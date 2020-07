Der Ticker startet um 6:30 Uhr

0:44 Milliardenverlust für United Airlines Die Corona-Pandemie hat die US-Fluggesellschaft United Airlines im zweiten Quartal weiter heftig belastet. In den drei Monaten bis Ende Juni gingen pro Tag rund 40 Millionen Dollar verloren, wie United am Dienstag mitteilte. Insgesamt hat die Fluggesellschaft einen Fehlbetrag von 2.6 Milliarden Dollar verbucht. Im Vorjahr hatte die Airline noch über eine Milliarde Dollar verdient. Der Umsatz brach um 87 Prozent auf 1.5 Milliarden Dollar ein. Legende: An den Check-Ins von United Airlines gibt es zurzeit wenig zu tun. Keystone

22:51 «Der Präsident hat drei bis vier Millionen Menschenleben gerettet» Die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, hat das Krisenmanagement der Regierung von US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie gegen Kritik verteidigt. «Der Präsident hat drei bis vier Millionen Menschenleben gerettet», sagte McEnany am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Das Weisse Haus habe stets deutlich gemacht, dass die Wiedereröffnung des Landes lokale Ausbrüche nach sich ziehen werde, «dass wir Glutherde und manchmal Feuer sehen werden», sagte McEnany. Es werde viel zu wenig darüber gesprochen, welche negativen Auswirkungen die Eindämmungsmassnahmen nach sich gezogen hätten. McEnany nannte keine Grundlage für die von ihr genannte Zahl der angeblich geretteten Leben. Trump sagt immer wieder, seine Regierung habe in der Corona-Pandemie Millionen Leben gerettet. Wenn er konkreter wurde, bezog er sich in der Vergangenheit auf eine Studie des Imperial College in London, die 2,2 Millionen Tote prognostiziert hatte für den Fall, dass in den USA überhaupt keine Massnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen worden wären. Legende: Keystone

21:44 Preise der Edelmetalle legen stark zu Gold und Silber werden in der Coronakrise unter Anlegern immer beliebter. Die Preise der Edelmetalle legen deshalb stark zu. Am Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (31.1 Gramm) Silber erstmals seit mehreren Jahren über die runde Marke von 20 US-Dollar. In der Spitze wurden 21.19 Dollar erreicht. Das ist der höchste Stand seit Mitte 2014. Auch der «grosse Bruder» von Silber legt in der Anlegergunst beständig zu: Der Goldpreis stieg mit rund 1841 Dollar auf einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2011. Damals hatte Gold sein Rekordhoch bei gut 1921 Dollar erreicht. Während Gold seinem Rekordstand immer näher kommt, liegt Silber noch weit entfernt von seinem Rekord bei knapp 50 Dollar. Er wurde ebenfalls im Jahr 2011 erreicht. Legende: Keystone

20:40 WHO will Falschinformationen besser bekämpfen Im Kampf gegen ein Virus, dass Millionen Menschen in aller Welt bedroht, gibt es eine zweite Front: die Informationsflut mit vielen falschen und missverständlichen Informationen, die das Vertrauen der Menschen in Behörden und Experten zu untergraben droht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat Wissenschaftler aus zahlreichen Disziplinen und Ländern zusammengebracht, die eine völlig neue Forschungsdisziplin schaffen wollen: Infodemiologie. Das ist das Ergebnis einer Online-Konferenz, die am Dienstag zu Ende gegangen ist. Beteiligt waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Disziplinen wie Mathematik, EDV, Soziologie, Psychologie, Gesundheit, Kommunikation und anderen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Fake-News zum Corona-Virus «Jede seriöse Information wird umgehend in Zweifel gezogen» 19.02.2020 Mit Audio

20:15 SAC-Präsidentin schlägt Gebürenerlass für die Hütten vor Die Coronakrise hat auch den Schweizerischen Alpenclub SAC getroffen. In «Schweiz Aktuell» erklärt Präsidentin Françoise Jaquet, dass man nun verschiedene Massnahmen prüfen werden, um den Betreibern der SAC-Hütten unter die Arme zu greifen. Unter anderem schlägt sie einen Gebürenerlass für die Hütten vor. 03:06 Video SAC-Präsidentin Françoise Jaquet im Gespräch Aus Schweiz aktuell vom 21.07.2020. abspielen

19:19 Maskenpflicht im Freien auf Capri Nach ausgelassenen Feiern von zumeist jungen Leuten auf der italienischen Urlaubsinsel Capri hat der Bürgermeister am Dienstag eine Maskenpflicht für Wochenenden erlassen. Damit will Marino Lembo auf seiner Insel im Golf von Neapel mögliche Corona-Risiken abwenden. Freitags, samstags und sonntags gilt nun ab 18 Uhr bis um 4 Uhr am nächsten Morgen die Vorschrift, auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen – und zwar gerade auf den mehr als 20 bei Party-Fans sehr beliebten Strassen und Plätzen.

18:51 Maurer: Abbau der Schulden dauert 15 Jahre Der Bundesrat hat noch nicht entschieden, wie genau das Loch von geschätzten 35 Milliarden Franken gestopft werden soll, das die Coronakrise in die Bundeskasse reisst. Finanzminister Ueli Maurer rechnet aber mit etwa 15 Jahren, die dazu nötig sein werden. «Es gibt noch viele Unsicherheitsfaktoren, wir wollen die Fakten präziser kennen», sagte Maurer in einem Online-Interview von «Finanz und Wirtschaft» vom Dienstag. «Der Zeithorizont dürfte sich mittelfristig in der Grössenordnung von etwa fünfzehn Jahren bewegen. Bei einer Neuverschuldung von ca. 30 Milliarden Franken wären das pro Jahr 2 Milliarden», sagte der SVP-Bundesrat. Legende: Keystone

18:30 Schulen in Polen sollen wieder öffnen Die polnischen Schüler sollen nach dem Willen der Regierung in Warschau ab September wieder Unterricht in ihren Klassenzimmern haben. Bildungsminister Dariusz Piontkowski kündigte deshalb am Dienstag auf Twitter die Ausarbeitung von Vorschriften an, die trotz der Corona-Pandemie einen sicheren Unterrichtsverlauf gewährleisten sollen. Das Bildungsministerium bereitet nach seinen Angaben auch einen rechtlichen Rahmen dafür vor, dass die Schulleiter im Falle einer neuerlichen Infektionswelle rasch reagieren können. Der reguläre Unterricht wurde in Polen Mitte März unterbrochen. Noch im Laufe desselben Monats wurden die Lehrenden angewiesen, Fernunterricht über Internet abzuhalten. Erst Ende Juni, kurz vor dem Ende des Schuljahres, durften die Schulen grundsätzlich für Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren wieder öffnen. Minister Edukacji Narodowej @D_Piontkowski na temat przygotowań do nowego roku szkolnego - Chcemy, aby uczniowie od września wrócili do tradycyjnej nauki w szkołach. Pracujemy nad przepisami, które zagwarantują #bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. #edukacjapic.twitter.com/BV389bomuq — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) July 21, 2020

17:57 Donald Trump wirbt jetzt für das Tragen einer Maske Vor dem Hintergrund wachsender Kritik an seinem Krisenmanagement hat US-Präsident Donald Trump in der Corona-Pandemie für das Tragen von Masken in bestimmten Situationen geworben. «Wir sind vereint in unseren Bemühungen, das unsichtbare China-Virus zu besiegen», schrieb er auf Twitter. «Und viele Menschen sagen, dass es patriotisch ist, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man keine soziale Distanz wahren kann. Niemand ist patriotischer als ich, Euer Lieblings-Präsident!» Dazu twitterte Trump ein Foto, wie er eine Maske mit dem Präsidenten-Siegel trägt. Seine Sprecherin Kayleigh McEnany gab zudem bekannt, dass der US-Präsident manchmal mehrmals am Tag auf das Coronavirus getestet werde. We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 20, 2020

17:41 Bevölkerung in Bern schrumpft wegen Corona Die Stadtberner Wohnbevölkerung ist im Vergleich zum Jahresanfang leicht zurückgegangen. Einer der Gründe dafür dürfte die Corona-Pandemie sein. Wegen Grenzschliessungen ging die Zuwanderung von Ausländerinnen und Ausländern stark zurück. Die Zuzüge ausländischer Personen nahmen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen Jahre um über zwanzig Prozent ab, wie die städtische Präsidialdirektion mitteilte. Vor allem Zuzüge aus Italien und Portugal brachen ein. Beide Länder litten zeitweise stark unter der Ausbreitung des Coronavirus. Die Wegzüge aus Bern sanken ebenfalls um rund zehn Prozent. Legende: Keystone

17:28 Demokratie in Zeiten von Corona Im Kanton Aargau dürfen Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen nur dann stattfinden, wenn alle genügend Abstand halten können, oder aber wenn es klar abgegrenzte Sektoren gibt. Das heisst: je Sektor 100 Personen und alle müssen ihre Kontaktdaten angeben. Gerade für grössere Gemeinden ist dies nur mit viel Aufwand umzusetzen. Die grosse Aargauer Gemeinde Oftringen hat deshalb die Gemeindeversammlung vom 3. September gleich ganz abgesagt. Der Gemeinderat hat aufgrund der brisanten Themen über 300 Einwohnerinnen und Einwohner erwartet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wegen Corona-Regeln Wenn das Volk nicht mitdiskutieren kann 21.07.2020 Mit Audio

17:01 Auch Patienten ohne Risiken können schwer erkranken Das Kantonsspital Aarau hat kürzlich als eines der ersten Spitäler in der Schweiz die Ergebnisse einer Beobachtungsstudie, Link öffnet in einem neuen Fenster zu seinen ersten 100 Patientinnen und Patienten publiziert, die während der Corona-Pandemie im Spital in Aarau hospitalisiert werden mussten. Vergleichbare lokale und retrospektive Studien zu Covid-19 und den damit hospitalisierten Patientinnen und Patienten sind bereits aus anderen Ländern bekannt, so etwa aus dem chinesischen Wuhan (Frühphase der Pandemie), aus der Lombardei oder aus New York City. Im Fokus der Aarauer Studienbeobachtung standen lediglich Patientinnen und Patienten, die positiv auf Covid-19 getestet wurden und hospitalisiert werden mussten. Das Fazit: Rund ein Drittel aller beobachteten stationären Patientinnen und Patienten im Kantonsspital Aarau zeigten schwere oder komplizierte Krankheitsverläufe, die entweder eine Intensivbehandlung notwendig machten oder zum Tode führten. Interessant ist, dass die Studie zeigt, dass ein sehr hohes Alter oder bestimmte vorhandene Grund- oder Risiko-Vorerkrankungen nicht zwingend zu diesen schweren Verläufen führen. Auch jüngere Personen unter 60 Jahren ohne schwere Grunderkrankungen können betroffen sein. Legende: Keystone

16:43 Konsumenten wollen nicht mehr auf Lieferservice verzichten Die Coronakrise hat dem Schweizer Kleingewerbe einen Digitalisierungsschub aufgezwungen: Hauslieferdienste und kontaktloses Bezahlen sind vielerorts zum neuen Standard geworden. Eine Befragung von Localsearch bei 705 Personen in der Deutsch- und Westschweiz zeigt, dass viele Konsumenten nicht mehr auf diese neuen Dienstleistungen verzichten wollen. Konkret möchte ein Drittel der Befragten die neu eingeführten Hauslieferdienste nicht mehr missen. Viele kleine Läden und Gewerbler haben diesen Service während des Lockdowns erstmals angeboten. Einen wahren Höhenflug erlebt das kontaktlose Bezahlen, das fast überall auch für Kleinstbeträge möglich ist. 59 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich, in kleinen Geschäften auch weiterhin kontaktlos bezahlen zu können. Legende: Viele Kleingewerbler haben während dem Lockdown zum ersten Mal einen Lieferdienst angeboten. Keystone

15:34 Österreich führt Maskenpflicht wieder ein Ab Freitag gilt in allen Geschäften in Österreich erneut die Pflicht zum Tragen einer Maske. Dies gab Bundeskanzler Sebastian Kurz in einer Medienkonferenz bekannt: «Wir haben beschlossen, dass wir in Supermärkten, Banken und Postämtern Gesichtsmasken wieder zur Pflicht machen werden». Auch die Einreisebestimmungen werden verschärft. Ab Freitag sei die Einreise aus Risikogebieten nur noch mit einem negativen Coronatest eines anerkannten Labors erlaubt. Dieser darf nicht älter als 72 Stunden sein. Zudem sollen die Quarantäne-Massnahmen besser überwacht werden. Auch Kirchen mit positiven Fällen sollen geschlossen werden. Hintergrund der Verschärfung der Regeln ist ein Anstieg der Infektionszahlen. Seit Anfang Juli werden täglich wieder regelmässig über 100 Neuinfektionen gemeldet, nachdem sich die Zahl im Mai und Juni immer unter 50 bewegte. Viele dieser Fälle sind offenbar von Reisenden eingeschleppt worden, die aus Länder aus der Balkanregion zurückkehrten. Auch in Religionsgemeinschaften gab es vermehrt Coronafälle.

15:05 Restaurants in Israel dürfen geöffnet bleiben Nach heftigen Protesten dürfen Restaurants in Israel weiterhin Gäste bewirten. Der Coronavirus-Ausschuss des israelischen Parlaments hat einen Schliessungsbeschluss der Regierung aufgehoben. Die Mitglieder des Ausschusses stimmten mehrheitlich dafür, den Lokalen ihren Betrieb unter Wahrung der Corona-Vorschriften wieder zu ermöglichen. Die Schliessungen waren erst am frühen Morgen in Kraft getreten, die Regierung hatte sie Ende vergangener Woche beschlossen. Restaurants hätten nur noch Essen zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anbieten dürfen. Gastronomen hatten erklärt, sich nicht an die Massgaben der Regierung zu halten. Die israelische Regierung kann derzeit Notmassnahmen ohne vorherige Genehmigung des Parlaments umsetzen. Sie werden jedoch wieder aufgehoben, wenn das Parlament – die Knesset – sie nicht nachträglich binnen einer Woche billigt. Diese umstrittene Regelung hat sowohl bei Bürgern als auch bei Geschäftsleuten für Verwirrung gesorgt. Legende: Keystone

14:17 Serbien: 350 Ärzte werfen Regierung Versagen vor Völliges Versagen beim Umgang mit der Corona-Pandemie: Das werfen 350 serbische Ärzte und Ärztinnen der Regierung des Landes vor. «Wir wenden uns an die Öffentlichkeit, weil wir keinen anderen Ausweg aus der Gesundheitskatastrophe sehen, in der sich unser Land befindet», schrieben die Mediziner in einem offenen Brief, den serbische Medien heute veröffentlichten. In ihrem offenen Brief kritisieren die Mediziner, die Regierung habe die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu abrupt und vorschnell gelockert. Nach strikten Ausgangssperren sei plötzlich wieder alles erlaubt worden, so etwa Fussballspiele vor 18'000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Vor den Wahlen vom 21. Juni hätten auch grosse Wahlveranstaltungen mit Publikum stattgefunden. Dies, schrieben die Ärzte, habe zu einem «Kontrollverlust über die epidemiologische Situation» geführt, wovor Experten beständig gewarnt hätten. Zudem sollen die Behörden die wahren Daten verschleiert haben. Kritiker aus den Reihen der Ärzteschaft seien eingeschüchtert und bedroht worden. «All dies hat das Gesundheitssystem in seinen Grundfesten erschüttert und das Vertrauen der Bürger in das Gesundheitspersonal untergraben.» Legende: Keystone

13:16 «Corona-Bonus» für Tessiner Lehrbetriebe Der Kanton Tessin belohnt Firmen, die auch während der Coronakrise Lehrlinge ausbilden. 2000 Franken sollen die Firmen vom Kanton für alle bis zum 31. Oktober abgeschlossenen Lehrverträge erhalten. Die Zahlungen sind laut einer Mitteilung der Tessiner Kantonsregierung Teil eines Massnahmenpakets, das die Berufsbildung stützen soll. Eine Firma erhält das Geld auch, wenn sie einen Lernenden aufnimmt, der oder die bereits in der Ausbildung ist – aber den Lehrbetrieb wechseln musste. Ziel des Massnahmenpakets ist es, auf das kommende Schuljahr 2500 neue Lehrstellen zu schaffen.

12:25 BAG meldet 108 neue Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag 108 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden – mehr als doppelt so viele wie am Vortag. Am Montag waren 43 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Sonntag 99 und am Samstag 110. Insgesamt gab es bisher 33'742 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Das BAG meldete auch drei weitere Todesfälle. Bisher starben damit 1691 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren.

11:20 Kanton Zürich lanciert Quarantäne-Kampagne 1166 Personen haben sich bisher via Online-Formular beim Kanton Zürich gemeldet und sich in Quarantäne begeben. Doch der Kanton will mehr und die Zielgruppen besser ansprechen. Dafür lanciert die Zürcher Gesundheitsdirektion eine Quarantäne-Kampagne. Wortbilder wie «Amerika-Reisende», «Serbien-Reisende» oder «Kosovo-Reisende» sollen auf die obligatorische Melde- und Quarantänepflicht aufmerksam machen, wie die Gesundheitsdirektion mitteilte. Die i-Punkte auf den Buchstaben dieser Wortbilder symbolisieren das Coronavirus. Auf Plakaten und in animierter Darstellung zeigt die Kampagne auf, wie schnell sich das Virus verbreiten kann. Die Zielgruppe soll auf verschiedenen Kanälen angesprochen werden: Digitale und analoge Plakatstellen sowie in verschiedenen Online-Kanälen. Der Fokus liegt auf den urbanen Regionen. Für Personen, die im Auto aus den betroffenen Ländern zurückkehren, gibt es Radiospots. Die Einhaltung der zehntägigen Quarantäne kontrolliert die Gesundheitsdirektion stichprobenartig. Bei Verstössen werden bis zu 10'000 Franken fällig. Legende: Werbeagentur Ruf Lanz