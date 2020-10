Der Ticker startet um 5:34 Uhr

17:47 Demo von Angestellten des Gesundheitswesens in Zürich Angestellte aus dem Gesundheitswesen haben am Nachmittag in Zürich publikumswirksam für bessere Anstellungsbedingungen demonstriert. Rund 500 Personen bildeten beim Universitätspital eine «Corona-konforme» Menschenkette. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer besammelten sich um 16 Uhr vor dem Universitätsspital und stellten sich dann im Gänsemarsch auf zur Menschenkette in Richtung der knapp einen Kilometer entfernten Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich. Dabei bemühten sie sich, untereinander einen Sicherheitsabstand von zwei Metern einzuhalten. Zudem galt bei der Aktion die Maskenpflicht. Die Angestellten im Gesundheitswesen forderten mit ihrer Aktion bessere Arbeitsbedingungen, etwa eine familiengerechte Dienstplanung und Arbeitszeiten, die «nicht nur auf dem Papier» eingehalten würden. Zudem verlangten sie eine Überprüfung des Lohnsystems. Legende: Teilnehmende der Demonstration in Zürich. Keystone

17:30 Erneut über 200 Todesfälle in Italien Italien meldet einen Rekord bei der Zahl der neuen Positiv-Tests. In den vergangenen 24 Stunden seien 26'831 verzeichnet worden, teilt das Gesundheitsministerium mit. Die Zahl der neuen Todesfälle sei mit 217 auch höher als die 205 am Mittwoch. Insgesamt sind damit in Italien 616'595 Infektionen und 38'122 Todesfälle bekannt.

17:27 Städte in Bayern führen den Lockdown früher ein In Bayerns drittgrösster Stadt Augsburg gelten die Beschränkungen in der Corona-Pandemie schon ab Freitagabend. Aufgrund der hohen Infektionszahlen beschloss die 300'000-Einwohner-Stadt zudem eine erweiterte Maskenpflicht im Freien und ein Alkoholverbot zwischen 21 und 06 Uhr, wie sie nach einer Stadtratssitzung mitteilt. In der oberbayerischen Stadt Rosenheim gelten die Massnahmen wegen der hohen Infektionszahlen ebenfalls schon zwei Tage früher als im Rest Deutschlands. Oberbürgermeister Andreas März sagt, er sei darüber «ausserordentlich unglücklich» und fürchte, viele der gut 63'000 Bewohner würden am Wochenende auf den umliegenden Landkreis ausweichen. Die verschärften Beschränkungen gelten ab Freitag um 21 Uhr. Die Stadt Rosenheim war schon im Frühjahr als Corona-«Hotspot» bekannt.

16:59 Markt «völlig ausverkauft» – Roche entwickelt Speichel-Schnelltest Der Schweizer Pharmakonzern will nach den Worten von Konzernchef Severin Schwan die Zahl der Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Coronavirus-Infektionen hochfahren und schlussendlich pro Monat Stückzahlen im dreistelligen Millionenbereich erreichen. Bei den PCR-Tests zur Erkennung des Erregers würden die Stückzahlen im zweistelligen Millionenbereich bleiben, sagte Schwan in einer Online-Konferenz. Der Markt für Coronavirus-Tests sei zurzeit völlig ausverkauft. Roche entwickle derzeit einen Schnelltest mittels Speichelprobe, erklärte Konzernchef Schwan weiter. Ein solcher Test könne auch von nicht medizinisch geschulten Personen durchgeführt werden und würde sich damit für Grossveranstaltungen eignen. Derzeit ist für die Schnelltests, deren Ergebnis binnen 15 Minuten vorliegt, ein Abstrich im Nasen-Rachenraum nötig, der ausgebildetes Personal erfordert.

16:41 Der Breitensport zwischen Frust und Erleichterung Die neuen Vorgaben des Bundes treffen den Breitensport hart. Viele Verbände haben die Meisterschaft unterbrochen, viele Vereine die Trainings abgesagt oder umgestellt. Beispiel Fussball: Raphael Kräuchi ist Präsident der Spielvereinigung Schaffhausen. Mit Blick auf die Situation zeigt er sich frustriert: «Es ist deprimierend, wenn man Stunden lang Freiwilligenarbeit leistet und jetzt zum zweiten Mal vor einer ungewissen Zukunft steht.» Und beim Zürcher Fussballverband hofft man, dass wenigstens die Meisterschaft irgendwann zu Ende gespielt werden kann. Der Zürcher Turnverband mit seinen über 50'000 Mitgliedern freut sich, dass immerhin weiter Sport gemacht werden kann – wenn auch nur unter Auflagen. «Es ist vor allem schön, dass es für Kinder keine Einschränkungen gibt», sagt Renate Ried, die beim Turnverband für die Kommunikation zuständig ist. Gestrichen sind einzig die Wettkämpfe. Ihr stellen sich aber noch einige Fragen: «Wie gehen wir damit um, wenn beim Geräte- oder Kunstturnen eine Person die andere sichern muss? Ist es mit Maske erlaubt?» Diese offenen Punkte will der Verband nun so schnell wie möglich klären. Audio Breitensport und Corona: Zwischen Frust und Erleichterung 03:01 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 29.10.2020. abspielen. Laufzeit 03:01 Minuten.

16:31 Spanischer Notstand bis im nächsten Mai – Katalonien verhängt Ausreiseverbot In Spanien ist der Corona-Notstand bis zum 9. Mai 2021 verlängert worden. Das Parlament in Madrid nahm den Antrag der linken Regierung mit deutlicher Mehrheit an. Wegen der rapide steigenden Infektionszahlen hatte Ministerpräsident Pedro Sánchez erst am Sonntag den sogenannten Alarmzustand – die dritthöchste Notstandsstufe – ausgerufen und fast im ganzen Land eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Nur die im Kampf gegen Corona zuletzt erfolgreichen Kanaren sind davon ausgenommen. Dieses Notstands-Dekret galt nur für zwei Wochen. Die von der Regierung angestrebte lange Verlängerung musste deshalb gemäss Verfassung vom Parlament gebilligt werden. Derweil hat im Kampf gegen die Pandemie die spanische Region Katalonien ein 15-tägiges Ein- und Ausreiseverbot verhängt. Am Wochenende werde den Einwohnern zudem nicht nur verboten, Katalonien zu verlassen, sondern auch ihre Städte und Gemeinden, teilen die Behörden mit.

16:20 Maskenpflicht auch für Sek-Schüler im Aargau Der Kanton Aargau führt an der Sekundarschule sowie an Mittel- und Berufsfachschulen eine umfassende Maskenpflicht ein. Klassen- und Schullager sind gemäss Verfügung des Regierungsrats verboten. Damit setze der Aargau die allgemeine Maskenpflicht für Jugendliche über zwölf Jahren im öffentlichen Raum auch im Schulbereich konsequent um, teilte die Staatskanzlei Aargau mit. Mehrere Kantone machten zuvor den gleichen Schritt, darunter auch Solothurn. Audio Die Kantone Aargau und Solothurn verschärfen die Regeln - zum Beispiel mit Maskenpflicht an der Oberstufe 04:44 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 29.10.2020. abspielen. Laufzeit 04:44 Minuten.

15:58 Ansteigende Fallzahlen in Schweden Schweden meldet mit 2820 neuen Positiv-Tests den dritten Rekordwert in Folge. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um sieben auf 5934, wie die Behörden mitteilen. «Wir nähern uns allmählich der Obergrenze dessen, was das Gesundheitssystem verkraften kann», sagt der Chefepidemiologe Anders Tegnell auf einer Pressekonferenz. «Gemeinsam, wie im Frühjahr, können wir diese Kurve nach unten drücken und eine Überlastung des Gesundheitswesens vermeiden.» Schweden fährt bisher einen international stark beachteten Sonderweg in der Corona-Krise mit deutlich geringeren Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Totenzahl im Verhältnis zur Bevölkerungsgrösse ist deutlich höher als in den skandinavischen Nachbarländern, aber niedriger als in grossen europäischen Ländern wie Spanien und Grossbritannien. Legende: Anders Tegnell an der heutigen Pressekonferenz in Stockholm. Keystone

15:47 Tessin erhöht die Kapazitäten in den Spitälern Mehr Beatmungsgeräte und zusätzliches Fachpersonal für die Intensivstationen: Das Tessiner Departement für Gesundheit und Soziales hat angekündigt, wegen der zweiten Pandemie-Welle die Kapazitäten in den Spitälern zu erhöhen. Im Tessin stünden 30 zusätzliche auf Intensivstationen spezialisierte Pflegefachpersonen bereit, erklärte Raffaele De Rosa, Vorsteher des Departements für Gesundheit und Soziales vor den Medien. Ausserdem könnten die Tessiner Spitäler auf 52 weitere Beatmungsgeräte zurückgreifen. Eine «unendliche Verstärkung» sei jedoch eine Illusion, mahnte De Rosa. «Die exponentielle Kurve der Ansteckungen steigt viel schneller an, als wir die Spitäler verstärken können.»

15:44 Belgische Aussenministerin auf dem Weg zu Besserung Sophie Wilmès kann die Intensivstation nach ihrer Corona-Infektion wieder verlassen. Sie werde allerdings noch weiter im Krankenhaus behandelt, schrieb Wilmès auf Twitter. Sie bedankte sich bei den Pflegekräften für deren Engagement und Professionalität und forderte die Bürger auf, weiter zuhause zu bleiben. Wilmès, die auch stellvertretende Ministerpräsidentin ist, wurde vor einer Woche ins Krankenhaus gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Die 45-Jährige war bis vor Kurzem Ministerpräsidentin Belgiens. Das Elf-Millionen-Einwohner-Land ist besonders hart von der Corona-Pandemie betroffen. Innerhalb der vergangenen zwei Wochen zählten die Behörden 1423 Corona-Infektionen je 100'000 Einwohner.

15:16 Dringlicher Appell zum Verzicht auf Halloween in Bern Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion rät dringend von Halloween-Strassentreffen oder Tür-zu-Tür-Rundgängen von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen ab. Die Verbreitung des Coronavirus könne nur eingedämmt werden, wenn die gesamte Bevölkerung dazu beitrage, die Möglichkeiten einer Ansteckung zu verringern, heisst es in einer Mitteilung. Man sei sich bewusst, dass die Corona-Massnahmen zu grossen Einschränkungen im Privatleben der Bevölkerung führen, heisst es weiter. Es sei in der momentanen Lage aber nicht zu empfehlen, sich in gemischten Gruppen ausserhalb des gewohnten sozialen Umfelds zu bewegen. Die Anzahl der sozialen Kontakte soll so gering wie möglich gehalten werden. Legende: Sie sollen sich dieses Jahr zu Hause gruseln: Kinder in Halloween-Kostümen. Keystone

14:55 Verschärfung der Massnahmen auch in Österreich Die österreichische Regierung will aufgrund der steigenden Infektionszahlen die Massnahmen erneut verschärfen. Details sollen nach Gesprächen mit den Landeshauptleuten und den Sozialpartnern am Samstag bekanntgegeben werden, sagt Kanzler Sebastian Kurz. «Wir müssen massiv gegensteuern, weil es sonst zu einer Überforderung der Intensivkapazitäten kommen würde.» Die Zahl der Neuinfektionen habe sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Zuletzt wurden über 4400 neue Fälle gezählt. Als kritischen Schwellenwert nannte Kurz die Zahl von 6000 Neuinfektionen. Österreich habe zwar mehr Kapazitäten als andere Länder, aber auch diese seien begrenzt. Legende: Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei der Pressekonferenz nach einer Expertenrunde zu Spitalskapazitäten im Bundeskanzleramt in Wien. Keystone

14:23 Solothurn verschärft Massnahmen bereits wieder Der Kanton Solothurn zieht die Schraube im Kampf gegen die Corona-Pandemie weiter an. Ab Montag gilt an den Schulen der Sekundarstufe eine generelle Maskenpflicht. Die Zahl der Intensivbetten in den Spitälern wird von 14 auf 25 erhöht. Shishabars, Clubbetriebe sowie Erotik- und Sexbetriebe werden geschlossen. In Barbetrieben dürfen insgesamt höchstens 30 Gäste anwesend sein. Auch Take-away- und Imbissbetriebe müssen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr geschlossen bleiben. Zudem ist es verboten, Veranstaltungen mit mehr als 30 Personen durchzuführen. Diese Verschärfungen gelten am Freitagmittag bis längstens Ende Januar. Der Kanton schränkt auch die Besuche in Spitälern sowie Alters- und Pflegeheimen ein. Ein Spitalpatient darf pro Tag höchstens einen Besucher empfangen. In Alters- und Pflegeheimen gibt es keine Angehörigenbesuche mehr in den Zimmern. Besuche können nur noch in definierten Sektoren und unter Anwendung strenger Schutzmassnahmen stattfinden.

14:18 Keine zusätzliche Unterstützung für die Eventbranche Der Bundesrat möchte Unternehmen in der Eventbranche nicht zusätzlich finanziell unterstützen. Die bisher getroffenen Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie seien hinreichend. Dies schreibt der Bundesrat in seiner Antwort auf eine Motion der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrats (SGK-N), die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Konkret wird in dem Vorstoss verlangt, dass Eventtechnik-Unternehmen, Eventagenturen, Tribünenbauer, Zeltbauer sowie Eventdienstleister im Bereich Mobiliar und Geschirr mit zusätzlichen finanziellen Beiträgen des Bundes unterstützt werden. Bei seiner rückblickenden Betrachtung der «ausserordentlichen Lage» gemäss Epidemiegesetz könne der Bundesrat keine Geschäftszweige identifizieren, die vollständig durch die Maschen der umfassenden Unterstützungsmassnahmen fielen. Alle Branchen hätten einen Anspruch geltend machen können. Mit dem Covid-19-Gesetzes sei auch gesetzliche Grundlage für eine Beteiligung des Bundes an Massnahmen zur Unterstützung von Härtefällen geschaffen worden. Die konkreten Modalitäten solcher Härtefallmassnahmen werden derzeit mit den Kantonen erarbeitet. In Kraft treten sollen sie Anfang 2021. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Neue Corona-Massnahmen Kein Shutdown, aber neue Verschärfungen 28.10.2020 Mit Video

13:55 Europäische Zentralbank wartet mit Massnahmen zu Die Europäische Zentralbank (EZB) hält sich in der Corona-Krise weitere Notfallmassnahmen offen. Zunächst bleiben sowohl das milliardenschwere Anleihen-Kaufprogramm als auch die Zinsen unverändert, wie der EZB-Rat am Donnerstag entschied. Die seit einem Jahr amtierende Notenbank-Präsidentin Christine Lagarde hatte jedoch kürzlich betont: «Wenn mehr getan werden muss, werden wir mehr tun.» Zuletzt mehrten sich die Anzeichen, dass die Erholung der Konjunktur im Euroraum ins Stocken gerät. Viele Analysten gehen davon aus, dass Europas Währungshüter im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie noch einmal nachlegen werden. Bei den Zinsen hat die EZB wenig Spielraum. Der Leitzins im Euroraum liegt seit viereinhalb Jahren auf dem Rekordtief von null Prozent. Geschäftsbanken müssen seit Mitte Juni 2014 Zinsen zahlen, wenn sie Geld bei der Notenbank parken. Aktuell liegt dieser Einlagenzins bei minus 0,5 Prozent. Freibeträge für bestimmte Summen sollen die Banken hierbei entlasten.

13:09 Kein Jugendskilager von Swiss-Ski 2021 Wegen des Coronavirus entfällt im Januar 2021 das traditionelle Jugendskilager von Swiss-Ski in Lenk im Simmental (BE). Der Schweizer Ski-Verband sagt es ab, weil er angesichts der aktuellen Situation rund um das Virus keinen sicheren Lagerbetrieb garantieren kann. Die Gesundheit aller Beteiligten stehe an erster Stelle, schreibt der Verband in einer Mitteilung. Es sei erst das zweite Mal seit der Ungarnkrise von 1956, dass das Skilager abgesagt werde. Im Januar dieses Jahres war an der Lenk das 79. Jugendskilager über die Bühne gegangen. 600 Jugendliche aus der ganzen Schweiz sowie junge Auslandschweizer wurden in Ski und Snowboard unterrichtet. 2022 soll das Lager wieder stattfinden.

12:52 Nationalrat für Teilerlass der Geschäftsmieten Der Nationalrat ist am Donnerstag äusserst knapp mit 91:89 Stimmen bei vier Enthaltungen auf die Vorlage zum Schutz von Geschäftsmietern eingetreten. SVP und FDP waren gegen die Vorlage, die linken Parteien dafür. Die CVP war gespalten. Viele Geschäfte, Läden und Restaurants konnten im Frühling plötzlich nichts mehr verdienen, mussten aber trotzdem Miete für ihr Geschäftslokal bezahlen. Das Parlament wollte ihnen im Sommer unter die Arme greifen – mit einem teilweisen Mieterlass auf Kosten der Vermieter. Heute nun hat der Nationalrat darüber beraten und ist sehr knapp auf eine solche Geschäftsmietenlösung eingetreten. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Sondersession der Räte Nationalrat für Teilerlass der Geschäftsmieten 29.10.2020 Mit Video

12:11 BAG registriert 9386 neue Coronavirus-Fälle – 31 Tote Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 9386 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 6557. Das sind 81 Prozent mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend.

Das sind mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 24,6 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 27'094 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 34 Prozent gestiegen .

Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 25 Tests positiv. Damit ist der kritische überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um . Das BAG meldet 31 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 2132 Personen , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 78 Prozent mehr als in der Vorwoche.

Die Kantone melden aktuell , die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind mehr als in der Vorwoche. Die Schweiz hat derzeit den Grenzwert des Bundes von 60 Neuinfektionen pro 100'000 Einwohner in den letzten 14 Tagen überschritten.

11:11 Eventveranstalter bieten sich als Contact-Tracer an Der grösste Eventveranstalter der Schweiz, die in Basel ansässige Act Entertainment, hat dem Kanton Basel-Stadt angeboten, als Contact Tracer zu arbeiten. In der Eventbranche laufe kaum etwas, sagt Firmeninhaber Thomas Dürr. Daher erhalte sein Team Kurzarbeitsentschädigung vom Staat. Statt nur herumzusitzen und Staatsgelder zu beziehen, könne sein Team auch als Contact Tracer arbeiten. Ihre Arbeit als Eventorganisatoren sei sehr ähnlich: Man telefoniere den ganzen Tag mit den unterschiedlichsten Leuten. Fingerspitzengefühl sei dabei nötig – gleich wie beim Contact Tracing. Der Kanton Basel-Stadt prüft das Angebot. Derzeit würden sich viele Freiwillige melden, heisst es beim Basler Gesundheitsdepartement.