvertreterinnen und Stellvertreter coachen.

16:01 Regulärer Betrieb bei der familienexternen Kinderbetreuung Mit der Wiederaufnahme des Schulunterrichts am 11. Mai «sollen auch die familien- und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen wieder öffnen», empfiehlt das BAG. In einem Brief an die kantonalen Sozialdirektoren empfiehlt nun auch die Sozialdirektorenkonferenz (SODK), dafür zu sorgen, dass die Einrichtungen der familienexternen Betreuung sukzessive ihre Platzzahl auf das ursprüngliche Angebot erhöhen. Ab dem 11. Mai könnten Eltern mit der Situation konfrontiert sein, wieder die volle Arbeitsleistung erbringen zu müssen. Dies sei nur möglich, wenn die Kinderbetreuung im Vorschulalter gewährleistet ist. Aus epidemiologischen Überlegungen gebe es keinen Grund, Kleinkinder zu Hause zu betreuen. Die Branchenverbände kibesuisse, Link öffnet in einem neuen Fenster und pro enfance suisse, Link öffnet in einem neuen Fenster hätten ein Musterschutzkonzept für Kindertagesstätten erarbeitet, das den Kantonen oder Institutionen als Orientierungsrahmen dienen könne.

15:30 Auch Tessin öffnet Schulen am 11. Mai Der von der Pandemie stark betroffene Kanton Tessin nimmt am 11. Mai den regulären Betrieb in den obligatorischen Schulen wieder auf. Die Volksschulen würden unter Einhaltung der Empfehlungen des BAG und des Tessiner Kantonsarztes wieder geöffnet, teilte die Kantonsregierung in einem kurzen Communiqué mit. Im Tessin gilt bis Ende Woche noch das sogenannte «Krisenfenster». Weil der Kanton stärker als die übrige Schweiz vom Coronavirus betroffen war, erlaubte der Bundesrat der Tessiner Regierung rückwirkend die Verordnung strengerer Massnahmen gegen eine Ausbreitung. So sind seit Ende März im Tessin Industriebetriebe und Baustellen geschlossen. Vor einer Woche genehmigte die Landesregierung eine letzte Verlängerung des «Krisenfensters» bis zum 3. Mai. Regierungspräsident Christian Vitta kündigte an, dass sich das Tessin künftig an die «eidgenössische Linie» halten müsse.

15:15 Gesundheitskommission will bessere Medikamentenversorgung Der Bund soll die Pflichtlager für Medikamente und Impfstoffe ausweiten und auch eine verstärkte Produktion im Inland ins Auge fassen. Das fordert die ständerätliche Gesundheitskommission (SGK) mit einer Motion. Der Bundesrat soll beauftragt werden, mit den Akteuren im Gesundheitswesen ein Inventar der Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Medikamenten und Impfstoffen zu erstellen und auf nationaler und internationaler Ebene Lösungen zu erarbeiten. Zudem soll der Bundesrat eine Erweiterung und Anpassung des Mandats der Armeeapotheke prüfen, damit diese bei Engpässen die unterstützende Funktion einer Bundesapotheke für zugelassene oder nach Rezeptur hergestellte Arzneimittel übernehmen kann. Audio Versorgungsengpass auch bei Schmerzmitteln 04:38 min, aus Echo der Zeit vom 26.03.2020. abspielen. Laufzeit 04:38 Minuten.