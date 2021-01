Die alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo (8. bis 21. Februar) wird ohne Zuschauer über die Bühne gehen. Das gab der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora mit Verweis auf die Coronavirus-Pandemie bekannt. «Der wissenschaftliche Beirat der Regierung sieht die Beteiligung von Zuschauern als zu riskant an», liess sich Spadafora in einer Mitteilung zitieren.

Der Onlinehändler Digitec Galaxus hat im Pandemiejahr 2020 den Umsatz und die Zahl der Kunden klar gesteigert. Den grössten Zuwachs verzeichnete die Migros-Tochter in der lateinischen Schweiz. Konkret erzielte der Onlinehändler im gesamten Heimmarkt Schweiz und Liechtenstein einen Umsatz von 1.83 Milliarden Franken und damit 59 Prozent mehr als im Vorjahr. Besonders gefragt waren Dinge des täglichen Bedarfs sowie alle Produktgruppen, die das Leben in Zeiten von Homeoffice und Lockdown erträglicher gemacht haben.

Kulturschaffende senden offenen Brief an Guy Parmelin.

Die Event- und Unterhaltungsbranche hat in einem offenen Brief Bundespräsident Parmelin, Finanzminister Maurer und die Direktorin des Seco dazu aufgefordert, der Branche unter die Arme zu greifen. Trotz der Dringlichkeit der Situation kämen Hilfe und Entschädigung zu spät. Fast 30'000 Menschen im Kulturbereich seien von den Folgen der Pandemie stark betroffen.

Die Logistik hinter dem Moderna-Impfstoff

Der neu zugelassene Impfstoff von Moderna wird mehrheitlich in Visp hergestellt. 300 Millionen der bis Ende Jahr geplanten 600 Millionen Impfdosen kommen aus dem Wallis.

Von Visp und dem Produktionsstandort New Hampshire in den USA wird das Vakzin nach Spanien geliefert, wo in der Nähe von Madrid die Abfüllung in pharmazeutische Dosen stattfindet. Die fertigen Dosen gelangen dann in ein Verteilzentrum von Kühne und Nagel in den Benelux-Staaten, das als Ausgangspunkt für die Verteilung in die europäischen Länder dient.

In der Schweiz gelangt der Impfstoff als Erstes an die Armeeapotheke, wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt. Diese verteilt die Impfdosen dann an die Kantone, die diese an die Impfzentren weitergibt. Am 13. Januar wird die Schweiz die ersten 200'000 Moderna-Impfdosen erhalten. Weitere Lieferungen würden in regelmässigen Abständen folgen, schreibt das BAG.