12:24 Bundesrat verhängt Einreiseverbot für Personen aus GB und Südafrika Einreisen aus Grossbritannien und Südafrika in die Schweiz sind ab Montag verboten. Wer seit 14. Dezember aus einem der beiden Länder in die Schweiz gekommen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Das hat der Bundesrat entschieden. Damit soll die Ausbreitung der neu entdeckten, ansteckenderen Variante des Coronavirus in Grossbritannien und Südafrika möglichst verhindert werden, wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt. Per Sonntag um Mitternacht hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) die Flugverkehrsverbindungen zwischen der Schweiz und diesen zwei Ländern eingestellt. Für Personen, die in Grossbritannien oder Südafrika wohnen und sich derzeit in der Schweiz befinden, wird eine Ausnahmeregelung des Flugverbots für die Heimreise geprüft.

12:22 BAG meldet 10'002 neue Fälle Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 10'002 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 3 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 34'469 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 23 Prozent gestiegen.

11:38 Kanton Glarus schliesst Skigebiete Die Pisten im Glarnerland bleiben vom 22. Dezember bis mindestens zum 28. Dezember zu. Die Skigebiete Elm und Braunwald müssen ihre Lifte abstellen. Die epidemiologische Lage im Kanton Glarus sei ernst, schreibt die Glarner Regierung. Die Ansteckungszahlen seien in den letzten Wochen stark angestiegen und müssten gesenkt werden. Eine Verschärfung der Situation würde das Gesundheitssystem in eine bedrohliche Lage versetzen, heisst es. Der vorübergehende Verzicht aufs Skifahren, Snowboarden und Schlitteln soll die Zahl der Unfälle senken und so die Spitalinfrastruktur entlasten. Die Regierung stellt in Aussicht, die Situation laufend zu überprüfen. Ob Lockerungen möglich sind, will der Kanton am 28. Dezember erstmals wieder entscheiden.

11:22 Im Januar werde Personal in Spitälern geimpft Markus Näf, Projektleiter übernimmt: Im Impfzentrum für Reisemedizin stünde die Infrastruktur schon zur Verfügung. Zweitens habe man das Gesundheitspersonal, das nun entsprechend vorbereitet sei, um voraussichtlich im Januar das Personal in den Spitälern zu impfen. Nun kommt Näf auf die Risikopatienten zurück. «Wir haben gesagt: Zuerst werden die Risikopatienten geimpft. Und wer kennt die am besten? Die Hausärzte.» Deshalb beziehe man die Hausärzte mit ein. Man könne allerdings nicht alle Patienten bei Hausärzten flächendeckend bedienen – zumal man zunächst nur eine bestimmte Menge anbeliefert bekomme. Dehalb werde man auch hier nach einem Plan vorgehen. Ein weiteres grosses Thema seien die Bewohnerinnen und die Bewohner der Heime. Hier seien der technische Impfvorgang und die Logistik nicht das Problem; man müsse zunächst die Bewohner in den Heimen informieren, ihre Angehörigen, die Pflegenden angehen. Man müsse den Heimbewohnern Bedenkzeit geben, ob sie sich impfen lassen wollen. Erst wenn man diese Vorarbeit gemacht habe, komme die technische Umsetzung zum Zug. Die Medienkonferenz ist beendet.

11:17 Im April könne breite Bevölkerung geimpft werden Zweite Priorität nach den über 75-Jährigen hätten die über 65-Jährigen, danach folgten das Gesundheitspersonal sowie Bewohner von Institutionen, darunter seien auch Gefängnisse. Anfänglich stünden voraussichtlich 16'000 Impfdosen zur Verfügung. Grössere Liefermengen würden im April erwartet. Ab dann könnte laut Rickli die breitere Bevölkerung geimpft werden. Dazu seien nebst dem Zentrum für Reisemedizin noch drei weitere Impfzentren geplant. «Ich kann versichern, es wird genügend Impfstoff für alle Impfwillige geben.» Und bevor jemand frage: «Ja, ich werde mich auch impfen.» Aber als noch jungen Person gehöre sie zu keine Risikogruppe und warte noch zu, so Rickli. Ja, ich werde mich auch impfen lassen, aber die Älteren sollen Vorrang haben.

11:10 Zürcher Gesundheitsdirektorin Rickli: Spitäler an Belastungsgrenze Die Zürcher Gesundheitsdirektorin eröffnet: «Wir haben darauf gewartet – der Impfstoff gegen Covid-19 ist da.» Er sei sicher und eröffne die Aussicht auf eine Rückkehr zur Normalität. Der Impfstoff tue Not, die Spitäler seien an der Belastungsgrenze, betont Rickli. Und die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Pandemie seien gravierend. Und der Impfstoff veranlasse zum Durchhalten. Der Impfstoff verspreche aber keine rasche Lösung, die Impfung werde Monate dauern - wobei eine klare Priorisierung notwendig sei, die das BAG vorgelegt habe. Erste Impfungen würden ab 4. Januar am Hirschengraben am Impfzentrum für Reisemedizin vorgenommen. Als erste Bevölkerungsgruppe werden die Zürcherinnen und Zürcher ab 75 Jahren geimpft. Am 30. Dezember werden man informieren, wie sich Impfberechtige online anmelden könnten. Bis dann seien Fragen an das Ärztephon zu richten, bittet Rickli. Am 11. Januar falle der Startschuss am Wohnzentrum Fuhr in Wädenswil. Da werde man mit Impfen beginnen und die Abläufe prüfen. «Für einen Erfolg vom Impfprogramm ist eine hohe Impfquote nötig», betont Rickli. Dafür sei eine Informationskampagne nötig, die Zeit brauche.

10:40 Medienkonferenz um 11 Uhr: Kanton Zürich stellt Impfstrategie vor Der bevölkerungsreichste Kanton der Schweiz präsentiert um 11.00 Uhr seine Impfstrategie. Verfolgen Sie live die Medienkonferenz der Zürcher Gesundheitsdirektion im Stream und im Ticker.

10:34 Bundesrat berät über mutiertes Virus in Grossbritannien Der Bundesrat führt zum in Grossbritannien aufgetauchten mutierten Coronavirus heute Montag eine Sitzung durch. Das gab Bundesratssprecher André Simonazzi in Bern vor den Medien bekannt. Im Laufe des Vormittags wolle der Bundesrat über Entscheide informieren, sagte Simonazzi. Seit Montag um Mitternacht gibt es wegen des mutierten Virus keine Flüge zwischen der Schweiz und Grossbritannien. Das mutierte Virus könnte deutlich ansteckender als die bekannte Form. Mit dem Flugverbot solle eine weitere Ausbreitung der neuen Virus-Variante verhindert werden, schrieb das Bundesamt für Zivilluftfahrt am Sonntagabend. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Shutdown in Südostengland Neue Coronavirus-Mutation: Die wichtigsten Fragen und Antworten 20.12.2020 Mit Video

10:18 Berliner Charité stellt auf Notbetrieb um Deutschlands und Europas grösste Universitätsklinik, die Berliner Charité, fährt von heute Montag an für zunächst zwei Wochen den Betrieb auf ein Notfallprogramm zurück. Auf diese Weise soll Personal zusammengezogen werden, um weitere Covid-19-Intensivkapazitäten aufzubauen. Planbare Eingriffe werden damit über Weihnachten und den Jahreswechsel nicht gemacht, wie die Klinik vergangene Woche ankündigt hatte. Notfälle werden aber weiter behandelt und Tumoroperationen vorgenommen. Auch der Betrieb in den Rettungsstellen geht weiter. Die Charité rechnet aktuell mit einer weiteren Zunahme von Corona-Patienten. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) wurden am Sonntag in Deutschland 16'643 weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Damit steigt die Gesamtzahl auf 1'510'652 Positiv-Tests. Legende: Charité-Vorstand Ulrich Frei spricht von einer «Krise, wie wir sie noch nicht erlebt haben.» Das Spital ist die erste Adresse für die Behandlung von Covid-19-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen, es versorgt Infizierte aber auch auf normalen Stationen. Keystone

9:52 Aargau impft ab dem 5. Januar Sofern die vom Bund bereitgestellte Informatiklösung wie angekündigt am 4. Januar einsatzbereit sei, sei im Kanton Aargau ein ordentlicher Impfbeginn ab dem 5. Januar möglich, teilt die Staatskanzlei mit. Der Aufbau des Impfangebots für die Bevölkerung wird gestaffelt und abgestimmt auf die verfügbare Menge an Impfstoff erfolgen. In der ersten Phase werden in den beiden an den Kantonsspitälern Aarau und Baden angegliederten Impfzentren besonders gefährdete mobile Personen geimpft. Von den Impfzentren versorgte mobile Einheiten kommen für die Impfungen von nicht mobilen besonders gefährdeten Personen zum Einsatz, die zum Beispiel in Heimen leben oder von der Spitex gepflegt werden. In der zweiten Phase sollen auch weitere Spitäler, Kliniken und Ärztezentren impfen können. Dabei werden auch die regionalen Versorgungsaspekte betrachtet. Sobald der Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht, weitet der Kanton das Impfangebot aus, beispielsweise auf die niedergelassenen Ärzte.

9:26 Britischer Minister: Grenzschliessung hemmt Impfprogramm nicht Die Schliessung der Grenzen zwischen Grossbritannien und dem EU-Festland hat nach Angaben des britischen Transportministers Grant Shapps keinen Einfluss auf die laufende Massenimpfung. «Die meisten Impfdosen kommen nicht per Lastwagen ins Land. Sie werden in Containern geschickt», sagte Shapps dem Sender Sky News. Ausserdem seien derzeit genügend Vorräte vorhanden. «Dies wird keinen Einfluss auf das Impfprogramm haben», sagte er. Bisher sind etwa 500'000 Briten gegen das Coronavirus geimpft worden. Wegen der rasanten Ausbreitung der in Grossbritannien entdeckten Variante des Coronavirus hat neben anderen Staaten Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich geschlossen. Damit dürfen auch keine Lastwagen mehr über den Ärmelkanal kommen. Nach Angaben des Handelsverbandes BRC überqueren in der Vorweihnachtszeit täglich etwa 10'000 Lastwagen den Meeresarm.

9:04 Wegen Virusmutation: Grossbritannien wird zusehends abgenabelt Nun setzen auch Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Luxemburg, Dänemark, Polen und die Türkei Flüge aus Grossbritannien aus. Dies wegen der in Südengland entdeckten womöglich weit ansteckenderen Virusvariante von Sars-CoV-2. Zuvor hatten schon diverse andere Länder entsprechende Schritte eingeleitet – darunter Deutschland, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Irland, Österreich und die Schweiz. Die Niederlande haben ihren Einreisestopp für Reisende aus Grossbritannien auf Passagiere von Fähren ausgedehnt – wobei Lastwagenfahrer von der Massnahme ausgeschlossen sind. Weil Frankreich die Grenzen zum Vereinigten Königreich dicht gemacht hat, wurden ferner der wichtige britische Hafen Dover am Ärmelkanal sowie der Eurotunnel geschlossen. Frachtverkehr als auch Passagiere würden gebeten, nicht mehr anzureisen, teilte der Hafen am Sonntagabend auf Twitter mit. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Virus-Variante Grossbritannien: Abgeschnitten von der Familie und von Europa 21.12.2020 Mit Audio

8:30 Suchtzentrum fordert längerfristig veränderte Heroinabgabe Wegen Corona dürfen suchtkranke Menschen in Heroin-gestützter Behandlung, wie sie das Zürcher Suchtzentrum Arud anbietet, neu sieben Tagesdosen medizinisches Heroin in Tablettenform (sogenanntes Diaphin) mit nachhause nehmen. In normalen Zeiten müssen sie ihre Dosis alle zwei Tage persönlich abholen. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat die Regelung Ende September aber schweizweit auf sieben Tagesdosen ausgeweitet, wie es das bereits während der ersten Coronawelle getan hatte. Die neue Regelung soll bis zum 31. Dezember 2021 gelten. Für Arud-Chefarzt Thilo Beck reicht das nicht. Er will sie auch auf die Zeit nach der Pandemie ausgedehnt haben. Die längerfristige Abgabe funktioniere, die Konsumentinnen und Konsumenten gingen verantwortungsvoll mit den Drogen um. Sie zu zwingen, jeden zweiten Tag im Suchtzentrum vorbeizukommen, sei «menschenverachtend». Eine solche Anforderung verunmögliche eine selbstbestimmte Lebensführung und stehe damit einer Reintegration in die Gesellschaft im Weg. Arud-Chefarzt Beck konkretisiert: Weil der Stress fehle, ständig bei der Drogenabgabestelle vorbeizumüssen, seien viele «mehr bei sich» und könnten erstmals einer Arbeit nachgehen. Eine längerfristige Mitgabe bedeutet Autonomie für unsere Klienten.

8:04 Virusvariante in England: Drosten bewahrt (noch) ruhig Blut Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die in Grossbritannien entdeckte Virusmutation bereits in Deutschland angekommen ist. Er sei deshalb aber nicht besorgt, sagt der Forscher von der Berliner Charité im Deutschlandfunk. Er wolle die Lage allerdings auch nicht verharmlosen und sei – wie alle anderen auch – in einer «etwas unklaren Informationslage». Ob die neue Virusvariante tatsächlich deutlich ansteckender sei, könne noch gar nicht bewertet werden. Dafür müssten Informationen aus Grossbritannien in dieser Woche abgewartet werden. Drosten sagt, er erwarte nicht, dass die veränderte Virusart Impfungen weniger effektiv mache. Legende: Seine Einschätzungen haben Gewicht: Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité in Berlin. Das US-Wissenschaftsmagazin «Science» zählt ihn zu den «weltweit führenden Experten im Hinblick auf Coronaviren». Keystone

7:12 Interpol warnt vor Überfällen auf Impfstoff-Transporte Interpol rechnet mit einer weltweiten Verbrechenswelle rund um die Impfkampagne. «Mit dem Ausrollen der Impfstoffe wird die Kriminalität dramatisch steigen», sagt der Generalsekretär der Internationalen Polizeiorganisation, Jürgen Stock, der «Wirtschaftswoche». «Wir werden Diebstähle und Lagereinbrüche sehen und Überfälle auf Impfstoff-Transporte.» Vielerorts werde die Korruption grassieren. «Ein Virus breitet sich von Asien über alle Kontinente aus – und ihm folgt eine Kriminalitätswelle, sozusagen eine Parallel-Pandemie des Verbrechens.» Mit dem Ausrollen der Impfstoffe wird die Kriminalität dramatisch steigen.

5:00 Neue Virus-Variante auch in Australien aufgetaucht Der Bundesstaat New South Wales in Australien bestätigt, dass der sich offenbar schnell ausbreitende neue Coronavirus-Stamm aus Grossbritannien bei einem Cluster im Norden Sydneys entdeckt wurde. Die Zahl der Fälle im Zusammenhang mit dem Ausbruch in der Region Northern Beaches steigt nach Angaben der Regierung in Australien auf 83.

4:15 USA: Kurz vor Weihnachten steht Konjunkturpaket Demokraten und Republikaner im US-Kongress haben sich nach monatelangem Streit auf ein weiteres gewaltiges Corona-Konjunkturpaket verständigt. Die jeweiligen Chefs der beiden Parteien im US-Senat, Mitch McConnell und Chuck Schumer, verkündeten die Einigung in der Kammer des Kongresses. Der Republikaner McConnell sagte, das Paket habe einen Umfang von rund 900 Milliarden Dollar. Vorgesehen sind laut dem Demokraten Schumer unter anderem weitere Finanzhilfen für kleine Betriebe und eine zeitlich begrenzte Aufstockung von Arbeitslosenhilfen um 300 Dollar wöchentlich. Bürger mit einem bestimmten Höchsteinkommen sollen einmalig eine direkte Hilfszahlung in Höhe von 600 Dollar pro Kopf bekommen. Auch Geld für Schulen, Kinderbetreuung und für die Verteilung der Impfstoffe im Land sei eingeplant. Zuvor hatte die USA bereits rund drei Billionen Dollar an Hilfsgeldern verteilt. 01:07 Video Mitch McConnell: «More help is on the way» Aus News-Clip vom 21.12.2020. abspielen