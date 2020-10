Der Ticker startet um 5:34 Uhr

16:47 Polen mit weiterem Höchststand an Fällen Die Anzahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat in Polen den vierten Tag in Folge einen Höchststand erreicht. Das Gesundheitsministerium in Warschau vermeldete am Freitag 21'629 positive Tests innerhalb von 24 Stunden. Am stärksten betroffen war die Region um die Hauptstadt Warschau mit mehr als 3400 neuen Fällen. Im gleichen Zeitraum starben 202 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus.

16:39 Kanton Zug wartet mit neuen Massnahmen zu Erstmals in der Zeit der Coronapandemie haben die Zuger Behörden am Freitag von einer «bedrohlichen Lage», Link öffnet in einem neuen Fenster gesprochen. Ob die Massnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung verschärft werden sollen, entscheidet der Regierungsrat am Dienstag kommender Woche. Im Kanton Zug kamen heute innerhalb von 24 Stunden 66 neue Coronafälle dazu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit 1674 Personen positiv auf das Virus getestet.

16:21 «Die zweite Welle hat uns grad ein bisschen erwischt»: Ueli Maurer warnt vor der Gefahr Der gesamte Bundesrat ruft die Bevölkerung in einem Video dringend zum Einhalten der neuen Regeln auf. Ueli Maurer warnt dabei, dass die Spitäler überlastet sein könnten und sagt: «Halten Sie sich daran!» Es sei im Interesse Aller, dass bald wieder Normalzustand herrsche. Karin Keller-Sutter bedauert, dass das Familientreffen zum Grabbesuch der Mutter an Allerheiligen ausfalle. Viola Amherd sagt, auch sie würde gerne wieder ihre Freunde treffen, das gehe aber leider im Moment nicht. Ignazio Cassis weist darauf hin, dass man alle Möglichkeiten habe, der zweiten Welle zu begegnen. «Gemeinsam können wir es schaffen», betont Guy Parmelin. Auch Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga und Gesundheitsminister Alain Berset beschwören den Zusammenhalt als wichtigen Faktor.

16:00 Berner Fitnesscenter bleiben geschlossen Nach diversen Unklarheiten hat die Berner Regierung am Freitag die Bestimmungen zu sportlichen Einrichtungen präzisiert. Der Regierungsrat hält fest, dass öffentlich zugängliche Sport- und Fitnesscenter, einschliesslich Kletterhallen, Eissportanlagen, Leichtathletikstadien und dergleichen für die normale Benützung geschlossen bleiben. Ein geleitetes Training mit maximal 15 Personen soll aber weiterhin möglich sein. Yoga oder Pilates ist somit weiterhin erlaubt. Auch ein geleitetes Ausdauertraining bleibt möglich, solange Personenkreis und Trainingszeit im Voraus festgelegt werden – allerdings nur bei Sportarten ohne Körperkontakt.

15:36 Das Kantonsspital Schaffhausen kommt Ende nächster Woche an die Kapazitätsgrenze Es sei zwar schwierig, Prognosen für den Kanton Schaffhausen aufzustellen, sagt Markus Eberhard, medizinischer Direktor des Kantonsspitals. Angesichts der aktuellen Infektionszahlen und der dynamischen Entwicklung vermute er aber, dass die Kapazitätsgrenze im Kantonsspital Schaffhausen schon Ende nächster Woche erreicht sein könnte. Im Gegensatz zum Frühjahr gibt es in Schaffhausen keinen Stopp für elektive Eingriffe. Es sei aber möglich, «dass bei ausgewählten Operationen bald Ressourcen umverteilt werden müssen», sagt Eberhard. Er glaube, die aktuellen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus reichten nicht aus: «Man macht zu wenig im Moment.» Audio Die Entwicklung der Fallzahlen beunruhigt die Verantwortlichen des Kantonsspitals Schaffhausen 09:06 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 30.10.2020. abspielen. Laufzeit 09:06 Minuten.

15:31 Deutschland setzt fast ganz Europa auf die Risikoliste Wegen dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen hat die deutsche Regierung acht weitere europäische Länder wie Kroatien, Ungarn und Bulgarien ab Sonntag ganz als Risikogebiete eingestuft. Auch Österreich und Italien werden fast komplett auf die Risikoliste gesetzt, ausserdem Regionen in sechs weiteren EU-Ländern, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Nicht-EU-Mitglied Schweiz ist bereits vorher ebenso zum Risikogebiet erklärt worden. Von den 26 Ländern der EU ausser Deutschland sind damit ab Sonntag 17 ganz und 8 teilweise betroffen. Nur ein kleines Land im Norden Europas ist dann noch «risikofrei»: das baltische Estland mit seinen 1,3 Millionen Einwohnern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Steigende Corona-Fallzahlen Deutschland setzt Schweiz auf rote Liste: Das muss man wissen 22.10.2020 Mit Audio

15:18 Keine einschneidenden neuen Massnahmen in der Waadt Im Gegensatz zu anderen Westschweizer Kantonen hat die Waadt am Freitag keine viel restriktiveren Massnahmen angekündigt als diejenigen des Bundesrats. Restaurants und Bars werden nicht geschlossen und dürfen bis 23 Uhr geöffnet bleiben. Die Regierung beschloss lediglich drei kleinere neue Massnahmen, so erweitert der Kanton Waadt den Begriff der privaten Veranstaltungen mit maximal zehn Personen. Neben Familie und Freunden umfasst er auch alle Veranstaltungen, deren Teilnehmer dem Organisator bekannt sind, auch im Vereinsmilieu.

15:12 Ackermann: «Wenn wieder gelockert wird, dann langsamer» Eine Frage über die weitere Zukunft: Wenn die Zahlen wieder sinken, welche Massnahmen sollten bleiben? Martin Ackermann von der Taskforce weist darauf hin, dass viele der Massnahmen längerfristig angelegt seien. Falls gelockert werden sollte, müsse dies wirklich langsam geschehen und nicht ruckartig.

15:11 Wird es zu vielen Konkursen im Kulturbereich kommen? Isabelle Chassot, Direktorin, Bundesamt für Kultur, sagt, das sei für den Kulturbereich sehr schwierig abzuschätzen. Es dürfte wohl Kulturveranstalter geben, welche die Krise nicht überleben. Aber man habe diverse Unterstützungsmittel und die Unterstützungsportale der Kantone sollten hoffentlich nächste Woche aktiv sein, sodass Hilfen dann bald ausbezahlt werden können.

15:04 Kantonsärztin Nartey: «Die Disziplin ist nicht die gleiche wie im Frühling» Der Kanton Jura hat den Ausnahmezustand ausgerufen, ist das auch für andere Kantone vorstellbar? Das sei eine schwierige Frage, so Linda Nartey. Es sei nichts, was man sich wünschen würde, aber als letzte Massnahme sei es möglich. Nartey kommt auch noch auf das Thema Disziplin zu sprechen. Man habe gespürt, dass nach dem Sommer die Disziplin abgenommen habe. Diese sei auch nicht dieselbe wie im Frühling. Die Bevölkerung müsse sich nun entscheiden, wieder diszipliniert zu sein, um die Kurve herunterzubringen. 01:01 Video Nartey: «Wir haben gemerkt, dass die Disziplin nachgelassen hat» Aus News-Clip vom 30.10.2020. abspielen

15:01 Taskforce-Chef: «Unser Verhalten heute hat eine Auswirkung auf die Zahlen» Ackermann: «Bis in der vergangenen Woche hatten wir eine Verdopplungszeit von einer Woche.» Es brauche ungefähr 10 Tage, bis sich Massnahmen auf die Fallzahlen auswirken. «Deshalb schätzen wir die Möglichkeit der Überlastung der Spitäler als sehr real ein.» Allerdings haben wir es alle auch selber in der Hand. «Unser Verhalten hier und heute hat eine Auswirkung auf die Zahlen Ende November und Dezember.»

15:00 Schärli vom Seco: «Es gibt leicht mehr Anmeldungen für Kurzarbeit» Gibt es mehr Meldungen für Kurzarbeit? Oliver Schärli, Leiter des Bereichs Arbeitsmarkt/Arbeitslosenversicherung beim Seco sagt, es gebe eine leichte Tendenz, dass Voranmeldungen steigen. Man sei noch auf tiefem Niveau, werde die zweite Welle aber wohl bald deutlicher spüren, so Schärli weiter. 00:27 Video Schärli: «Die Voranmeldungen für Kurzarbeit nehmen zu» Aus News-Clip vom 30.10.2020. abspielen

14:53 Dramatisieren der Bund und die Taskforce zu sehr? Der Kanton Zürich stelle die Situation weit weniger dramatisch dar als der Bund und die Taskforce, so ein Journalist. Es gebe erhebliche Unterschiede, sagt Virginie Masserey. Linda Nartey, Kantonsärztin Bern fügt an, es komme auch darauf an, welche Situation man anschaue, die von jetzt oder die, die sein könnte. Auch Martin Ackermann weist darauf hin, dass die eigenen Berechnungen den Fall anschauen, dass die Fälle optimal verteilt werden. Das müsse nicht so sein. Man sei in einem Bereich, wo man ziemlich zeitnah mitverfolgen könne, wie dramatisch die Situation sei.

14:50 Masserey: «Im Zweifelsfall Masken tragen» Wird es noch zu Präzisierungen kommen, wo genau die Maskenpflicht gilt, da es vielen nicht genau klar sei? Masserey sagt, es sei ja eigentlich einfach: «Im Zweifelsfall Masken tragen.» Wenn man sich nicht sicher sei, ob man jetzt eine Maske tragen müsse, solle man sich für die Maske entscheiden. Sicher immer dann, wenn man Menschen mit weniger als 1.5 Metern Abstand begegne.

14:47 Masserey: «Die Chance stehen gut für noch mehr Grippe-Impfungen» Die Nachfrage nach Grippeimpfungen sei sehr hoch, so ein Journalist. Virginie Masserey sagt, es sei schwer, eine Grippeepidemie vorherzusagen. Doch man habe zusätzliche Impfdosen bestellt, die Mitte November, Anfang Dezember auf den Markt kommen würden. Man könne sich auch noch gut im Dezember impfen, so Masserey. Zudem stünden die Chancen gut, dass noch mehr Dosen verfügbar sein werden. Die Grippeimpfung sei jedoch vor allem Risikopatienten empfohlen, etwa Kranken oder Schwangeren. 01:21 Video Masserey zu den Grippeimpfungen (franz.) Aus News-Clip vom 30.10.2020. abspielen

14:46 Gibt es viele Coronafälle beim Gesundheitspersonal? Wie steht es um den Gesundheitszustand des Gesundheitspersonals? Dazu Linda Nartey: «In Bern ist es so, dass wir derzeit vermehrt Covidfälle auch beim Personal haben und es auch zu Quarantänefällen kommt.» Das genaue Ausmass kennt sie nicht, sie überwachten das aber.

14:44 Die ersten Anfragen an die Armee werden geprüft Welche Rolle soll die Armee spielen, so eine weitere Frage, wenn die Spitäler wirklich überlastet werden. Linda Nartey, Kantonsärztin Bern, sagt, sie sei froh, dass es die Möglichkeit gäbe, die Armee beizuziehen. Es habe auch schon erste Anfragen gegeben. Dies bestätigt ein Vertreter des Bundes und ergänzt, die Anfragen würden nun geprüft.

14:43 Reicht die derzeitige Testkapazität aus? Gibt es derzeit Leute, die sich wegen zu geringer Kapazitäten nicht testen lassen können? Dazu Kantonsärztin Nartey: «Wir wissen, dass Leute in gewissen Regionen warten müssen, bis sie getestet werden können.» Es gebe allerdings nicht generell zu wenige Tests.