Der Ticker startet um 6:00 Uhr

21:31 Die Niederlande verschärfen ihre Schutzmassnahmen deutlich Die Niederlande haben die Massnahmen im Teil-Lockdown weiter drastisch verschärft. «Bleiben Sie so viel wie möglich zu Hause», mahnte der niederländische Premier Mark Rutte in Den Haag. Bewegungen im Land müssten möglichst reduziert werden. «Gehen Sie nicht zum Spass shoppen», sagte Rutte. Alle öffentlichen Gebäude werden geschlossen. Ausserdem sollen die Niederländerinnen und Niederländer bis Mitte Januar nicht ins Ausland reisen. Deutschland wurde zum Risikogebiet erklärt. Reisende aus dem Nachbarstaat müssen nach ihrer Heimkehr für zehn Tage in Heim-Quarantäne. Seit drei Wochen gilt bereits der Teil-Shutdown. Nun werden nach den Gaststätten auch Museen, Theater, Schwimmbäder, Vergnügungsparks und Zoos geschlossen. Auch der persönliche Kontakt wird stark reduziert. In der Öffentlichkeit sind nur noch Treffen von maximal zwei Personen erlaubt, bisher waren das noch vier. Auch privat sollen nur noch zwei Gäste am Tag empfangen werden. Die Verschärfungen sollen vorerst zwei Wochen gelten. Bei der Bekämpfung der Pandemie gebe es zwar vorsichtige positive Tendenzen, sagte der Premier. «Aber das ist sicher noch nicht genug.» Legende: Keystone / Archiv

20:59 Ungarn ist erneut im Notstand Wegen der zunehmenden Zahl von Ansteckungen mit dem Coronavirus verhängt Ungarn den Gefahrennotstand und eine nächtliche Ausgangssperre. Gaststätten und Clubs müssen schliessen, Theater, Kinos und andere Veranstalter dürfen nur ein Drittel der verfügbaren Plätze vergeben, gab Ministerpräsident Viktor Orban in einem Video bekannt, das auf seiner Facebook-Seite publiziert wurde. «Die Ausbreitung der Pandemie hat sich beschleunigt», sagte Orban. «Es ist an der Zeit, dass wir neue Schritte setzen, mit denen wir die Funktionsfähigkeit der Krankenhäuser und das Leben der älteren Mitbürger schützen.» Die Ausgangssperre gelte jeweils von 00.00 bis 05.00 Uhr. Der Gefahrennotstand erlaubt es der Regierung, ausserordentliche Massnahmen auf dem Verordnungsweg zu erlassen. Er tritt am Mittwoch 00.00 Uhr in Kraft und gilt zunächst für 15 Tage. Er kann vom Parlament um weitere 90 Tage verlängert werden.

19:26 Algerischer Präsident im Spital Der algerische Präsident Abdelmadjid Tebboune hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte das algerische Präsidialamt am Dienstag mit. Tebboune war vor einer Woche zur medizinischen Behandlung nach Deutschland gereist. Der Präsident werde nach seiner Infektion weiterhin in einem deutschen Spezialkrankenhaus behandelt, hiess es. Die Behandlung verlaufe erfolgreich und sein Zustand verbessere sich «allmählich». Legende: Keystone

18:31 Kanton Bern bittet Armee um Hilfe Im Kanton Bern soll die Armee mit zehn Ambulanzen und Personal aushelfen. Das Gesuch stellte die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion am vergangenen Freitag, wie Stephan Zellmeyer vom Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär bekanntgab. Er bestätigte damit eine Meldung der Online-Ausgabe der Zeitung «Der Bund» und sagte weiter, es gehe um Leistungen, welche der Zivilschutz nicht erbringen könne. Dieser verfüge über keine Rettungswagen. Der Kanton Bern sähe es gern, wenn die Armee im Kanton Bern ab 9. November bereitstünde. Zuerst muss aber der Bundesrat noch den Einsatz im Kanton Bern und in anderen Kantonen bewilligen. Bereits mehrere Westschweizer Kantone haben um Unterstützung der Armee angefragt. Am Mittwoch könnte der Bundesrat über den Einsatz der Armee entscheiden. Bereits im Frühjahr und bis in den Frühsommer hinein waren landesweit 5000 Armeeangehörige im Kampf gegen Covid-19 für den Assistenzdienst aufgeboten worden. Legende: Keystone / Archiv

17:31 Waadt erklärt den Notstand Der Kanton Waadt hat den Notstand ausgerufen: Museen, Kinos, Theater, Sporthallen, Fitnesszentren und Restaurants bleiben von Mittwoch 17.00 Uhr bis zum 30. November geschlossen. Öffentliche und private Treffen sind bis zu 5 Personen erlaubt. Schulen und Krippen bleiben offen. Damit zieht der Kanton die Schraube in Sachen Coronaschutzmassnahmen deutlich an. Die Massnahmen seien unerlässlich, um das Fortschreiten der Pandemie einzudämmen, betonte Staatsratspräsidentin Nuria Gorrite (SP). Das soziale und kulturelle Leben müsse heruntergefahren werden. Die Situation sei sehr ernst. Auch die Kantone Jura, Genf, Neuenburg und Freiburg haben öffentliche Einrichtungen und andere Infrastrukturen geschlossen. Vor zwei Wochen machte das Wallis den Anfang mit Einschränkungen der Restaurant-Öffnungszeiten und der Schliessung von Kulturstätten.

16:41 Mehrere Kantone verzeichnen höhere Übersterblichkeit als erwartet In den Kantonen Schwyz, Wallis und Freiburg sind Ende Oktober mehr Menschen gestorben als statistisch erwartet. Dies zeigen neue Daten des Bundesamtes für Statistik. Auch bei den über 65-Jährigen sind in der Woche vom 19. bis am 25. Oktober mehr Schweizerinnen und Schweizer gestorben als im Rahmen einer normalen Woche. Als Grund dafür werden in erster Linie die an Covid-19-Verstorbenen genannt. Die statistische Übersterblichkeit zählt alle Verstorbenen in einem gewissen Zeitraum – egal, woran sie gestorben sind – und vergleicht sie mit dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. In den Grafiken von SRF wird sie auf Kantone heruntergebrochen und wöchentlich aktualisiert. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus So entwickeln sich die Corona-Zahlen in der Schweiz 03.11.2020 Mit Video

16:15 Im Wallis werden die Kräfte gebündelt Im Kanton Wallis werden die Spitalkapazitäten verstärkt. Das Departement für Gesundheit, Soziales und Kultur sucht nun die Hilfe anderer Spitäler des Kantons, wie der Staatsrat mitteilt. Alle Kliniken des Kantons unterstützen damit das Spital Wallis (Kantonsspital) bei der Behandlung von nicht-COVID-19-Patienten. Diese Patienten, die im Rahmen der Rehabilitation im Spital Wallis hospitalisiert waren, werden in die Berner, Genfer und Luzerner Kliniken in Montana sowie in die Leukerbad Clinic und in die Clinique romande de réadaptation der SUVA verlegt. Die Clinique de Valère wird demnächst Patienten vom Spital Wallis bei postoperativen Aufenthalten aufnehmen. Die Kliniken CIC in Saxon und MV Santé in Sitten werden einen Teil ihres Personals zur Verfügung stellen. Als Verstärkung werden auch Physiotherapeuten hinzugezogen. Das Spital Wallis werde somit in der Lage sein, seine Kapazität zur Aufnahme von COVID-19-Patienten zu erhöhen, betont die Kantonsregierung weiter.

15:31 Schaffhauser Spitäler reduzieren Wahleingriffe Die Zahl der Covid-19-Patienten in Schaffhausen steigt. Die Spitäler reduzieren daher die Zahl der Wahleingriffe und nicht dringender Operationen. Betroffene Patienten werden benachrichtigt. Mit dieser Massnahme könnten personelle Ressourcen innerhalb des Kantonsspitals verlagert werden. Diese würden zur Betreuung sowohl von Covid-19-Patienten als auch von Nicht-Covid-Patienten auf der Intensivstation, der Überwachungseinheit und den Isolationsstationen eingesetzt. Das teilen die Spitäler Schaffhausen heute mit. Im Gegensatz zum plötzlichen Stopp aller Wahleingriffe im Frühjahr erfolgen die aktuellen Massnahmen dynamisch in Abhängigkeit der Betten- und Belegungssituation sowie der verfügbaren personellen Ressourcen.

14:57 Freiburg schliesst Gastro-, Kultur- und Freizeitbetriebe Der Kanton Freiburg zieht in Sachen Schutzmassnahmen die Schraube an. Restaurants, Bars, Theater, Kinos, Museen, Freizeit- und Fitnesszentren sowie Schwimmbäder werden bis Ende November geschlossen. Die Regelung gilt ab Mittwoch 23 Uhr, wie der Staatsrat am Dienstag vor den Medien mitteilte. Die Massnahmen seien unerlässlich, um das Fortschreiten der Pandemie einzudämmen. Auch die Kantone Jura, Genf und Neuenburg haben öffentliche Einrichtungen und andere Infrastrukturen geschlossen. Vor zwei Wochen machte das Wallis den Anfang mit Einschränkungen der Restaurant-Öffnungszeiten und der Schliessung von Kulturstätten. Freiburg gilt als einer der Corona-Hotspots der Schweiz. Legende: SRF

14:53 Die Medienkonferenz des BAG ist beendet Die Medienkonferenz des BAG ist beendet. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Über die weitere Entwicklung der Pandemie halten wir Sie gerne hier im Ticker, auf srf.ch oder im TV und Radio auf dem Laufenden.

14:49 Gibt es Unterschiede bei den kantonalen Entwicklungen? Kantonsarzt-Chef Hauri sagt, es gebe tatsächlich kantonale Unterschiede. Es sei aber schwierig bis unmöglich zu sagen, weshalb genau eine Entwicklung stattfände. «Man kann so etwas vermuten, aber nicht wissenschaftlich beweisen.»

14:43 Sieht man jetzt einen Effekt der Massnahmen des Bundesrats vom 18. Oktober? Masserey sagt, es sei unmöglich zu sagen, welchen Effekt die einzelnen Massnahmen auf die epidemiologische Situation haben. Zum Beispiel hätten ja einige Kantone bereits noch früher Massnahmen ergriffen. Die Massnahmen insgesamt werden eine Wirkung zeigen. Und vor allem sei auch die sinkende Mobilität als Folge der Massnahmen wichtig, um die Zahlen zu stabilisieren.

14:37 Kommt die Triage in den Spitälern? Ein Journalist will wissen, ob ab Mitte November flächendeckend eine Triage nötig sein wird bei den Spitälern? Masserey kann das nicht wirklich beantworten, sie hofft, das sei wegen der Reduktion der Kontakte und der daraufhin sinkenden Fallzahlen nicht nötig. 00:30 Video Masserey: «Es gibt Richtlinien für Triagen» Aus News-Clip vom 03.11.2020. abspielen

14:32 Masserey: «Die Neuinfektionen müssen jetzt schnell zurückgehen» Auch wenn wir eine Verlangsamung des Wachstums der Fallzahlen oder eine Stabilisierung sehen, dauert es dann nochmals einige Tage länger, bis sich darauffolgend auch die Spitaleintritte stabilisieren. «Die Infektionen müssen deshalb jetzt schnell zurückgehen, damit die Spitäler nicht überlastet werden.» 00:42 Video Masserey: «In fünf Tagen könnte die Kapazitätsgrenze der Intensivstationen erreicht sein» Aus News-Clip vom 03.11.2020. abspielen

14:22 Reichen die Beatmungseräte? Zurzeit gebe es noch Beatmungsgeräte bei der Armee an Lager, die Kantone können diese abfragen, sagt Masserey. Kantonsarzt Hauri ergänzt, er glaube, nicht dass Beatmungsgeräte der limitierende Faktor in den Spitälern sein werde, sondern das Personal. 00:25 Video Hauri zu den Beatmungsgeräten Aus News-Clip vom 03.11.2020. abspielen

14:20 Gibt es einen Wechsel der Teststrategie in Neuenburg? Virginie Masserey sagt, es komme in Neuenburg offenbar zu einem kleinen Wechsel der Teststrategie. Asymptomatische direkte Kontaktpersonen können dort auch direkt ohne Test in Quarantäne geschickt werden. Und zwar dann, wenn man sich ziemlich sicher sei, dass die Person angesteckt sei. Das sei aber kein wirklicher Wechsel der Strategie.

14:16 Kantonsarzt-Chef: «Das Contact-Tracing findet in den Kantonen nicht so statt, wie es sollte» «Das Contact-Tracing findet in den Kantonen noch immer nicht so statt, wie es sollte», sagt Rudolf Hauri, Präsident der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte. Es sei überlastet. Eine Operation am laufenden Getriebe sei aber auch nicht einfach. Diskussionen gebe es immer wieder bei der Quarantäne. Enge Kontaktpersonen von Infizierten möchten immer wieder von der Quarantäne ausgenommen werden. Etwa Angestellte von Behörden und Spitälern. Hier werden Ausnahmen bewilligt, jedoch nur für die Arbeit. Auch wenn Ausnahmen bewilligt würden, im Privatleben würden diese Personen weiterhin immer unter Quarantäne stehen. Eine weitere Herausforderung ist zu sicherzustellen, dass weiterhin alle Patienten behandelt werden können – also auch nicht Covid-19-Patienten. Er kommt zum Fazit: «Wir müssen uns alle am Riemen reissen, ein leichter Rückgang oder eine Stabilisierung reicht nicht. Der Rückgang muss nachhaltig sein, um das Gesundheitswesen zu entlasten. 01:38 Video Hauri: «Das Contact Tracing läuft nicht so, wie es sollte» Aus News-Clip vom 03.11.2020. abspielen

14:08 «Die Pandemie ist immer noch beunruhigend in ganz Europa» «Die Pandemie ist immer noch beunruhigend in ganz Europa. Es ist zu früh, um zu sagen, ob die Massnahmen der letzten Woche greifen», sagt Virginie Masserey, die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle des BAG. In der Tendenz scheinen sich die Fallzahlen etwas abzuflachen. Die täglichen Spitaleintritte hätten sich seit letzter Woche verdoppelt. Auch die heute gemeldeten 72 Todesfälle seien sehr hoch. Auf den Intensivstationen gebe es derzeit noch 27 Prozent Kapazität. «Wenn die Zahlen so weiter wachsen wie aktuell, sind die Intensivstationen in fünf Tagen voll». Mobilitätsdaten würden darauf hinweisen, dass die Menschen sich weniger bewegen, dass die Massnahmen also eine Wirkung zeigen. Jeder soll seine Kontakte weiterhin auf einem Minimum halten. 01:51 Video Masserey: «Wir können noch nicht sagen, ob die Massnahmen wirken» Aus News-Clip vom 03.11.2020. abspielen

14:00 Die BAG-Medienkonferenz beginnt Wir begrüssen sie zum Liveticker des heutigen BAG-Point de presse auf Fachebene.