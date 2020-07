Weniger Glück hatten die Gäste des Zürcher Clubs Flamingo. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein «Superspreader» dort am 21. Juni fünf Personen angesteckt hatte. Die Arbeit der Contact-Tracer wurde aber erschwert, weil viele Besucher falsche Adressen angaben. Viele Partygänger beschimpften zudem die Anrufer des Kantons.

Nach den Ansteckungen im Zürcher Club Flamingo hat nun auch der Club Plaza einen infizierten Gast gemeldet. Die Clubbetreiber schreiben am Mittwoch auf ihrem Facebook-Profil, dass der Gast am 26. Juni bei ihnen gewesen sei. Über weitere Ansteckungen im Club ist bisher aber nichts bekannt.

Nach den Informationskampagnen empfiehlt die Taskforce bei steigenden Fällen also eine Maskenpflicht statt freiwilliger Handhabung: Speziell im ÖV und an Orten wie Läden, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann sowie für Ü60 und Risikogruppen. Dabei stützt sie sich auf ein früheres Dokument und hält fest, dass durch das Tragen einer Maske das Risiko, sich zu infizieren, um bis zu 80 Prozent gesenkt werden könne. Darin steht auch – gegensätzlich zu frühen Aussagen des BAG zu Beginn der Pandemie – dass dieses Ergebnis durchaus auch nahelegt, dass eine Maske nicht nur die anderen schützt, sondern auch den Träger und die Trägerin selbst. Als weitere Massnahmen setzt die Taskforce auf erneute Isolation der Risikogruppen und Veranstaltungsverbote, gefolgt von Schliessungen.

Die Covid-19-Taskforce hat ein Strategiepapier , Link öffnet in einem neuen Fenster veröffentlicht, das die zu treffenden Massnahmen bei erneut stark ansteigenden Fallzahlen festhält. Dabei sei es besonders wichtig, die Massnahmen frühzeitig zu implementieren, bevor der exponentielle Anstieg der Infektionen eine Eindämmung erschwere.

9:12

Aus diesen Länder darf man bald wieder in die Schweiz einreisen

Aus allen Schengen-Staaten darf man bereits seit dem 15. Juni wieder in die Schweiz einreisen. Die EU-Staaten haben nun entschieden, dass ab heute auch Menschen aus 14 Nicht-Schengen-Staaten wieder in die EU einreisen dürfen. Die Schweiz will diese Öffnungen offenbar übernehmen.

Aus folgenden Länder darf man ab heute wieder in die EU einreisen:

Australien

Georgien

Japan

Kanada

Montenegro

Marokko

Neuseeland

Ruanda

Serbien

Südkorea

Thailand

Tunesien

Uruguay

China (unter dem Vorbehalt, dass auch EU-Bürger dort einreisen dürfen)