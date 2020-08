Der Ticker startet um 5:42 Uhr

16:03 Ein Prozent weniger Lehrverträge unterzeichnet Per Ende Juli 2020 sind knapp 66'000 Lehrverträge unterzeichnet worden. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres war dies ein Prozent weniger. In der französischen und italienischen Schweiz sei der Rückstand gegenüber dem Vorjahr ausgeprägter, habe aber im Juli etwas verringert werden können. In der Deutschschweiz seien kaum Veränderungen auf dem Lehrstellenmarkt zu erkennen, heisst es in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) vom Dienstag. Gegenüber dem Vorjahr seien bis Ende Juli 2020 in einzelnen Kantonen sogar mehr Lehrverträge abgeschlossen worden. Aufgrund der späteren Rekrutierungsphase in der lateinischen Schweiz, die mit dem Corona-Lockdown zusammengefallen sei, liege die Anzahl abgeschlossener Lehrverträge in den Kantonen Waadt, Genf und Tessin im Vergleich zur Vorjahresperiode immer noch deutlich tiefer als auf gesamtschweizerischer Ebene. Per Ende Juli seien in diesen Kantonen rund 90 Prozent der Lehrverträge im Vergleich zum Vorjahresmonat abgeschlossen worden.

15:02 Exporte sollen sich rasch erholen Bund und Wirtschaft wollen nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie möglichst gute Voraussetzungen für eine rasche Erholung des schweizerischen Aussenhandels schaffen. Bundesrat Guy Parmelin und Vertreter der Exportwirtschaft haben am Dienstag die Herausforderungen und notwendigen Schritte dazu besprochen. Die Schweizer Wirtschaft sei für den Wohlstand äusserst wichtig und stark mit dem Ausland vernetzt, heisst es in einer im Nachgang zu einem Runden Tisch veröffentlichten Mitteilung der Bundesbehörden. Im zweiten Quartal 2020 ist im schweizerischen Aussenhandel ein historischer Rückgang verzeichnet worden. Ausnahmslos alle Exportsparten verzeichneten ein Minus. Trotz Lichtblicken und einem leichten Aufwärtstrend im Juni blieben die künftigen Herausforderungen und Unsicherheiten für die Schweizer Exporteure weiter gross, heisst es. Legende: Keystone/Archiv

14:21 Basel-Stadt verschenkt Schutzmasken an Bedürftige Personen in bescheidenen finanziellen Verhältnissen erhalten in Basel-Stadt einen Gutschein für 40 Gratis-Schutzmasken. Anspruch darauf hätten rund 30'000 Personen, teilen das Basler Gesundheitsdepartement und das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt mit. Bezugsberechtigt seien Personen über 12 Jahren, die Sozialhilfe, Ergänzungsleistungen oder grössere Prämienverbilligungen erhalten, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Die Abgabe der Gratis-Schutzmasken erfolgt ab sofort bis 30. September über die Apotheken und Drogerien in Basel-Stadt. Die Kosten für den Kanton belaufen sich auf rund 540'000 Franken. Legende: Rund 30'000 Personen im Kanton Basel-Stadt erhalten bis Ende September Gratis-Schutzmasken. Keystone

13:32 Erster Coronafall in syrischem Flüchtlingslager Im überfüllten Flüchtlingslager Al-Hol im Nordostens Syriens ist der erste Coronafall eines Bewohners bestätigt worden. «Eine unserer schlimmsten Befürchtungen hat sich bewahrheitet», teilte die Hilfsorganisation Save the Children mit. Bereits vergangene Woche hatte das UN-Nothilfebüro Ocha berichtet, drei Mitarbeiter des Gesundheitspersonals hätten sich in Al-Hol mit Corona infiziert. Nach Angaben von Save the Children leben im Flüchtlingscamp rund 65'000 Menschen, unter ihnen 43'000 Minderjährige. Hilfsorganisationen beklagen menschenunwürdige Zustände, es gebe zu wenig Wasser und Nahrung, viele Kinder seien krank. Die Folgen eines möglichen Covid-19-Ausbruchs wären verheerend.

12:22 187 neue Fälle in der Schweiz und in Liechtenstein Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein 187 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Am Montag waren es 105 neue Covid-19-Infizierte, am Sonntag 152, am Samstag 182 und am Freitag 161. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neusten BAG-Zahlen 36'895 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das BAG im Vergleich zum Vortag elf neue Hospitalisierungen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung steigt um einen auf 1713. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger von Covid-19, belaufe sich bisher auf insgesamt 847'325. Bei 5.2 Prozent dieser Tests sei das Resultat positiv ausgefallen.

11:51 Neuseelands Regierung verfügt Teil-Lockdown über Auckland Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern hat mitgeteilt, dass die Behörden in einem Haushalt in Auckland auf vier mit dem Coronavirus Infizierte gestossen sind. Wo sie sich infiziert haben, ist unbekannt. Es sind die ersten bestätigten Fälle lokaler Übertragung im Land seit 102 Tagen. Das Land hatte ursprünglich seinen Sieg über das Virus gefeiert. Für Auckland, die grösste Stadt des Landes, werde deshalb ab Mittwoch die Gefahrenstufe 3 verfügt, so Ardern. Das bedeutet, dass die Leute gebeten werden, zu Hause zu bleiben und Bars und viele andere Geschäfte geschlossen werden. Für den Rest des Landes werde Stufe 2 verfügt, sagte die Premierministerin.

11:20 Russland lässt Impfstoff zu Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin den weltweit ersten Corona-Impfstoff zugelassen. Das Mittel, das das Moskauer Gamaleja-Institut entwickelt hatte, habe die Freigabe des Gesundheitsministerium erhalten, sagt Putin. Seine Tochter sei bereits geimpft worden. Er hoffe, dass die Massenproduktion bald gestartet werden könne. Der Impfstoff wurde nach weniger als zwei Monaten Erprobung am Menschen

zugelassen. Russlands Gesundheitsminister Michael Muraschko erklärte, das Gamaleja-Institut und die Firma Winnopharm sollten das Medikament produzieren. Zuerst sollen Lehrer und Ärzte geimpft werden. Nach Behördenangaben beginnt die Impfung noch im August oder im September. Der Stoff solle auch ins Ausland exportiert werden. Unabhängig von der Zulassung läuft in Russland eine dritte Testphase. Legende: Reuters

10:59 Kanton Zürich: Partielle Maskenpflicht an Mittelschulen An den Gymnasien und Berufsfachschulen im Kanton Zürich müssen die Schülerinnen und Schüler im neuen Schuljahr ausserhalb des Unterrichts in den Innenräumen der Schule Masken tragen. «Wir starten in ein sehr spezielles Schuljahr», sagte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (CVP) an einer Medienkonferenz zu den Corona-Schutzmassnahmen an den Zürcher Schulen. Das Ziel sei, den Schulbetrieb so normal wie möglich, aber auch so sicher wie möglich zu gestalten. Für die Schülerinnen und Schüler in den Gymnasien und Berufsfachschulen gilt neu eine Maskenpflicht ausserhalb des Unterrichts in den Räumen der Schule. Zudem gilt in den Klassen eine fixe Sitzordnung und die Abstände zwischen den Einzeltischen müssen möglichst gross sein. Für die Schüler der obligatorischen Schule gelten die herkömmlichen Hygienevorschriften, die Abstandsregeln sollen vor allem zwischen den Erwachsenen eingehalten werden.

10:40 Arbeitslosigkeit in Grossbritannien könnte stark ansteigen Die Corona-Rezession hat im Frühjahr so viele Jobs in Grossbritannien vernichtet wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. Die Zahl der Beschäftigten fiel von April bis Juni um 220'000, wie das Statistikamt in London mitteilt. Die Arbeitslosenquote blieb mit 3.9 Prozent unverändert. Allerdings haben viele Briten die Jobsuche aufgegeben und wurden deshalb nicht als arbeitslos registriert. Experten zufolge steht Grossbritannien in diesem Jahr noch ein erheblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit bevor. Die Arbeitslosenquote könnte 10 Prozent ansteigen, sagt Tony Wilson vom Institute for Employment Studies.

9:29 Zalando profitiert von Online-Bestellungsboom Europas grösster Online-Modehändler hat in der Coronakrise Millionen an neuen Kunden gewonnen. Ende Juni erhöhte sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr um einen Fünftel auf mehr als 34 Millionen. Zalando profitierte in der Corona-Pandemie von deutlich mehr Bestellungen via Internet. Entsprechend stieg der Nettogewinn im zweiten Quartal von 45.5 Millionen auf 122.6 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Legende: Der Nettogewinn von Zalando vergrösserte sich im zweiten Quartal 2020 um mehr als das Doppelte. Reuters

8:24 In Schweizer Schulen gilt teilweise eine Maskenpflicht Die elf Kantone, in denen gestern die Schule wieder losging, ergreifen unterschiedliche Corona-Massnahmen. Schaffhausen geht mit einer generellen Maskenpflicht in Innenräumen von Gymnasien und Berufsschulen am weitesten. Nicht alle Lehrlinge und Schüler sind mit dieser Regelung zufrieden. Zu schaffen macht ihnen vor allem die eingeschränkte Kommunikation durch die Maske. Mehr dazu im Beitrag von 10vor10. Eine detaillierte Übersicht zu den Schulmassnahmen der Kantone findet sich hier. 04:27 Video Schule und Corona: Kantone gehen unterschiedlich weit Aus 10vor10 vom 10.08.2020. abspielen

7:33 Bund sichert sich Zugang zu neuem Corona-Medikament Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat mit dem Schweizer Unternehmen Molecular Partners einen Reservierungsvertrag für ein Covid-19-Medikament unterzeichnet. Zum finanziellen Engagement wurden vorerst keine Angaben gemacht. Wenn das Medikament die klinischen Tests erfolgreich durchläuft und für den Markt zugelassen wird, erhalte die Schweiz prioritären Zugang, heisst es in einer Mitteilung. Die klinischen Studien seien für den Herbst 2020 geplant. Mit dem Vertrag sichere sich der Bund Zugang zu den ersten 200'000 Dosen des Medikaments sowie ein Recht auf Lieferung von bis zu drei Millionen weiteren Dosen.

6:58 Schweizer Sport fordert Lockerung des Veranstaltungsverbots Wird das Verbot von Grossanlässen mit mehr als 1000 Personen aufgehoben oder verlängert? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Bundesrat voraussichtlich am Mittwoch in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause. Die Antwort aus Sicht des Schweizer Profisports ist eindeutig: Eine Verlängerung des Veranstaltungsverbots in der aktuellen Schärfe wäre verheerend, etliche Profiklubs stünden vor dem Aus. Sportakteure machen sich daher für einen Kompromiss stark. Gefordert wird eine partielle Lockerung, verbunden mit einheitlichen Regeln in allen Landesteilen und auf die Anlässe und Ligen angepasste Schutzkonzepte. Legende: Volle Ränge im Eishockeystadion: Wird es das diesen Winter bereits wieder geben? Der Bundesrat berät bald über das Veranstaltungsverbot. Keystone

3:16 Johns Hopkins: Über 20 Millionen bekannte Infektionen Die Zahl der weltweit bekannten Corona-Infektionen ist innerhalb von weniger als drei Wochen von 15 Millionen auf über 20 Millionen gestiegen. Das geht aus Daten der Universität Johns Hopkins hervor. Ende Juni stand die Zahl der weltweit bestätigten Infektionen noch bei zehn Millionen. Damit hat sie sich innerhalb von rund sechs Wochen verdoppelt. Weltweit sind laut Johns Hopkins bislang mehr als 730'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Webseite der Universität zeigt meist einen höheren Stand als die Zahlen der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Laut WHO gab es bis Montag 19,7 Millionen bestätigte Infektionen.

1:17 Finnland: Testpflicht und Zwangs-Quarantäne Für Reisende aus gewissen Risiko-Staaten will Finnland Pflicht-Tests und Zwangs-Quarantänen einführen. Das kündigt die Ministerin für Soziales an. Wer sich nicht daran halte, müsse mit einer Geld- oder Haftstrafe rechnen, hiess es. Die Massnahme solle «bald» in Kraft treten.

22:18 Deutschland: Absage für Rückkehr der Fussball-Fans in Stadien In Deutschland sollen die Fussball-Fans vorerst nicht in die Stadien der Bundesliga zurückkehren. Die Gesundheitsminister der Bundesländer sind der Ansicht, dass die Stadien bis am 31. Oktober nicht geöffnet werden sollen. Dies sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, nachdem sich die Konferenz mit dem Schutzkonzept der Fussball-Bundesliga befasst hat. Man sei zu der Überzeugung gelangt, «dass vor dem Hintergrund der pandemischen Lage die Öffnung der Stadien für Zuschauerinnen und Zuschauer nicht vertreten werden kann», heisst es in einer Pressemitteilung.

21:01 Die Folgen des Fernunterrichts Im Corona-Lockdown wurden Schülerinnen und Schüler knapp zwei Monate lang per Fernunterricht, etwa via Videokonferenz unterrichtet. Eine Umfrage der Pädagogischen Hochschule Zug zeigt nun, dass rund ein Drittel der Schüler in Deutschland, Österreich und der Schweiz in dieser Phase nichts oder nur wenig gelernt hat. Der Fernunterricht hat also die Leistungsunterschiede weiter verschärft. Auf diesen Umstand machte der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer (LCH) heute aufmerksam. Es sei nötig, diese Bildungsunterschiede im neuen Schuljahr mit konkreten Massnahmen anzupacken.

20:37 Künstlerische Trennwände aus Luzern Wegen der Corona-Massnahmen mussten zahlreiche Firmen und Betriebe Trennwände beschaffen. Ein Luzerner Start-up lässt Karton-Trennwände von Künstlerinnen und Künstlern verschönern und versteigert sie im Internet. Den Erlös erhalten die Kunstschaffenden. 03:13 Video Corona-Trennwand von Schweizer Künstlern bemalt Aus Schweiz aktuell vom 10.08.2020. abspielen

19:45 Griechenland verschärft Beschränkungen wieder Die griechische Regierung hat nach gestiegenen Infektionszahlen umfangreiche Einschränkungen für zahlreiche Urlaubsregionen und Städte angeordnet. Nachdem am Vortag mehr als 200 nachgewiesene Corona-Fälle gemeldet wurden, müssen alle Tavernen, Bars und Discos in zahlreichen Regionen des Landes, darunter auf Kreta, Santorin, Mykonos und anderen bekannten Urlaubsregionen täglich spätestens um 24.00 Uhr schliessen. Diese Massnahme gilt vorerst bis 23. August, teilte eine Regierungssprecherin in Athen mit. Zudem müssen alle auf dem Landweg einreisenden Menschen ab 17. August einen negativen Coronatest vorlegen, egal aus welchem Land sie stammen.