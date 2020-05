Der Ticker startet um 6:31 Uhr

17:09 Moskau lockert Corona-Massnahmen Moskau will die Schutzmassnahmen zur Eindämmung des Coronavirus etwas lockern. Ab dem 12. Mai sollen alle Industriebetriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen, wie Bürgermeister Sergej Sobjanin vorschlägt. Für Unternehmen des Dienstleistungssektors in der russischen Hauptstadt sei dies noch zu früh. Die Bürger seien weiter aufgefordert, die Kontaktbeschränkungen einzuhalten. Die Lage habe sich den vergangenen zwei Wochen stabilisiert. Gemäss den bestätigten Fallzahlen ist Moskau die bisher am stärksten betroffene Region Russlands. Präsident Putin unterstützt das Vorgehen und hatte heute auch landesweit Lockerungen angekündigt, die den Regionen die Möglichkeit geben, spezifische Exit-Pläne zu definieren. 00:44 Video Moskau desinfiziert die ganze Stadt Aus SRF News vom 04.05.2020. abspielen

16:36 Dividenden trotz Kurzarbeit Unternehmen, die in der Coronakrise Kurzarbeit beziehen, dürfen im laufenden und kommenden Jahr Dividenden ausschütten. Der Ständerat lehnt eine Motion, die einen Dividenden-Stopp forderte und vor allem auf Grosskonzerne gezielt hätte, mit 31 zu 10 Stimmen und einer Enthaltung ab. Der Vorstoss ist damit vom Tisch. Im Nationalrat hatte der Vorstoss am Dienstag eine Mehrheit gefunden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag 3 der «Corona-Session» Kein Dividendenstopp und (noch) kein Mieterlass 06.05.2020 Mit Video

16:23 Welche Corona-Projekte der Pharmaindustrie gibt es in der Schweiz? Weltweit läuft die fieberhafte Suche nach Behandlungen gegen die Atemwegserkrankung Covid-19: Auch in der Schweiz sind viele Corona-Projekte unterwegs. Matthias Leuenberger, Vorsitzender des Dachverbands Scienceindustries und Chef von Novartis Schweiz, hat die Übersicht. Er war heute Gast im «Tagesgespräch» bei Radio SRF. Audio Matthias Leuenberger und die Pharmaindustrie in der Corona-Krise 24:21 min, aus Tagesgespräch vom 06.05.2020. abspielen. Laufzeit 24:21 Minuten.

16:12 Griechenland will Land für ausländische Touristen öffnen Die griechische Regierung will den unter der Corona-Krise leidenden griechischen Tourismus wiederbeleben. «Wir werden am 1. Juli den Tourismus für das Ausland öffnen», sagte der griechische Staatsminister Giorgos Gerapetritis am Mittwoch im griechischen Parlament. Bis zum 15. Mai werde die Regierung in Athen Einzelheiten dazu mitteilen, hiess es. Zudem werde der Bereich finanzielle Unterstützung bekommen. Dem Tourismus als wichtigstem Bereich der griechischen Ökonomie droht dieses Jahr wegen der Folgen der Corona-Pandemie eine Katastrophe. Der Präsident des Verbandes der griechischen Reiseagenturen, Apostolos Tsilidis, hatte die Verluste auf bis zu 22 Milliarden Euro geschätzt. 2019 besuchten nach Angaben der Hotelkammer 33 Millionen Touristen Griechenland. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz Corona ans Meer? Wo Strandferien im Sommer möglich sind – und wo nicht 06.05.2020 Mit Audio

16:06 Einige Restaurants werfen schon das Handtuch Nur vier Personen an einem Tisch, zwei Meter Abstand oder eine Trennwand zwischen den Gästegruppen, von jedem Gast muss Name, Adresse und Telefonnummer erfasst werden: Das Schutzkonzept für die Wiedereröffnung von Restaurants und Bars stellt die Betriebe vor grosse Herausforderungen. Einige werfen jedoch bereits das Handtuch. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schutzkonzept für Restaurants «Für uns ist es ein Blindflug» 06.05.2020 Mit Audio

15:48 Session: Keine Lösung bei Geschäftsmieten Mieter und Vermieter warten weiter auf ein klares Signal aus Bundesbern, was den Umgang mit Mieten von geschlossenen Geschäften betrifft. Das Parlament hat sich an der dreitägigen ausserordentlichen Session in dieser Frage nicht einigen können. Die Situation ist seit Wochen verfahren. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag 3 der «Corona-Session» Kein Dividendenstopp und (noch) kein Mieterlass 06.05.2020 Mit Video

15:41 Wichtigster epidemiologischer Regierungsberater in Grossbritannien tritt zurück Wegen einer Affäre mitten in der Corona-Krise hat der britische Top-Wissenschaftler Neil Ferguson seinen Posten als Regierungsberater aufgegeben. Er habe Regeln zur sozialen Distanz durchbrochen, bestätigte Ferguson in einer Stellungnahme, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nach Angaben des britischen «Telegraph» hatte der Professor trotz der strengen Ausgangsbeschränkungen, zu denen er als Experte wesentlich beitrug, eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Die zweifache Mutter soll ihn mehrfach besucht haben, was gegen die Massnahmen verstiess. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte im Interview mit Sky News, er sei «sprachlos». «Ich habe in dem Glauben gehandelt, dass ich immun bin», teilte «Professor Lockdown» – so Fergusons Spitzname – mit. Er sei positiv auf das Virus getestet worden und habe sich zwei Wochen isoliert. Er habe die Lage falsch eingeschätzt. Ferguson hatte in Modellen errechnet, wie rasant sich der Erreger in Grossbritannien ausbreiten könnte und – für den schlimmsten Fall – Hunderttausende Tote vorausgesagt. Seine Forschungen trugen wesentlich dazu bei, dass die Regierung einen härteren Kurs bei der Bekämpfung der Pandemie einschlug.

15:20 Britische Regierung in der Kritik In Grossbritannien sind inzwischen fast 30'000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Vergleiche mit anderen Ländern sind nur bedingt möglich, dennoch ist es ein äusserst schlechtes Zeugnis für die britische Regierung. Für Aufsehen sorgte gestern ebenfalls das Eingeständnis, dass die Regierung vor rund sechs Wochen das Testen nicht weiter ausbaute, weil es schlicht zu wenige Tests hatte. Unterdessen hat Premierminister Boris Johnson angekündigt, am Sonntag, 10. Mai, seinen Plan zur Lockerung der Corona-Einschränkungen vorzustellen. Er hoffe, dass er bereits einen Tag später am Montag erste Schritte einleiten könne, sagte er im Parlament. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Schlechtes Zeugnis für Johnson Grossbritannien hat höchste Corona-Todeszahlen in Europa 06.05.2020 Mit Video

15:15 Was wissen Sie über das Coronavirus? Das Coronavirus hat die Welt auf den Kopf gestellt. Täglich erreichen uns neue Informationen. SRF News blickt mit acht Fragen auf die Coronakrise. Ein Bild, ein Diagramm, eine Grafik, eine Zahl: Was ist gesucht? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Wie gut kennen sie Covid-19? Was ist gesucht? Acht besondere Fragen zum Coronavirus 06.05.2020 Mit Video

15:09 Noch im Mai: In der Bundesliga soll wieder der Ball rollen Noch im Mai soll der Re-Start der Bundesliga erfolgen. Dies entschieden Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer. Ab wann die Geisterspiele auf dem Programm stehen, ist aber noch offen. Die Teams müssen vor Wiederbeginn eine Quarantänephase durchlaufen. Damit könnte der 15. Mai, auf den die Deutsche Fussball-Liga (DFL) als möglichen Termin gehofft hatte, infrage stehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Geisterspiele ab Mitte Mai Grünes Licht für Bundesliga-Neustart 06.05.2020

14:33 Session: Kaum schnelle Lösung bei Geschäftsmieten Die Wahrscheinlichkeit, dass das Parlament eine Lösung im Umgang mit den gewerblichen Mieten findet, tendiert gegen Null. Nur wenn der Ständerat die nationalrätliche Motion ohne Änderungen annimmt, gibt es Klarheit. Ändert der Ständerat am Nachmittag die Motion des Nationalrats ab – das wahrscheinlichste Szenario – wird die grosse Kammer das Geschäft erst in der Sommersession behandeln. «Wir müssen entscheiden, ob das Parlament eingreifen will oder nicht», argumentierte Roger Nordmann (SP/VD) vergeblich. Wenn die Motion nicht fertig behandelt werde, gebe es keinen inhaltlichen Entscheid. «Das wäre absurd.» Die Mietparteien wüssten dann nicht, woran sie seien. Nordmanns Antrag die abgeänderte Motion noch am Nachmittag zu behandeln, scheiterte knapp mit 101 zu 91 Stimmen. 01:16 Video Thomas Aeschi (SVP/ZG) «Schnellschüsse am Laufmeter» Aus News-Clip vom 06.05.2020. abspielen

14:12 Deutschland lockert Kontaktbeschränkungen ein wenig Bund und Länder haben sich in Deutschland darauf verständigt, dass die in der Coronakrise verhängten Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juni verlängert werden. Allerdings soll es Erleichterungen geben. So sollen sich nun auch bundesweit mehrere Angehörige zweier Haushalte treffen können. Einige Bundesländer hatte die Kontaktregeln schon zuvor gelockert. Und alle Geschäften sollen unabhängig von ihrer Grösse wieder öffnen dürfen. Wie erwartet beschlossen nach Angaben aus Teilnehmerkreisen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten, die bisherige Begrenzung der Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern zu kippen. Stattdessen soll eine maximale Personenanzahl pro Ladenfläche festgelegt werden, um die Abstandsregeln wahren zu können. Legende: Demnächst dürfen sich wieder Angehörige zweier Haushalte ein Deutschland treffen. Keystone

13:59 So bereiten sich italienische Badeorte auf die Sommersaison vor Für Italien steht viel auf dem Spiel. Die Tourismusbranche generiert 200 Milliarden Euro jährlich und beschäftigt etwas über 4 Millionen Menschen. Man hat die Hoffnung auf Touristen aus Europa noch nicht ganz aufgegeben. Trotz Corona. Und so wird vielerorts die Badesaison an den Stränden vorbereitet. Zum Beispiel in Jesolo, in der Nähe von Venedig – nach Rimini der grösste Badeort an der italienischen Adria. Alessandro Berton, Strandmanager, erklärt sein Hygienekonzept: «Im Veneto lassen wir einen Mindestabstand von vier Metern zwischen den Sonnenschirmen. Jeder einzelne Platz hat 16 Quadratmeter zur Verfügung. Dazu desinfizieren wir die Liegestühle nach jedem Gebrauch.» 01:39 Video Italien bereitet sich auf Badesaison vor Aus Tagesschau vom 06.05.2020. abspielen

13:45 Möglicher Virusverbreiter: die Klimaanlage Klimaanlagen stehen zunehmend im Verdacht, bei der Virusverbreitung eine Rolle zu spielen. Ein entsprechender Fall aus China sorgt in der Fachwelt für Diskussionen. Drei Familien hielten sich zwar im selben Raum eines Restaurants auf, doch für eine klassische Tröpfcheninfektion war der Abstand zwischen den Tischen zu gross. Da sie aber alle im Luftstrom derselben Klimaanlage sassen, keimte bald ein Verdacht: Könnte die Klimaanlage infektiöse Tröpfchen viel weiter als üblich transportiert haben? Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ansteckung trotz Distanz Lüftungen unter Corona-Verdacht 06.05.2020 Mit Video

13:41 Nationalrat fordert einen Fahrplan für Grenzöffnungen Der Nationalrat verlangt mit einer Motion einen Fahrplan für die schrittweise Öffnung der Landesgrenzen. Sobald es die epidemiologische Lage zulässt, soll der freie Personenverkehr wieder hergestellt werden. Zurzeit dürfen nur Schweizer und Liechtensteiner, Menschen mit Aufenthaltserlaubnis oder Berufsleute mit einer Stelle in der Schweiz einreisen. Auch in Notsituationen ist eine Einreise gestattet. Ab dem 11. Mai sind Familienzusammenführungen für Schweizer und EU-Bürger wieder erlaubt. Gelockert werden am 11. Mai auch die Einreisebeschränkungen für Arbeitnehmende. So können die Kantone Gesuche für eine Aufenthalts- oder Grenzgängerbewilligung von EU- oder Efta-Bürgern wieder bearbeiten, wenn sie vor dem 25. März eingereicht worden sind. Der Bundesrat teile das Ziel, so rasch wie möglich Normalität herzustellen, wenn es die epidemiologische Lage erlaube, sagte Justizministerin Karin Keller-Sutter. Einen Fahrplan für Lockerungen an den Grenzen gebe es. «Matchentscheidend» für Öffnungen sei der bilaterale Austausch mit den Nachbarstaaten. Die Motion geht nun an den Ständerat. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Grenzen öffnen Aus dem Archiv: Ungeduld in den Grenzstädten steigt 05.05.2020 Mit Audio

13:26 Umfragewerte für Putin auf historischem Tiefststand Russlands Präsident Wladimir Putin verliert in der Coronakrise an Zustimmung in der Bevölkerung. Im April seien 59 Prozent der Befragten mit seiner Politik einverstanden gewesen, teilt das Meinungsforschungsinstitut Lewada mit. Das sei der niedrigste Umfragewert seit mehr als zwei Jahrzehnten. Im März seien es noch 63 Prozent gewesen. Zwar habe man wegen der Pandemie die Methode geändert und die Erhebung per Telefon betrieben, statt wie zuvor im direkten Gespräch. Dies könne das Ergebnis um ein bis zwei Punkte verfälschen. Doch selbst eine Zustimmung von 61 Prozent sei auf dem Niveau des schlechtesten Wertes, den Putin je erzielt habe. Dieser war 2013 erhoben worden. Die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ein Jahr später liess Putins Umfragewerte ansteigen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Jugend in Russland Aus dem Archiv: Generation Putin – zwischen Tristesse und Patriotismus 24.04.2020 Mit Audio

12:37 So definiert Deutschland, wann Verschärfungen wieder nötig sind Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, ab wann bei der Lockerung in der Corona-Krise notfalls wieder Verschärfungen beschlossen werden sollen. Regionale Beschränkungen sollen dann wieder eingeführt werden, wenn in Landkreisen oder kreisfreien Städten «mehr als 50 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage» auftreten, heisst es in dem Reuters vorliegenden Papier für die Beratung von Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten. Legende: Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit den 16 Ministerpräsidenten ausgetauscht. Keystone

12:11 51 neue bestätigte Fälle in der Schweiz Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein verzeichneten bisher insgesamt 30'060 laborbestätigte Coronavirus-Fälle. Damit gab es 51 zusätzliche Fälle innerhalb eines Tages. Am Dienstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nur 28 zusätzliche Fälle gemeldet, am Montag waren es noch 76 gewesen. #CoronaInfoCH#Coronavirus#COVID19

06.05 Actuellement, 30'060 cas ont été testés positifs en laboratoire, soit 51 de plus qu'hier.https://t.co/gnPJVrJtZipic.twitter.com/0uqlLStEYv — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) May 6, 2020

12:09 EU-Kommission prognostiziert Rezession historischen Ausmasses Die Wirtschaft der Eurozone könnte laut der EU-Frühjahrsprognose wegen der Corona-Krise dieses Jahr um 7.7 Prozent schrumpfen und sich auch im nächsten Jahr nicht vollständig erholen. Die EU-Kommission sprach bei der Vorlage ihrer Prognose von einer Rezession historischen Ausmasses. «Europa erlebt einen ökonomischen Schock, wie es ihn seit der grossen Depression nicht mehr gegeben hat», so Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni. Legende: Der Schock sei so gross wie nie zuvor seit der grossen Depression in den 1930er-Jahren, sagt Paolo Gentiloni. Keystone