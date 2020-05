Der Ticker startet um 7:44 Uhr

16:46 Weitere Lockerungen der Beschränkungen im Iran Im Iran sollen laut Präsident Hassan Rohani die Corona-Beschränkungen weiter gelockert werden. Von Montag an würden in 132 Städten, die vom Corona-Krisenstab als «weisse Zonen» - also coronafrei – eingestuft wurden, die Moscheen unter Beachtung der Hygienerichtlinien wieder eröffnet. Die Hauptstadt Teheran sowie die beiden grossen religiösen Zentren des Landes – Maschad und Ghom – sind vom Krisenstab bislang nicht als weisse Zonen eingestuft worden. Nach offiziellen Angaben wurden bislang in dem Land 96'448 Infektionen registriert und 6156 Todesfälle.

16:10 Krise beschert Schweizer Automarkt Rekordeinbruch Die Coronavirus-Pandemie stürzt die Schweizer Automobilbranche in eine tiefe Krise. Die Anzahl neu zugelassener Autos ist laut Auto-Schweiz im April auf den tiefsten Stand seit der Ölkrise in den 1970er-Jahren gesunken. Seither habe es keinen Kalendermonat gegeben, in dem in der Schweiz weniger als 10'000 Neuimmatrikulationen registriert wurden seien, teilte der Branchenverband mit. Konkret seien im April mit 9382 neuen Fahrzeugen 67.2 Prozent weniger frisch zugelassene Personenwagen auf den Strassen der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein unterwegs gewesen als im Vorjahresmonat. Der kumulierte Rückgang seit Jahresbeginn liege damit bei 35.6 Prozent.

15:48 Drei weitere Grenzübergänge im Tessin öffnen ab Montag Um den wieder zunehmenden Arbeitsverkehr zu erleichtern, öffnet der Bund am Montag im Tessin drei weitere Grenzübergänge: Bei Ponte Cremenaga, Brusino und Ligornetto will er eine Woche vor dem grossen Lockerungsschritt am 11. Mai Staus vorbeugen. Bereits in der letzten Woche habe der Grenzverkehr im Tessin um zehn Prozent zugenommen, schreibt die Eidgenössische Zollverwaltung in einer Medienmitteilung. Mit der Öffnung von drei zusätzlichen Grenzübergängen solle der Verkehrsfluss verbessert werden. Alle drei Übergänge sind ausschliesslich unter der Woche geöffnet, und zwar in den Morgenstunden zwischen 5 und 9 beziehungsweise 6 und 10 Uhr sowie abends zwischen 16 und 19 beziehungsweise 16 und 20 Uhr. Legende: Der Bund hatte am 11. und 17. März insgesamt 14 kleinere Grenzübergänge zwischen Italien und der Schweiz geschlossen, um den Verkehr besser kontrollieren zu können. Keystone

15:16 Geheimdienste äussern Vorwürfe gegen China Der deutsche Aussenminister Heiko Maas hat China aufgerufen, sich umfänglich an der Aufklärung des Coronavirus-Ursprungs zu beteiligen. «Die ganze Welt hat ein Interesse, dass der genaue Ursprung des Virus geklärt wird», sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. In einem westlichen Geheimdienstpapier wird China für den Umgang mit der Corona-Krise kritisiert. Das Papier stammt von der Geheimdienstallianz bestehend aus USA, Grossbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland, wie die australische Zeitung «Saturday Telegraph, Link öffnet in einem neuen Fenster» berichtet. Das Dokument hält fest, Chinas Behörden hätten frühzeitige Warnungen seiner Mediziner unterdrückt, das wahre Ausmass des Ausbruchs heruntergespielt und Informationen zensiert.

15:04 Flughafen Wien: Mit Coronatest Quarantäne vermeiden Der Flughafen Wien bietet ab Montag Coronavirus-Tests an, um die bei Einreise in Österreich sonst übliche 14-tägige Quarantäne zu vermeiden. Passagiere können bei Ankunft für 190 Euro auf das Virus getestet werden, teilt der Flughafen mit. Das Ergebnis soll innerhalb von zwei bis drei Stunden vorliegen. Sollte es negativ ausfallen, ist keine Quarantäne notwendig. Bislang müssen Einreisende entweder einen negativen Corona-Befund vorweisen, der nicht älter als vier Tage ist, oder sich für zwei Wochen isolieren.

14:46 Bauwirtschaft präsentiert Fünf-Punkte-Plan für Weg aus der Krise Die Schweizer Bauwirtschaft will die Probleme aufgrund der Corona-Pandemie mit einem Fünf-Punkte-Plan bewältigen. Erarbeitet haben den Plan der Schweizerische Baumeisterverband und Infra Suisse – die Branchenorganisation der Unternehmen im Infrastrukturbau. Die beiden Organisationen wollen keine Impuls- und Rettungsprogramme, sondern eine Beschleunigung und Intensivierung jener Projekte, die sowieso schon geplant oder am Laufen sind. Im Fünf-Punkte-Plan listen sie auf, wie sie sich das konkret vorstellen. Auf Baustellen soll möglichst ohne Einschränkungen weitergearbeitet werden können – unter Einhaltung der Schutzbestimmungen, fordern die Verbände. Sinnvolle Lockerungsmassnahmen seien umzusetzen, sobald dies die Situation zulasse.

14:09 1500 Stellen bei der Swiss in Gefahr Bei der Swiss dürfte es trotz der Milliardenhilfe des Bundes zum Stellenabbau kommen. Laut einem Bericht der «SonntagsZeitung» muss die Fluggesellschaft im Zuge der Corona-Krise Kosten einsparen. Deshalb seien mehr als 1500 der insgesamt 9500 Arbeitsstellen in Gefahr, heisst es. Die Sparmassnahme ist Teil der Vereinbarung der Swiss mit dem Bund und den involvierten Banken. Eine weitere Vereinbarung ist, dass das Geld für die Swiss nicht aus der Schweiz nach Frankfurt zum Lufthansa-Konzern fliessen darf. Lesen Sie dazu das folgende Interview mit Serge Gaillard, dem Direktor der eidgenössischen Finanzverwaltung.

13:35 Wie Freiwillige das russische Gesundheitssystem am Leben erhalten Das russische Gesundheitswesen ächzt unter der Coronakrise. Es fehlt an fast allem, auch an Personal. Viele Freiwillige halten das System am Leben – pflegen Corona-Patienten oder putzen die Infektionsabteilung. Zum Beispiel Ljubov Schukowskaja, die eigentlich ein Fitness-Studio führt und nun als Hilfspflegerin in einem Moskauer Spital hilft, statt zu Hause herumzusitzen.

12:40 Erstmals wieder unter 100 neue Coronavirus-Fälle in der Schweiz In der Schweiz und in Liechtenstein haben sich innerhalb eines Tages 88 Personen neu mit dem Coronavirus angesteckt – erstmals wieder unter hundert. Am Samstag hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) noch 112 zusätzliche Fälle gemeldet, am Freitag deren 119. Insgesamt gab es nach Angaben des BAG vom Sonntag 29'905 laborbestätigte Fälle. Die Fallzahlen unterliegen einer wöchentlichen Schwankung mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende.

12:35 Swiss fliegt mehrere Maschinen nach Jordanien Die Fluggesellschaft Swiss hat heute mehrere Maschinen nach Amman in Jordanien überflogen. Dort werden sie langfristig parkiert. Eine Sprecherin von Swiss erklärt gegenüber SRF-Reporter Michael Weinmann: «Wir überstellen heute fünf Flugzeuge vom Typ A320 und zwei Flugzeuge vom Typ A330 nach Amman in das sogenannte «Storage». Die Lagerung von Flugzeugen empfiehlt sich besonders in Situationen, in denen die Flugzeuge für mehr als drei Monate nicht mehr für den operativen Einsatz benötigt werden.» Ein achtes Flugzeug, welches ebenfalls nach Amman reiste, wird die Besatzungen der anderen Flugzeuge am Nachmittag zurück nach Zürich fliegen. Swiss musste wegen der Coronakrise fast die gesamte Flotte stilllegen. Die Flugzeuge waren bisher auf den Flughäfen Zürich und Genf sowie auf dem Militärflugplatz Dübendorf abgestellt worden. Die Verschiebung einiger Flugzeuge nach Jordanien dürfte folgende Gründe haben. Zum einen sind die Standgebühren in Zürich relativ hoch. Für lange Zeit lohnt sich deshalb das Überfliegen an einen günstigeren Flughafen. Zum anderen ist das Klima in Jordanien deutlich besser für abgestellte Flugzeuge. In der Schweiz sind die Maschinen wechselnden Wetterbedingungen ausgesetzt. Die Trockenheit der Wüste setzt den Flugzeugen in der Groundingzeit deutlich weniger zu. Zudem arbeitet Swiss seit letztem Jahr mit einer Wartungsfirma in Jordanien zusammen, welche sich nun wohl auch um die parkierten Jets kümmern wird. Die Swiss hat ihren «Mini-Flugplan» für Passagierflüge unterdessen bis Mai verlängert. Immer häufiger werden allerdings Langstreckenflugzeuge für Frachttransporte vor allem von und nach China eingesetzt. Legende: Mehrere Flieger der Swiss wurden am Sonntag zur Lagerung nach Amman gebracht. flightradar24.com

11:47 Tschechien erwägt Grenzöffnung im Juli Die tschechische Regierung öffnet möglicherweise im Juli die Grenzen zu den Nachbarstaaten. Entsprechende Gespräche mit Österreich und der Slowakei seien weit fortgeschritten, sagte Aussenminister Tomas Petricek laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK. Sein Wunsch sei es, im Juli die Grenzen zu Deutschland, Österreich, Polen und der Slowakei zu öffnen, sagte der Aussenminister. Je nach Entwicklung der Situation könnte eine Grenzöffnung auch früher erfolgen. Tschechien hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums 7750 nachgewiesene Coronavirus-Fälle und 245 Todesopfer. Legende: Die tschechische Regierung treibt die Grenzöffnung voran. Nach dem Wunsch des Aussenministers soll es im Juli so weit sein. Keystone

11:31 In Russland steigt Zahl der Infizierten dramatisch an Seit Tagen nimmt im grössten Land der Erde die Zahl der Corona-Patienten so rasant zu wie in keinem anderen Land - obwohl Ausgangssperren gelten. Am Sonntag teilten die Behörden in Moskau mit: Mit 10'633 neuen Fällen innerhalb eines Tages sei ein neuer Höchststand erreicht worden. Damit gibt es nun landesweit mehr als 134'600 nachgewiesene Infektionen. Bisher starben 1280 Menschen. In den vergangenen Wochen wurden die Corona-Tests in Russland deutlich ausgeweitet. Experten zufolge sind deshalb deutlich mehr Fälle nachgewiesen worden. Weltweit steuert die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen gemäss der Johns-Hopkins-Universität, Link öffnet in einem neuen Fenster auf 3.5 Millionen zu. Rund ein Drittel der Angesteckten zählen die USA. Folgender Artikel zeigt die internationale Lage.

11:09 Bund prüft Finanzierung von Geisterspielen im Sport Verteidigungs- und Sportministerin Viola Amherd denkt über zusätzliche Finanzhilfen für den Profisport nach, um Verluste durch Geisterspiele abzufedern. «Man kann darüber nachdenken, den Clubs eine gewisse finanzielle Hilfe für die entgangenen Einnahmen bei Geisterspielen zu geben», sagte sie laut einem Interview mit der «Sonntagszeitung» . Es müsse aber gut analysiert werden, ob dies den Klubs überhaupt helfe, betonte die CVP-Bundesrätin. Man sei derzeit mit den grossen Sportverbänden in Verhandlungen, um gesamthafte Lösungen zu finden. Legende: Die Regierung sieht vor, auf Stufe Spitzensport den Spielbetrieb unter Ausschluss der Öffentlichkeit ab 8. Juni zuzulassen. Der definitive Entscheid dazu wird am 27. Mai gefällt. Keystone

10:23 Schweizer Sportveranstalter vor ungewisser Zukunft Die Tour de Suisse: abgesagt. Das Beachvolleyball Turnier in Gstaad: abgesagt. Die Durchführung des Lauberhornrennens in Wengen: höchst ungewiss. Die grossen Sportveranstalter in der Schweiz verlieren wegen des Coronavirus hunderttausende von Franken. Eine Pandemieversicherung haben nur die wenigsten abgeschlossen – aus Kostengründen, sagt der Präsident von Swiss Top Sport, der Vereinigung der Schweizer Grossanlässe im Sport. Die Branche steht vor einer ungewissen Zukunft. Lesen Sie hier mehr dazu:

9:32 Einschränkungen könnten noch zwei Jahre oder länger gelten Das Leben mit Einschränkungen, Abstand halten und Hygiene-Regeln könnte noch zwei Jahre oder länger andauern. Das sagt Matthias Egger, der Leiter der «Covid-19 Experten-Gruppe», die den Bundesrat berät, im Interview mit der «NZZ am Sonntag». Die Reproduktionszahl soll mit den Einschränkungen unter eins gehalten werden. «Etwa mit Abstandsregeln, Masken, Hygiene – allem, was dazugehört, um die Verbreitung des Virus zu bremsen.» Zur Kontroverse, ob Kinder Kontakt zu den Grosseltern haben dürften, sagt Egger: «Als Vater sage ich: Ich würde schauen, dass die Kinder nicht allzu viel Zeit mit ihnen verbringen.» Wenn die Grosseltern gebrechlich seien, sollte der Abstand gewahrt bleiben. «Also keine Umarmungen.» Weiter äusserte sich Egger zu den Empfehlungen der Task Force: Die Fachleute wollten die Massnahmen vorsichtiger lockern – etwa bei den Schulen. Es sei aber klar, dass nicht nur der Schutz der Gesundheit bei den Entscheiden des Bundesrats eine Rolle spiele, sondern auch wirtschaftliche Interessen oder soziale Fragen. 01:09 Video Massnahmen könnten noch zwei Jahre dauern Aus Tagesschau vom 03.05.2020. abspielen

9:05 Boris Johnson spricht über seine Covid-19-Erkrankung Grossbritanniens Premierminister Boris Johnson befand sich während seiner Covid-19-Erkrankung

nach eigenen Worten phasenweise in einer äusserst bedrohlichen Situation. «Es war ein ziemlich schwerer Moment, das will ich gar nicht leugnen», sagte Johnson im Interview mit der Zeitung

«The Sun». Seiner Auskunft zufolge hatte die Regierung einen Notfallplan für den Fall seines Todes. «Die Ärzte hatten alle Arten von Vereinbarungen für den Fall, dass die Dinge ganz schlecht laufen», ergänzte der Regierungschef. Die Ärzte hätten über eine invasive Beatmung gesprochen. «Schlimm wurde es, als die Chancen fünfzig zu fünfzig standen, dass sie mir einen Schlauch in die Luftröhre legen müssen», sagte Johnson. Der 55-Jährige hatte am Montag seine Amtsgeschäfte wiederaufgenommen. Einen Monat zuvor war er positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Drei Nächte verbrachte er auf der Intensivstation eines Spitals in London.

8:14 War der Corona-Einsatz die teuerste Armee-Werbung aller Zeiten? Es ist die grösste Mobilmachung seit dem Zweiten Weltkrieg: 5000 junge Männer und Frauen stehen in der Schweiz bereit, um in der Corona-Krise zu helfen. Doch diese Mobilmachung ist kontrovers. Wird hier eine bestens funktionierende Armee unter Beweis gestellt oder ist es lediglich teure Propaganda? Auch bei Soldaten an der Front gibt es Unmut: Sie hätten kaum etwas zu tun in den Spitälern. Lesen Sie hier mehr darüber:

7:33 Japan bereitet Rückkehr zur Normalität vor Auch Japans Regierung bereitet in der Corona-Krise trotz andauernden Notstands erste Schritte zur Rückkehr in die Normalität vor. Sofern ausreichende Massnahmen gegen eine Ausbreitung des Erregers ergriffen seien, werde man Parks, Museen, Büchereien und einigen anderen öffentlichen Einrichtungen erlauben, wieder zu öffnen, sagte Japans Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yasutoshi Nishimura. Am Montag wird seine Regierung über eine Verlängerung des zunächst bis zum 6. Mai verhängten Notstands entscheiden, voraussichtlich um einen Monat. Ein Beratergremium hatte empfohlen, die Bevölkerung vorerst weiter aufzufordern, möglichst zu Hause zu bleiben, da die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Virus seit Ausrufung des Notstands nicht deutlich gesunken ist. Der Notstand in Japan bedeutet keine harte Abschottung wie in Europa: Die Bürger sind lediglich dazu aufgerufen, möglichst zu Hause zu bleiben und Abstand zu halten. Viele Geschäfte, Restaurants und Kaufhäuser sind aber geschlossen.

5:35 Roche erhält US-Notfallzulassung: Antikörper-Test auf Coronavirus Erfolg für den Basler Pharmakonzern Roche in den USA. Das Unternehmen erhält die Notfallzulassung seines Antikörper-Tests für das Coronavirus. Das teilte die Firma in in der Nacht, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Der neuartige Antikörpertest sei zur Erkennung von Personen geeignet, die mit dem Coronavirus infiziert worden waren, hiess es. Die Zulassung sei durch die amerikanische Food and Drug Administration (FDA) im Schnellverfahren erfolgt. Der Blutplasma-Test erkenne Antikörper, welche der menschliche Organismus nach einer Infektion mit dem Coronavirus gebildet hat. Der Test solle weltweit bei führenden Laborbetrieben zur Verfügung stehen und der Roche-Konzern wolle die Produktion zu einer hohen Zahl im zweistelligen Millionen-Bereich pro Monat ausbauen, hiess es weiter. Auch die Weltgesundheitsorganisation WHO hatte sich kürzlich zu Antikörper-Tests geäussert, Link öffnet in einem neuen Fenster. «Der Test zeigt, ob man Kontakt mit dem Virus hatte», sagt der Epidemiologe Marcel Tanner vom Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut Basel dem «SonntagsBlick». Der Test zeige «hingegen nicht, ob man immun gegen eine erneute Ansteckung ist.» Dazu müsse überprüft werden, ob die Antikörper das Virus auch neutralisieren können. Doch in diesem Bereich liegen laut Tanner noch nicht genügend Daten vor. US-Notfallzulassung für Roche Roche gets FDA emergency use approval for COVID-19 antibody test https://t.co/vo7nAK58oxpic.twitter.com/eKbCjUuPU7 — Reuters (@Reuters) May 3, 2020