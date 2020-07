Der Ticker startet um 5:36 Uhr

21:38 Ab Dienstag gilt die Maskenpflicht in Genfer Geschäften In keinem anderen Kanton hat die Zahl der Neu-Infektionen derart zugenommen wie in Genf. Dafür gebe es verschiedene Gründe, so Kantonsarzt Jacques-André Romand. «Genf ist eine internationale Stadt mit vielen jungen Menschen. Dazu kommt, dass es an der Grenze liegt und es viele Grenzüberschreitungen gibt. Und es ist eine urbane Zone. All das zusammen erklärt die Zunahme hier.» Ab morgen gilt nun deshalb im Kanton Genf die Maskenpflicht in allen Läden – vom Kiosk bis zum Grossverteiler. Des Weiteren gelten strengere Regeln bei der Kontaktangabe in Diskotheken. Zudem müssen Kunden sich vor dem Betreten eines Geschäfts die Hände desinfizieren. 01:58 Video Neue Corona-Schutzmassnahmen in Genf Aus Tagesschau vom 27.07.2020. abspielen

21:21 Grossbritannien weitet Spanien-Reisewarnung aus Das britische Aussenministerium hat eine Reisewarnung auch für die Balearen und Kanaren ausgesprochen. Zunächst galt die Warnung, alle nicht absolut notwendigen Reisen wegen der Coronavirus-Pandemie zu vermeiden, nur für das spanische Festland. An der zweiwöchigen Quarantänepflicht für Briten, die aus Spanien kommend wieder ins Vereinigte Königreich einreisen, ändert das nichts. Sie galt schon zuvor für ganz Spanien. Viele Spanien-Urlauber waren von der Massnahme am Wochenende überrascht worden, darunter auch der britische Verkehrsminister Grant Shapps. Er kündigte an, seinen Urlaub dort abzubrechen. Spanien gehört zu den Ländern, in denen Briten am liebsten Ferien machen. In einigen Regionen dort hatten die Behörden aber wieder einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen registriert.

21:02 Schärfere Regeln in Frankreich In Frankreich steigen die Infektionszahlen wieder an – langsam zwar, aber kontinuierlich. Zwar gilt in geschlossenen Räumen Maskenpflicht, doch am Strand ist es mit dem Einhalten der Abstandsregeln nicht weit her. So sind bislang von Corona verschonte Regionen wie die Bretagne oder die Côte d'Azur plötzlich Risikogebiete. Nun wurden die Corona-Regeln verschärft. 02:02 Video Frankreich verschärft die Regeln Aus Tagesschau vom 27.07.2020. abspielen

20:27 Genügend Kapazitäten in den Spitälern Die grosse Sorge während der Corona-Pandemie war, dass Spitäler überrannt werden könnten von Covid-19-Erkrankten. Soweit ist es glücklicherweise nie gekommen. Die meisten Spitäler stiessen nicht an ihre Grenzen. Was aber wäre, wenn eine zweite Welle anrollt? Die Spitäler und Kliniken hätten die erste Corona-Welle gut gemeistert und Massnahmen im Hinblick auf eine zweite Welle ergriffen, schreibt der Spitalverband H+. Auch das Universitätsspital Zürich und das Berner Inselspital sagen: Wir sind gewappnet. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Spitäler und Coronavirus «Wir sind gut vorbereitet auf die zweite Welle» 27.07.2020 Mit Video

19:40 WHO warnt vor häufigen Strategiewechseln im Kampf gegen Corona Ständige Strategiewechsel im Kampf gegen das Coronavirus können den Erfolg gefährden, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Ohne Länder beim Namen zu nennen, sagte Nothilfekoordinator Michael Ryan: «Der ständige Wechsel zwischen einer Massnahme heute und einer anderen morgen mag wohlgemeint sein, kann aber unbeabsichtigte Folgen haben: Erstens, dass die Menschen unsicher werden, zweitens, dass sie beginnen, sich zu ärgern.» Die Menschen müssten Zeit haben, sich an Massnahmen zu gewöhnen, und Behörden müssten genügend Zeit haben, um festzustellen, ob eine Massnahme wirkt oder nicht. Unter anderem ist etwa in den USA und Grossbritannien wegen unklarer Empfehlungen im Bezug auf das Öffnen von Geschäften, auf Quarantäne und das Maskentragen Kritik laut geworden.

18:44 «Historisches Ereignis» Im Rennen um einen Corona-Impfstoff geht in den USA ein aussichtsreiches Mittel in die heisse Phase seiner Erprobung. Eine klinische Phase III-Studie mit 30'000 Probanden zu einem Impfstoffkandidaten der US-Biotech-Firma Moderna habe begonnen, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde NIH mit. Die erste Test-Impfung eines Patienten in der Stadt Savannah in Georgia am Montagmorgen sei ein «historisches Ereignis» und die Geschwindigkeit der Entwicklung ein US-Rekord, sagte der US-Top-Immunologe und Regierungsberater Anthony Fauci. Erste Ergebnisse könnten möglicherweise im November vorliegen. In einer Phase III-Studie wird überprüft, ob ein Impfstoff tatsächlich vor einer Infektion schützt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Eine Milliarde für Moderna USA verdoppeln Investitionen für möglichen Corona-Impfstoff 27.07.2020 Mit Video

17:50 Testpflicht in Deutschland für Reiserückkehrer Der Deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte am Montag eine generelle Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten an. Die entsprechende Anordnung soll voraussichtlich in der kommenden Woche in Kraft treten. «Das dient dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger», sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. «Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen.» Was als Risikogebiet gilt, steht in einer Liste, die das Robert-Koch-Institut (RKI) führt. In der jüngsten Version reicht sie von Afghanistan und Ägypten über die USA bis zur Zentralafrikanische Republik. Auch das EU-Land Luxemburg steht drauf. Zuvor hatten sich die Bundesländer untereinander ausgetauscht. Unter anderem Bayern hatte auf eine Pflicht zu Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten direkt an den Flughäfen gedrungen. Freiwillige Tests sind an den Flughäfen München und Nürnberg bereits möglich. 00:16 Video Spahn zu Testpflicht für Reiserückkehrer Aus News-Clip vom 27.07.2020. abspielen

17:35 Mehrere Risikogruppen müssen in Bogota zu Hause bleiben Angesichts der steigenden Corona-Zahlen hat Kolumbiens Hauptstadt Bogota strenge Ausgangsbeschränkungen für Bewohner mit Bluthochdruck, Übergewicht und Diabetes erlassen. Die Massnahme gilt bis auf weiteres, wie kolumbianische Medien unter Berufung auf Hauptstadt-Bürgermeisterin Claudia Lopez am Montag berichteten. Auch Familienangehörige von Corona-Infizierten müssen demnach von Montag an – für 14 Tage – zu Hause bleiben. Die Regierung von Präsident Ivan Duque hatte zuvor schon spezielle Ausgangsbeschränkungen für Senioren erlassen. Diese besagten, dass Ältere unter festgelegten Bedingungen des Gesundheitsministeriums wie einer maximalen Stundenzahl und zum Schutz ihrer geistigen Gesundheit auf die Strasse gehen dürfen, was zu einer Kontroverse führte. Legende: Keystone

17:10 Israelischer Polizeiminister bezeichnet Demos als «Corona-Brutstätten» Israels Polizeiminister Amir Ochana hat Demonstrationen im Land als «Corona-Brutstätten» bezeichnet und damit scharfe Kritik ausgelöst. Oppositionsführer Jair Lapid rief am Montag zu Ochanas sofortiger Entlassung auf. Israelische Medien hatten zuvor berichtet, Ochana habe sich dafür ausgesprochen, Demonstrationen vom Amtssitz des Regierungschefs Benjamin Netanjahu in Jerusalem zu entfernen. Ochana sagte der Nachrichtenseite «ynet» dazu am Montag, bei den Protesten seien Tausende von Menschen dicht gedrängt. Dies könne zur Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Ausserdem warnte er vor Morddrohungen gegen Netanjahu. Legende: Keystone

16:52 Unterschiedliche Einbussen der Kantone Die Coronakrise trifft die Kantone laut einer UBS-Studie sehr unterschiedlich. Dabei drohen den am stärksten betroffenen Kantonen Rückgänge bei der Wirtschaftsleistung von 7.5 bis 10 Prozent, während weniger in Mitleidenschaft gezogene Kantone mit Einbussen von höchstens 2.5 Prozent rechnen müssen. So ist etwa die Uhrenindustrie im Jurabogen stark gebeutelt worden, während die in Basel-Stadt dominierende Pharmaindustrie weniger getroffen wurde. Auch Zürich kann sich mit der Finanzbranche auf eine wenig getroffene Branche stützen, wie es in der am Montag veröffentlichten Studie heisst. Um abzuschätzen, wie stark die Kantone unter der Coronakrise leiden, haben sich die UBS-Ökonomen nämlich die Wirtschaftsstruktur der Kantone genauer angesehen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Kantone und die Coronakrise Corona-Geldsegen verzerrt den Wettbewerb 20.05.2020 Mit Audio

16:28 Maskenpflicht am Flughafen Genf Das Tragen von Hygienemasken ist ab Dienstag am Flughafen Genf Pflicht. Dies teilte der Flughafen am Montag via Twitter mit. Am Flughafen Zürich ist dies nicht vorgesehen. Masken müssen am Genfer Flughafen demnach in allen Bereichen des Flughafens getragen werden, darunter in Ankunfts- und Abflugbereichen, Restaurants sowie Geschäften. Am Flughafen Zürich sei momentan keine generelle Maskenpflicht vorgesehen, hiess es am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bei der Medienstelle. Ein Grossteil der Reisenden trage bereits Masken. Dès mardi 28 juillet, le port du masque est obligatoire à Genève Aéroport.

15:41 Sicherheitsberater von Donald Trump positiv getestet US-Präsident Donald Trumps Nationaler Sicherheitsberater Robert O'Brien hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Er habe «milde Symptome», erklärte das Weisse Haus am Montag. O'Brien habe sich in Isolation begeben und arbeite weiter von einem «sicheren Ort» aus, erklärte die Regierung. Für Präsident Trump und seinen Vize Mike Pence bestehe daher keine Gefahr einer Infektion, hiess es weiter. Auch die Arbeit des Nationalen Sicherheitsrats finde ohne Unterbrechung normal weiter statt. Legende: Keystone/Archiv

15:14 Wallis lockt mit 100-Franken-Gutscheinen Der Kanton Wallis will mit einer Werbeaktion im Umfang von 10 Millionen Franken den heimischen Tourismus in der Sommer- und Herbstsaison wiederbeleben. Profitieren können Gäste, die vom 27. Juli bis 15. Dezember im Wallis übernachten. Alle Aufenthalte im Wallis im genannten Zeitraum von mindestens zwei aufeinanderfolgenden Nächten in einem teilnehmenden Hotelbetrieb, von vier Nächten in einer Ferienwohnung oder sieben Nächten auf einem Campingplatz berechtigen zum Erhalt eines 100-Franken-Gutscheins. Der Gutschein ist bei teilnehmenden Geschäften und Partnern einlösbar, wie der Kanzlei des Kantons Wallis am Montag mitteilte.

15:00 Bereits 53 Infektionen in St.Wolfgang Die Zahl der Corona-Infektionen in Tourismusbetrieben in St. Wolfgang in Oberösterreich ist um neun auf mindestens 53 gestiegen. Wie die Behörden am Montag berichteten, sind inzwischen alle 628 Tests vom Samstag ausgewertet. Die Ergebnisse von 419 weiteren Tests vom Sonntag fehlten zunächst noch. Bei den Infizierten handelt es sich nach Angaben der Gesundheitsministerin des Landes Oberösterreich, Christine Haberlander, um 52 Mitarbeiter und einen Gast. Der betroffene Gast stamme aus dem österreichischen Bundesland Burgenland, sagte Tourismuschef Hans Wieser. 01:10 Video 53 positive Fälle in St. Wolfgang Aus Tagesschau vom 27.07.2020. abspielen

14:32 Die Tücken der Schutzkonzepte Nach zwei Partynächten im Club «Kapitel» in Bern, in denen je eine Person dabei war, die später positiv auf Corona getestet wurde, befinden sich aktuell 450 Personen in Quarantäne. Am Samstagabend wurde der Club für 10 Tage geschlossen. Wie Recherchen des «Regionaljournals Bern Freiburg Wallis» von Radio SRF nun zeigen, wurden mehrere Gäste nicht durch die Betreiber registriert. Dies ist ein Problem für das Contact Tracing des Kantons Bern. Denn ohne Namen und Adresse der Partyleute können die Behörden keine Quarantäne verfügen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronafälle in Berner Club Kanton Bern verlangt von Clubs Null-Toleranz 27.07.2020 Mit Audio

13:54 Viele Austauschsemester für Studierende werden gestrichen Ein Semester im Ausland, gerade in einem anderen Sprachraum – das ist für viele Studierende eine wertvolle, unvergessliche Erfahrung. Während der Pandemie müssen nun viele ihre Pläne für ein Austauschsemester begraben – oder in einer anderen Form wahrnehmen. Denn viele Universitäten sagen ihre Austauschprogramme komplett ab, andere ermöglichen etwa die Teilnahme in Fernkursen. Dadurch verliert ein Austauschsemester aber natürlich viel von seinem Charme. Mehr dazu im unten stehenden Video. 01:14 Video Studierende müssen Auslandsaufenthalte absagen Aus Tagesschau vom 27.07.2020. abspielen

13:14 Goldpreis klettert auf Rekordhoch Gold gilt vielen als sichere Geldanlage in unsicheren Zeiten, doch zuletzt schien das «Krisenmetall» selbst in der Krise zu sein. Egal, was auch passierte - Gold war nie so recht gefragt. Fast schien es, als sei Gold an den Finanzmärkten aus der Mode gekommen. Doch inzwischen hat sich der Wind gedreht: Inmitten der Pandemie hat der Goldpreis heute seinen mittlerweile fast zehn Jahre alten alten Rekord übertroffen. Mit 1944.71 US-Dollar kostete die Feinunze (31.1 Gramm) so viel wie nie zuvor.

12:19 BAG meldet 65 Neuinfektionen Für die Schweiz und Liechtenstein meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag 65 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus. Am Sonntag waren 110 neue bestätigte Fälle gemeldet worden, am Samstag waren es 148, am Freitag 154 und am Donnerstag 117. Insgesamt gab es bisher 34'477 laborbestätigte Covid-19-Fälle. Im 7-Tage-Schnitt gibt es knapp 113 Fälle, das sind 12 Prozent mehr als in der Vorwoche. Bisher sind 1701 Menschen verstorben, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner gerechnet entspricht das 19.8 Opfern. Das BAG bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis am Montagmorgen übermittelt haben. Insgesamt mussten seit Beginn der Pandemie 4185 Personen hospitalisiert werden, im Vergleich zum Vortag sind das drei mehr. In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung waren 874 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne waren 2989 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. Die Zahlen stammen aus allen 26 Kantonen und aus dem Fürstentum. 7736 Menschen waren nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 764'894. Bei 5.4 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

11:11 Bayern führt Coronatests an Grenzübergängen ein Bayern richtet Corona-Testzentren nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Grenzübergängen und Bahnhöfen ein. Mit Blick auf die Ferienheimkehrer würden Testzentren an drei grossen Grenzübergängen sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg aufgebaut, sagte der bayrische Ministerpräsident Markus Söder an einer Pressekonferenz. Diese Tests sollten freiwillig sein. An den Flughäfen München und Nürnberg bietet Bayern bereits solche kostenlose, freiwillige Tests an. Der Bund müsse es aber hier ermöglichen, diese zur Pflicht zu machen. «Wir brauchen verpflichtende Test an Flughäfen, und zwar so schnell wie möglich.» Weiter kündigte er an, nach dem grossen Corona-Ausbruch bei Erntehelfern in einem landwirtschaftlichen Betrieb, die Kontrollen an den Höfen zu verstärken. Die Bussgelder bei Verstössen würden auf 25'000 Euro verfünffacht. Zudem werde man alle Saisonarbeiter verpflichtend testen.