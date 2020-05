Der Ticker startet um 2:00 Uhr

2:04 Rolls-Royce streicht bis zu 8000 Stellen Der britische Triebwerkshersteller Rolls-Royce will wegen der Corona-Pandemie bis zu 8000 Stellen streichen. Hintergrund sei die Krise in der Luftfahrt, meldet die Zeitung «Financial Times». Die Belegschaft solle um bis zu 15 Prozent reduziert werden. Das Unternehmen hat dazu bisher noch keine Stellungnahme abgegeben. Wegen der Corona-Krise haben jedoch die Flugzeughersteller ihre Produktion heruntergefahren. Damit dürften derzeit auch Triebwerke weniger gefragt sein.

22:42 Hunderte Demonstranten in Berlin und Hamburg Trotz Corona-Verbots haben sich am Abend des 1. Mai jeweils Hunderte Menschen in Berlin und Hamburg zu unerlaubten Demonstrationen versammelt. In Berlin-Kreuzberg waren mehr als 1000 dicht an dicht auf Strassen und Plätzen unterwegs, nach Einbruch der Dunkelheit kam es zu Rangeleien mit Polizisten. Vereinzelt flogen Flaschen und Steine, Einsatzkräfte wurden nach Polizei-Angaben verletzt. In Hamburg löste die Polizei am Abend eine ungenehmigte Versammlung auf der Reeperbahn auf. Mehrere Hundert Menschen der linken Szene hatten sich auf der Amüsiermeile trotz eines Versammlungsverbots eingefunden und antifaschistische Slogans skandiert. Die Polizei forderte sie auf, die Reeperbahn zu verlassen, und drohte mit dem Einsatz von Wasserwerfern. Die Menge kam der Aufforderung schleppend nach. Legende: Keystone

22:29 Die USA setzen in der Bekämpfung von Covid-19 auf Ebola-Wirkstoff Die USA erlauben den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs Remdesivir bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Die Ausnahmegenehmigung sei angesichts der Coronavirus-Pandemie «in Lichtgeschwindigkeit» zustande gekommen, sagte der Chef der Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde Stephen Hahn am Freitag im Weissen Haus. Eine klinische Studie hatte zuvor gezeigt, dass der ursprünglich für Ebola entwickelte Wirkstoff bei Covid-Patienten die Zeit bis zu einer Genesung um mehrere Tage verkürzen kann. Der Chef des Arzneimittelherstellers Gilead, Daniel O'Day, erklärte, das Unternehmen werde US-Behörden 1.5 Millionen Dosen Remdesivir spenden.

22:18 Forderung des Verbands: Campingplätze sollen sofort öffnen dürfen Swisscamps, der Verband Schweizerischer Campings, fordert vom Bundesrat die sofortige Öffnung der Campingplätze. Es sei nicht nachvollziehbar, dass Campings anders behandelt würden als die übrigen Beherbergungsbetriebe, beschwerte sich der Verband am Freitag in einer Mitteilung. Der Bundesrat müsse Campingplätze gleich behandeln wie Hotels, Jugendherbergen oder SAC-Hütten. Es gebe keine Gründe für diese Ungleichbehandlung, die die Landesregierung am 29. April kommuniziert habe. In keiner anderen Beherbergungsform könnten die Abstände so gut gewährleistet werden wie auf den Campingplätzen mit ihren zugeordneten und abgesteckten Parzellen, schreibt der Dach-Verband. Gäste könnten einfach voneinander getrennt werden. Legende: Keystone

21:53 Die Kultur soll längerfristig unterstützt werden Der Kultursektor in der Schweiz fordert die Weiterführung der Unterstützungsmassnahmen im Rahmen der Covid-Verordnung über das Ende des Veranstaltungsverbotes hinaus. Der Erhalt bestehender Strukturen sei sinnvoll und verursache mittelfristig auch weniger Kosten. Es brauche mittel- und langfristige Massnahmen, die es den Kulturschaffenden und den Kulturunternehmen ermöglichten, nach der Krisenzeit «nicht nur knapp überlebt zu haben, sondern auch nachhaltig weiter zu agieren», teilte der Schweizer Musikrat (SMR) im Namen der Branche am Freitagabend mit. Die ersten Unterstützungsmassnahmen würden bereits am 20. Mai auslaufen und müssten unbedingt verlängert werden, und dies zielgerichtet und branchenkonform bis wieder Normalbetrieb herrschen könne. Dazu gehöre die Nothilfe, die Ausfallentschädigungen für Kulturschaffende und -unternehmen, die Finanzhilfen für Kulturvereine im Laienbereich sowie Kurzarbeit für betroffene Unternehmen.

21:17 Kommt die zweite Welle bereits im Sommer? Eine zweite Welle von Coronavirus-Infektionen ist sehr wahrscheinlich. Eine neue Studie bestätigt nun Modellrechnungen dazu: Wissenschaftler der Universität Lausanne und des Spitalzentrums Biel rechnen mit einer zweiten Corona-Welle im Juli oder August. Wenn mit den Lockerungen die Hygienemassnahmen nicht mehr streng beachtet werden sollten und viele weitermachen wie vorher, dann sei das Risiko einer baldigen zweite Welle sehr gross, so die Forscher. 02:02 Video Mögliche zweite Corona-Welle im Sommer Aus Tagesschau vom 01.05.2020. abspielen

20:54 Die Rolle der Gewerkschaften in der Coronakrise Statt auf der Strasse wurde am Tag der Arbeit auf den Balkonen demonstriert: Gefordert wurden unter anderem höhere Löhne für das Pflege- und Verkaufspersonal. Die Gewerkschaften hätten gerade in der Coronakrise aber auch die Menschen im Homeoffice im Auge, sagt Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Im Interview erklärt Lampart zudem, dass Gewerkschaften gerade in der Krise sehr gefragt seien und viele Verbände einen starken Zuwachs verzeichneten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Tag der Arbeit im Homeoffice «Alle sind aufgewühlt und in einer Ausnahmesituation» 01.05.2020 Mit Audio

20:47 Unterwalliser Gemeinde beschenkt Bewohner mit 120 Franken Die Gemeinde Bagnes drückt jedem einzelnen Einwohnern 120 Franken in die Hand. Mit der Aktion soll nach dem Lockdown die ausgebremste lokale Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Der Gemeinderat habe beschlossen, eine Million Franken als Unterstützung für die Bevölkerung und die Wirtschaft bereitzustellen, teilte die Gemeinde Bagnes am Freitag mit. Das Geschenk an die Einwohner erfolgt in Form von Gutscheinen. Diese können nur in Geschäften der Gemeinde ausgegeben werden. Zu welchem Zeitpunkt die Gutscheine verteilt werden, stehe noch nicht fest, aber es werde nach dem 11. Mai sein, sagte der Gemeindepräsident von Bagnes, Eloi Rossier, der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

20:26 Macron: «Ein 1. Mai wie kein anderer!» Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat in der Corona-Krise die Berufstätigen im Land gelobt. «Die Nation behauptet sich dank der Arbeit, die heute gefeiert wird», sagte der 42-Jährige anlässlich des Mai-Feiertags. «Dieser 1. Mai 2020 gleicht keinem anderen», sagte der Staatschef in einem Video, das über soziale Netzwerke verbreitet wurde. In Frankreich ist es eher ungewöhnlich, dass sich ein Präsident zum Tag der Arbeit äussert. Macron und seine Frau Brigitte empfingen im Élyséepalast den Arzt Christian Chenay, Link öffnet in einem neuen Fenster, mit 99 Jahren ältester noch praktizierender Mediziner im Land. «Das Beispiel, dass Sie geben, ist wirklich inspirierend», sagte Macron zu dem Arzt, der seine Praxis laut Medien in einem Pariser Vorort hat.

20:16 Aufschub für Forderungen: Auch Bundesrat stellt sich hinter Reisebüros Reisebüros und Reiseveranstalter sollen von einem längeren Zahlungsaufschub profitieren. Der Bundesrat empfiehlt eine entsprechende Motion der nationalrätlichen Rechtskommission zur Annahme. Diese verlangt, dass Kundinnen und Kunden ihre Forderungen gegenüber Reisebüros und Veranstaltern erst im Oktober wieder geltend machen können. Der Aufschub soll ihnen ermöglichen, Rückerstattungen erst dann einzuleiten, wenn sie ihrerseits die Gelder von den Fluggesellschaften und Hotels erhalten haben. Bis am 19. April galt ein allgemeiner Rechtsstillstand im Betreibungswesen. Der Bundesrat hat diese Betreibungsferien nicht verlängert, um die Zahlungsmoral nicht zu schwächen. Die Rechtskommission verlangt nun eine exklusive Regelung für die Reisebranche bis zum 30. September 2020. Der Vorstoss wird in der ausserordentlichen Session von kommender Woche behandelt. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Annullierte Reisen Soll man mit dem Reisebüro kulant sein? 24.04.2020 Mit Audio

20:02 Weitere Lockerungen ab Morgen in Österreich Von Samstag an dürfen alle Geschäfte sowie viele Dienstleistungsbetriebe wie Friseure wieder öffnen. Es gelten diverse Vorschriften – So soll möglichst ein Mindestabstand von einem Meter eingehalten und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Die Zahl der erlaubten Kunden wurde auf einen Kunden pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche festgelegt. In einem ersten Schritt waren am 14. April alle Bau- und Gartenmärkte sowie kleine Geschäfte geöffnet worden. Da die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus dennoch sehr niedrig blieb, hielt die Regierung an der Öffnung aller Geschäfte zum 2. Mai fest. Als nächste Schritte sind die Öffnung der Lokale und Restaurants Mitte Mai sowie der Neustart der Hotels Ende Mai geplant. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Österreich geht erneut voraus Rascher – härter – kürzer 28.04.2020 Mit Audio

19:42 Bundesrat erteilt auch Kitas eine Absage Kitas und Spielgruppen sollen kein Geld aus der Bundeskasse erhalten, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Der Bundesrat bleibt seinem bisherigen Credo treu und lehnt entsprechende Anträge der Parlamentskommissionen ab. Die Bildungskommissionen beider Räte fordern Subventionen vom Bund, um ungedeckte Kosten und somit Ertragsausfälle bei den Betreibern der Angebote in der Kinderbetreuung zu kompensieren. Bund und Kantone haben im Zuge der Corona-Krise festgelegt, dass die Einrichtungen im Grundsatz offenbleiben müssen. Gleichzeitig wurden die Eltern angehalten, ihre Kinder nach Möglichkeit selbst zu betreuen. Der Bundesrat teilt das Anliegen, lehnt die Motionen aber aus staatspolitischen Gründen ab. Kurz: Er fühlt sich nicht verantwortlich. «Die primäre Zuständigkeit für die familienergänzende Kinderbetreuung liegt bei den Kantonen und Gemeinden», schreibt die Regierung. Es sei an ihnen, Massnahmen für die Institutionen in die Wege zu leiten. Kitas und Spielgruppen könnten aber Kurzarbeitsentschädigungen oder Überbrückungskredite beantragen. Zusätzliche Massnahmen auf Bundesebene seien nicht angezeigt. Audio Schwierige Zeiten für Kindertagesstätten 06:51 min, aus SRF 4 News aktuell vom 06.04.2020. abspielen. Laufzeit 06:51 Minuten.

19:16 «Viele Chinesen sind noch nicht in Reise- und Kauflaune» China lockert nach drei Monaten allmählich die Corona-Massnahmen. Damit sind erste Sehenswürdigkeiten wieder zugänglich, auch wenn Reisen ausserhalb der eigenen Stadt oder Provinz noch nicht gern gesehen werden. Überall gelten weiterhin Masken- und Abstandpflicht. Noch sei vieles geschlossen und der Konsum werde wohl nur langsam anziehen, so die Einschätzung von China-Korrespondent Martin Aldrovandi. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: China lockert Corona-Regime «Viele Chinesen sind noch nicht in Reise- und Kauflaune» 01.05.2020 Mit Audio

18:59 Komoren bestätigen ersten Corona-Fall Als eins der letzten Länder der Welt hat der Inselstaat der Komoren den ersten Fall von Covid-19 bestätigt. Es handle sich um einen 50-Jährigen, der mit einem erkrankten französisch-komorischen Staatsbürger in Kontakt gekommen sei, so Azali Assoumani, der Präsident des Staates im Indischen Ozean. Weltweit gibt es nur noch wenige Länder ohne bestätige Covid-Erkrankungen, darunter der kleine südafrikanische Staat Lesotho als letztes Corona-freies Land in Afrika.

18:42 Gesetzliche Grundlage für Tracing-App: Bundesrat lehnt Motion ab Für den Einsatz einer Contact-Tracing-App braucht es laut den Staatspolitischen Kommissionen (SPK) von National- und Ständerat eine gesetzliche Grundlage. Sie haben entsprechende Vorstösse eingereicht. Der Bundesrat lehnt diese ab. Die Forderungen der Dezentralität und Anonymität sind schon systembedingt erfüllt, wie er in seiner Stellungnahme festhält. Da es sich bei der App zudem um ein freiwilliges digitales Hilfsmittel für Massnahmen gemäss Epidemiengesetz handle, bestehe die erforderliche gesetzliche Grundlage bereits. Eine Notverordnung sei weder notwendig noch vorgesehen. Weitere Informationen finden Sie hier, Link öffnet in einem neuen Fenster. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Contact-Tracing via Smartphone App des Bundes soll ab Mitte Mai verfügbar sein 01.05.2020 Mit Video

18:17 Maisingen im Radio Der 1. Mai ist ein symbolträchtiger Tag im Kanton Freiburg. An diesem Tag haben die Kinder schulfrei und gehen von Tür zu Tür und singen Lieder. Wegen Corona findet der Brauch nun am Radio statt: Die Schulen im ganzen Kanton haben die Kinder aufgefordert, ihre Lieder aufzunehmen und dem Lokalradio zu senden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Nicht von Tür zu Tür Maisingen in Zeiten von Corona 01.05.2020 Mit Audio

18:08 Bundesrat gegen schnelle Öffnung von Discos und Konzertlokalen Der Bundesrat will erst am 27. Mai über weitere Lockerungen im Gastgewerbe entscheiden. Eine frühere Öffnung von Pubs, Bars, Diskotheken, Konzertlokalen, Shisha Lounges und Streetfoodfestivals kommt für ihn nicht infrage. Für eine Aufhebung des gastgewerblichen Stillstands hatten sich die Wirtschaftskommissionen beider Räte eingesetzt. Sie haben gleichlautende Motionen eingereicht, die verlangen, dass der Lockdown im Gastgewerbe schrittweise aufgehoben wird. Laut dem Bundesrat ist ein Teil des Anliegens bereits erfüllt, da ab dem 11. Mai Gastrobetriebe unter strengen Schutzvorschriften wieder öffnen dürfen, wie er in seiner Antwort schreibt. Er sei jedoch nicht einverstanden, die von der Motion beantragte Etappierung zu übernehmen.

17:43 102-Jährige überlebt das Coronavirus Eine 102-Jährige hat in Singapur eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überlebt. Nach der Entlassung von Yap Lai Hong aus dem Hospital teilte ihr Altersheim am Freitag mit: «Wir heissen unsere Bewohnerin willkommen, die so schwer gekämpft und es geschafft hat.» Zwei andere Bewohner des Heims waren an Covid-19 gestorben. Der Stadtstaat Singapur hatte anfangs viel Erfolg im Kampf gegen das Virus, doch ist die Zahl der Infektionen im April überraschend um ein 17-Faches angestiegen. Vor allem schlecht bezahlte Wanderarbeiter, die in engen Unterkünften leben, infizieren sich vermehrt.

17:18 Absage an Luzern: Auch die Sommersession findet in Bern statt Das Parlament wird auch die Sommersession im Juni in den Hallen des Berner Messegeländes Bernexpo durchführen. Das hat die Verwaltungsdelegation am Freitag entschieden. Die Infrastruktur kann so nach der ausserordentlichen Session von kommender Woche stehen bleiben. Verlierer dieses Entscheids ist die Messe Luzern. Sie hatte ebenfalls eine Offerte für die Durchführung der Sommersession eingereicht. Die Gesamtkosten wären aber leicht höher gewesen als in Bern, wie die Verwaltungsdelegation am Freitag mitteilte. Sie betrugen gemäss Berechnungen rund 3.94 Millionen Franken - im Vergleich zu circa 3.84 Millionen Franken in der Bernexpo. Entscheidend war auch, dass es für eine Durchführung ausserhalb von Bern einen einfachen Bundesbeschluss gebraucht hätte. 01:28 Video Hohe Kosten für ausserordentliche Session in der Bernexpo-Halle Aus Tagesschau vom 28.04.2020. abspielen