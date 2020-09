Der Ticker startet um 7:19 Uhr

17:04 US-Seuchenbehörde widerspricht Trump Die US-Seuchenbehörde CDC rechnet nicht mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie. «Wir

sind noch lange nicht am Ende», wird der Direktor des Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Robert Redfield, vom Sender NBC News zitiert. US-Präsident Donald Trump hatte sich

zuletzt optimistisch gezeigt, die Pandemie in den Griff zu bekommen. Redfield mahnte zugleich das Maskentragen in der Öffentlichkeit an. «Wenn jeder von uns das täte, wäre diese Pandemie in acht bis zwölf Wochen vorbei.» Redfield soll sich zudem kritisch über den Chef der Corona-Taskforce des Weissen Hauses, Scott Atlas, geäussert haben. «Alles, was er sagt, ist falsch», habe Redfield demnach in einem Telefongespräch geäussert, berichtete NBC. Der Neuroradiologe Atlas wurde zuletzt auch von einer Expertengruppe der Stanford Medical School kritisiert, da dessen Handhabung der Pandemie ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstelle.

15:25 Lockere Gastropolitik in Luzern wird fortgeführt Luzerner Restaurants und Cafés können ihre Aussensitzplätze bis Ende 2021 grosszügig und unkompliziert erweitern. Der Luzerner Stadtrat verlängert seine wegen der Coronapandemie gelockerte Gastropolitik. Konkret sollen die rund 100 Betriebe, die bereits vor dem Lockdown eine Bewilligung zur Nutzung von Boulevardflächen auf öffentlichem Grund der Stadt Luzern hatten, eine bis Ende 2021 befristete Bewilligung für die wegen der Corona-Vorgaben erweiterten Flächen erhalten. Angesichts der längeren Dauer dieser Ausnahmen schliesst der Stadtrat nicht aus, dass es zu Beschwerden von Direktbetroffenen kommen könnte. Um die Konflikte nicht zu verschärfen, will der Stadtrat in den kommenden Monaten auf den meisten Boulevardflächen keine zusätzlichen Elemente für für Wintergärten oder Zelte bewilligen. Legende: Angesichts der längeren Dauer dieser Ausnahmen schliesst der Stadtrat nicht aus, dass es zu Beschwerden von Direktbetroffenen kommen könnte. Keystone

14:25 Kein landesweiter Lockdown in Frankreich Die französische Regierung plant trotz hoher Infektions-Zahlen keinen landesweiten Lockdown. Dies kündigt Finanzminister Bruno Le Maire nach einer Kabinettssitzung an. Noch am Sonntag hatten französische Ärzte angesichts der angespannten Corona-Lage in einem offenen Brief «drastische Massnahmen» gefordert. Ohne diese Massnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für das Gesundheitswesen weit schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hiess es darin. Am Sonntag wurden in Frankreich 11'123 neue Coronavirus-Fälle registriert. Der Höchstwert lag vergangene Woche bei über 16'000 Neuinfektionen. Legende: Der Widerstand gegen verschärfte Massnahmen im Volk ist gross. Am Freitag protestierten Hunderte Restaurant- und Barbesitzer gegen die angeordnete zweiwöchige Schliessung der Gaststätten in Marseille. Reuters

14:04 Corona in Ischgl: Kommission legt bald Bericht vor Der folgenschwere Ausbruch des Coronavirus im österreichischen Skiort Ischgl und die Rolle der Tiroler Behörden sind von einer Kommission aufgearbeitet worden. Am 12. Oktober wollen die unabhängigen Experten ihren Bericht über das Krisenmanagement der Tiroler Landesregierung vorlegen, wie sie mitteilten. Die Kommission war im Mai vom Landtag eingesetzt worden. Dem Land und seiner Tourismusbranche wird vorgeworfen, nicht schnell genug auf die Ausbreitung reagiert und den Betrieb zu spät gestoppt zu haben. Die Kommission hat nach eigenen Angaben 53 Beteiligte befragt. Dazu zählten neben Politikern auch Corona-Patienten, Ärzte und Verantwortliche der Tourismusindustrie. Der Skibetrieb in Tirol wurde erst Tage nach dem ersten positiven Corona-Test bei einem Barkeeper in Ischgl sowie Warnungen über erkrankte Ischgl-Rückkehrer aus anderen Ländern beendet. Trotz Quarantäne-Verordnungen durften Touristen und Saisonkräfte unter teils chaotischen Umständen ausreisen. Verbraucherschützer haben Musterklagen auf Schadenersatz eingereicht. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Corona-Pandemie Aus dem Archiv: Ischgl sieht sich als Opfer 24.09.2020 Mit Audio

13:38 Entwurf für EU-Gipfel: Corona-Gelder nur gegen Rechtstaatlichkeit Der Zugang zu EU-Mitteln soll nach einem Vorschlag der amtierenden deutschen Ratspräsidentschaft von der Einhaltung der Rechtstaatlichkeit abhängig gemacht werden. Dies solle auch für den Corona-Wideraufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro gelten, heisst es laut der Nachrichtenagentur Reuters in der Vorlage für den EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag. Danach soll einem Mitgliedstaat bei einem Bruch der Rechtstaatlichkeit die Finanzen entzogen oder einbehalten werden, wenn die EU-Kommission dies vorschlägt und eine Mehrheit der EU-Staaten dem zustimmt. Die Überlegungen fokussieren vor allem auf Polen und Ungarn. Ersteres steht wegen einer umstrittenen Justizreform in der Kritik, letzteres wegen des Umgangs mit der Pressefreiheit. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem Präsenzgipfel Ende der Woche die Modalitäten für den im Juli ausgehandelten Corona-Fonds festzurren. 04:41 Video Aus dem Archiv: EU-Sondergipfel: Einigung auf Corona-Zuschüsse Aus Tagesschau vom 20.07.2020. abspielen

12:51 Im Winter kräftig lüften – und Schnupfen bekommen? Regelmässiges Lüften hält in geschlossenen Räumen die Viruslast klein. Aber sollte man die Fenster auch häufig aufreissen, wenn es draussen kalt ist – oder droht dann eine Schnupfenwelle? Diese Sorge sei unberechtigt, sagt der deutsche HNO-Arzt Bernhard Junge-Hülsing. Es gebe keine Hinweise darauf. Im Gegenteil sei es wahrscheinlicher, sich in einem schlecht gelüfteten Raum bei anderen anzustecken. Will heissen: Räume regelmässig zu lüften, ist im Kampf gegen die Ausbreitung von Sars-CoV-2 empfohlen; an Schulen und in Büros. Und falls man nicht die ganze Zeit lüften könne, weil es zu kalt sei, sei stündliches Lüften für mehrere Minuten geraten, so Junge-Hülsing. Das Coronavirus überlebe zwar länger bei kalter Luft. «Aber wenn viel Viruslast in der Luft ist, dann wird man sich in kalten wie in warmen Räumen anstecken. Und das Lüften führt ja dazu, dass die Viruslast abnimmt.» Legende: Gegen die Erkältungsgefahr in der kalten Jahreszeit hilft laut Junge-Hülsing, die Schleimhäute nicht austrocknen zu lassen, wenig zu rauchen, sich warm anzuziehen, viel zu trinken und sich vitaminreich zu ernähren. Keystone

12:33 Dem BAG wurden in den letzten 72 Stunden 782 Fälle gemeldet Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 782 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Das BAG meldet neu am Wochenende keine Fälle. Die Zahl vom Montag umfasst deshalb Nachmeldungen der vergangenen Woche und vom Wochenende.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 335 . Das sind 20 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig.

. Das sind als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf mittlerem Niveau rückläufig. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 3.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 10'132 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 19 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Gemäss WHO geben Test- und Fallzahlen ein verlässliches Bild der Ausbreitung des Coronavirus ab, wenn die Positivrate unter 5 Prozent liegt. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Das BAG meldet 2 neue Verstorbene. Die Spitaleintritte liegen im 7-Tage-Schnitt bei 8 Personen. Das sind 32 Prozent weniger als in der Vorwoche.

12:01 Corona-Ausbruch in Neuenburger Altersheim In einem Alters- und Pflegeheim im neuenburgischen Couvet haben sich neun von 33 Bewohnern mit dem Coronavirus angesteckt. Sechs Mitarbeitende des Pflegepersonals wurden ebenfalls positiv getestet. Nachdem ein am Freitag durchgeführter Corona-Test bei einem Bewohner positiv ausgefallen war, unterzogen sich alle Bewohner der Einrichtung sowie alle Mitarbeiter im Laufe des Samstags einer Untersuchung, wie das Heim mitteilte. Die Verantwortlichen sprachen von einer «ernsten Situation». Besuche im Alter- und Pflegeheim wurden bis auf weiteres verboten. Der Präsident des Stiftungsrates, Claude-Alain Kleiner, sagte gegenüber dem Newsportal arcinfo.ch, dass es den infizierten Bewohnern im Moment gut gehe und dass ihr Zustand stabil sei.

11:11 Merkel warnt vor 19'200 Neuansteckungen pro Tag Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt «Bild» zufolge vor rasant steigenden Infektionszahlen. «Wenn es so weitergeht, mit dem Trend, haben wir 19'200 Infektionen am Tag. Das ist wie in den anderen Ländern», sagte Merkel der Zeitung zufolge in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Das Infektionsgeschehen müsse schnell eingedämmt werden. Dabei müssten Prioritäten gesetzt werden. Die Wirtschaft müsse am Laufen gehalten werden, Schulen und Kitas offen bleiben. Fussball sei sekundär. Auch die Deutsche Presse-Agentur berief sich auf Teilnehmerkreise an besagter Video-Konferenz. Ihrzufolge habe die Kanzlerin gesagt, dass man lokale Infektionsherde deutlich angehen müsse – wolle man an Weihnachten nicht Zahlen wie in Frankreich haben. Die Infektionszahlen in Europa seien besorgniserregend, wurde die Kanzlerin von der Nachrichtenagentur weiter zitiert. Man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell stiegen. Im Mittel haben die Neuinfektionen in Deutschland in den vergangenen Tage um über 2000 zugelegt. Legende: Die Infektionszahlen in Europa seien besorgniserregend, zitierte die Deutsche Presse-Agentur die Kanzlerin. Man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell stiegen. Keystone

10:21 Ausweis-Pflicht in Zürcher Bordellen Ab kommendem Donnerstag müssen Freier in Zürcher Sex-Clubs ihren Ausweis vorzeigen. Diese Massnahme soll das Contact Tracing wegen der Corona-Pandemie sicherstellen. Halten sich Freier nicht daran, können sie laut dem Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr belangt werden. Die Männer müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie einen falschen Ausweis oder den Ausweis einer anderen Person vorlegen. Dies sagte Mario Fehr am Montag im Kantonsparlament. Auch wenn die Freier Druck auf Prostituierte oder Sexclub-Betreiber ausüben, damit diese die Kontaktdaten nicht aufnehmen, können sie belangt werden.

10:04 Britischer Norden und London vor Teil-Lockdown? Gesundheitsministerin weicht aus Um eine zweite Corona-Welle auszubremsen, erwäge die britische Regierung wieder strengere Beschränkungen. Dies teilte die stellvertretende Gesundheitsministerin mit. «Wir wollen keine neuen Beschränkungen auferlegen, aber natürlich müssen wir die Covid-Rate ständig im Auge behalten», so Helen Whately gegenüber Sky News. «Wir schauen, was wir tun können.» Die «Times» hatte geschrieben, dass die Minister einen zweiten (Teil-)Lockdown in weiten Teilen Nordenglands und möglicherweise London vorbereiten würden; Pubs, Restaurants und Bars würden für 14 Tage schliessen. Mit eben diesem Bericht konfrontiert, wich Whately aus. Sie antwortete nur, dass das Land an einem ernsten Punkt angelangt sei und Covid-19 unter Kontrolle gebracht werden müsse. Audio Aus dem Archiv: Behörden kommen nicht mehr nach mit testen 02:53 min, aus HeuteMorgen vom 18.09.2020. abspielen. Laufzeit 02:53 Minuten.

8:23 Tui will trotz Reisewarnung Urlauber auf die Kanaren bringen Trotz Reisewarnung der Bundesregierung will der weltgrösste Reiseanbieter Tui ab dem 3. Oktober wieder Reisen auf die Kanaren anbieten. Urlauber sollten für Pauschalreisen auf die kanarischen Inseln selbst entscheiden können, ob sie ihren Urlaub trotz des Infektionsrisikos und möglicher Quarantäne bei der Rückkehr nach Deutschland antreten, sagte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er glaube, dass durch die Möglichkeit, sich testen zu lassen, viele Kunden ihren Urlaub trotz Reisewarnung antreten werden. Seit der Reisewarnung für ganz Spanien habe Tui die Flüge auf die kanarischen Inseln stark reduziert. «In der Zwischenzeit haben wir Vorbereitungen getroffen, so dass wir Reisen auf die Kanaren ab dem 3. Oktober wieder aufnehmen können – trotz Reisewarnung», sagte Andryszak. Damit stelle sich der Reisekonzern nicht gegen die Bundesregierung – bei den Reisewarnungen handele es sich nicht um ein Reiseverbot, sondern um eine Empfehlung, vorsichtig zu sein. «Und genau dieser Empfehlung folgen wir», sagte er. Wir gehen fest davon aus, dass viele Kunden dies genau abwägen werden.

7:34 Nasenspray hemmt Coronaviren in Tierversuchen Die australische Biotechfirma Ena Respiratory hat in Tierversuchen festgestellt, dass ein von ihr entwickeltes Nasenspray das Wachstum von Coronaviren hemmt. Das Spray sei eigentlich entwickelt worden, damit das menschliche Abwehrsystem besser gewöhnliche Erkältungs- und Grippeviren bekämpfen könne. In einer Studie an Frettchen habe sich nun allerdings gezeigt, dass das Medikament die Menge der Coronaviren um bis zu 96 Prozent senken könne, teilte Ena Respiratory mit. Das Spray,so die Idee der Biotech-Firma, könnte etwa in Kombination mit einem Impfstoff eingesetzt werden. Legende: Nachdem Versuche mit Tieren positive Resultate erbracht hätten, könne man in einigen Monaten mit Tests an Menschen beginnen, teilt das Biotech-Unternehmen Ena Respiratory mit (Symbolbild). Keystone

6:22 Indien knackt mit Fällen 6-Millionen-Grenze Indien hat die Marke von sechs Millionen offiziell registrierten Coronavirus-Fällen überschritten, teilte das Gesundheitsministerium mit. Und in absoluten Zahlen gerechnet steigen die bekannten Neuinfektionen in der südasiatischen Nation seit Wochen schneller als in jedem anderen Land. Mit 6.1 Millionen Fällen könnte Indien in den kommenden Wochen gar die USA (7.2 Millionen) überholen und das Land mit den meisten offiziell registrierten Fällen werden. Indische Ärzte warnen davor, dass sich das Virus in den kommenden Wochen stark verbreiten könnte: Zum einen stehen Wahlen im Bundesstaat Bihar mit 72 Millionen Wählern an und zum anderen mehrere wichtige hinduistische Feste, bei denen sich oft grössere Menschenansammlungen bilden. Trotz der grassierenden Pandemie lockert die Regierung – aus ökonomischen Gründen – die Massnahmen. Wegen eines früheren strikten Lockdowns ist die Wirtschaftsleistung des Landes stark eingebrochen, Millionen Menschen verloren ihre Jobs, viele hatten Angst zu verhungern. Legende: Die relativ geringe Todesrate von rund 95'000 könnte an der jungen indischen Bevölkerung. Viele Experten gehen aber davon aus, dass viele Tote nicht in der offiziellen Statistik auftauchen. Die Testrate pro Kopf ist in dem 1.3 Milliarden-Einwohner-Land noch deutlich niedriger als in vielen anderen Ländern. Reuters

5:43 Medienbericht: Pubs bald wieder zu in britischer Hauptstadt Die britische Regierung plant einem Bericht der «Times» zufolge schärfere Beschränkungen für das gesellschaftliche Leben in einem Grossteil des Nordens des Landes und möglicherweise London. Nach den neuen Regelungen, die die Regierung erwäge, sollen etwa Pubs, Bars und Restaurant zunächst für zwei Wochen komplett schliessen. Schulen und Geschäfte sollten geöffnet bleiben, ebenso wie Fabriken und Büros, in denen die Mitarbeiter nicht von zu Hause arbeiten könnten, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine Person aus der Regierung.

3:04 G20-Gipfel findet virtuell statt Trotz Coronakrise soll der G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte wie geplant am 21. und 22. November stattfinden – allerdings nur virtuell und nicht wie geplant in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad. Das teilte das Königreich, das dieses Jahr die Präsidentschaft der G20 innehat, am Montag mit. Saudi-Arabien erklärte, die G20 führe den Kampf gegen die Pandemie an und ergreife rasche und beispiellose Massnahmen, um Leben, Lebensgrundlagen und die Schwächsten zu schützen. Die Staatengruppe vereint zwei Drittel der Weltbevölkerung, 85 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung und 75 Prozent des Welthandels. Ihr gehören unter anderen die Europäische Union, die USA, China und Russland an.

1:53 Erstes Corona-Opfer in einem griechischen Flüchtlingslager Erstmals ist ein Bewohner eines griechischen Flüchtlingslagers an den Folgen von Covid-19 gestorben. Dies sagte ein Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Beim Verstorbenen handle es sich um einen 61-jährigen Mann aus Afghanistan, der im Flüchtlingslager Malakasa nördlich der Hauptstadt Athen untergebracht war. Er sei in einem Spital behandelt worden und dort gestorben. Die Behörden bemühten sich nun darum, die Kontakte des Mannes zurückzuverfolgen. Das Lager Malakasa steht seit rund drei Wochen unter Quarantäne, nachdem mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden sind.

20:45 Israelische Soldaten müssen in Corona-Krise in Stützpunkten bleiben Israelische Soldaten in Ausbildung dürfen wegen der Corona-Krise ihre Stützpunkte von Dienstag an nicht mehr verlassen. Das Verbot soll bis zu einem Monat gelten, wie das Militär mitteilte. Begründet wird es mit den hohen Infektionszahlen in Israel. Die Einsatzbereitschaft der Armee aufrechtzuerhalten, sei eine der wichtigsten Aufgaben. Eine zweite Corona-Welle hat Israel voll erfasst. In dem Land mit etwa neun Millionen Einwohner erreichten die täglichen Infektionszahlen zuletzt Rekordwerte. Mit einem kompletten Lockdown will die Regierung eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindern. Legende: Keystone

18:53 Spanien: 53'000 Flaggen zu Ehren der Coronaopfer Eine Vereinigung von Familien von Coronavirus-Opfern hat zu Ehren der Toten der Pandemie 53'000 kleine spanische Flaggen in einem Park von Madrid aufgestellt. Freiwillige haben die Flaggen heute früh auf einem Hügel in die Wiese gesteckt. «Ich denke, es ist eine schöne Hommage an die Opfer», sagte der 62-jährige Rentner Honorio Hernandez, der sich das Flaggenmeer anschaute. Das Coronavirus hat in Spanien nachweislich 31'232 Todesopfer gefordert. Doch wegen Schwierigkeiten bei den Tests zu Beginn der Pandemie im Frühling muss davon ausgegangen werden, dass das Virus wahrscheinlich noch viel mehr Opfer gefordert hat. Madrid ist zum Zentrum der zweiten Welle in Spanien geworden, das wieder das am stärksten betroffene Land in Europa ist. In Spanien gibt es derzeit 319 gemeldete Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner innerhalb von 14 Tagen. Legende: Reuters