16:19 Züge und Busse noch nicht mit der gewohnten Auslastung Seit Anfang Woche haben auch Gymnasien und Berufsschulen wieder Präsenzunterricht. Aber die Züge und die Postautos sind nur zur Hälfte voll – die Frequenzen sind nicht annähernd so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Nach und nach habe das Passagieraufkommen wieder zugenommen um ungefähr 55 Prozent in den Regionalzügen und 45 Prozent auf den grossen Schnellverbindungen, sagte SBB-Sprecher Frédéric Revaz. Zur Spitzenzeit der Pandemie war das Passagieraufkommen um etwa 90 Prozent eingebrochen. Auch Postauto ist noch weit entfernt von den Frequenzen vor der Krise, wie Sprecher Urs Bloch sagte. Ausnahmen seien touristische Strecken, die an Auffahrt und Pfingsten eine gute Auslastung auswiesen. Wie bei der SBB sind die Passagierzahlen bei Postauto im März und April um 80 bis 90 Prozent gesunken. Seither benützen nunmehr fast die Hälfte der Fahrgäste wieder die Postautos, Tendenz steigend. Legende: Nur eine kleine Minderheit der ÖV-Benützer trägt eine Hygiene-Maske. Bei Postauto schätzt man fünf Prozent, die SBB nennen keine Zahlen. Keystone

15:58 Befragung von Giuseppe Conte zu möglichem Missmanagment der Krise In Italien beginnt die juristische Aufarbeitung der Coronakrise mit landesweit mehr als 34'000 Todesopfern. Die Staatsanwaltschaft der schwer betroffenen Stadt Bergamo befragte auch Ministerpräsident Giuseppe Conte in Rom während rund drei Stunden. Laut italienische Nachrichtenagenturen fand das Treffen an seinem Amtssitz Palazzo Chigi statt. Danach sollten Gesundheitsminister Roberto Speranza und Innenministerin Luciana Lamorgese als Zeugen zu den Abläufen am Anfang des Virus-Ausbruchs aussagen. Die Ermittler aus der Lombardei untersuchen mögliches Missmanagement der Krise. Italien rätselt noch, was die Ausbreitung der Krankheit im wirtschaftlich starken Norden so beschleunigt hat. Bei der Untersuchung geht es besonders um die Frage, warum die Gemeinden Alzano Lombardo und Nembro in der Provinz Bergamo nicht zu Sperrzonen erklärt wurden, als sich das Gebiet im März zu einem Hotspot der Pandemie entwickelte. Hinterbliebene haben rund 50 Anzeigen gegen Unbekannt gestellt, weil sie Behördenfehler vermuten. Legende: Giuseppe Conte an einer Pressekonferenz vor dem Palazzo Chigi. Keystone

15:27 Chair Airlines will wieder nach Pristina und Skopje fliegen Die Schweizer Fluglinie Chair Airlines nimmt nach einer zweimonatigen Pause den Flugbetrieb wieder auf. Die ersten beiden Maschinen sollen «in Kürze» in Richtung Pristina im Kosovo sowie nach Skopje in Nordmazedonien fliegen, wie die erst 2019 gegründete Airline mitteilt. Die beiden Destinationen werden bis Ende Oktober 2020 täglich ab Zürich und Basel bedient. Auch Verbindungen nach Ohrid in Nordmazedonien sind noch im Juni geplant. Dieses Ziel wird mehrmals wöchentlich ab Zürich angeflogen. Ab dem 10. Juli werden zudem Flüge auf die griechischen Inseln und nach Zypern angeboten. Die Ziele sind Heraklion auf Kreta, Rhodos, Kos und Larnaka. Die libanesische Hauptstadt Beirut steht ab dem 9. Juli zweimal wöchentlich wieder auf dem Flugplan.

14:42 Kanton Genf droht Milliarden-Defizit Dem Kanton Genf droht in der Folge der Corona-Krise in diesem Jahr ein Defizit von fast einer Milliarde Franken. Das sagte die Genfer Finanzdirektorin Nathalie Fontanet in einem Interview , Link öffnet in einem neuen Fenstermit der Zeitung «Tribune de Genève». Bereits vor dem coronabedingten Lockdown sei man von einem Fehlbetrag von 590 Millionen ausgegangen. Nun rechne man mit zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Franken.

13:37 Ab Montag an Schweizer Grenze wieder Normalbetrieb für EU-Bürger Für Menschen aus EU- und Efta-Ländern wird ab Montag in der Schweiz alles wieder so sein wie vor Corona – zumindest was den Grenzübertritt betrifft. Die Grenzkontrollen an den Schweizer Grenzen werden aufgehoben und alle geschlossenen Grenzübergänge wieder geöffnet. Auch viele Grenzen zwischen anderen europäischen Staaten gehen am Montag auf. Einige Länder halten aber an Beschränkungen fest. Die Einreise nach Spanien bleibt beispielsweise eingeschränkt und wer nach Grossbritannien will, muss zwei Wochen in Quarantäne. Wer aus Schweden oder Spanien nach Österreich einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen oder zwei Wochen in Quarantäne. Für die Einreise in die Schweiz erlässt der Bundesrat keine solche Beschränkung. Über Lockerungen gegenüber Nicht-EU-Staaten will er später entscheiden, zusammen mit anderen europäischen Staaten. Legende: Für Bürgerinnen und Bürger von EU- und Efta-Ländern ist ab Montag an der Grenze wieder alles wie vor Corona. Keystone

13:05 Airlines klagen gegen britische Quarantänepflicht Die Fluggesellschaften British Airways, Ryanair und Easyjet haben eine Klage gegen die von der britischen Regierung verhängte Quarantänepflicht für Reisende eingereicht. Die Massnahme werde «verheerende Auswirkungen auf den britischen Tourismus und die weitere Wirtschaft haben und tausende Arbeitsplätze vernichten», heisst es in einer Mitteilung der Airlines. Einreisende nach Grossbritannien müssen seit dieser Woche an der Grenze ihre Adress- und Kontaktdaten hinterlassen und zwei Wochen lang in Quarantäne gehen. Wer sich nicht an die 14-tägige Pflicht zur Selbstisolation hält, muss mit einem hohen Bussgeld rechnen. Die Quarantänepflicht gilt für alle Reisenden, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Ausgenommen sind nur wenige Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, medizinisches Personal und Erntehelfer sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und von den Kanalinseln. Frühestens Ende Juni soll die Regelung überprüft werden.

12:20 BAG meldet 19 Neuinfektionen In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 19 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Insgesamt gibt es bisher 31'063 laborbestätigte Ansteckungsfälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilt. Das sind 362 pro 100'000 Einwohner. Bisher traten 1677 Todesfälle im Zusammenhang mit einer laborbestätigten COVID-19-Erkrankung auf.

11:53 Uni Zürich testet schnelles und günstiges Corona-Testverfahren Mit einem neuen Verfahren der Universität Zürich sollen Hunderttausende von Coronatests innert Tagen möglich sein. Die Methode wird bereits für die DNA-Analyse angewendet. Die Uni Zürich rechnet mit rund zwei Franken Materialkosten pro Testprobe, wobei die Gewinnung der RNA aus dem Rachenabstrich dabei noch nicht enthalten ist. Insgesamt sollen die Tests nur ein paar Franken kosten. Es dürfte aber noch etwas dauern, bis das High-Tech-Verfahren zum Einsatz komme.

11:17 100 Prozent Erwerbsersatz – auch für Zivilschützer Der Bundesrat will Zivilschützer, die einen Corona-Einsatz geleistet haben, finanziell gleichstellen mit Soldatinnen und Soldaten, die während der Coronakrise im Dienst standen. Für Armeeangehörige hatte der Bundesrat entschieden, dass sie den ganzen Lohn von der Erwerbsersatzversicherung (EO) erhalten sollen – üblich sind im Militärdienst 80 Prozent. Diese Regelung wird nun auf Zivilschützer ausgeweitet. Die Aufstockung wird ab dem 20. Einsatztag gezahlt, heisst es in einer Mitteilung des Bundesrats. Landesweit standen bis Ende Mai pro Woche durchschnittlich 5000 Zivilschützer im Einsatz – die Mehrkosten für den Bund werden auf maximal sechs Millionen Franken geschätzt. Legende: Bis im Mai beteiligten sich pro Woche rund 5000 Zivilschützer an Einsätzen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Keystone

10:00 Antikörper-Studie: 11 Prozent der Genferinnen und Genfer mit Coronavirus infiziert Eine Antikörper-Studie des Genfer Universitätsspitals (HUG) zeigt, dass in Genf bis Anfang Mai 11 Prozent der Bevölkerung mit Covid-19 infiziert waren. Die Studie zeigt zudem, dass Kinder zwischen 5 und 9 Jahren dreimal seltener, Personen über 65 Jahre nur halb so oft infiziert waren wie die Erwachsenen zwischen 20 und 50 Jahren. Die Studie erfasst den Zeitraum vom 6. April bis zum 9. Mai und basiert auf 2766 Proben. Die in der Fachzeitschrift «The Lancet» publizierte Studie finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster.

8:07 Japanische Regierung beschliesst weiteres Milliarden-Hilfspaket für die Wirtschaft Die japanische Regierung sieht die weltweit drittgrösste Volkswirtschaft nach den Corona-bedingten Einbrüchen auf Erholungskurs. «Wie stark die Belebung ausfallen wird, hängt nicht nur von den Bedingungen im Inland, sondern auch von den Entwicklungen in Übersee ab», sagte Finanzminister Taro Aso vor dem Parlament. Die Konjunktur habe ihren Tiefpunkt hinter sich. Es sei gelungen, den Abschwung zu stoppen. Das Parlament stimmte einem zweiten Nachtragshaushalt in Höhe von 281 Milliarden Franken zu. Mit dem Geld soll die Wirtschaft angeschoben werden. Ein drittes Paket lehnt der Minister vorerst ab: «Wir müssen erst einmal sehen, wie sich die Massnahmen, die wir bisher ergriffen haben, auf die Wirtschaft auswirken.» Experten erwarten, dass das japanische Bruttoinlandsprodukt im zu Ende gehenden zweiten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um mehr als 20 Prozent abstürzen wird. Bereits im ersten Quartal ist Japan in die Rezession gerutscht.

7:12 Glückskette hat bisher 40 Millionen gesammelt Die Glückskette hat im Rahmen der Spendensammlung «Coronavirus» seit dem 23. März knapp 40 Millionen Franken für die Hilfe in der Schweiz gesammelt. Davon sind bisher 23.3 Millionen Franken für Hilfsprojekte eingesetzt worden. Obwohl der Bundesrat die Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie schrittweise gelockert habe, fänden nicht alle Menschen gleich schnell zur Normalität zurück, schreibt die Glückskette. «Viele leiden weiterhin stark unter den sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise.»

6:42 UNO befürchtet rasanten Anstieg von Kinderarbeit Wegen der Folgen der Corona-Pandemie könnte die Kinderarbeit erstmals seit 20 Jahren wieder steigen. Davor warnt die UNO am Internationalen Tag gegen die Kinderarbeit. Millionen Kinder liefen Gefahr, als Folge der Krise wieder in die Kinderarbeit gestossen zu werden, teilten das Kinderhilfswerk Unicef und die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) mit. Grund dafür sei, dass weltweit Schulen geschlossen worden seien, um die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus zu reduzieren. Mehr als 90 Prozent aller Lernenden seien von vorübergehenden Schulschliessungen betroffen – weltweit seien das 1.6 Milliarden junge Menschen. Schulen schützten Kinder auch vor Ausbeutung, diese Kontrolle sei nun weggefallen.

2:54 Warnung der WHO: Tempo der Ausbreitung in Afrika erhöht sich Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt, dass sich das Coronavirus in Afrika immer schneller verbreitet. Bis 100’000 Menschen nachweislich infiziert waren, habe es 98 Tage gedauert – aber nur weitere 18 Tage bis zur Verdoppelung auf 200’000 Betroffene. Bis jetzt gibt es laut der WHO in Afrika etwas mehr als 200’000 nachgewiesene Coronafälle. Rund 5600 Menschen seien an den Folgen des Virus gestorben, heisst es weiter. Mit 25 Prozent der Fälle ist Südafrika am stärksten betroffen. Mehr als 70 Prozent der Todesfälle gebe es in nur fünf Ländern: Algerien, Ägypten, Nigeria, Südafrika und im Sudan. Legende: Ein Grafitti in der kenianischen Hauptstadt Nairobi ruft die Passantinnen und Passanten auf, das Virus «in der Nachbarschaft» zu stoppen. Keystone

22:33 Dow-Jones-Index fällt wegen Corona und Konjunktursorgen Eine düstere Konjunktureinschätzung durch die US-Notenbank Fed und die Furcht vor einer zweiten Coronawelle haben die Anleger an der Wall Street in die Flucht getrieben. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial brach am Donnerstag um 6.9 Prozent auf 25'128 Punkte ein und fand sich damit auf dem Niveau von Ende Mai wieder. Dies war der grösste prozentuale Tagesverlust auf Schlusskursbasis seit März. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hatte angesichts der schweren Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie bereits zur Wochenmitte klare Worte gefunden. Er sagte, dass ein erheblicher Teil der Jobverluste dauerhaft sein könnte. 02:15 Video SRF Börse vom 11.06.2020 Aus Börse vom 11.06.2020. abspielen

21:24 Ärmere Staaten stärker von Wirtschaftskrise betroffen als Industrieländer Der Einbruch im weltweiten Handel treffe ärmere Staaten stärker als Industrieländer, zeigt eine vorläufige Analyse der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung Unctad. Während im April in Industriestaaten Importe um 10 und Exporte um 14 Prozent zurückgingen, waren es in Entwicklungsländern bei den Einfuhren 19 Prozent und bei den Ausfuhren 18 Prozent. Am schlimmsten waren die Exporteinbrüche im April in Südasien mit -40 Prozent und in Afrika mit -36 Prozent. In China etwa stiegen die Exporte im April laut Analyse dagegen um drei Prozent. Der Einbruch bei den Exporten der Entwicklungsländer – zu denen nach UNO-Definition auch China gehört – sei wahrscheinlich durch reduzierte Nachfrage in den Zielländern zu erklären, so die Konferenz.

20:20 Stadt Genf hat ihr Wahrzeichen wieder Der 140 Meter hohe Springbrunnen Jet d'eau im Genfer Seebecken ist nach 83 Tagen Stillstand aufgrund der Coronakrise wieder eingeschaltet worden. Gegen 16.10 Uhr schoss das Wasser der Touristenattraktion wieder mit 200 km/h in die Höhe. Auf dem Quai versammelten sich rund hundert Zuschauer und applaudierten. Genf feierte die Wiederinbetriebnahme seines Wahrzeichens mit einer kurzen Zeremonie. Anwesend waren unter anderen der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation WHO und die UNO-Generaldirektorin in Genf. Der Springbrunnen war am 20. März wegen der Pandemie abgestellt worden. Ziel war es laut der Stadt, die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen, die für den Betrieb der Anlage sorgen. Zudem sei die temporäre Stilllegung des Brunnens symbolisch für die Anwendung der empfohlenen Gesundheitsmassnahmen gestanden.