Der Ticker startet um 5:39 Uhr

12:41 Jens Spahn: «Wir haben genug, mehr als genug Impfstoffe bestellt» Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn bekräftigt sein Versprechen, dass bis zum Sommer jedem Deutschen ein Impf-Angebot gemacht werden könne. «Wir haben genug, mehr als genug Impfstoffe bestellt», sagt der CDU-Politiker in Berlin. Er rechne noch heute mit der Zulassung des Impfstoffs von Moderna. Deutschland habe von diesem Hersteller und von Biontech/Pfizer insgesamt mehr als 130 Millionen Impfdosen bestellt. Die Lieferungen kämen allerdings nicht alle sofort, «sondern im Lauf des Jahres». Legende: Keystone

12:02 China verzögert Einreise von Corona-Forschern Die Experten sollten im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ursprünge des Coronavirus erkunden. Aussenamtssprecherin Hua Chunying begründete den Aufschub am Mittwoch vor der Presse in Peking mit nötigen Vorbereitungen. Die WHO, Link öffnet in einem neuen Fenster reagierte frustriert, nachdem China die Einreise in letzter Minute geblockt hatte, wie ihr Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Vortag in Genf mitteilte. Die Experten hatten die Reise demnach zum Teil schon angetreten, waren umgekehrt oder hatten ihre Abreise gestoppt. Die Experten wollten unter anderem in die zentralchinesische Metropole Wuhan reisen, wo das Virus auf einem Markt zuerst nachgewiesen worden war. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in China Wuhan: Ein Jahr nach dem Covid-Ausbruch 30.12.2020 Mit Audio

11:48 Lockdown in Grossbritannien: BBC macht am TV Schule Um britische Schulen während des neuen Lockdowns zu unterstützen, strahlt die BBC jeden Tag mehrere Stunden Unterricht aus. Wie BBC News schreibt, soll das Programm aus drei Stunden Grundschulunterricht bestehen und aus mindestens zwei Stunden für Schüler weiterführender Schulen. Regierungschef Boris Johnson und Bildungsminister Gavin Williamson dankten der Sendeanstalt für die Unterstützung. Willamson kündigte zudem an, eine Million Laptops und Tablets an Schüler zu verteilen, deren Familien sich keine Endgeräte leisten können. Hier finden Sie die internationalen Corona-Zahlen. 01:21 Video Harter Lockdown für Grossbritannien Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen

11:31 Übersterblichkeit in der Zentralschweiz In der Zentralschweiz sind in den letzten Wochen mehr Menschen im Alter von über 65 Jahren gestorben als üblich. Die Übersterblichkeit in dieser Altersklasse dauere seit zehn Wochen an, teilte die Luzerner Statistikstelle Lustat, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Vom 19. Oktober bis 27. Dezember 2020 liege die Anzahl Todesfälle bei Personen ab 65 Jahren über der Bandbreite der zu erwartenden Todesfälle, schrieb Lustat. Zuletzt habe es 167 Todesfälle gegeben bei einer zu erwartenden Bandbreite von 83 bis 137. Bei den Unter-65-Jährigen war in der Zentralschweiz nur in der ersten Dezemberwoche eine Übersterblichkeit festgestellt worden. Hier finden Sie die Corona-Zahlen der Schweiz. Audio Aus dem Archiv: Covid-19-Impfung: Nachfrage ist riesig 25:41 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 04.01.2021. abspielen. Laufzeit 25:41 Minuten.

10:22 Litauen hat die höchste Corona-Mortalität Europas In keinem Land Europas fiel bisher die Zahl der im Zusammenhang mit Corona Verstorbenen höher aus als in Litauen. Ebenso die Zahl der Hospitalisierungen. Und auch was die Neuinfektionen anbelangt, schwingt das Land mit knapp drei Millionen Einwohnern oben auf. Bis zum 31. Januar gilt in Litauen daher ein landesweiter Lockdown. Die Bewohner dürfen ihre Gemeinden bloss in Ausnahmefällen verlassen. Dazu zählen berufliche Gründe, ferner bei An- und Abreise von Flug- und Seehäfen sowie Busstationen, weiter in Fällen, bei denen Angehörige dringende Pflege benötigen, sowie beim Tod eines nahen Verwandten. Litauens Regierungschefin Ingrida Simonyte führt den Anstieg der Coronazahlen in einer Fernsehansprache auf die erhöhten Einkaufsaktivitäten vor dem Mitte Dezember verhängten Lockdown zurück. Am letzten verkaufsoffenen Tag seien die Menschen trotz Warnung in Scharen in Supermärkte und Einkaufszentren geströmt, so Simonyte.

9:46 Schnelltests am Flughafen Kloten Am Flughafen Zürich können sich ab 7. Januar abreisende Flugpassagiere neu per Speichelprobe auf Corona testen lassen. Das Testresultat soll bereits nach fünf Stunden vorliegen. Das neue Testangebot sei für Flugpassagiere nützlich, die für ihre Zieldestination ein negatives PCR-Testresultat benötigten. Die Speichelabgabe für die 195 Franken teuren Selbsttest-Kits werde von den Anwendern selbständig vor Ort durchgeführt, teilte der Flughafen Zürich mit. Das neue Angebot kann ohne Voranmeldung zwischen 6 und 20 Uhr in Anspruch genommen werden. Über das Ergebnis wird per Mail informiert. Das bisherige Test-Angebot am Flughafen aus Corona-Schnelltests und PCR-Tests bleibt bestehen. Audio Aus dem Archiv: Grosse Hoffnungen in Corona-Schnelltest 05:01 min, aus Echo der Zeit vom 29.10.2020. abspielen. Laufzeit 05:01 Minuten.

9:40 Niederlande beginnt mit Impfen Als letztes Land der EU haben auch die Niederlande mit dem Impfen begonnen. Eine Mitarbeiterin eines Pflegeheimes wurde am Mittwochmorgen in Veghel im Südosten des Landes gegen Covid-19 geimpft. Weitere Pfleger und Ärzte sollten ebenfalls am ersten Tag an der Reihe sein. Erst in der kommenden Woche sollten alle Impfzentren im ganzen Land einsatzbereit sein. Gesundheitsminister Hugo de Jonge sprach von «einem wahnsinnigen Beginn.» Wegen heftiger Kritik hatte die Regierung den Impfstart um einige Tage vorgezogen. Legende: Keystone

8:33 Corona-Doppel-Impfung: Uneinige Experten Für ein verzögertes Verabreichen der zweiten Dosis des Corona-Impfstoffs gibt es unter Experten Zustimmung – aber auch skeptische Einschätzungen. Berater der Weltgesundheitsorganisation (WHO) halten es mit Blick auf eine allfällige Impfstoff-Knappheit für vertretbar, die Verabreichung der zweiten Dosis um etwa zwei Wochen hinauszuschieben. Sowohl die Europäische Arzneimittel-Agentur als auch der Hersteller Biontech merken indes an, dass es bislang keine Daten dazu gibt, ob die Schutzwirkung nach der ersten Dosis länger als einige wenige Wochen hält. Für die volle Schutzwirkung des Impfstoffs von Biontech/Pfizer sind zwei Injektionen im Abstand von etwa drei Wochen nötig. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus Corona-Impfung: Das antworten die Experten auf Ihre Fragen 05.01.2021 Mit Video

8:22 Krisenzustand in Südkalifornien In Südkalifornien hat sich der Corona-Notstand noch weiter verschärft. Rettungskräfte im Bezirk Los Angeles sind inzwischen angewiesen, bestimmte Patienten mit geringer Überlebenschance nicht mehr in Kliniken zu bringen. Auch Sauerstoff ist knapp und soll rationiert werden. Wegen der zugespitzten Corona-Lage ist nun auch die Verleihung der Grammy-Musikpreise von Ende Januar auf Mitte März verschoben worden. Seit Mitte Dezember gelten für die meisten Bezirke in Kalifornien verschärfte Ausgangsbeschränkungen. Viele nicht lebensnotwendige Geschäfte sind geschlossen, darunter Friseure und Bars. Insgesamt stehen die USA bezüglich der Pandemiebetroffenen an der Weltspitze. So verzeichnen sie heute einen neuen Höchstwert bei Corona-Todesfällen an einem Tag. Nach Zahlen der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore wurden am Dienstag 3775 Tote registriert. Der bisherige Rekordwert war am Mittwoch vergangener Woche mit 3744 Verstorbenen verzeichnet worden.

7:50 Neue Rekordzahlen in Tokio In Japans Hauptstadt Tokio ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals über die Marke von 1500 Fällen gestiegen. Binnen eines Tages wurden 1591 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, wie die Stadtverwaltung bekannt gab. Am Donnerstag wollte Japans Regierungschef Yoshihide Suga über die erneute Ausrufung des Ausnahmezustands für den Grossraum Tokio entscheiden. Es wird erwartet, dass er voraussichtlich einen Monat dauern wird – die Vorbereitung für die Olympischen Spiele im Sommer sollen aber fortgesetzt werden, hatte Suga zu Wochenbeginn erklärt. In der Präfektur Tokio leben 13 Millionen Menschen. Insgesamt liegen in Japan im Vergleich mit der Schweiz die Zahl der Neuinfektionen im 7-Tage-Durchschnitt pro 1 Million Einwohner rund 14 Mal tiefer. Im Vergleich mit Japan im Ganzen liegt Tokio mit den Neuinfektionen indes mehr als doppelt so hoch als der Durchschnitt des Landes. 01:03 Video Japan will Sommerspiele 2021 durchführen Aus Tagesschau vom 26.09.2020. abspielen

7:45 Weitere Einschränkungen für Deutschlands Hotspots? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder einigten sich am Dienstag auf eine Verlängerung der ursprünglich bis zum 10. Januar vereinbarten Lockdown-Regeln bis zum Monatsende. Zudem sollen künftig Treffen nur noch mit einer Person, die nicht zum eigenen Haushalt gehört, möglich sein. Die Länder sollen für Kreise, in denen sich binnen sieben Tagen mehr als 200 Menschen pro 100'000 Einwohner neu infiziert haben, den Bewegungsradius der Bürger auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzen. Kurz nach den Beschlüssen vom Dienstag zeichnete sich bereits ab, dass einige Bundesländer davon wohl abweichen werden. So will Niedersachsen die Beschränkung der Bewegungsfreiheit in Hotspots nicht ohne Weiteres umsetzen.

7:33 Fussball-Star Alex Morgan hat Corona Fussball-Star Alex Morgan ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte die zweimalige Weltmeisterin selbst bei Twitter mit. «Unglücklicherweise haben meine Familie und ich zum Ende von 2020 herausgefunden, dass wir uns mit COVID-19 angesteckt haben, als wir über die Feiertage in Kalifornien waren», schrieb die Kapitänin der amerikanischen Nationalmannschaft. Eigentlich sollte die 31-Jährige beim ersten Lehrgang der US-Auswahl im Januar dabei sein, worauf sie nun verzichten muss.

7:21 Todesstrafe aufgeschoben Eine US-Bundesrichterin prüft die Verschiebung von zwei Hinrichtungen, weil die Verurteilten an Covid-19 erkrankt sind. Deren Anwälte machen geltend, dass die angegriffenen Lungen der beiden Männer ihnen unzumutbare Qualen bei der Verabreichung der tödlichen Injektionen verursachen würden. Die Hinrichtungen sind für den 14. und 15. Januar angesetzt. Am 20.Januar soll Joe Biden als neuer Präsident vereidigt werden. Er hat angekündigt, die Todesstrafe auf Bundesebene abschaffen zu wollen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Todesstrafe in den USA USA vollstreckt erste Hinrichtung auf Bundesebene seit 17 Jahren 14.07.2020 Mit Audio

0:22 WHO-Chef ist besorgt über neueste Entwicklungen Tedros Adhanom Ghebreyesu, der Chef der Weltgesundheitsorganisation, zeichnet zum Auftakt des neuen Jahres ein düsteres Bild der Coronakrise. «Die Fallzahlen sind in einigen Ländern so hoch, dass die Auslastung von Krankenhäusern und Intensivstationen ein gefährliches Niveau erreicht», sagte er am Dienstag in Genf. «Die neuen Mutationen, die noch ansteckender sind, verschlimmern die Lage weiter.» Ghebreyesu appellierte an die Länder, mehr Corona-Tests zu machen und Virusproben zu analysieren, um zu sehen, ob Infizierte die neuen Virusvarianten in sich tragen. Zudem forderte er die Länder, die sich bereits einen Impfstoff gesichert haben, dazu auf, sich solidarisch zeigen und dem «Impf-Nationalismus» eine Absage erteilen. Legende: Reuters

22:26 Spanien: Regionen verschärfen Massnahmen Mit 23'700 Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat Spanien den höchsten Tageswert seit zwei Monaten verzeichnet. Das seien rund 10'000 Fälle mehr als vor einer Woche, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstagabend in Madrid mit. Wegen der anziehenden Zahlen kündigten erneut mehrere der insgesamt 17 sogenannten Autonomen Gemeinschaften des Landes am Dienstag eine Verschärfung der Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie an. Valencia verlängerte zum Beispiel die Abriegelung der Region bis zum 31. Januar. Die knapp fünf Millionen Einwohner dürfen die Region nur mit triftigem Grund verlassen, etwa, um zur Arbeit oder zum Arzt zu fahren. Auswärtige dürfen ebenfalls nur ein Ausnahmefällen einreisen. Zudem wird der Beginn der nächtlichen Ausgehsperre ab Donnerstag um zwei Stunden auf 22 Uhr vorgezogen. Restaurants, Bars und andere Gastronomielokale müssen dann schon um 17 Uhr schliessen.

21:42 Israel beschliesst härteren Lockdown Israels Regierung will mit einem härteren Corona-Lockdown die Infektionsdynamik bremsen. Nach einer erneuten Zunahme der Fälle beschloss das Kabinett eine Verschärfung der geltenden Restriktionen. Diese soll nach Angaben des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab Donnerstag um Mitternacht in Kraft treten und zwei Wochen andauern. Details werden demnach noch abgestimmt. Medienberichten zufolge umfasst die Verschärfung unter anderem die Schliessung von Schulen und Kindergärten. Das Parlament muss den Massnahmen noch zustimmen.

20:48 Verschärft der Bundesrat morgen die Massnahmen? Seit Mitternacht befindet sich England wieder in einem harten Shutdown, Deutschland hat ebenfalls weitergehende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Droht dasselbe auch in der Schweiz? Morgen Mittwoch informiert der Bundesrat über die Coronalage und allfällige weitere Massnahmen. Bundeshaus-Redaktor Urs Leuthard glaubt nicht, dass es morgen Verschärfungen gibt: «Dies nur schon aus formalen Gründen. In der besonderen Lage muss der Bundesrat immer zuerst die Kantone um ihre Meinung fragen und das hat er bis jetzt noch nicht gemacht.» Zu erwarten sei, dass der Bundesrat ein Massnahmenpaket skizziere, das nicht allzu scharf ausfalle, glaubt Leuthard: 02:29 Video Bundeshaus-Redaktor: «Wahrscheinlich werden die bestehenden Massnahmen verlängert» Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen

20:17 Impfchaos in Frankreich: Regierung unter Druck Wegen des schleppenden Impfstarts gerät die französische Regierung immer weiter unter Druck. Man werde die Impfstrategie jetzt beschleunigen und vereinfachen, kündigt Gesundheitsminister Olivier Véran im Gespräch mit dem Radiosender RTL an. Heute Morgen herrschte noch immer Unklarheit über die konkrete Zahl der Geimpften. Am Montag seien 2000 Impfungen überschritten worden, sagt Véran. Fakt ist, dass Frankreich im Vergleich mit vielen anderen Staaten hinten liegt. Véran verspricht, dass man in den kommenden Tagen zu den Nachbarn aufschliessen werde. Aus den Regionen gab es zuletzt immer wieder massive Kritik an Paris. Der Präsident des Regionalrats von Hauts-de-France, Xavier Bertrand, monierte, keinen Überblick über die seiner Nordregion zur Verfügung stehenden Impfdosen zu haben. Legende: Auch an ihn richtet sich die Kritik an der französischen Impfkampagne: Präsident Emmanuel Macron. Keystone

20:01 Boris Johnson verteidigt Lockdown Mit hohen Zahlen bei Corona-Neuinfektionen, Todesfällen und Patienten hat der britische Premierminister Boris Johnson den neuen landesweiten Lockdown gerechtfertigt. «Mehr als zwei Prozent der Bevölkerung sind infiziert», sagte Johnson am Dienstag in London. Mit mehr als 60'000 neuen Fällen hatte Grossbritannien den offiziellen Daten zufolge erneut einen Tagesrekord. Mehr als 800 Menschen starben mit oder an Covid-19. In Kliniken würden derzeit 40 Prozent mehr Menschen behandelt als zum Höhepunkt im April 2020, sagte Johnson weiter. 01:21 Video Harter Lockdown für Grossbritannien Aus Tagesschau vom 05.01.2021. abspielen