Die Bekämpfung von Seuchen ist laut dem Eidgenössischen Datenschützer Adrian Lobsiger Aufgabe des Staates und nicht von Privaten. Unternehmen sollten die politischen Vorgaben und Sicherheitskonzepte zu Impfregelungen umsetzen, sagte Lobsiger in einem Interview mit der Tageszeitung «Blick» (Montagausgabe). Wenn der Gesetzgeber sage, ohne Impfausweis komme niemand in ein Flugzeug oder in ein Restaurant, sei das ein politischer Entscheid. Private dagegen könnten keine systematische Handytragpflicht oder digitale Impfausweispflicht einführen. Es würde etwa gegen das Datenschutzgesetz verstossen, wenn ein Wirt nur geimpfte Gäste ins Restaurant liesse.

In Südkorea sind nun ebenfalls Fälle der in Grossbritannien entdeckten Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Dabei handelt es sich laut Angaben der Seuchenschutzbehörde vom Montag um drei koreanische Staatsbürger, die am 22. Dezember aus Grossbritannien nach Südkorea geflogen waren.

Das erklärte ein Sprecher Trumps, Judd Deere, am Sonntagabend (Ortszeit) über Twitter in Bezug auf das Massnahmenbündel im Umfang von rund 900 Milliarden US-Dollar (etwa 800 Milliarden Franken). Trump hatte zunächst gedroht, ein Veto gegen das Gesetzespaket einzulegen.

In Südafrika breitet sich eine weitere Corona-Mutation aus, die laut britischen Wissenschaftlern noch ansteckender sein soll. In zwei Proben ist dieses Virus jetzt auch in der Schweiz nachgewiesen worden. In Südafrika ist dabei weniger die Metropole Johannesburg betroffen als die Küste, der Gardenroute entlang von Kapstadt bis nach Port Elizabeth, einer Stadt, die jetzt als Hotspot gilt. Und an deren Stränden nichts mehr ist mit Spass und Spiel. Sondern Frust und Angst umgeht.

Legende: Israel geht in den bereits dritten Shutdown. Die Strassen in Tel Aviv sind wieder leer. Reuters

Die Impfkampagne in Israel soll parallel zu dem Shutdown noch weiter beschleunigt werden. Eine Woche nach ihrem Beginn haben bereits 280'000 Menschen eine erste Impfdosis erhalten. Bis zum kommenden Wochenende soll die Zahl der am Tag geimpften Menschen sogar auf 150'000 gesteigert werden.

Nach einem neuen Anstieg der Infektionszahlen in Israel hat in dem Land am Sonntag ein dritter Teil-Shutdown begonnen. Die Einschränkungen sollen zunächst für zwei Wochen dauern, es wird jedoch mit einer Verlängerung um mehrere Wochen gerechnet. Die Gesamtzahl der in Israel registrierten Corona-Infektionen überschritt kurz vor Beginn der Massnahmen die Marke von 400'000.

Die Lage könnte sich im Lauf der nächsten Wochen weiter zuspitzen, warnte Fauci. Im Schnitt wurden in den USA zuletzt fast 120'000 Infizierte in Krankenhäusern behandelt, täglich starben mehr als 2000 Menschen nach einer Infektion.

Weil viele Amerikaner zu Weihnachten trotz gegenteiliger Empfehlung der Gesundheitsbehörden verreist sind, befürchtet der renommierte US-Experte Anthony Fauci einen weiteren Anstieg der Corona-Infektionen im neuen Jahr. Dies sei angesichts der zuletzt bereits sehr hohen Zahlen von rund 200'000 bestätigten Infektionen pro Tag «ziemlich besorgniserregend», sagte der Immunologe Fauci am Sonntag dem Fernsehsender CNN. «Wir befinden uns wirklich an einem kritischen Punkt», betonte er.

Zum ersten Mal wurde in der Schweiz in zwei Proben die neue Virusvariante aus Südafrika nachgewiesen. Laut Bundesamt für Gesundheit hält sich eine der beiden positiv getesteten Personen im Kanton Schwyz auf. Die zweite Person befindet sich in Frankreich.

Der russische Präsident Wladimir Putin will sich den im eigenen Land entwickelten Corona-Impfstoff Sputnik V spritzen lassen. «Er hat gesagt, dass er sich impfen lassen wird», wird Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Sonntag auf der Website des Staatssenders Rossija 1 zitiert. «Er hat diese Entscheidung getroffen und wartet, bis alle Formalitäten erledigt sind.» Russland hat Anfang Dezember ein freiwilliges Impfprogramm mit Sputnik V gestartet, beginnend mit den am meisten gefährdeten Gruppen in Moskau.

Sollte sich zeigen, dass die Mutation tatsächlich ansteckender sei, mache das die Eindämmung des Virus noch schwieriger. Es könnte so auch zu mehr Todesfällen führen. Die Mutation stütze den Aufruf der Wissenschaft nach einer europaweit einheitlichen Strategie. Das Coronavirus respektiere keine Landesgrenzen. «Wollen wir gut durch die nächsten Monate kommen, müssen jetzt alle Länder an einem Strang ziehen», sagte Eckerle.

Die Genfer Virologin Isabella Eckerle ist über die Entwicklung des in Grossbritannien mutierten Coronavirus besorgt. Die neue Variante des Virus sei nicht nur laut ersten Untersuchungen viel ansteckender. Sie habe in England auch alle anderen Varianten zurückgedrängt. «Wir wissen allerdings noch nicht, inwiefern diese Entwicklung an der Eigenschaft des Virus liegt oder noch durch andere Faktoren, wie zum Beispiel geringe Massnahmen in der Region, verstärkt worden ist», sagte Eckerle in einem Interview mit dem «SonntagsBlick».

Riesiger Andrang und teils Verkehrschaos in Österreichs Skigebieten

Riesenandrang bei den geöffneten Skigebieten in Österreich: Am Wochenende gab es bei strahlendem Sonnenschein teils so grosse Verkehrsstaus, dass einige die Notbremse zogen und den Zutritt sperrten. Das Bodental in Kärnten, das Winterwandern und Langlauf bietet, blieb nach dem Ansturm von Samstag am Sonntag geschlossen, ebenso die Rodelwiesen in Semmering rund 100 Kilometer südwestlich von Wien.

In Damüls in Vorarlberg rund 70 Kilometer südlich von Lindau am Bodensee musste eine zu grosse Menschenansammlung aufgelöst werden. Das Gedränge in Damüls entstand wegen Schneemangels in benachbarten Gebieten, teilte Andreas Gapp, Chef der Vorarlberger Seilbahnen, mit. «Wir haben hieraus gelernt und werden schnellstmöglich unsere Konzepte anpassen.»