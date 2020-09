Eine Frau geht über den verlassenen Platz am Damaskustor vor der Altstadt Jerusalems, nachdem Israel in einen zweiten landesweiten Lockdown eingetreten ist.

Der Regierung geht es vor allem darum, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Montag gibt es in Israel derzeit 643 Schwerkranke in Israel. Nimmt diese Zahl weiter stark zu, werden die Kliniken ihre Kapazitätsgrenzen erreichen. Als kritische Marke gilt Experten die Zahl von 800 Schwerkranken.

In Israel gilt angesichts eines starken Anstiegs der Infektionszahlen seit Freitagnachmittag ein dreiwöchiger Lockdown. Die Menschen dürfen sich nur in Ausnahmefällen weiter als 1000 Meter von ihrem Zuhause entfernen.

Alle in der ersten Welle der Pandemie getroffenen Schutzmassnahmen waren kurz vor dem Sommer aufgehoben worden. Nun ist laut Vojtech im Gespräch, den Ausnahmezustand zu verhängen. Die Regierung wolle heute einen solchen Schritt diskutieren. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen der letzten 14 Tage pro 100'000 Einwohner beträgt derzeit 193 (in der Schweiz sind es derzeit 62). Insgesamt wurden bislang 49'290 Infektionen gemeldet.

In Tschechiens Regierung haben die wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen personelle Konsequenzen: Gesundheitsminister Adam Vojtech teilte mit, er habe seinen Rücktritt eingereicht. Denn an Vojtechs Krisen-Management gab es zuletzt Kritik. In Europa steigen derzeit die gemeldeten Infektionszahlen nur in Spanien schneller als in Tschechien.

Spahn will auch die Gefahren für Risikogruppen minimieren: «Wichtig ist, dass wir die besonders betroffenen Risikogruppen weiter besonders schützen und die Konzepte dafür im Alltag wieder schärfen», sagte Spahn. «Deshalb werden präventive Reihentests in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheime ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter. Dort müssen wir den Eintrag des Virus verhindern. Es gilt weiter höchste Wachsamkeit.»

Der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn will Deutschland mit Fieberambulanzen, einer neuen Teststrategie und einem besonderen Schutz für Risiko-Gruppen auf einen möglichen weiteren Anstieg der Corona-Infektionszahlen vorbereiten. «Wir brauchen im Herbst regional und lokal sogenannte Fieberambulanzen, an die sich Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen wie Corona und Grippe wenden können», sagte Spahn der Rheinischen Post. «Konzeptionell gibt es die schon – sie sollten im Herbst idealerweise flächendeckend zugänglich sein.»

UNO soll sozialen Schutz in Pandemie verbessern

Vor der Generaldebatte der Vereinten Nationen haben mehr als 200 zivilgesellschaftliche Organisationen einen besseren sozialen Schutz der Menschen in der Corona-Pandemie gefordert. Die Koalition rief zu Beginn der Veranstaltungen zum 75. Gründungstag der UN am Montag in New York zur Schaffung eines globalen Fonds für soziale Sicherheit auf. Dieser soll Länder unterstützen, gefährdete Menschen schützen sowie den Zugang zu Gesundheitssystemen und grundlegenden Einkommen sichern.

Als Ergebnis der Covid-19-Pandemie sei die Zahl der schutzlosen Menschen stark gestiegen, heisst es in dem Aufruf der Global Coalition for Social Protection Floors. Allein die Zahl der Menschen ohne Nahrungsmittelsicherheit werde sich nach Vorhersagen in diesem Jahr auf 250 Millionen verdoppeln. Der Fonds solle helfen, «unnötiges Leid, Armut, extreme Ungleichheit, Gesundheitsprobleme und vermeidbare Todesfälle zu beenden», heisst es in dem Appell.